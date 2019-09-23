Haberler » Ekonomi » Haber

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 17.

23.09.2019 18:34Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)17.501,00-3,81471,89
İş Bankası (C)5,79-1,0327,81
İş Bankası (Kur.)159.998,00229,20
İş Fin.Kir.2,16-1,37-53,35
İş Girişim2,62-9,0328,43
İş GMYO0,940,00-12,96
İş Y. Men. Değ.3,78-1,05104,67
İş Yat. Ort.1,250,0069,35
İşbir Holding326,00-0,31137,27
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,4313,16-48,81
İttifak Holding4,412,56113,39
İz Hayvancılık Tarım5,200,19-21,09
İzmir Demir Çelik2,331,7540,36
İzmir Fırça1,910,53-7,73
İzocam20,140,10-5,98
Jantsa Jant Sanayi39,38-2,6252,57
Kafein Yazılım6,770,00-1,71
Kapital Yat. Holding2,5220,00-12,20
Kaplamin4,83-5,8534,17
Kardemir (A)2,070,0020,94
Kardemir (B)2,08-0,9520,86
Kardemir (D)2,11-0,942,64
Karel Elektronik8,79-0,79110,79
Karsan Otomotiv1,11-0,89-13,28
Karsu Tekstil1,931,0554,40
Karsusan Su Ürünleri San.5,23-0,3841,35
Kartonsan318,60-1,24-0,12
Katmerciler Ekipman2,840,00-5,61
Kent Gıda115,50-2,94-2,94
Kerevitaş Gıda2,21-1,3422,78
Kervansaray Yat. Holding0,43-2,2722,86
Kiler GMYO1,87-2,606,86
Klimasan Klima10,62-2,48173,72
Koç Holding17,99-0,4429,90
Konfrut Gıda38,901,0462,90
Konya Çimento207,90-4,6316,80
Kordsa Teknik Tekstil12,602,6933,18
Koza Altın66,002,8828,65
Koza Madencilik8,371,2115,93
Körfez GMYO1,45-1,3618,85
Kristal Kola1,041,96-0,95
Kron Telekomünikasyon9,622,0110,57
Kuştur Kuşadası Turizm21,003,3553,17
Kuyumcukent Gayrimenkul1,190,005,31
Kütahya Porselen5,25-0,1915,38
Lider Faktoring2,36-0,844,89
Link Bilgisayar10,46-0,4825,72
Logo Yazılım40,102,8247,75
Lokman Hekim Sağlık3,78-1,56-16,00
Lüks Kadife5,643,1116,29
Makina Takım1,42-2,74-7,79
Mardin Çimento3,07-2,2310,55
Marka Yatırım Holding0,81-1,2230,65
Marmaris Altınyunus21,60-2,4423,01
Marshall31,301,1024,11
Martı GMYO0,76-3,8016,92
Martı Otel0,80-2,4437,93
Mavi Giyim43,001,9933,46
Mazhar Zorlu Holding5,59-1,2446,72
Mega Polietilen2,04-2,390,00
Menderes Tekstil0,790,009,72
Mensa0,195,5635,71
Merit Turizm11,211,0887,15
Merko Gıda0,81-1,22-19,80
Metal Gayrimenkul0,732,82-16,09
Metemtur Otelcilik1,544,7646,67
Metro Holding1,950,52156,58
Metro Petrol ve Tesisleri1,31-1,5019,09
Metro Yatırım Ortaklığı1,250,815,93
Migros Ticaret20,20-0,2035,57
Milpa1,46-1,352,15
Mistral GMYO1,35-0,74-11,76
MLP Sağlık13,44-3,8625,61
MMC San. ve Tic. Yat.1,000,00-9,09
Mondi Tire Kutsan1,58-3,07-15,05
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.061,50
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,52-0,61
Net Holding1,790,56-8,67
Netaş Telekom.9,530,3247,52
Niğbaş Niğde Beton7,75-11,6393,75
Nuh Çimento6,991,300,86
Nurol GMYO2,551,1921,43
Odaş Elektrik1,63-5,7815,76
Olmuksan-IP3,88-2,2715,13
Orge Enerji Elektrik3,610,8415,71
Orma Orman Mahsulleri2,006,3866,67
Osmanlı Menkul1,502,74-12,79
Ostim Endüstriyel Yat1,10-1,791,85
Otokar130,80-0,9152,29
Oyak Yat. Ort.1,580,64-0,21
Oylum Sınai Yatırımlar1,981,0294,12
Özak GMYO1,621,8911,79
Özbal Çelik Boru1,250,00-9,42
Özderici GMYO1,09-4,39-53,62
Özerden Plastik2,842,1616,51
Panora GMYO4,610,4425,38
Park Elek.Madencilik3,880,2661,00
Parsan12,21-0,8139,38
Pegasus60,65-1,14164,62
Peker GMYO3,02-2,27-63,28
Penguen Gıda1,630,6250,93
Pera GMYO0,6911,29-10,39
Pergamon Dış Ticaret6,17-0,161,02
Petkim3,410,00-13,40
Petrokent Turizm81,00-0,4917,90
Pınar Et ve Un6,740,3051,91
Pınar Su1,471,3817,60
Pınar Süt8,865,2342,51
Plastikkart3,802,1540,74
Polisan Holding2,502,04-17,08
Politeknik Metal78,950,00125,14
Prizma Press Matbaacılık4,04-1,70160,65
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.099,500,03
QNB Finans Fin. Kir.8,751,6328,68
QNB Finansbank12,14-2,4934,74
Ral Yatırım Holding8,293,37350,54
Ray Sigorta2,252,2761,87
Reysaş GMYO1,14-5,0065,22
Reysaş Lojistik0,98-1,0132,43
Rhea Girişim0,795,3319,70
Rodrigo Tekstil3,36-20,0076,84
Royal Halı1,2919,4430,30
RTA Laboratuvarları1,330,76-18,07
Sabancı Holding8,890,1122,92
Safkar Ege Soğutmacılık1,72-0,5810,95
Salix Yatırım Holding3,500,57-9,09
Sanel Mühendislik5,481,67151,38
Sanifoam Sünger2,09-2,3467,20
Sanko Pazarlama2,62-0,7632,05
Saray Matbaacılık1,10-1,7910,00
Sarkuysan3,51-1,6811,69
Sasa Polyester6,181,817,55
Say Reklamcılık1,180,0025,53
Sekuro Plastik2,99-3,551,01
Selçuk Ecza Deposu5,09-0,3987,24
Selçuk Gıda1,60-2,4420,30
Senkron Güvenlik2,91-5,83191,00
Serve Film Prodüksiyon1,850,54-5,13
Servet GMYO4,993,106,17
Seyitler Kimya4,53-0,4417,66
Silverline Endüstri1,32-1,49-1,49
Sinpaş GMYO0,871,16135,14
Smartiks Yazılım2,57-1,53
Soda Sanayii5,790,70-14,42
Sodaş Sodyum Sanayii7,541,3435,89
Söktaş1,56-0,6422,83
Sönmez Filament4,58-2,5546,79
Sönmez Pamuklu3,72-1,5919,23
Sumaş Suni Tahta6,01-0,50-10,24
Şeker Fin. Kir.3,781,3434,04
Şekerbank1,020,00-7,27
Şişe Cam4,48-1,10-18,28
Şok Marketler10,90-3,371,40
T. Halk Bankası6,27-1,72-10,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası15,726,94-7,53
T.S.K.B.0,910,0012,35
T.Tuborg8,18-0,243,10
Taç Tarım Ürünleri3,62-1,09-28,46
Tat Gıda4,952,0629,58
TAV Havalimanları23,04-1,454,77
Taze Kuru Gıda5,480,18-19,41
Tek-Art Turizm0,770,00-9,41
Tekfen Holding18,34-2,50-6,57
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,923,18-1,68
Temapol Polimer Plastik3,67-1,3419,93
TGS Dış Ticaret3,380,6043,83
Tofaş Oto. Fab.18,620,3820,04
Torunlar GMYO1,79-1,6518,54
Trabzon Liman9,212,7933,89
Trabzonspor Sportif1,39-1,421,01
Trakya Cam2,82-0,35-2,38
Trend GMYO1,59-0,6325,20
TSKB GMYO0,87-1,146,10
Tuğçelik2,50-2,3417,37
Tukaş5,411,31225,90
Turcas Petrol1,880,0033,33
Turkcell12,851,025,59
Tümosan Motor ve Traktör4,11-3,97-8,67
Tüpraş135,00-0,3729,39
Türk Hava Yolları11,400,09-29,24
Türk Prysmian Kablo2,19-3,1026,98
Türk Telekom5,841,7449,74
Türk Traktör39,30-1,1112,61
Türker Proje Gayrimenkul27,141,27-15,56
Ufuk Yatırım1,95-4,4171,05
Ulaşlar Turizm Yat.1,59-2,4539,47
Ulusoy Elektrik25,90-1,4562,28
Ulusoy Un Sanayi2,600,7825,00
Umpaş Holding0,42-2,33-23,64
Uşak Seramik1,341,5220,72
Utopya Turizm3,512,03-14,39
Uzertaş Boya1,20-4,00100,00
Ülker Bisküvi20,00-0,6036,33
Ünye Çimento2,900,69-13,32
Vakıf Fin. Kir.1,33-2,21-6,60
Vakıf GMYO1,840,00-5,48
Vakıf Yat. Ort.1,85-0,5421,71
Vakıflar Bankası5,05-0,7929,49
Vakko Tekstil3,84-0,2647,22
Vanet Gıda1,69-2,3130,00
Verusa Holding15,760,27-4,86
Verusaturk Girisim3,364,029,00
Vestel9,95-0,7079,28
Vestel Beyaz Eşya14,86-1,8552,14
Viking Kağıt0,971,04-11,82
Yapı Kredi Koray GMYO1,77-2,752,91
Yapı ve Kredi Bank.2,330,0045,63
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,952,085,73
Yataş6,131,6637,14
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,89-3,26-5,32
Yeni Gimat GMYO10,191,2941,91
Yeşil GMYO0,323,2318,52
Yeşil Yapı0,336,4526,92
Yeşil Yatırım Holding10,575,709,76
Yibitaş İnşaat Malzeme2.300,00-0,874,59
Yonga Mobilya6,69-2,343,07
Yünsa5,05-0,7920,96
Zorlu Enerji1,234,240,00

Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:04 Kahramanmaraş'ta cevizde 60 bin ton rekolte bekleniyor
18:46 "Türk iş adamlarının Asya'ya adım atmalarını istiyorum"
18:44 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:42 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:40 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:36 Borsada endekslerin değişimi
18:36 Borsada işlem hacmi sıralaması