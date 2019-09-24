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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

24.09.2019 18:36Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)18.099,003,42491,43
İş Bankası (C)5,932,4230,91
İş Bankası (Kur.)159.998,00229,20
İş Fin.Kir.2,170,46-53,13
İş Girişim2,620,0028,43
İş GMYO0,951,06-12,04
İş Y. Men. Değ.3,75-0,79103,05
İş Yat. Ort.1,282,4073,42
İşbir Holding300,00-7,98118,35
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,41-4,65-51,19
İttifak Holding4,542,95119,68
İz Hayvancılık Tarım5,312,12-19,42
İzmir Demir Çelik2,382,1543,37
İzmir Fırça1,941,57-6,28
İzocam20,12-0,10-6,07
Jantsa Jant Sanayi40,743,4557,84
Kafein Yazılım6,790,30-1,42
Kapital Yat. Holding2,644,76-8,01
Kaplamin4,68-3,1130,00
Kardemir (A)2,111,9323,27
Kardemir (B)2,111,4422,60
Kardemir (D)2,151,904,58
Karel Elektronik8,931,59114,15
Karsan Otomotiv1,120,90-12,50
Karsu Tekstil1,91-1,0452,80
Karsusan Su Ürünleri San.5,20-0,5740,54
Kartonsan323,401,511,39
Katmerciler Ekipman2,881,41-4,28
Kent Gıda117,001,30-1,68
Kerevitaş Gıda2,283,1726,67
Kervansaray Yat. Holding0,442,3325,71
Kiler GMYO1,954,2811,43
Klimasan Klima10,791,60178,10
Koç Holding18,543,0633,87
Konfrut Gıda38,78-0,3162,40
Konya Çimento205,50-1,1515,45
Kordsa Teknik Tekstil12,902,3836,35
Koza Altın65,60-0,6127,88
Koza Madencilik8,582,5118,84
Körfez GMYO1,524,8324,59
Kristal Kola1,03-0,96-1,90
Kron Telekomünikasyon9,660,4211,03
Kuştur Kuşadası Turizm21,000,0053,17
Kuyumcukent Gayrimenkul1,200,846,19
Kütahya Porselen5,250,0015,38
Lider Faktoring2,370,425,33
Link Bilgisayar10,601,3427,40
Logo Yazılım40,220,3048,19
Lokman Hekim Sağlık3,841,59-14,67
Lüks Kadife5,721,4217,94
Makina Takım1,462,82-5,19
Mardin Çimento3,070,0010,55
Marka Yatırım Holding0,810,0030,65
Marmaris Altınyunus21,800,9324,15
Marshall31,661,1525,54
Martı GMYO0,75-1,3215,38
Martı Otel0,800,0037,93
Mavi Giyim44,563,6338,30
Mazhar Zorlu Holding5,55-0,7245,67
Mega Polietilen2,050,490,49
Menderes Tekstil0,812,5312,50
Mensa0,18-5,2628,57
Merit Turizm11,431,9690,82
Merko Gıda0,810,00-19,80
Metal Gayrimenkul0,764,11-12,64
Metemtur Otelcilik1,51-1,9543,81
Metro Holding1,992,05161,84
Metro Petrol ve Tesisleri1,363,8223,64
Metro Yatırım Ortaklığı1,282,408,47
Migros Ticaret20,702,4838,93
Milpa1,492,054,24
Mistral GMYO1,34-0,74-12,42
MLP Sağlık13,782,5328,79
MMC San. ve Tic. Yat.0,99-1,00-10,00
Mondi Tire Kutsan1,601,27-13,98
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,47-0,77
Net Holding1,790,00-8,67
Netaş Telekom.9,30-2,4143,96
Niğbaş Niğde Beton8,003,23100,00
Nuh Çimento7,132,002,88
Nurol GMYO2,622,7524,76
Odaş Elektrik1,640,6116,47
Olmuksan-IP3,880,0015,13
Orge Enerji Elektrik3,681,9417,95
Orma Orman Mahsulleri2,010,5067,50
Osmanlı Menkul1,500,00-12,79
Ostim Endüstriyel Yat1,110,912,78
Otokar131,000,1552,52
Oyak Yat. Ort.1,611,901,69
Oylum Sınai Yatırımlar2,106,06105,88
Özak GMYO1,662,4714,55
Özbal Çelik Boru1,250,00-9,42
Özderici GMYO1,155,50-51,06
Özerden Plastik2,850,3516,92
Panora GMYO4,630,4325,92
Park Elek.Madencilik3,890,2661,41
Parsan12,330,9840,75
Pegasus61,952,14170,29
Peker GMYO3,050,99-62,92
Penguen Gıda1,640,6151,85
Pera GMYO0,67-2,90-12,99
Pergamon Dış Ticaret6,190,321,35
Petkim3,451,17-12,38
Petrokent Turizm81,000,0017,90
Pınar Et ve Un6,831,3453,94
Pınar Su1,491,3619,20
Pınar Süt8,890,3443,00
Plastikkart3,79-0,2640,37
Polisan Holding2,583,20-14,42
Politeknik Metal80,051,39128,28
Prizma Press Matbaacılık4,101,49164,52
QNB Finans Fin. Kir.10,5020,0054,41
QNB Finansbank13,259,1447,06
Ral Yatırım Holding8,654,34370,11
Ray Sigorta2,302,2265,47
Reysaş GMYO1,194,3972,46
Reysaş Lojistik1,002,0435,14
Rhea Girişim0,78-1,2718,18
Rodrigo Tekstil2,69-19,9441,58
Royal Halı1,07-17,058,08
RTA Laboratuvarları1,373,01-15,61
Sabancı Holding9,193,3727,06
Safkar Ege Soğutmacılık1,730,5811,60
Salix Yatırım Holding3,551,43-7,79
Sanel Mühendislik5,602,19156,88
Sanifoam Sünger2,090,0067,20
Sanko Pazarlama2,630,3832,56
Saray Matbaacılık1,100,0010,00
Sarkuysan3,540,8512,64
Sasa Polyester6,200,327,90
Say Reklamcılık1,201,6927,66
Sekuro Plastik2,990,001,01
Selçuk Ecza Deposu5,120,5988,34
Selçuk Gıda1,610,6321,05
Senkron Güvenlik2,89-0,69189,00
Serve Film Prodüksiyon1,84-0,54-5,64
Servet GMYO4,76-4,611,28
Seyitler Kimya4,652,6520,78
Silverline Endüstri1,373,792,24
Sinpaş GMYO0,870,00135,14
Smartiks Yazılım2,590,78
Soda Sanayii5,830,69-13,83
Sodaş Sodyum Sanayii7,843,9841,30
Söktaş1,591,9225,20
Sönmez Filament4,54-0,8745,51
Sönmez Pamuklu3,730,2719,55
Sumaş Suni Tahta6,030,33-9,94
Şeker Fin. Kir.3,72-1,5931,91
Şekerbank1,030,98-6,36
Şişe Cam4,561,79-16,82
Şok Marketler11,000,922,33
T. Halk Bankası6,412,23-8,69
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası15,55-1,08-8,53
T.S.K.B.0,921,1013,58
T.Tuborg8,483,676,88
Taç Tarım Ürünleri3,691,93-27,08
Tat Gıda4,92-0,6128,80
TAV Havalimanları22,94-0,434,32
Taze Kuru Gıda5,46-0,36-19,71
Tek-Art Turizm0,770,00-9,41
Tekfen Holding19,234,85-2,04
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,87-1,71-3,37
Temapol Polimer Plastik3,670,0019,93
TGS Dış Ticaret3,421,1845,53
Tofaş Oto. Fab.18,891,4521,78
Torunlar GMYO1,800,5619,21
Trabzon Liman8,68-5,7526,19
Trabzonspor Sportif1,35-2,88-1,90
Trakya Cam2,933,901,42
Trend GMYO1,611,2626,77
TSKB GMYO0,870,006,10
Tuğçelik2,624,8023,00
Tukaş5,481,29230,12
Turcas Petrol1,890,5334,04
Turkcell12,970,936,57
Tümosan Motor ve Traktör4,171,46-7,33
Tüpraş137,601,9331,88
Türk Hava Yolları11,672,37-27,56
Türk Prysmian Kablo2,200,4627,56
Türk Telekom5,71-2,2346,41
Türk Traktör40,001,7814,61
Türker Proje Gayrimenkul27,621,77-14,06
Ufuk Yatırım2,034,1078,07
Ulaşlar Turizm Yat.1,696,2948,25
Ulusoy Elektrik26,381,8565,29
Ulusoy Un Sanayi2,600,0025,00
Umpaş Holding0,432,38-21,82
Uşak Seramik1,350,7521,62
Utopya Turizm3,510,00-14,39
Uzertaş Boya1,286,67113,33
Ülker Bisküvi20,100,5037,01
Ünye Çimento2,88-0,69-13,92
Vakıf Fin. Kir.1,362,26-4,49
Vakıf GMYO1,871,63-3,94
Vakıf Yat. Ort.1,871,0823,03
Vakıflar Bankası5,111,1931,03
Vakko Tekstil3,911,8249,90
Vanet Gıda1,742,9633,85
Verusa Holding15,820,38-4,50
Verusaturk Girisim3,33-0,898,03
Vestel10,051,0181,08
Vestel Beyaz Eşya14,940,5452,96
Viking Kağıt0,96-1,03-12,73
Yapı Kredi Koray GMYO1,770,002,91
Yapı ve Kredi Bank.2,340,4346,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,94-0,345,38
Yataş6,160,4937,81
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,901,12-4,26
Yeni Gimat GMYO10,341,4744,00
Yeşil GMYO0,333,1322,22
Yeşil Yapı0,32-3,0323,08
Yeşil Yatırım Holding10,22-3,316,13
Yibitaş İnşaat Malzeme2.348,902,136,82
Yonga Mobilya7,004,637,85
Yünsa5,080,5921,68
Zorlu Enerji1,230,000,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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