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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

25.09.2019 18:36Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)17.560,00-2,98473,82
İş Bankası (C)6,041,8533,33
İş Bankası (Kur.)159.998,00229,20
İş Fin.Kir.2,180,46-52,92
İş Girişim2,58-1,5326,47
İş GMYO0,950,00-12,04
İş Y. Men. Değ.3,750,00103,05
İş Yat. Ort.1,27-0,7872,06
İşbir Holding300,000,00118,35
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,410,00-51,19
İttifak Holding4,53-0,22119,19
İz Hayvancılık Tarım5,25-1,13-20,33
İzmir Demir Çelik2,380,0043,37
İzmir Fırça1,940,00-6,28
İzocam20,120,00-6,07
Jantsa Jant Sanayi40,18-1,3755,67
Kafein Yazılım7,206,044,53
Kapital Yat. Holding2,59-1,89-9,76
Kaplamin4,60-1,7127,78
Kardemir (A)2,120,4723,86
Kardemir (B)2,130,9523,76
Kardemir (D)2,160,475,07
Karel Elektronik8,990,67115,59
Karsan Otomotiv1,163,57-9,38
Karsu Tekstil1,910,0052,80
Karsusan Su Ürünleri San.5,19-0,1940,27
Kartonsan325,500,652,04
Katmerciler Ekipman2,942,08-2,28
Kent Gıda117,000,00-1,68
Kerevitaş Gıda2,300,8827,78
Kervansaray Yat. Holding0,43-2,2722,86
Kiler GMYO1,971,0312,57
Klimasan Klima11,052,41184,80
Koç Holding18,620,4334,45
Konfrut Gıda38,940,4163,07
Konya Çimento206,100,2915,79
Kordsa Teknik Tekstil13,000,7837,41
Koza Altın66,651,6029,92
Koza Madencilik8,853,1522,58
Körfez GMYO1,48-2,6321,31
Kristal Kola1,030,00-1,90
Kron Telekomünikasyon9,49-1,769,08
Kuştur Kuşadası Turizm21,000,0053,17
Kuyumcukent Gayrimenkul1,210,837,08
Kütahya Porselen5,260,1915,60
Lider Faktoring2,36-0,424,89
Link Bilgisayar10,57-0,2827,04
Logo Yazılım40,00-0,5547,38
Lokman Hekim Sağlık3,83-0,26-14,89
Lüks Kadife5,750,5218,56
Makina Takım1,45-0,68-5,84
Mardin Çimento3,121,6312,35
Marka Yatırım Holding0,810,0030,65
Marmaris Altınyunus21,58-1,0122,89
Marshall30,96-2,2122,76
Martı GMYO0,761,3316,92
Martı Otel0,811,2539,66
Mavi Giyim43,50-2,3835,01
Mazhar Zorlu Holding5,34-3,7840,16
Mega Polietilen2,03-0,98-0,49
Menderes Tekstil0,79-2,479,72
Mensa0,180,0028,57
Merit Turizm11,38-0,4489,98
Merko Gıda0,832,47-17,82
Metal Gayrimenkul0,75-1,32-13,79
Metemtur Otelcilik1,584,6450,48
Metro Holding1,95-2,01156,58
Metro Petrol ve Tesisleri1,370,7424,55
Metro Yatırım Ortaklığı1,301,5610,17
Migros Ticaret20,36-1,6436,64
Milpa1,532,687,04
Mistral GMYO1,33-0,75-13,07
MLP Sağlık14,807,4038,32
MMC San. ve Tic. Yat.0,990,00-10,00
Mondi Tire Kutsan1,610,63-13,44
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,541,08
Net Holding1,790,00-8,67
Netaş Telekom.9,350,5444,74
Niğbaş Niğde Beton8,000,00100,00
Nuh Çimento7,02-1,541,30
Nurol GMYO2,60-0,7623,81
Odaş Elektrik1,693,0520,02
Olmuksan-IP4,167,2223,44
Orge Enerji Elektrik3,710,8218,91
Orma Orman Mahsulleri2,4119,90100,83
Osmanlı Menkul1,532,00-11,05
Ostim Endüstriyel Yat1,110,002,78
Otokar132,000,7653,69
Oyak Yat. Ort.1,620,622,32
Oylum Sınai Yatırımlar2,08-0,95103,92
Özak GMYO1,691,8116,62
Özbal Çelik Boru1,24-0,80-10,14
Özderici GMYO1,171,74-50,21
Özerden Plastik2,80-1,7514,87
Panora GMYO4,640,2226,20
Park Elek.Madencilik3,920,7762,66
Parsan12,30-0,2440,41
Pegasus62,050,16170,72
Peker GMYO3,050,00-62,92
Penguen Gıda1,61-1,8349,07
Pera GMYO0,7613,43-1,30
Pergamon Dış Ticaret6,271,292,66
Petkim3,511,74-10,86
Petrokent Turizm82,501,8520,09
Pınar Et ve Un6,78-0,7352,81
Pınar Su1,48-0,6718,40
Pınar Süt8,81-0,9041,71
Plastikkart3,820,7941,48
Polisan Holding2,642,33-12,43
Politeknik Metal79,70-0,44127,28
Prizma Press Matbaacılık4,181,95169,68
QNB Finans Fin. Kir.12,6020,0085,29
QNB Finansbank15,3916,1570,81
Ral Yatırım Holding8,60-0,58367,39
Ray Sigorta2,27-1,3063,31
Reysaş GMYO1,244,2079,71
Reysaş Lojistik1,033,0039,19
Rhea Girişim0,77-1,2816,67
Rodrigo Tekstil2,46-8,5529,47
Royal Halı1,102,8011,11
RTA Laboratuvarları1,391,46-14,38
Sabancı Holding9,382,0729,69
Safkar Ege Soğutmacılık1,740,5812,24
Salix Yatırım Holding3,601,41-6,49
Sanel Mühendislik5,986,79174,31
Sanifoam Sünger2,163,3572,80
Sanko Pazarlama2,650,7633,56
Saray Matbaacılık1,08-1,828,00
Sarkuysan3,540,0012,64
Sasa Polyester6,17-0,487,38
Say Reklamcılık1,18-1,6725,53
Sekuro Plastik2,98-0,330,68
Selçuk Ecza Deposu5,120,0088,34
Selçuk Gıda1,59-1,2419,55
Senkron Güvenlik2,82-2,42182,00
Serve Film Prodüksiyon1,81-1,63-7,18
Servet GMYO4,73-0,630,64
Seyitler Kimya4,803,2324,68
Silverline Endüstri1,33-2,92-0,75
Sinpaş GMYO0,881,15137,84
Smartiks Yazılım2,57-0,77
Soda Sanayii5,931,72-12,35
Sodaş Sodyum Sanayii8,022,3044,54
Söktaş1,685,6632,28
Sönmez Filament4,540,0045,51
Sönmez Pamuklu3,760,8020,51
Sumaş Suni Tahta6,151,99-8,15
Şeker Fin. Kir.3,720,0031,91
Şekerbank1,02-0,97-7,27
Şişe Cam4,662,19-15,00
Şok Marketler11,070,642,98
T. Halk Bankası6,491,25-7,55
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası15,48-0,45-8,94
T.S.K.B.0,931,0914,81
T.Tuborg8,42-0,716,12
Taç Tarım Ürünleri3,68-0,27-27,27
Tat Gıda5,042,4431,94
TAV Havalimanları22,70-1,053,22
Taze Kuru Gıda5,40-1,10-20,59
Tek-Art Turizm0,781,30-8,24
Tekfen Holding19,05-0,94-2,96
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,83-1,39-4,71
Temapol Polimer Plastik3,700,8220,92
TGS Dış Ticaret3,450,8846,81
Tofaş Oto. Fab.18,900,0521,85
Torunlar GMYO1,810,5619,87
Trabzon Liman8,62-0,6925,31
Trabzonspor Sportif1,34-0,74-2,62
Trakya Cam2,92-0,341,08
Trend GMYO1,60-0,6225,98
TSKB GMYO0,903,459,76
Tuğçelik2,754,9629,11
Tukaş5,510,55231,93
Turcas Petrol1,87-1,0632,62
Turkcell13,242,088,79
Tümosan Motor ve Traktör4,210,96-6,44
Tüpraş135,40-1,6029,77
Türk Hava Yolları11,740,60-27,13
Türk Prysmian Kablo2,252,2730,46
Türk Telekom5,801,5848,72
Türk Traktör42,466,1521,66
Türker Proje Gayrimenkul27,58-0,14-14,19
Ufuk Yatırım2,02-0,4977,19
Ulaşlar Turizm Yat.1,65-2,3744,74
Ulusoy Elektrik26,30-0,3064,79
Ulusoy Un Sanayi2,651,9227,40
Umpaş Holding0,42-2,33-23,64
Uşak Seramik1,371,4823,42
Utopya Turizm3,49-0,57-14,88
Uzertaş Boya1,06-17,1976,67
Ülker Bisküvi19,95-0,7535,99
Ünye Çimento2,890,35-13,62
Vakıf Fin. Kir.1,370,74-3,79
Vakıf GMYO1,912,14-1,89
Vakıf Yat. Ort.1,891,0724,34
Vakıflar Bankası5,171,1732,56
Vakko Tekstil3,86-1,2847,99
Vanet Gıda1,782,3036,92
Verusa Holding15,75-0,44-4,92
Verusaturk Girisim3,28-1,506,41
Vestel10,060,1081,26
Vestel Beyaz Eşya14,87-0,4752,24
Viking Kağıt0,971,04-11,82
Yapı Kredi Koray GMYO1,770,002,91
Yapı ve Kredi Bank.2,340,0046,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,93-0,345,02
Yataş6,200,6538,70
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,900,00-4,26
Yeni Gimat GMYO10,24-0,9742,61
Yeşil GMYO0,32-3,0318,52
Yeşil Yapı0,320,0023,08
Yeşil Yatırım Holding10,240,206,33
Yibitaş İnşaat Malzeme2.301,10-2,034,64
Yonga Mobilya7,000,007,85
Yünsa5,171,7723,84
Zorlu Enerji1,22-0,81-0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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