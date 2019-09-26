Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.690,10
|0,74
|478,07
|İş Bankası (C)
|6,02
|-0,33
|32,89
|İş Bankası (Kur.)
|159.998,00
|229,20
|İş Fin.Kir.
|2,19
|0,46
|-52,70
|İş Girişim
|2,59
|0,39
|26,96
|İş GMYO
|0,94
|-1,05
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|3,75
|0,00
|103,05
|İş Yat. Ort.
|1,26
|-0,79
|70,71
|İşbir Holding
|308,90
|2,97
|124,83
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|-2,44
|-52,38
|İttifak Holding
|4,91
|8,39
|137,58
|İz Hayvancılık Tarım
|6,24
|18,86
|-5,31
|İzmir Demir Çelik
|2,39
|0,42
|43,98
|İzmir Fırça
|1,86
|-4,12
|-10,14
|İzocam
|20,12
|0,00
|-6,07
|Jantsa Jant Sanayi
|40,26
|0,20
|55,98
|Kafein Yazılım
|7,10
|-1,39
|3,08
|Kapital Yat. Holding
|2,80
|8,11
|-2,44
|Kaplamin
|4,66
|1,30
|29,44
|Kardemir (A)
|2,10
|-0,94
|22,69
|Kardemir (B)
|2,11
|-0,94
|22,60
|Kardemir (D)
|2,16
|0,00
|5,07
|Karel Elektronik
|8,87
|-1,33
|112,71
|Karsan Otomotiv
|1,16
|0,00
|-9,38
|Karsu Tekstil
|1,90
|-0,52
|52,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,06
|-2,50
|36,76
|Kartonsan
|326,40
|0,28
|2,33
|Katmerciler Ekipman
|3,01
|2,38
|0,05
|Kent Gıda
|117,40
|0,34
|-1,34
|Kerevitaş Gıda
|2,30
|0,00
|27,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,44
|2,33
|25,71
|Kiler GMYO
|1,93
|-2,03
|10,29
|Klimasan Klima
|10,61
|-3,98
|173,46
|Koç Holding
|18,70
|0,43
|35,03
|Konfrut Gıda
|38,40
|-1,39
|60,80
|Konya Çimento
|210,10
|1,94
|18,03
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,89
|-0,85
|36,24
|Koza Altın
|65,75
|-1,35
|28,17
|Koza Madencilik
|9,04
|2,15
|25,21
|Körfez GMYO
|1,46
|-1,35
|19,67
|Kristal Kola
|1,03
|0,00
|-1,90
|Kron Telekomünikasyon
|9,53
|0,42
|9,54
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,00
|0,00
|53,17
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,21
|0,00
|7,08
|Kütahya Porselen
|5,28
|0,38
|16,04
|Lider Faktoring
|2,37
|0,42
|5,33
|Link Bilgisayar
|10,66
|0,85
|28,13
|Logo Yazılım
|40,00
|0,00
|47,38
|Lokman Hekim Sağlık
|3,81
|-0,52
|-15,33
|Lüks Kadife
|5,92
|2,96
|22,06
|Makina Takım
|1,43
|-1,38
|-7,14
|Mardin Çimento
|3,06
|-1,92
|10,19
|Marka Yatırım Holding
|0,80
|-1,23
|29,03
|Marmaris Altınyunus
|21,72
|0,65
|23,69
|Marshall
|31,00
|0,13
|22,92
|Martı GMYO
|0,75
|-1,32
|15,38
|Martı Otel
|0,80
|-1,23
|37,93
|Mavi Giyim
|44,74
|2,85
|38,86
|Mazhar Zorlu Holding
|5,35
|0,19
|40,42
|Mega Polietilen
|2,04
|0,49
|0,00
|Menderes Tekstil
|0,79
|0,00
|9,72
|Mensa
|0,19
|5,56
|35,71
|Merit Turizm
|11,63
|2,20
|94,16
|Merko Gıda
|0,84
|1,20
|-16,83
|Metal Gayrimenkul
|0,75
|0,00
|-13,79
|Metemtur Otelcilik
|1,56
|-1,27
|48,57
|Metro Holding
|1,98
|1,54
|160,53
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,37
|0,00
|24,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,29
|-0,77
|9,32
|Migros Ticaret
|20,06
|-1,47
|34,63
|Milpa
|1,57
|2,61
|9,84
|Mistral GMYO
|1,37
|3,01
|-10,46
|MLP Sağlık
|14,63
|-1,15
|36,73
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|1,01
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,59
|-1,24
|-14,52
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.061,50
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,58
|0,61
|Net Holding
|1,78
|-0,56
|-9,18
|Netaş Telekom.
|9,21
|-1,50
|42,57
|Niğbaş Niğde Beton
|7,98
|-0,25
|99,50
|Nuh Çimento
|7,05
|0,43
|1,73
|Nurol GMYO
|2,60
|0,00
|23,81
|Odaş Elektrik
|1,66
|-1,78
|17,89
|Olmuksan-IP
|4,05
|-2,64
|20,18
|Orge Enerji Elektrik
|3,75
|1,08
|20,19
|Orma Orman Mahsulleri
|2,89
|19,92
|140,83
|Osmanlı Menkul
|1,52
|-0,65
|-11,63
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,11
|0,00
|2,78
|Otokar
|131,00
|-0,76
|52,52
|Oyak Yat. Ort.
|1,62
|0,00
|2,32
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,15
|3,37
|110,78
|Özak GMYO
|1,67
|-1,18
|15,24
|Özbal Çelik Boru
|1,24
|0,00
|-10,14
|Özderici GMYO
|1,17
|0,00
|-50,21
|Özerden Plastik
|2,78
|-0,71
|14,05
|Panora GMYO
|4,60
|-0,86
|25,11
|Park Elek.Madencilik
|4,00
|2,04
|65,98
|Parsan
|12,30
|0,00
|40,41
|Pegasus
|60,45
|-2,58
|163,74
|Peker GMYO
|3,06
|0,33
|-62,79
|Penguen Gıda
|1,55
|-3,73
|43,52
|Pera GMYO
|0,84
|10,53
|9,09
|Pergamon Dış Ticaret
|6,34
|1,12
|3,81
|Petkim
|3,49
|-0,57
|-11,37
|Petrokent Turizm
|82,45
|-0,06
|20,01
|Pınar Et ve Un
|6,73
|-0,74
|51,68
|Pınar Su
|1,48
|0,00
|18,40
|Pınar Süt
|8,93
|1,36
|43,64
|Plastikkart
|3,77
|-1,31
|39,63
|Polisan Holding
|2,64
|0,00
|-12,43
|Politeknik Metal
|80,10
|0,50
|128,42
|Prizma Press Matbaacılık
|4,10
|-1,91
|164,52
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.100,60
|0,07
|QNB Finans Fin. Kir.
|15,12
|20,00
|122,35
|QNB Finansbank
|18,46
|19,95
|104,88
|Ral Yatırım Holding
|8,27
|-3,84
|349,46
|Ray Sigorta
|2,27
|0,00
|63,31
|Reysaş GMYO
|1,24
|0,00
|79,71
|Reysaş Lojistik
|1,01
|-1,94
|36,49
|Rhea Girişim
|0,77
|0,00
|16,67
|Rodrigo Tekstil
|2,51
|2,03
|32,11
|Royal Halı
|1,02
|-7,27
|3,03
|RTA Laboratuvarları
|1,37
|-1,44
|-15,61
|Sabancı Holding
|9,17
|-2,24
|26,79
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,84
|5,75
|18,69
|Salix Yatırım Holding
|3,63
|0,83
|-5,71
|Sanel Mühendislik
|5,60
|-6,35
|156,88
|Sanifoam Sünger
|2,15
|-0,46
|72,00
|Sanko Pazarlama
|2,66
|0,38
|34,07
|Saray Matbaacılık
|1,12
|3,70
|12,00
|Sarkuysan
|3,57
|0,85
|13,59
|Sasa Polyester
|6,19
|0,32
|7,73
|Say Reklamcılık
|1,18
|0,00
|25,53
|Sekuro Plastik
|3,01
|1,01
|1,69
|Selçuk Ecza Deposu
|5,07
|-0,98
|86,50
|Selçuk Gıda
|1,62
|1,89
|21,80
|Senkron Güvenlik
|2,76
|-2,13
|176,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,76
|-2,76
|-9,74
|Servet GMYO
|4,83
|2,11
|2,77
|Seyitler Kimya
|4,84
|0,83
|25,71
|Silverline Endüstri
|1,35
|1,50
|0,75
|Sinpaş GMYO
|0,89
|1,14
|140,54
|Smartiks Yazılım
|2,58
|0,39
|Soda Sanayii
|5,82
|-1,85
|-13,97
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,85
|-2,12
|41,48
|Söktaş
|1,65
|-1,79
|29,92
|Sönmez Filament
|4,34
|-4,41
|39,10
|Sönmez Pamuklu
|3,70
|-1,60
|18,59
|Sumaş Suni Tahta
|6,22
|1,14
|-7,10
|Şeker Fin. Kir.
|3,90
|4,84
|38,30
|Şekerbank
|1,01
|-0,98
|-8,18
|Şişe Cam
|4,58
|-1,72
|-16,46
|Şok Marketler
|11,02
|-0,45
|2,51
|T. Halk Bankası
|6,33
|-2,47
|-9,83
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|16,26
|5,04
|-4,35
|T.S.K.B.
|0,93
|0,00
|14,81
|T.Tuborg
|8,42
|0,00
|6,12
|Taç Tarım Ürünleri
|4,07
|10,60
|-19,57
|Tat Gıda
|5,12
|1,59
|34,03
|TAV Havalimanları
|22,68
|-0,09
|3,13
|Taze Kuru Gıda
|5,44
|0,74
|-20,00
|Tek-Art Turizm
|0,77
|-1,28
|-9,41
|Tekfen Holding
|19,14
|0,47
|-2,50
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,80
|-1,06
|-5,72
|Temapol Polimer Plastik
|3,59
|-2,97
|17,32
|TGS Dış Ticaret
|3,36
|-2,61
|42,98
|Tofaş Oto. Fab.
|19,67
|4,07
|26,81
|Torunlar GMYO
|1,79
|-1,10
|18,54
|Trabzon Liman
|8,49
|-1,51
|23,42
|Trabzonspor Sportif
|1,30
|-2,99
|-5,53
|Trakya Cam
|2,87
|-1,71
|-0,65
|Trend GMYO
|1,61
|0,63
|26,77
|TSKB GMYO
|0,90
|0,00
|9,76
|Tuğçelik
|2,89
|5,09
|35,68
|Tukaş
|5,59
|1,45
|236,75
|Turcas Petrol
|1,87
|0,00
|32,62
|Turkcell
|12,83
|-3,10
|5,42
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,24
|0,71
|-5,78
|Tüpraş
|139,50
|3,03
|33,70
|Türk Hava Yolları
|11,59
|-1,28
|-28,06
|Türk Prysmian Kablo
|2,21
|-1,78
|28,14
|Türk Telekom
|5,82
|0,34
|49,23
|Türk Traktör
|42,70
|0,57
|22,35
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,60
|0,07
|-14,13
|Ufuk Yatırım
|1,96
|-2,97
|71,93
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,64
|-0,61
|43,86
|Ulusoy Elektrik
|26,18
|-0,46
|64,04
|Ulusoy Un Sanayi
|2,70
|1,89
|29,81
|Umpaş Holding
|0,44
|4,76
|-20,00
|Uşak Seramik
|1,34
|-2,19
|20,72
|Utopya Turizm
|3,47
|-0,57
|-15,37
|Uzertaş Boya
|1,12
|5,66
|86,67
|Ülker Bisküvi
|20,08
|0,65
|36,88
|Ünye Çimento
|2,88
|-0,35
|-13,92
|Vakıf Fin. Kir.
|1,35
|-1,46
|-5,20
|Vakıf GMYO
|1,89
|-1,05
|-2,91
|Vakıf Yat. Ort.
|1,91
|1,06
|25,66
|Vakıflar Bankası
|5,06
|-2,13
|29,74
|Vakko Tekstil
|3,95
|2,33
|51,44
|Vanet Gıda
|1,77
|-0,56
|36,15
|Verusa Holding
|15,63
|-0,76
|-5,65
|Verusaturk Girisim
|3,26
|-0,61
|5,76
|Vestel
|9,84
|-2,19
|77,30
|Vestel Beyaz Eşya
|14,89
|0,13
|52,44
|Viking Kağıt
|0,97
|0,00
|-11,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,89
|6,78
|9,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,32
|-0,85
|45,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,97
|1,37
|6,45
|Yataş
|6,32
|1,94
|41,39
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,91
|1,11
|-3,19
|Yeni Gimat GMYO
|10,18
|-0,59
|41,77
|Yeşil GMYO
|0,31
|-3,13
|14,81
|Yeşil Yapı
|0,32
|0,00
|23,08
|Yeşil Yatırım Holding
|10,14
|-0,98
|5,30
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.349,00
|2,08
|6,82
|Yonga Mobilya
|7,06
|0,86
|8,77
|Yünsa
|5,25
|1,55
|25,75
|Zorlu Enerji
|1,19
|-2,46
|-3,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)