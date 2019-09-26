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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

26.09.2019 18:36Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)17.690,100,74478,07
İş Bankası (C)6,02-0,3332,89
İş Bankası (Kur.)159.998,00229,20
İş Fin.Kir.2,190,46-52,70
İş Girişim2,590,3926,96
İş GMYO0,94-1,05-12,96
İş Y. Men. Değ.3,750,00103,05
İş Yat. Ort.1,26-0,7970,71
İşbir Holding308,902,97124,83
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,40-2,44-52,38
İttifak Holding4,918,39137,58
İz Hayvancılık Tarım6,2418,86-5,31
İzmir Demir Çelik2,390,4243,98
İzmir Fırça1,86-4,12-10,14
İzocam20,120,00-6,07
Jantsa Jant Sanayi40,260,2055,98
Kafein Yazılım7,10-1,393,08
Kapital Yat. Holding2,808,11-2,44
Kaplamin4,661,3029,44
Kardemir (A)2,10-0,9422,69
Kardemir (B)2,11-0,9422,60
Kardemir (D)2,160,005,07
Karel Elektronik8,87-1,33112,71
Karsan Otomotiv1,160,00-9,38
Karsu Tekstil1,90-0,5252,00
Karsusan Su Ürünleri San.5,06-2,5036,76
Kartonsan326,400,282,33
Katmerciler Ekipman3,012,380,05
Kent Gıda117,400,34-1,34
Kerevitaş Gıda2,300,0027,78
Kervansaray Yat. Holding0,442,3325,71
Kiler GMYO1,93-2,0310,29
Klimasan Klima10,61-3,98173,46
Koç Holding18,700,4335,03
Konfrut Gıda38,40-1,3960,80
Konya Çimento210,101,9418,03
Kordsa Teknik Tekstil12,89-0,8536,24
Koza Altın65,75-1,3528,17
Koza Madencilik9,042,1525,21
Körfez GMYO1,46-1,3519,67
Kristal Kola1,030,00-1,90
Kron Telekomünikasyon9,530,429,54
Kuştur Kuşadası Turizm21,000,0053,17
Kuyumcukent Gayrimenkul1,210,007,08
Kütahya Porselen5,280,3816,04
Lider Faktoring2,370,425,33
Link Bilgisayar10,660,8528,13
Logo Yazılım40,000,0047,38
Lokman Hekim Sağlık3,81-0,52-15,33
Lüks Kadife5,922,9622,06
Makina Takım1,43-1,38-7,14
Mardin Çimento3,06-1,9210,19
Marka Yatırım Holding0,80-1,2329,03
Marmaris Altınyunus21,720,6523,69
Marshall31,000,1322,92
Martı GMYO0,75-1,3215,38
Martı Otel0,80-1,2337,93
Mavi Giyim44,742,8538,86
Mazhar Zorlu Holding5,350,1940,42
Mega Polietilen2,040,490,00
Menderes Tekstil0,790,009,72
Mensa0,195,5635,71
Merit Turizm11,632,2094,16
Merko Gıda0,841,20-16,83
Metal Gayrimenkul0,750,00-13,79
Metemtur Otelcilik1,56-1,2748,57
Metro Holding1,981,54160,53
Metro Petrol ve Tesisleri1,370,0024,55
Metro Yatırım Ortaklığı1,29-0,779,32
Migros Ticaret20,06-1,4734,63
Milpa1,572,619,84
Mistral GMYO1,373,01-10,46
MLP Sağlık14,63-1,1536,73
MMC San. ve Tic. Yat.1,001,01-9,09
Mondi Tire Kutsan1,59-1,24-14,52
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.061,50
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,580,61
Net Holding1,78-0,56-9,18
Netaş Telekom.9,21-1,5042,57
Niğbaş Niğde Beton7,98-0,2599,50
Nuh Çimento7,050,431,73
Nurol GMYO2,600,0023,81
Odaş Elektrik1,66-1,7817,89
Olmuksan-IP4,05-2,6420,18
Orge Enerji Elektrik3,751,0820,19
Orma Orman Mahsulleri2,8919,92140,83
Osmanlı Menkul1,52-0,65-11,63
Ostim Endüstriyel Yat1,110,002,78
Otokar131,00-0,7652,52
Oyak Yat. Ort.1,620,002,32
Oylum Sınai Yatırımlar2,153,37110,78
Özak GMYO1,67-1,1815,24
Özbal Çelik Boru1,240,00-10,14
Özderici GMYO1,170,00-50,21
Özerden Plastik2,78-0,7114,05
Panora GMYO4,60-0,8625,11
Park Elek.Madencilik4,002,0465,98
Parsan12,300,0040,41
Pegasus60,45-2,58163,74
Peker GMYO3,060,33-62,79
Penguen Gıda1,55-3,7343,52
Pera GMYO0,8410,539,09
Pergamon Dış Ticaret6,341,123,81
Petkim3,49-0,57-11,37
Petrokent Turizm82,45-0,0620,01
Pınar Et ve Un6,73-0,7451,68
Pınar Su1,480,0018,40
Pınar Süt8,931,3643,64
Plastikkart3,77-1,3139,63
Polisan Holding2,640,00-12,43
Politeknik Metal80,100,50128,42
Prizma Press Matbaacılık4,10-1,91164,52
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.100,600,07
QNB Finans Fin. Kir.15,1220,00122,35
QNB Finansbank18,4619,95104,88
Ral Yatırım Holding8,27-3,84349,46
Ray Sigorta2,270,0063,31
Reysaş GMYO1,240,0079,71
Reysaş Lojistik1,01-1,9436,49
Rhea Girişim0,770,0016,67
Rodrigo Tekstil2,512,0332,11
Royal Halı1,02-7,273,03
RTA Laboratuvarları1,37-1,44-15,61
Sabancı Holding9,17-2,2426,79
Safkar Ege Soğutmacılık1,845,7518,69
Salix Yatırım Holding3,630,83-5,71
Sanel Mühendislik5,60-6,35156,88
Sanifoam Sünger2,15-0,4672,00
Sanko Pazarlama2,660,3834,07
Saray Matbaacılık1,123,7012,00
Sarkuysan3,570,8513,59
Sasa Polyester6,190,327,73
Say Reklamcılık1,180,0025,53
Sekuro Plastik3,011,011,69
Selçuk Ecza Deposu5,07-0,9886,50
Selçuk Gıda1,621,8921,80
Senkron Güvenlik2,76-2,13176,00
Serve Film Prodüksiyon1,76-2,76-9,74
Servet GMYO4,832,112,77
Seyitler Kimya4,840,8325,71
Silverline Endüstri1,351,500,75
Sinpaş GMYO0,891,14140,54
Smartiks Yazılım2,580,39
Soda Sanayii5,82-1,85-13,97
Sodaş Sodyum Sanayii7,85-2,1241,48
Söktaş1,65-1,7929,92
Sönmez Filament4,34-4,4139,10
Sönmez Pamuklu3,70-1,6018,59
Sumaş Suni Tahta6,221,14-7,10
Şeker Fin. Kir.3,904,8438,30
Şekerbank1,01-0,98-8,18
Şişe Cam4,58-1,72-16,46
Şok Marketler11,02-0,452,51
T. Halk Bankası6,33-2,47-9,83
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası16,265,04-4,35
T.S.K.B.0,930,0014,81
T.Tuborg8,420,006,12
Taç Tarım Ürünleri4,0710,60-19,57
Tat Gıda5,121,5934,03
TAV Havalimanları22,68-0,093,13
Taze Kuru Gıda5,440,74-20,00
Tek-Art Turizm0,77-1,28-9,41
Tekfen Holding19,140,47-2,50
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,80-1,06-5,72
Temapol Polimer Plastik3,59-2,9717,32
TGS Dış Ticaret3,36-2,6142,98
Tofaş Oto. Fab.19,674,0726,81
Torunlar GMYO1,79-1,1018,54
Trabzon Liman8,49-1,5123,42
Trabzonspor Sportif1,30-2,99-5,53
Trakya Cam2,87-1,71-0,65
Trend GMYO1,610,6326,77
TSKB GMYO0,900,009,76
Tuğçelik2,895,0935,68
Tukaş5,591,45236,75
Turcas Petrol1,870,0032,62
Turkcell12,83-3,105,42
Tümosan Motor ve Traktör4,240,71-5,78
Tüpraş139,503,0333,70
Türk Hava Yolları11,59-1,28-28,06
Türk Prysmian Kablo2,21-1,7828,14
Türk Telekom5,820,3449,23
Türk Traktör42,700,5722,35
Türker Proje Gayrimenkul27,600,07-14,13
Ufuk Yatırım1,96-2,9771,93
Ulaşlar Turizm Yat.1,64-0,6143,86
Ulusoy Elektrik26,18-0,4664,04
Ulusoy Un Sanayi2,701,8929,81
Umpaş Holding0,444,76-20,00
Uşak Seramik1,34-2,1920,72
Utopya Turizm3,47-0,57-15,37
Uzertaş Boya1,125,6686,67
Ülker Bisküvi20,080,6536,88
Ünye Çimento2,88-0,35-13,92
Vakıf Fin. Kir.1,35-1,46-5,20
Vakıf GMYO1,89-1,05-2,91
Vakıf Yat. Ort.1,911,0625,66
Vakıflar Bankası5,06-2,1329,74
Vakko Tekstil3,952,3351,44
Vanet Gıda1,77-0,5636,15
Verusa Holding15,63-0,76-5,65
Verusaturk Girisim3,26-0,615,76
Vestel9,84-2,1977,30
Vestel Beyaz Eşya14,890,1352,44
Viking Kağıt0,970,00-11,82
Yapı Kredi Koray GMYO1,896,789,88
Yapı ve Kredi Bank.2,32-0,8545,00
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,971,376,45
Yataş6,321,9441,39
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,911,11-3,19
Yeni Gimat GMYO10,18-0,5941,77
Yeşil GMYO0,31-3,1314,81
Yeşil Yapı0,320,0023,08
Yeşil Yatırım Holding10,14-0,985,30
Yibitaş İnşaat Malzeme2.349,002,086,82
Yonga Mobilya7,060,868,77
Yünsa5,251,5525,75
Zorlu Enerji1,19-2,46-3,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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