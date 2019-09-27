Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.691,00
|0,01
|478,10
|İş Bankası (C)
|6,35
|5,48
|40,18
|İş Bankası (Kur.)
|159.998,00
|229,20
|İş Fin.Kir.
|2,21
|0,91
|-52,27
|İş Girişim
|2,62
|1,16
|28,43
|İş GMYO
|0,96
|2,13
|-11,11
|İş Y. Men. Değ.
|3,86
|2,93
|109,01
|İş Yat. Ort.
|1,26
|0,00
|70,71
|İşbir Holding
|308,00
|-0,29
|124,17
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|2,50
|-51,19
|İttifak Holding
|5,25
|6,92
|154,03
|İz Hayvancılık Tarım
|6,14
|-1,60
|-6,83
|İzmir Demir Çelik
|2,40
|0,42
|44,58
|İzmir Fırça
|1,88
|1,08
|-9,18
|İzocam
|20,16
|0,20
|-5,88
|Jantsa Jant Sanayi
|40,40
|0,35
|56,52
|Kafein Yazılım
|7,14
|0,56
|3,66
|Kapital Yat. Holding
|3,10
|10,71
|8,01
|Kaplamin
|4,79
|2,79
|33,06
|Kardemir (A)
|2,16
|2,86
|26,19
|Kardemir (B)
|2,16
|2,37
|25,51
|Kardemir (D)
|2,23
|3,24
|8,47
|Karel Elektronik
|9,00
|1,47
|115,83
|Karsan Otomotiv
|1,17
|0,86
|-8,59
|Karsu Tekstil
|1,91
|0,53
|52,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,21
|2,96
|40,81
|Kartonsan
|329,00
|0,80
|3,14
|Katmerciler Ekipman
|3,06
|1,66
|1,71
|Kent Gıda
|118,90
|1,28
|-0,08
|Kerevitaş Gıda
|2,29
|-0,43
|27,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|-18,18
|2,86
|Kiler GMYO
|1,95
|1,04
|11,43
|Klimasan Klima
|10,89
|2,64
|180,68
|Koç Holding
|19,14
|2,35
|38,21
|Konfrut Gıda
|38,70
|0,78
|62,06
|Konya Çimento
|212,70
|1,24
|19,49
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,75
|-1,09
|34,76
|Koza Altın
|65,80
|0,08
|28,27
|Koza Madencilik
|8,98
|-0,66
|24,38
|Körfez GMYO
|1,51
|3,42
|23,77
|Kristal Kola
|1,06
|2,91
|0,95
|Kron Telekomünikasyon
|9,63
|1,05
|10,69
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,00
|0,00
|53,17
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,22
|0,83
|7,96
|Kütahya Porselen
|5,37
|1,70
|18,02
|Lider Faktoring
|2,38
|0,42
|5,78
|Link Bilgisayar
|11,03
|3,47
|32,57
|Logo Yazılım
|40,10
|0,25
|47,75
|Lokman Hekim Sağlık
|3,90
|2,36
|-13,33
|Lüks Kadife
|5,91
|-0,17
|21,86
|Makina Takım
|1,45
|1,40
|-5,84
|Mardin Çimento
|3,67
|19,93
|32,16
|Marka Yatırım Holding
|0,80
|0,00
|29,03
|Marmaris Altınyunus
|22,02
|1,38
|25,40
|Marshall
|31,44
|1,42
|24,66
|Martı GMYO
|0,77
|2,67
|18,46
|Martı Otel
|0,83
|3,75
|43,10
|Mavi Giyim
|45,82
|2,41
|42,21
|Mazhar Zorlu Holding
|5,54
|3,55
|45,41
|Mega Polietilen
|2,08
|1,96
|1,96
|Menderes Tekstil
|0,82
|3,80
|13,89
|Mensa
|0,19
|0,00
|35,71
|Merit Turizm
|12,00
|3,18
|100,33
|Merko Gıda
|0,84
|0,00
|-16,83
|Metal Gayrimenkul
|0,75
|0,00
|-13,79
|Metemtur Otelcilik
|1,58
|1,28
|50,48
|Metro Holding
|2,00
|1,01
|163,16
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,38
|0,73
|25,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,29
|0,00
|9,32
|Migros Ticaret
|20,20
|0,70
|35,57
|Milpa
|1,62
|3,18
|13,34
|Mistral GMYO
|1,36
|-0,73
|-11,11
|MLP Sağlık
|14,92
|1,98
|39,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,99
|-1,00
|-10,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,64
|3,14
|-11,83
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,60
|0,30
|Net Holding
|1,81
|1,69
|-7,65
|Netaş Telekom.
|9,40
|2,06
|45,51
|Niğbaş Niğde Beton
|8,15
|2,13
|103,75
|Nuh Çimento
|7,14
|1,28
|3,03
|Nurol GMYO
|2,61
|0,38
|24,29
|Odaş Elektrik
|1,69
|1,81
|20,02
|Olmuksan-IP
|4,08
|0,74
|21,07
|Orge Enerji Elektrik
|3,80
|1,33
|21,79
|Orma Orman Mahsulleri
|3,10
|7,27
|158,33
|Osmanlı Menkul
|1,52
|0,00
|-11,63
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,13
|1,80
|4,63
|Otokar
|131,40
|0,31
|52,99
|Oyak Yat. Ort.
|1,65
|1,85
|4,21
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,15
|0,00
|110,78
|Özak GMYO
|1,68
|0,60
|15,93
|Özbal Çelik Boru
|1,26
|1,61
|-8,70
|Özderici GMYO
|1,17
|0,00
|-50,21
|Özerden Plastik
|2,33
|1,74
|16,03
|Panora GMYO
|4,60
|0,00
|25,11
|Park Elek.Madencilik
|4,09
|2,25
|69,71
|Parsan
|12,36
|0,49
|41,10
|Pegasus
|62,15
|2,81
|171,16
|Peker GMYO
|3,09
|0,98
|-62,43
|Penguen Gıda
|1,58
|1,94
|46,30
|Pera GMYO
|0,79
|-5,95
|2,60
|Pergamon Dış Ticaret
|6,34
|0,00
|3,81
|Petkim
|3,56
|2,01
|-9,59
|Petrokent Turizm
|82,40
|-0,06
|19,94
|Pınar Et ve Un
|6,80
|1,04
|53,26
|Pınar Su
|1,49
|0,68
|19,20
|Pınar Süt
|8,94
|0,11
|43,80
|Plastikkart
|3,80
|0,80
|40,74
|Polisan Holding
|2,70
|2,27
|-10,44
|Politeknik Metal
|81,50
|1,75
|132,41
|Prizma Press Matbaacılık
|4,30
|4,88
|177,42
|QNB Finans Fin. Kir.
|18,14
|19,97
|166,76
|QNB Finansbank
|21,18
|14,73
|135,07
|Ral Yatırım Holding
|9,02
|9,07
|390,22
|Ray Sigorta
|2,40
|5,73
|72,66
|Reysaş GMYO
|1,27
|2,42
|84,06
|Reysaş Lojistik
|1,03
|1,98
|39,19
|Rhea Girişim
|0,77
|0,00
|16,67
|Rodrigo Tekstil
|2,49
|-0,80
|31,05
|Royal Halı
|1,02
|0,00
|3,03
|RTA Laboratuvarları
|1,39
|1,46
|-14,38
|Sabancı Holding
|9,62
|4,91
|33,01
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,82
|-1,09
|17,40
|Salix Yatırım Holding
|3,85
|6,06
|0,00
|Sanel Mühendislik
|5,61
|0,18
|157,34
|Sanifoam Sünger
|2,15
|0,00
|72,00
|Sanko Pazarlama
|2,65
|-0,38
|33,56
|Saray Matbaacılık
|1,11
|-0,89
|11,00
|Sarkuysan
|3,59
|0,56
|14,23
|Sasa Polyester
|6,34
|2,42
|10,34
|Say Reklamcılık
|1,19
|0,85
|26,60
|Sekuro Plastik
|3,02
|0,33
|2,03
|Selçuk Ecza Deposu
|5,06
|-0,20
|86,13
|Selçuk Gıda
|1,63
|0,62
|22,56
|Senkron Güvenlik
|3,00
|8,70
|200,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,79
|1,70
|-8,21
|Servet GMYO
|5,09
|5,38
|8,30
|Seyitler Kimya
|5,00
|3,31
|29,87
|Silverline Endüstri
|1,35
|0,00
|0,75
|Sinpaş GMYO
|0,88
|-1,12
|137,84
|Smartiks Yazılım
|2,60
|0,78
|Soda Sanayii
|5,87
|0,86
|-13,23
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,40
|-5,73
|33,37
|Söktaş
|1,67
|1,21
|31,50
|Sönmez Filament
|4,24
|-2,30
|35,90
|Sönmez Pamuklu
|3,67
|-0,81
|17,63
|Sumaş Suni Tahta
|6,91
|11,09
|3,20
|Şeker Fin. Kir.
|4,10
|5,13
|45,39
|Şekerbank
|1,10
|8,91
|0,00
|Şişe Cam
|4,62
|0,87
|-15,73
|Şok Marketler
|11,20
|1,63
|4,19
|T. Halk Bankası
|6,62
|4,58
|-5,70
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|17,11
|5,23
|0,65
|T.S.K.B.
|0,95
|2,15
|17,28
|T.Tuborg
|8,47
|0,59
|6,75
|Taç Tarım Ürünleri
|3,95
|-2,95
|-21,94
|Tat Gıda
|5,16
|0,78
|35,08
|TAV Havalimanları
|22,86
|0,79
|3,95
|Taze Kuru Gıda
|5,43
|-0,18
|-20,15
|Tek-Art Turizm
|0,79
|2,60
|-7,06
|Tekfen Holding
|19,41
|1,41
|-1,12
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,83
|1,07
|-4,71
|Temapol Polimer Plastik
|3,63
|1,11
|18,63
|TGS Dış Ticaret
|3,38
|0,60
|43,83
|Tofaş Oto. Fab.
|19,69
|0,10
|26,94
|Torunlar GMYO
|1,86
|3,91
|23,18
|Trabzon Liman
|8,53
|0,47
|24,01
|Trabzonspor Sportif
|1,34
|3,08
|-2,62
|Trakya Cam
|2,93
|2,09
|1,42
|Trend GMYO
|1,62
|0,62
|27,56
|TSKB GMYO
|0,90
|0,00
|9,76
|Tuğçelik
|2,79
|-3,46
|30,99
|Tukaş
|5,78
|3,40
|248,19
|Turcas Petrol
|1,90
|1,60
|34,75
|Turkcell
|13,01
|1,40
|6,90
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,42
|4,25
|-1,78
|Tüpraş
|141,90
|1,72
|36,00
|Türk Hava Yolları
|12,10
|4,40
|-24,89
|Türk Prysmian Kablo
|2,24
|1,36
|29,88
|Türk Telekom
|5,82
|0,00
|49,23
|Türk Traktör
|42,70
|0,00
|22,35
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,78
|0,65
|-13,57
|Ufuk Yatırım
|1,94
|-1,02
|70,18
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,69
|3,05
|48,25
|Ulusoy Elektrik
|25,90
|-1,07
|62,28
|Ulusoy Un Sanayi
|2,76
|2,22
|32,69
|Umpaş Holding
|0,45
|2,27
|-18,18
|Uşak Seramik
|1,34
|0,00
|20,72
|Utopya Turizm
|3,49
|0,58
|-14,88
|Uzertaş Boya
|1,10
|-1,79
|83,33
|Ülker Bisküvi
|20,04
|-0,20
|36,61
|Ünye Çimento
|2,94
|2,08
|-12,12
|Vakıf Fin. Kir.
|1,38
|2,22
|-3,09
|Vakıf GMYO
|1,91
|1,06
|-1,89
|Vakıf Yat. Ort.
|1,93
|1,05
|26,97
|Vakıflar Bankası
|5,33
|5,34
|36,67
|Vakko Tekstil
|3,98
|0,76
|52,59
|Vanet Gıda
|1,79
|1,13
|37,69
|Verusa Holding
|15,81
|1,15
|-4,56
|Verusaturk Girisim
|3,28
|0,61
|6,41
|Vestel
|10,06
|2,24
|81,26
|Vestel Beyaz Eşya
|15,06
|1,14
|54,18
|Viking Kağıt
|0,96
|-1,03
|-12,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,94
|2,65
|12,79
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,42
|4,31
|51,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|3,02
|1,68
|8,24
|Yataş
|6,31
|-0,16
|41,16
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,92
|1,10
|-2,13
|Yeni Gimat GMYO
|10,24
|0,59
|42,61
|Yeşil GMYO
|0,32
|3,23
|18,52
|Yeşil Yapı
|0,32
|0,00
|23,08
|Yeşil Yatırım Holding
|10,22
|0,79
|6,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.380,00
|1,32
|8,23
|Yonga Mobilya
|6,91
|-2,12
|6,46
|Yünsa
|5,16
|-1,71
|23,60
|Zorlu Enerji
|1,22
|2,52
|-0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)