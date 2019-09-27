Haberler » Ekonomi » Haber

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

27.09.2019 18:36Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)17.691,000,01478,10
İş Bankası (C)6,355,4840,18
İş Bankası (Kur.)159.998,00229,20
İş Fin.Kir.2,210,91-52,27
İş Girişim2,621,1628,43
İş GMYO0,962,13-11,11
İş Y. Men. Değ.3,862,93109,01
İş Yat. Ort.1,260,0070,71
İşbir Holding308,00-0,29124,17
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,412,50-51,19
İttifak Holding5,256,92154,03
İz Hayvancılık Tarım6,14-1,60-6,83
İzmir Demir Çelik2,400,4244,58
İzmir Fırça1,881,08-9,18
İzocam20,160,20-5,88
Jantsa Jant Sanayi40,400,3556,52
Kafein Yazılım7,140,563,66
Kapital Yat. Holding3,1010,718,01
Kaplamin4,792,7933,06
Kardemir (A)2,162,8626,19
Kardemir (B)2,162,3725,51
Kardemir (D)2,233,248,47
Karel Elektronik9,001,47115,83
Karsan Otomotiv1,170,86-8,59
Karsu Tekstil1,910,5352,80
Karsusan Su Ürünleri San.5,212,9640,81
Kartonsan329,000,803,14
Katmerciler Ekipman3,061,661,71
Kent Gıda118,901,28-0,08
Kerevitaş Gıda2,29-0,4327,22
Kervansaray Yat. Holding0,36-18,182,86
Kiler GMYO1,951,0411,43
Klimasan Klima10,892,64180,68
Koç Holding19,142,3538,21
Konfrut Gıda38,700,7862,06
Konya Çimento212,701,2419,49
Kordsa Teknik Tekstil12,75-1,0934,76
Koza Altın65,800,0828,27
Koza Madencilik8,98-0,6624,38
Körfez GMYO1,513,4223,77
Kristal Kola1,062,910,95
Kron Telekomünikasyon9,631,0510,69
Kuştur Kuşadası Turizm21,000,0053,17
Kuyumcukent Gayrimenkul1,220,837,96
Kütahya Porselen5,371,7018,02
Lider Faktoring2,380,425,78
Link Bilgisayar11,033,4732,57
Logo Yazılım40,100,2547,75
Lokman Hekim Sağlık3,902,36-13,33
Lüks Kadife5,91-0,1721,86
Makina Takım1,451,40-5,84
Mardin Çimento3,6719,9332,16
Marka Yatırım Holding0,800,0029,03
Marmaris Altınyunus22,021,3825,40
Marshall31,441,4224,66
Martı GMYO0,772,6718,46
Martı Otel0,833,7543,10
Mavi Giyim45,822,4142,21
Mazhar Zorlu Holding5,543,5545,41
Mega Polietilen2,081,961,96
Menderes Tekstil0,823,8013,89
Mensa0,190,0035,71
Merit Turizm12,003,18100,33
Merko Gıda0,840,00-16,83
Metal Gayrimenkul0,750,00-13,79
Metemtur Otelcilik1,581,2850,48
Metro Holding2,001,01163,16
Metro Petrol ve Tesisleri1,380,7325,45
Metro Yatırım Ortaklığı1,290,009,32
Migros Ticaret20,200,7035,57
Milpa1,623,1813,34
Mistral GMYO1,36-0,73-11,11
MLP Sağlık14,921,9839,44
MMC San. ve Tic. Yat.0,99-1,00-10,00
Mondi Tire Kutsan1,643,14-11,83
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,600,30
Net Holding1,811,69-7,65
Netaş Telekom.9,402,0645,51
Niğbaş Niğde Beton8,152,13103,75
Nuh Çimento7,141,283,03
Nurol GMYO2,610,3824,29
Odaş Elektrik1,691,8120,02
Olmuksan-IP4,080,7421,07
Orge Enerji Elektrik3,801,3321,79
Orma Orman Mahsulleri3,107,27158,33
Osmanlı Menkul1,520,00-11,63
Ostim Endüstriyel Yat1,131,804,63
Otokar131,400,3152,99
Oyak Yat. Ort.1,651,854,21
Oylum Sınai Yatırımlar2,150,00110,78
Özak GMYO1,680,6015,93
Özbal Çelik Boru1,261,61-8,70
Özderici GMYO1,170,00-50,21
Özerden Plastik2,331,7416,03
Panora GMYO4,600,0025,11
Park Elek.Madencilik4,092,2569,71
Parsan12,360,4941,10
Pegasus62,152,81171,16
Peker GMYO3,090,98-62,43
Penguen Gıda1,581,9446,30
Pera GMYO0,79-5,952,60
Pergamon Dış Ticaret6,340,003,81
Petkim3,562,01-9,59
Petrokent Turizm82,40-0,0619,94
Pınar Et ve Un6,801,0453,26
Pınar Su1,490,6819,20
Pınar Süt8,940,1143,80
Plastikkart3,800,8040,74
Polisan Holding2,702,27-10,44
Politeknik Metal81,501,75132,41
Prizma Press Matbaacılık4,304,88177,42
QNB Finans Fin. Kir.18,1419,97166,76
QNB Finansbank21,1814,73135,07
Ral Yatırım Holding9,029,07390,22
Ray Sigorta2,405,7372,66
Reysaş GMYO1,272,4284,06
Reysaş Lojistik1,031,9839,19
Rhea Girişim0,770,0016,67
Rodrigo Tekstil2,49-0,8031,05
Royal Halı1,020,003,03
RTA Laboratuvarları1,391,46-14,38
Sabancı Holding9,624,9133,01
Safkar Ege Soğutmacılık1,82-1,0917,40
Salix Yatırım Holding3,856,060,00
Sanel Mühendislik5,610,18157,34
Sanifoam Sünger2,150,0072,00
Sanko Pazarlama2,65-0,3833,56
Saray Matbaacılık1,11-0,8911,00
Sarkuysan3,590,5614,23
Sasa Polyester6,342,4210,34
Say Reklamcılık1,190,8526,60
Sekuro Plastik3,020,332,03
Selçuk Ecza Deposu5,06-0,2086,13
Selçuk Gıda1,630,6222,56
Senkron Güvenlik3,008,70200,00
Serve Film Prodüksiyon1,791,70-8,21
Servet GMYO5,095,388,30
Seyitler Kimya5,003,3129,87
Silverline Endüstri1,350,000,75
Sinpaş GMYO0,88-1,12137,84
Smartiks Yazılım2,600,78
Soda Sanayii5,870,86-13,23
Sodaş Sodyum Sanayii7,40-5,7333,37
Söktaş1,671,2131,50
Sönmez Filament4,24-2,3035,90
Sönmez Pamuklu3,67-0,8117,63
Sumaş Suni Tahta6,9111,093,20
Şeker Fin. Kir.4,105,1345,39
Şekerbank1,108,910,00
Şişe Cam4,620,87-15,73
Şok Marketler11,201,634,19
T. Halk Bankası6,624,58-5,70
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası17,115,230,65
T.S.K.B.0,952,1517,28
T.Tuborg8,470,596,75
Taç Tarım Ürünleri3,95-2,95-21,94
Tat Gıda5,160,7835,08
TAV Havalimanları22,860,793,95
Taze Kuru Gıda5,43-0,18-20,15
Tek-Art Turizm0,792,60-7,06
Tekfen Holding19,411,41-1,12
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,831,07-4,71
Temapol Polimer Plastik3,631,1118,63
TGS Dış Ticaret3,380,6043,83
Tofaş Oto. Fab.19,690,1026,94
Torunlar GMYO1,863,9123,18
Trabzon Liman8,530,4724,01
Trabzonspor Sportif1,343,08-2,62
Trakya Cam2,932,091,42
Trend GMYO1,620,6227,56
TSKB GMYO0,900,009,76
Tuğçelik2,79-3,4630,99
Tukaş5,783,40248,19
Turcas Petrol1,901,6034,75
Turkcell13,011,406,90
Tümosan Motor ve Traktör4,424,25-1,78
Tüpraş141,901,7236,00
Türk Hava Yolları12,104,40-24,89
Türk Prysmian Kablo2,241,3629,88
Türk Telekom5,820,0049,23
Türk Traktör42,700,0022,35
Türker Proje Gayrimenkul27,780,65-13,57
Ufuk Yatırım1,94-1,0270,18
Ulaşlar Turizm Yat.1,693,0548,25
Ulusoy Elektrik25,90-1,0762,28
Ulusoy Un Sanayi2,762,2232,69
Umpaş Holding0,452,27-18,18
Uşak Seramik1,340,0020,72
Utopya Turizm3,490,58-14,88
Uzertaş Boya1,10-1,7983,33
Ülker Bisküvi20,04-0,2036,61
Ünye Çimento2,942,08-12,12
Vakıf Fin. Kir.1,382,22-3,09
Vakıf GMYO1,911,06-1,89
Vakıf Yat. Ort.1,931,0526,97
Vakıflar Bankası5,335,3436,67
Vakko Tekstil3,980,7652,59
Vanet Gıda1,791,1337,69
Verusa Holding15,811,15-4,56
Verusaturk Girisim3,280,616,41
Vestel10,062,2481,26
Vestel Beyaz Eşya15,061,1454,18
Viking Kağıt0,96-1,03-12,73
Yapı Kredi Koray GMYO1,942,6512,79
Yapı ve Kredi Bank.2,424,3151,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.3,021,688,24
Yataş6,31-0,1641,16
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,921,10-2,13
Yeni Gimat GMYO10,240,5942,61
Yeşil GMYO0,323,2318,52
Yeşil Yapı0,320,0023,08
Yeşil Yatırım Holding10,220,796,13
Yibitaş İnşaat Malzeme2.380,001,328,23
Yonga Mobilya6,91-2,126,46
Yünsa5,16-1,7123,60
Zorlu Enerji1,222,52-0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
21:29 Adalet Bakanı Gül: "Yargı reformuyla 82 milyon kendini güvende hissedecek"
20:38 SPK haftalık bülteni
20:00 TÜBİTAK'tan depreme yönelik iddialara yanıt
19:28 Avrupa borsaları yükselişle kapandı
19:12 Adalet Bakanı Gül: "Yargı reformuyla 82 milyon kendini güvende hissedecek"
18:42 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:42 TÜBİTAK: "Deprem alanındaki projelerin keyfi şekilde reddedildiği iddiaları, 2002'den beri 217...