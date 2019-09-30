Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.000,10
|1,75
|488,20
|İş Bankası (C)
|6,27
|-1,26
|38,41
|İş Bankası (Kur.)
|159.998,00
|229,20
|İş Fin.Kir.
|2,22
|0,45
|-52,05
|İş Girişim
|2,63
|0,38
|28,92
|İş GMYO
|0,97
|1,04
|-10,19
|İş Y. Men. Değ.
|3,85
|-0,26
|108,46
|İş Yat. Ort.
|1,27
|0,79
|72,06
|İşbir Holding
|335,20
|8,83
|143,97
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|0,00
|-51,19
|İttifak Holding
|5,44
|3,62
|163,23
|İz Hayvancılık Tarım
|6,34
|3,26
|-3,79
|İzmir Demir Çelik
|2,43
|1,25
|46,39
|İzmir Fırça
|1,90
|1,06
|-8,21
|İzocam
|20,12
|-0,20
|-6,07
|Jantsa Jant Sanayi
|43,00
|6,44
|66,59
|Kafein Yazılım
|7,09
|-0,70
|2,93
|Kapital Yat. Holding
|2,99
|-3,55
|4,18
|Kaplamin
|4,60
|-3,97
|27,78
|Kardemir (A)
|2,16
|0,00
|26,19
|Kardemir (B)
|2,16
|0,00
|25,51
|Kardemir (D)
|2,23
|0,00
|8,47
|Karel Elektronik
|9,70
|7,78
|132,61
|Karsan Otomotiv
|1,16
|-0,85
|-9,38
|Karsu Tekstil
|1,99
|4,19
|59,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,21
|0,00
|40,81
|Kartonsan
|338,60
|2,92
|6,15
|Katmerciler Ekipman
|3,13
|2,29
|4,03
|Kent Gıda
|119,30
|0,34
|0,25
|Kerevitaş Gıda
|2,42
|5,68
|34,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|8,33
|11,43
|Kiler GMYO
|2,00
|2,56
|14,29
|Klimasan Klima
|10,92
|0,28
|181,45
|Koç Holding
|18,91
|-1,20
|36,55
|Konfrut Gıda
|39,50
|2,07
|65,41
|Konya Çimento
|214,00
|0,61
|20,22
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,69
|-0,47
|34,13
|Koza Altın
|65,40
|-0,61
|27,49
|Koza Madencilik
|9,23
|2,78
|27,84
|Körfez GMYO
|1,54
|1,99
|26,23
|Kristal Kola
|1,21
|14,15
|15,24
|Kron Telekomünikasyon
|9,57
|-0,62
|10,00
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,00
|0,00
|53,17
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,24
|1,64
|9,73
|Kütahya Porselen
|5,39
|0,37
|18,46
|Lider Faktoring
|2,43
|2,10
|8,00
|Link Bilgisayar
|11,47
|3,99
|37,86
|Logo Yazılım
|40,14
|0,10
|47,90
|Lokman Hekim Sağlık
|3,98
|2,05
|-11,56
|Lüks Kadife
|6,12
|3,55
|26,19
|Makina Takım
|1,48
|2,07
|-3,90
|Mardin Çimento
|4,01
|9,26
|44,40
|Marka Yatırım Holding
|0,80
|0,00
|29,03
|Marmaris Altınyunus
|22,30
|1,27
|26,99
|Marshall
|31,30
|-0,45
|24,11
|Martı GMYO
|0,79
|2,60
|21,54
|Martı Otel
|0,83
|0,00
|43,10
|Mavi Giyim
|46,14
|0,70
|43,20
|Mazhar Zorlu Holding
|5,33
|-3,79
|39,90
|Mega Polietilen
|2,07
|-0,48
|1,47
|Menderes Tekstil
|0,82
|0,00
|13,89
|Mensa
|0,19
|0,00
|35,71
|Merit Turizm
|12,00
|0,00
|100,33
|Merko Gıda
|0,83
|-1,19
|-17,82
|Metal Gayrimenkul
|0,74
|-1,33
|-14,94
|Metemtur Otelcilik
|1,58
|0,00
|50,48
|Metro Holding
|2,02
|1,00
|165,79
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,39
|0,72
|26,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,31
|1,55
|11,02
|Migros Ticaret
|20,76
|2,77
|39,33
|Milpa
|1,77
|9,26
|23,83
|Mistral GMYO
|1,35
|-0,74
|-11,76
|MLP Sağlık
|14,70
|-1,47
|37,38
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,99
|0,00
|-10,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,66
|1,22
|-10,75
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.061,50
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,65
|0,76
|Net Holding
|1,80
|-0,55
|-8,16
|Netaş Telekom.
|9,35
|-0,53
|44,74
|Niğbaş Niğde Beton
|9,78
|20,00
|144,50
|Nuh Çimento
|7,38
|3,36
|6,49
|Nurol GMYO
|2,62
|0,38
|24,76
|Odaş Elektrik
|1,69
|0,00
|20,02
|Olmuksan-IP
|4,08
|0,00
|21,07
|Orge Enerji Elektrik
|3,81
|0,26
|22,12
|Orma Orman Mahsulleri
|3,72
|20,00
|210,00
|Osmanlı Menkul
|1,52
|0,00
|-11,63
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,14
|0,88
|5,56
|Otokar
|135,00
|2,74
|57,18
|Oyak Yat. Ort.
|1,83
|10,91
|15,58
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,12
|-1,40
|107,84
|Özak GMYO
|1,70
|1,19
|17,31
|Özbal Çelik Boru
|1,29
|2,38
|-6,52
|Özderici GMYO
|1,16
|-0,85
|-50,64
|Özerden Plastik
|2,26
|-3,00
|12,54
|Panora GMYO
|4,63
|0,65
|25,92
|Park Elek.Madencilik
|4,11
|0,49
|70,54
|Parsan
|12,74
|3,07
|45,43
|Pegasus
|60,70
|-2,33
|164,83
|Peker GMYO
|3,11
|0,65
|-62,19
|Penguen Gıda
|1,65
|4,43
|52,78
|Pera GMYO
|0,74
|-6,33
|-3,90
|Pergamon Dış Ticaret
|6,42
|1,26
|5,12
|Petkim
|3,61
|1,40
|-8,32
|Petrokent Turizm
|82,50
|0,12
|20,09
|Pınar Et ve Un
|6,75
|-0,74
|52,14
|Pınar Su
|1,51
|1,34
|20,80
|Pınar Süt
|9,08
|1,57
|46,05
|Plastikkart
|3,85
|1,32
|42,59
|Polisan Holding
|2,81
|4,07
|-6,79
|Politeknik Metal
|80,00
|-1,84
|128,14
|Prizma Press Matbaacılık
|4,64
|7,91
|199,35
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.100,50
|0,03
|QNB Finans Fin. Kir.
|20,00
|10,25
|194,12
|QNB Finansbank
|16,95
|-19,97
|88,12
|Ral Yatırım Holding
|9,07
|0,55
|392,93
|Ray Sigorta
|2,41
|0,42
|73,38
|Reysaş GMYO
|1,26
|-0,79
|82,61
|Reysaş Lojistik
|1,02
|-0,97
|37,84
|Rhea Girişim
|0,83
|7,79
|25,76
|Rodrigo Tekstil
|2,46
|-1,20
|29,47
|Royal Halı
|0,98
|-3,92
|-1,01
|RTA Laboratuvarları
|1,38
|-0,72
|-14,99
|Sabancı Holding
|9,57
|-0,52
|32,32
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,81
|-0,55
|16,76
|Salix Yatırım Holding
|4,00
|3,90
|3,90
|Sanel Mühendislik
|5,66
|0,89
|159,63
|Sanifoam Sünger
|2,19
|1,86
|75,20
|Sanko Pazarlama
|2,67
|0,75
|34,57
|Saray Matbaacılık
|1,11
|0,00
|11,00
|Sarkuysan
|3,61
|0,56
|14,87
|Sasa Polyester
|6,38
|0,63
|11,03
|Say Reklamcılık
|1,19
|0,00
|26,60
|Sekuro Plastik
|3,04
|0,66
|2,70
|Selçuk Ecza Deposu
|5,06
|0,00
|86,13
|Selçuk Gıda
|1,62
|-0,61
|21,80
|Senkron Güvenlik
|3,28
|9,33
|228,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,80
|0,56
|-7,69
|Servet GMYO
|5,30
|4,13
|12,77
|Seyitler Kimya
|5,20
|4,00
|35,06
|Silverline Endüstri
|1,39
|2,96
|3,73
|Sinpaş GMYO
|0,88
|0,00
|137,84
|Smartiks Yazılım
|2,63
|1,15
|Soda Sanayii
|5,91
|0,68
|-12,64
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,67
|3,65
|38,24
|Söktaş
|1,68
|0,60
|32,28
|Sönmez Filament
|4,17
|-1,65
|33,65
|Sönmez Pamuklu
|3,69
|0,54
|18,27
|Sumaş Suni Tahta
|7,22
|4,49
|7,83
|Şeker Fin. Kir.
|3,99
|-2,68
|41,49
|Şekerbank
|1,06
|-3,64
|-3,64
|Şişe Cam
|4,67
|1,08
|-14,82
|Şok Marketler
|11,00
|-1,79
|2,33
|T. Halk Bankası
|6,56
|-0,91
|-6,55
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|18,40
|7,54
|8,24
|T.S.K.B.
|0,95
|0,00
|17,28
|T.Tuborg
|8,46
|-0,12
|6,63
|Taç Tarım Ürünleri
|3,98
|0,76
|-21,34
|Tat Gıda
|5,24
|1,55
|37,17
|TAV Havalimanları
|23,60
|3,24
|7,32
|Taze Kuru Gıda
|6,51
|19,89
|-4,26
|Tek-Art Turizm
|0,81
|2,53
|-4,71
|Tekfen Holding
|19,14
|-1,39
|-2,50
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,84
|0,35
|-4,38
|Temapol Polimer Plastik
|3,67
|1,10
|19,93
|TGS Dış Ticaret
|3,41
|0,89
|45,11
|Tofaş Oto. Fab.
|20,28
|3,00
|30,74
|Torunlar GMYO
|1,89
|1,61
|25,17
|Trabzon Liman
|8,73
|2,34
|26,91
|Trabzonspor Sportif
|1,41
|5,22
|2,47
|Trakya Cam
|2,97
|1,37
|2,81
|Trend GMYO
|1,63
|0,62
|28,35
|TSKB GMYO
|0,91
|1,11
|10,98
|Tuğçelik
|2,83
|1,43
|32,86
|Tukaş
|5,86
|1,38
|253,01
|Turcas Petrol
|1,91
|0,53
|35,46
|Turkcell
|13,01
|0,00
|6,90
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,80
|8,60
|6,67
|Tüpraş
|143,50
|1,13
|37,54
|Türk Hava Yolları
|12,38
|2,31
|-23,15
|Türk Prysmian Kablo
|2,28
|1,79
|32,20
|Türk Telekom
|5,81
|-0,17
|48,97
|Türk Traktör
|43,24
|1,26
|23,90
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,80
|0,07
|-13,50
|Ufuk Yatırım
|1,98
|2,06
|73,68
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,69
|0,00
|48,25
|Ulusoy Elektrik
|25,78
|-0,46
|61,53
|Ulusoy Un Sanayi
|2,87
|3,99
|37,98
|Umpaş Holding
|0,46
|2,22
|-16,36
|Uşak Seramik
|1,35
|0,75
|21,62
|Utopya Turizm
|3,55
|1,72
|-13,41
|Uzertaş Boya
|1,10
|0,00
|83,33
|Ülker Bisküvi
|19,65
|-1,95
|33,95
|Ünye Çimento
|2,97
|1,02
|-11,23
|Vakıf Fin. Kir.
|1,38
|0,00
|-3,09
|Vakıf GMYO
|1,94
|1,57
|-0,35
|Vakıf Yat. Ort.
|1,91
|-1,04
|25,66
|Vakıflar Bankası
|5,18
|-2,81
|32,82
|Vakko Tekstil
|3,93
|-1,26
|50,67
|Vanet Gıda
|1,78
|-0,56
|36,92
|Verusa Holding
|16,07
|1,64
|-2,99
|Verusaturk Girisim
|3,30
|0,61
|7,05
|Vestel
|10,02
|-0,40
|80,54
|Vestel Beyaz Eşya
|15,16
|0,66
|55,21
|Viking Kağıt
|0,98
|2,08
|-10,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,90
|-2,06
|10,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,41
|-0,41
|50,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|3,62
|19,87
|29,75
|Yataş
|6,37
|0,95
|42,51
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,94
|2,17
|0,00
|Yeni Gimat GMYO
|10,25
|0,10
|42,75
|Yeşil GMYO
|0,32
|0,00
|18,52
|Yeşil Yapı
|0,32
|0,00
|23,08
|Yeşil Yatırım Holding
|10,42
|1,96
|8,20
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.450,00
|2,94
|11,41
|Yonga Mobilya
|6,91
|0,00
|6,46
|Yünsa
|5,13
|-0,58
|22,88
|Zorlu Enerji
|1,26
|3,28
|2,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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