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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

01.10.2019 18:40Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)18.101,300,56491,51
İş Bankası (C)6,15-1,9135,76
İş Bankası (Kur.)159.998,00229,20
İş Fin.Kir.2,20-0,90-52,48
İş Girişim2,58-1,9026,47
İş GMYO0,95-2,06-12,04
İş Y. Men. Değ.3,870,52109,55
İş Yat. Ort.1,280,7973,42
İşbir Holding355,005,91158,38
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,422,44-50,00
İttifak Holding5,653,86173,39
İz Hayvancılık Tarım6,29-0,79-4,55
İzmir Demir Çelik2,40-1,2344,58
İzmir Fırça1,87-1,58-9,66
İzocam20,120,00-6,07
Jantsa Jant Sanayi43,100,2366,98
Kafein Yazılım7,100,143,08
Kapital Yat. Holding2,90-3,011,05
Kaplamin4,620,4328,33
Kardemir (A)2,160,0026,19
Kardemir (B)2,160,0025,51
Kardemir (D)2,22-0,457,99
Karel Elektronik9,730,31133,33
Karsan Otomotiv1,160,00-9,38
Karsu Tekstil1,95-2,0156,00
Karsusan Su Ürünleri San.5,301,7343,24
Kartonsan337,00-0,475,65
Katmerciler Ekipman3,00-4,15-0,29
Kent Gıda117,80-1,26-1,01
Kerevitaş Gıda2,440,8335,56
Kervansaray Yat. Holding0,37-5,135,71
Kiler GMYO1,95-2,5011,43
Klimasan Klima11,505,31196,40
Koç Holding18,75-0,8535,39
Konfrut Gıda38,96-1,3763,15
Konya Çimento209,00-2,3417,42
Kordsa Teknik Tekstil12,720,2434,45
Koza Altın65,750,5428,17
Koza Madencilik9,411,9530,33
Körfez GMYO1,51-1,9523,77
Kristal Kola1,242,4818,10
Kron Telekomünikasyon9,44-1,368,51
Kuştur Kuşadası Turizm21,000,0053,17
Kuyumcukent Gayrimenkul1,250,8110,62
Kütahya Porselen5,32-1,3016,92
Lider Faktoring2,40-1,236,67
Link Bilgisayar11,17-2,6234,25
Logo Yazılım40,00-0,3547,38
Lokman Hekim Sağlık3,88-2,51-13,78
Lüks Kadife6,11-0,1625,98
Makina Takım1,46-1,35-5,19
Mardin Çimento3,90-2,7440,44
Marka Yatırım Holding0,811,2530,65
Marmaris Altınyunus21,92-1,7024,83
Marshall31,10-0,6423,31
Martı GMYO0,78-1,2720,00
Martı Otel0,830,0043,10
Mavi Giyim46,500,7844,32
Mazhar Zorlu Holding5,462,4443,31
Mega Polietilen2,080,481,96
Menderes Tekstil0,820,0013,89
Mensa0,18-5,2628,57
Merit Turizm12,000,00100,33
Merko Gıda0,82-1,20-18,81
Metal Gayrimenkul0,73-1,35-16,09
Metemtur Otelcilik1,590,6351,43
Metro Holding2,082,97173,68
Metro Petrol ve Tesisleri1,422,1629,09
Metro Yatırım Ortaklığı1,29-1,539,32
Migros Ticaret20,58-0,8738,12
Milpa1,801,6925,93
Mistral GMYO1,350,00-11,76
MLP Sağlık14,64-0,4136,82
MMC San. ve Tic. Yat.0,98-1,01-10,91
Mondi Tire Kutsan1,62-2,41-12,90
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.061,50
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,660,15
Net Holding1,78-1,11-9,18
Netaş Telekom.9,23-1,2842,88
Niğbaş Niğde Beton10,002,25150,00
Nuh Çimento7,673,9310,68
Nurol GMYO2,60-0,7623,81
Odaş Elektrik1,690,0020,02
Olmuksan-IP4,06-0,4920,47
Orge Enerji Elektrik3,70-2,8918,59
Orma Orman Mahsulleri4,4619,89271,67
Osmanlı Menkul1,551,97-9,88
Ostim Endüstriyel Yat1,150,886,48
Otokar139,403,2662,30
Oyak Yat. Ort.1,74-4,929,90
Oylum Sınai Yatırımlar2,10-0,94105,88
Özak GMYO1,68-1,1815,93
Özbal Çelik Boru1,28-0,78-7,25
Özderici GMYO1,14-1,72-51,49
Özerden Plastik2,374,8718,02
Panora GMYO4,60-0,6525,11
Park Elek.Madencilik4,120,2470,95
Parsan13,082,6749,32
Pegasus60,20-0,82162,65
Peker GMYO3,08-0,96-62,55
Penguen Gıda1,64-0,6151,85
Pera GMYO0,73-1,35-5,19
Pergamon Dış Ticaret6,450,475,61
Petkim3,55-1,66-9,84
Petrokent Turizm82,500,0020,09
Pınar Et ve Un6,71-0,5951,23
Pınar Su1,50-0,6620,00
Pınar Süt9,201,3247,98
Plastikkart3,993,6447,78
Polisan Holding2,79-0,71-7,46
Politeknik Metal80,000,00128,14
Prizma Press Matbaacılık4,47-3,66188,39
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.100,30-0,02
QNB Finans Fin. Kir.18,54-7,30172,65
QNB Finansbank13,80-18,5853,16
Ral Yatırım Holding8,70-4,08372,83
Ray Sigorta2,36-2,0769,78
Reysaş GMYO1,24-1,5979,71
Reysaş Lojistik1,052,9441,89
Rhea Girişim0,81-2,4122,73
Rodrigo Tekstil2,42-1,6327,37
Royal Halı0,93-5,10-6,06
RTA Laboratuvarları1,390,72-14,38
Sabancı Holding9,36-2,1929,41
Safkar Ege Soğutmacılık1,77-2,2114,18
Salix Yatırım Holding4,000,003,90
Sanel Mühendislik5,741,41163,30
Sanifoam Sünger2,18-0,4674,40
Sanko Pazarlama2,680,3735,08
Saray Matbaacılık1,10-0,9010,00
Sarkuysan3,630,5515,50
Sasa Polyester6,19-2,987,73
Say Reklamcılık1,200,8427,66
Sekuro Plastik3,02-0,662,03
Selçuk Ecza Deposu5,110,9987,97
Selçuk Gıda1,641,2323,31
Senkron Güvenlik3,19-2,74219,00
Serve Film Prodüksiyon1,800,00-7,69
Servet GMYO5,381,5114,47
Seyitler Kimya5,00-3,8529,87
Silverline Endüstri1,422,165,97
Sinpaş GMYO0,87-1,14135,14
Smartiks Yazılım2,630,00
Soda Sanayii5,87-0,68-13,23
Sodaş Sodyum Sanayii7,53-1,8335,71
Söktaş1,701,1933,86
Sönmez Filament4,06-2,6430,13
Sönmez Pamuklu3,66-0,8117,31
Sumaş Suni Tahta7,00-3,054,55
Şeker Fin. Kir.4,000,2541,84
Şekerbank1,04-1,89-5,45
Şişe Cam4,52-3,21-17,55
Şok Marketler10,78-2,000,28
T. Halk Bankası6,35-3,20-9,54
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,204,3512,94
T.S.K.B.0,92-3,1613,58
T.Tuborg8,26-2,364,11
Taç Tarım Ürünleri3,95-0,75-21,94
Tat Gıda5,10-2,6733,51
TAV Havalimanları23,881,198,59
Taze Kuru Gıda7,8119,9714,85
Tek-Art Turizm0,80-1,23-5,88
Tekfen Holding19,622,51-0,05
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,78-2,11-6,40
Temapol Polimer Plastik3,670,0019,93
TGS Dış Ticaret3,430,5945,96
Tofaş Oto. Fab.20,601,5832,81
Torunlar GMYO1,84-2,6521,85
Trabzon Liman8,44-3,3222,70
Trabzonspor Sportif1,38-2,130,28
Trakya Cam2,90-2,360,39
Trend GMYO1,61-1,2326,77
TSKB GMYO0,89-2,208,54
Tuğçelik2,74-3,1828,64
Tukaş6,032,90263,25
Turcas Petrol1,87-2,0932,62
Turkcell12,69-2,464,27
Tümosan Motor ve Traktör4,64-3,333,11
Tüpraş141,40-1,4635,52
Türk Hava Yolları11,78-4,85-26,88
Türk Prysmian Kablo2,24-1,7529,88
Türk Telekom5,73-1,3846,92
Türk Traktör42,90-0,7922,92
Türker Proje Gayrimenkul27,800,00-13,50
Ufuk Yatırım1,96-1,0171,93
Ulaşlar Turizm Yat.1,67-1,1846,49
Ulusoy Elektrik25,74-0,1661,28
Ulusoy Un Sanayi2,952,7941,83
Umpaş Holding0,472,17-14,55
Uşak Seramik1,34-0,7420,72
Utopya Turizm3,50-1,41-14,63
Uzertaş Boya1,3220,00120,00
Ülker Bisküvi20,001,7836,33
Ünye Çimento2,91-2,02-13,02
Vakıf Fin. Kir.1,390,72-2,39
Vakıf GMYO1,89-2,58-2,91
Vakıf Yat. Ort.1,89-1,0524,34
Vakıflar Bankası4,93-4,8326,41
Vakko Tekstil4,042,8054,89
Vanet Gıda1,780,0036,92
Verusa Holding16,231,00-2,03
Verusaturk Girisim3,28-0,616,41
Vestel9,90-1,2078,38
Vestel Beyaz Eşya15,14-0,1355,00
Viking Kağıt0,980,00-10,91
Yapı Kredi Koray GMYO1,900,0010,47
Yapı ve Kredi Bank.2,39-0,8349,38
Yaprak Süt ve Besi Çift.3,804,9736,20
Yataş6,430,9443,85
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,93-1,06-1,06
Yeni Gimat GMYO10,250,0042,75
Yeşil GMYO0,3612,5033,33
Yeşil Yapı0,3612,5038,46
Yeşil Yatırım Holding11,106,5315,26
Yibitaş İnşaat Malzeme2.449,50-0,0211,39
Yonga Mobilya6,80-1,594,77
Yünsa5,06-1,3621,20
Zorlu Enerji1,24-1,590,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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