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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

02.10.2019 18:36Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)17.751,20-1,93480,07
İş Bankası (C)6,11-0,6534,88
İş Bankası (Kur.)159.998,00229,20
İş Fin.Kir.2,17-1,36-53,13
İş Girişim2,590,3926,96
İş GMYO0,950,00-12,04
İş Y. Men. Değ.3,86-0,26109,01
İş Yat. Ort.1,290,7874,77
İşbir Holding342,00-3,66148,92
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,457,14-46,43
İttifak Holding4,52-20,00118,71
İz Hayvancılık Tarım6,24-0,79-5,31
İzmir Demir Çelik2,37-1,2542,77
İzmir Fırça1,85-1,07-10,63
Jantsa Jant Sanayi42,94-0,3766,36
Kafein Yazılım7,140,563,66
Kapital Yat. Holding2,993,104,18
Kaplamin4,630,2228,61
Kardemir (A)2,15-0,4625,61
Kardemir (B)2,160,0025,51
Kardemir (D)2,220,007,99
Karel Elektronik10,295,76146,76
Karsan Otomotiv1,160,00-9,38
Karsu Tekstil1,94-0,5155,20
Karsusan Su Ürünleri San.5,27-0,5742,43
Kartonsan338,000,305,96
Katmerciler Ekipman3,051,671,37
Kent Gıda117,70-0,08-1,09
Kerevitaş Gıda2,533,6940,56
Kervansaray Yat. Holding0,36-2,702,86
Kiler GMYO1,992,0513,71
Klimasan Klima11,28-1,91190,73
Koç Holding18,840,4836,04
Konfrut Gıda39,501,3965,41
Konya Çimento207,00-0,9616,29
Kordsa Teknik Tekstil12,961,8936,98
Koza Altın66,751,5230,12
Koza Madencilik9,29-1,2828,67
Körfez GMYO1,50-0,6622,95
Kristal Kola1,261,6120,00
Kron Telekomünikasyon9,480,428,97
Kuştur Kuşadası Turizm18,24-13,1433,04
Kuyumcukent Gayrimenkul1,250,0010,62
Kütahya Porselen5,29-0,5616,26
Lider Faktoring2,431,258,00
Link Bilgisayar11,240,6335,10
Logo Yazılım39,80-0,5046,65
Lokman Hekim Sağlık3,82-1,55-15,11
Lüks Kadife6,120,1626,19
Makina Takım1,460,00-5,19
Mardin Çimento3,81-2,3137,20
Marka Yatırım Holding0,80-1,2329,03
Marmaris Altınyunus21,90-0,0924,72
Marshall31,340,7724,27
Martı GMYO0,802,5623,08
Martı Otel0,830,0043,10
Mavi Giyim45,56-2,0241,40
Mazhar Zorlu Holding5,41-0,9241,99
Mega Polietilen2,07-0,481,47
Menderes Tekstil0,81-1,2212,50
Mensa0,195,5635,71
Merit Turizm11,88-1,0098,33
Merko Gıda0,831,22-17,82
Metal Gayrimenkul0,741,37-14,94
Metemtur Otelcilik1,58-0,6350,48
Metro Holding1,93-7,21153,95
Metro Petrol ve Tesisleri1,37-3,5224,55
Metro Yatırım Ortaklığı1,27-1,557,63
Migros Ticaret20,600,1038,26
Milpa1,863,3330,13
Mistral GMYO1,392,96-9,15
MLP Sağlık14,34-2,0534,02
MMC San. ve Tic. Yat.1,002,04-9,09
Mondi Tire Kutsan1,61-0,62-13,44
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.061,50
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,690,45
Net Holding1,77-0,56-9,69
Netaş Telekom.9,492,8246,90
Niğbaş Niğde Beton8,00-20,00100,00
Nuh Çimento8,136,0017,31
Nurol GMYO2,58-0,7722,86
Odaş Elektrik1,68-0,5919,31
Olmuksan-IP4,060,0020,47
Orge Enerji Elektrik3,720,5419,23
Orma Orman Mahsulleri5,2818,39340,00
Osmanlı Menkul1,581,94-8,14
Ostim Endüstriyel Yat1,14-0,875,56
Otokar138,80-0,4361,61
Oyak Yat. Ort.1,750,5710,53
Oylum Sınai Yatırımlar2,225,71117,65
Özak GMYO1,690,6016,62
Özbal Çelik Boru1,312,34-5,07
Özderici GMYO1,13-0,88-51,91
Özerden Plastik2,370,0018,02
Panora GMYO4,58-0,4324,56
Park Elek.Madencilik4,140,4971,78
Parsan12,73-2,6845,32
Pegasus60,250,08162,87
Peker GMYO3,141,95-61,82
Penguen Gıda1,62-1,2250,00
Pera GMYO0,741,37-3,90
Pergamon Dış Ticaret6,40-0,784,79
Petkim3,550,00-9,84
Petrokent Turizm83,751,5221,91
Pınar Et ve Un6,69-0,3050,78
Pınar Su1,532,0022,40
Pınar Süt9,12-0,8746,70
Plastikkart4,082,2651,11
Polisan Holding2,810,72-6,79
Politeknik Metal79,80-0,25127,57
Prizma Press Matbaacılık4,909,62216,13
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.101,700,13
QNB Finans Fin. Kir.18,600,32173,53
QNB Finansbank13,910,8054,38
Ral Yatırım Holding8,50-2,30361,96
Ray Sigorta2,35-0,4269,06
Reysaş GMYO1,283,2385,51
Reysaş Lojistik1,060,9543,24
Rhea Girişim0,79-2,4719,70
Rodrigo Tekstil2,36-2,4824,21
Royal Halı0,996,450,00
RTA Laboratuvarları1,400,72-13,76
Sabancı Holding9,13-2,4626,23
Safkar Ege Soğutmacılık1,770,0014,18
Salix Yatırım Holding4,000,003,90
Sanel Mühendislik5,760,35164,22
Sanifoam Sünger2,190,4675,20
Sanko Pazarlama2,680,0035,08
Saray Matbaacılık1,100,0010,00
Sarkuysan3,60-0,8314,55
Sasa Polyester6,291,629,47
Say Reklamcılık1,19-0,8326,60
Sekuro Plastik3,00-0,661,35
Selçuk Ecza Deposu5,120,2088,34
Selçuk Gıda1,640,0023,31
Senkron Güvenlik3,11-2,51211,00
Serve Film Prodüksiyon1,78-1,11-8,72
Servet GMYO5,390,1914,68
Seyitler Kimya5,000,0029,87
Silverline Endüstri1,41-0,705,22
Sinpaş GMYO0,914,60145,95
Smartiks Yazılım2,692,28
Soda Sanayii5,83-0,68-13,83
Sodaş Sodyum Sanayii7,631,3337,51
Söktaş1,752,9437,80
Sönmez Filament4,152,2233,01
Sönmez Pamuklu3,690,8218,27
Sumaş Suni Tahta7,415,8610,67
Şeker Fin. Kir.3,89-2,7537,94
Şekerbank1,03-0,96-6,36
Şişe Cam4,560,88-16,82
Şok Marketler10,77-0,090,19
T. Halk Bankası6,380,47-9,12
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,18-0,1012,83
T.S.K.B.0,91-1,0912,35
T.Tuborg8,270,124,23
Taç Tarım Ürünleri3,91-1,01-22,73
Tat Gıda5,100,0033,51
TAV Havalimanları24,362,0110,77
Taze Kuru Gıda8,8313,0629,85
Tek-Art Turizm0,800,00-5,88
Tekfen Holding19,39-1,17-1,22
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,831,80-4,71
Temapol Polimer Plastik3,762,4522,88
TGS Dış Ticaret3,430,0045,96
Tofaş Oto. Fab.21,966,6041,57
Torunlar GMYO1,840,0021,85
Trabzon Liman8,22-2,6119,50
Trabzonspor Sportif1,401,451,74
Trakya Cam2,87-1,03-0,65
Trend GMYO1,59-1,2425,20
TSKB GMYO0,912,2510,98
Tuğçelik2,71-1,0927,23
Tukaş6,070,66265,66
Turcas Petrol1,86-0,5331,91
Turkcell12,982,296,66
Tümosan Motor ve Traktör4,701,294,44
Tüpraş137,60-2,6931,88
Türk Hava Yolları11,840,51-26,51
Türk Prysmian Kablo2,21-1,3428,14
Türk Telekom5,66-1,2245,13
Türk Traktör43,100,4723,50
Türker Proje Gayrimenkul27,980,65-12,94
Ufuk Yatırım1,93-1,5369,30
Ulaşlar Turizm Yat.1,670,0046,49
Ulusoy Elektrik25,30-1,7158,52
Ulusoy Un Sanayi2,970,6842,79
Umpaş Holding0,518,51-7,27
Uşak Seramik1,340,0020,72
Utopya Turizm3,500,00-14,63
Uzertaş Boya1,31-0,76118,33
Ülker Bisküvi19,99-0,0536,26
Ünye Çimento2,941,03-12,12
Vakıf Fin. Kir.1,37-1,44-3,79
Vakıf GMYO1,900,53-2,40
Vakıf Yat. Ort.1,890,0024,34
Vakıflar Bankası4,89-0,8125,38
Vakko Tekstil4,050,2555,27
Vanet Gıda1,64-7,8726,15
Verusa Holding16,350,74-1,30
Verusaturk Girisim3,321,227,70
Vestel9,75-1,5275,68
Vestel Beyaz Eşya15,150,0755,11
Viking Kağıt1,1315,312,73
Yapı Kredi Koray GMYO2,068,4219,77
Yapı ve Kredi Bank.2,35-1,6746,88
Yaprak Süt ve Besi Çift.3,871,8438,71
Yataş6,501,0945,41
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,930,00-1,06
Yeni Gimat GMYO10,250,0042,75
Yeşil GMYO0,35-2,7829,63
Yeşil Yapı0,35-2,7834,62
Yeşil Yatırım Holding10,49-5,508,93
Yibitaş İnşaat Malzeme2.450,000,0211,41
Yonga Mobilya7,114,569,54
Yünsa5,060,0021,20
Zorlu Enerji1,23-0,810,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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