Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.751,20
|-1,93
|480,07
|İş Bankası (C)
|6,11
|-0,65
|34,88
|İş Bankası (Kur.)
|159.998,00
|229,20
|İş Fin.Kir.
|2,17
|-1,36
|-53,13
|İş Girişim
|2,59
|0,39
|26,96
|İş GMYO
|0,95
|0,00
|-12,04
|İş Y. Men. Değ.
|3,86
|-0,26
|109,01
|İş Yat. Ort.
|1,29
|0,78
|74,77
|İşbir Holding
|342,00
|-3,66
|148,92
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,45
|7,14
|-46,43
|İttifak Holding
|4,52
|-20,00
|118,71
|İz Hayvancılık Tarım
|6,24
|-0,79
|-5,31
|İzmir Demir Çelik
|2,37
|-1,25
|42,77
|İzmir Fırça
|1,85
|-1,07
|-10,63
|Jantsa Jant Sanayi
|42,94
|-0,37
|66,36
|Kafein Yazılım
|7,14
|0,56
|3,66
|Kapital Yat. Holding
|2,99
|3,10
|4,18
|Kaplamin
|4,63
|0,22
|28,61
|Kardemir (A)
|2,15
|-0,46
|25,61
|Kardemir (B)
|2,16
|0,00
|25,51
|Kardemir (D)
|2,22
|0,00
|7,99
|Karel Elektronik
|10,29
|5,76
|146,76
|Karsan Otomotiv
|1,16
|0,00
|-9,38
|Karsu Tekstil
|1,94
|-0,51
|55,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,27
|-0,57
|42,43
|Kartonsan
|338,00
|0,30
|5,96
|Katmerciler Ekipman
|3,05
|1,67
|1,37
|Kent Gıda
|117,70
|-0,08
|-1,09
|Kerevitaş Gıda
|2,53
|3,69
|40,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|-2,70
|2,86
|Kiler GMYO
|1,99
|2,05
|13,71
|Klimasan Klima
|11,28
|-1,91
|190,73
|Koç Holding
|18,84
|0,48
|36,04
|Konfrut Gıda
|39,50
|1,39
|65,41
|Konya Çimento
|207,00
|-0,96
|16,29
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,96
|1,89
|36,98
|Koza Altın
|66,75
|1,52
|30,12
|Koza Madencilik
|9,29
|-1,28
|28,67
|Körfez GMYO
|1,50
|-0,66
|22,95
|Kristal Kola
|1,26
|1,61
|20,00
|Kron Telekomünikasyon
|9,48
|0,42
|8,97
|Kuştur Kuşadası Turizm
|18,24
|-13,14
|33,04
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,25
|0,00
|10,62
|Kütahya Porselen
|5,29
|-0,56
|16,26
|Lider Faktoring
|2,43
|1,25
|8,00
|Link Bilgisayar
|11,24
|0,63
|35,10
|Logo Yazılım
|39,80
|-0,50
|46,65
|Lokman Hekim Sağlık
|3,82
|-1,55
|-15,11
|Lüks Kadife
|6,12
|0,16
|26,19
|Makina Takım
|1,46
|0,00
|-5,19
|Mardin Çimento
|3,81
|-2,31
|37,20
|Marka Yatırım Holding
|0,80
|-1,23
|29,03
|Marmaris Altınyunus
|21,90
|-0,09
|24,72
|Marshall
|31,34
|0,77
|24,27
|Martı GMYO
|0,80
|2,56
|23,08
|Martı Otel
|0,83
|0,00
|43,10
|Mavi Giyim
|45,56
|-2,02
|41,40
|Mazhar Zorlu Holding
|5,41
|-0,92
|41,99
|Mega Polietilen
|2,07
|-0,48
|1,47
|Menderes Tekstil
|0,81
|-1,22
|12,50
|Mensa
|0,19
|5,56
|35,71
|Merit Turizm
|11,88
|-1,00
|98,33
|Merko Gıda
|0,83
|1,22
|-17,82
|Metal Gayrimenkul
|0,74
|1,37
|-14,94
|Metemtur Otelcilik
|1,58
|-0,63
|50,48
|Metro Holding
|1,93
|-7,21
|153,95
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,37
|-3,52
|24,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,27
|-1,55
|7,63
|Migros Ticaret
|20,60
|0,10
|38,26
|Milpa
|1,86
|3,33
|30,13
|Mistral GMYO
|1,39
|2,96
|-9,15
|MLP Sağlık
|14,34
|-2,05
|34,02
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|2,04
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,61
|-0,62
|-13,44
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.061,50
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,69
|0,45
|Net Holding
|1,77
|-0,56
|-9,69
|Netaş Telekom.
|9,49
|2,82
|46,90
|Niğbaş Niğde Beton
|8,00
|-20,00
|100,00
|Nuh Çimento
|8,13
|6,00
|17,31
|Nurol GMYO
|2,58
|-0,77
|22,86
|Odaş Elektrik
|1,68
|-0,59
|19,31
|Olmuksan-IP
|4,06
|0,00
|20,47
|Orge Enerji Elektrik
|3,72
|0,54
|19,23
|Orma Orman Mahsulleri
|5,28
|18,39
|340,00
|Osmanlı Menkul
|1,58
|1,94
|-8,14
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,14
|-0,87
|5,56
|Otokar
|138,80
|-0,43
|61,61
|Oyak Yat. Ort.
|1,75
|0,57
|10,53
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,22
|5,71
|117,65
|Özak GMYO
|1,69
|0,60
|16,62
|Özbal Çelik Boru
|1,31
|2,34
|-5,07
|Özderici GMYO
|1,13
|-0,88
|-51,91
|Özerden Plastik
|2,37
|0,00
|18,02
|Panora GMYO
|4,58
|-0,43
|24,56
|Park Elek.Madencilik
|4,14
|0,49
|71,78
|Parsan
|12,73
|-2,68
|45,32
|Pegasus
|60,25
|0,08
|162,87
|Peker GMYO
|3,14
|1,95
|-61,82
|Penguen Gıda
|1,62
|-1,22
|50,00
|Pera GMYO
|0,74
|1,37
|-3,90
|Pergamon Dış Ticaret
|6,40
|-0,78
|4,79
|Petkim
|3,55
|0,00
|-9,84
|Petrokent Turizm
|83,75
|1,52
|21,91
|Pınar Et ve Un
|6,69
|-0,30
|50,78
|Pınar Su
|1,53
|2,00
|22,40
|Pınar Süt
|9,12
|-0,87
|46,70
|Plastikkart
|4,08
|2,26
|51,11
|Polisan Holding
|2,81
|0,72
|-6,79
|Politeknik Metal
|79,80
|-0,25
|127,57
|Prizma Press Matbaacılık
|4,90
|9,62
|216,13
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.101,70
|0,13
|QNB Finans Fin. Kir.
|18,60
|0,32
|173,53
|QNB Finansbank
|13,91
|0,80
|54,38
|Ral Yatırım Holding
|8,50
|-2,30
|361,96
|Ray Sigorta
|2,35
|-0,42
|69,06
|Reysaş GMYO
|1,28
|3,23
|85,51
|Reysaş Lojistik
|1,06
|0,95
|43,24
|Rhea Girişim
|0,79
|-2,47
|19,70
|Rodrigo Tekstil
|2,36
|-2,48
|24,21
|Royal Halı
|0,99
|6,45
|0,00
|RTA Laboratuvarları
|1,40
|0,72
|-13,76
|Sabancı Holding
|9,13
|-2,46
|26,23
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,77
|0,00
|14,18
|Salix Yatırım Holding
|4,00
|0,00
|3,90
|Sanel Mühendislik
|5,76
|0,35
|164,22
|Sanifoam Sünger
|2,19
|0,46
|75,20
|Sanko Pazarlama
|2,68
|0,00
|35,08
|Saray Matbaacılık
|1,10
|0,00
|10,00
|Sarkuysan
|3,60
|-0,83
|14,55
|Sasa Polyester
|6,29
|1,62
|9,47
|Say Reklamcılık
|1,19
|-0,83
|26,60
|Sekuro Plastik
|3,00
|-0,66
|1,35
|Selçuk Ecza Deposu
|5,12
|0,20
|88,34
|Selçuk Gıda
|1,64
|0,00
|23,31
|Senkron Güvenlik
|3,11
|-2,51
|211,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,78
|-1,11
|-8,72
|Servet GMYO
|5,39
|0,19
|14,68
|Seyitler Kimya
|5,00
|0,00
|29,87
|Silverline Endüstri
|1,41
|-0,70
|5,22
|Sinpaş GMYO
|0,91
|4,60
|145,95
|Smartiks Yazılım
|2,69
|2,28
|Soda Sanayii
|5,83
|-0,68
|-13,83
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,63
|1,33
|37,51
|Söktaş
|1,75
|2,94
|37,80
|Sönmez Filament
|4,15
|2,22
|33,01
|Sönmez Pamuklu
|3,69
|0,82
|18,27
|Sumaş Suni Tahta
|7,41
|5,86
|10,67
|Şeker Fin. Kir.
|3,89
|-2,75
|37,94
|Şekerbank
|1,03
|-0,96
|-6,36
|Şişe Cam
|4,56
|0,88
|-16,82
|Şok Marketler
|10,77
|-0,09
|0,19
|T. Halk Bankası
|6,38
|0,47
|-9,12
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,18
|-0,10
|12,83
|T.S.K.B.
|0,91
|-1,09
|12,35
|T.Tuborg
|8,27
|0,12
|4,23
|Taç Tarım Ürünleri
|3,91
|-1,01
|-22,73
|Tat Gıda
|5,10
|0,00
|33,51
|TAV Havalimanları
|24,36
|2,01
|10,77
|Taze Kuru Gıda
|8,83
|13,06
|29,85
|Tek-Art Turizm
|0,80
|0,00
|-5,88
|Tekfen Holding
|19,39
|-1,17
|-1,22
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,83
|1,80
|-4,71
|Temapol Polimer Plastik
|3,76
|2,45
|22,88
|TGS Dış Ticaret
|3,43
|0,00
|45,96
|Tofaş Oto. Fab.
|21,96
|6,60
|41,57
|Torunlar GMYO
|1,84
|0,00
|21,85
|Trabzon Liman
|8,22
|-2,61
|19,50
|Trabzonspor Sportif
|1,40
|1,45
|1,74
|Trakya Cam
|2,87
|-1,03
|-0,65
|Trend GMYO
|1,59
|-1,24
|25,20
|TSKB GMYO
|0,91
|2,25
|10,98
|Tuğçelik
|2,71
|-1,09
|27,23
|Tukaş
|6,07
|0,66
|265,66
|Turcas Petrol
|1,86
|-0,53
|31,91
|Turkcell
|12,98
|2,29
|6,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,70
|1,29
|4,44
|Tüpraş
|137,60
|-2,69
|31,88
|Türk Hava Yolları
|11,84
|0,51
|-26,51
|Türk Prysmian Kablo
|2,21
|-1,34
|28,14
|Türk Telekom
|5,66
|-1,22
|45,13
|Türk Traktör
|43,10
|0,47
|23,50
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,98
|0,65
|-12,94
|Ufuk Yatırım
|1,93
|-1,53
|69,30
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,67
|0,00
|46,49
|Ulusoy Elektrik
|25,30
|-1,71
|58,52
|Ulusoy Un Sanayi
|2,97
|0,68
|42,79
|Umpaş Holding
|0,51
|8,51
|-7,27
|Uşak Seramik
|1,34
|0,00
|20,72
|Utopya Turizm
|3,50
|0,00
|-14,63
|Uzertaş Boya
|1,31
|-0,76
|118,33
|Ülker Bisküvi
|19,99
|-0,05
|36,26
|Ünye Çimento
|2,94
|1,03
|-12,12
|Vakıf Fin. Kir.
|1,37
|-1,44
|-3,79
|Vakıf GMYO
|1,90
|0,53
|-2,40
|Vakıf Yat. Ort.
|1,89
|0,00
|24,34
|Vakıflar Bankası
|4,89
|-0,81
|25,38
|Vakko Tekstil
|4,05
|0,25
|55,27
|Vanet Gıda
|1,64
|-7,87
|26,15
|Verusa Holding
|16,35
|0,74
|-1,30
|Verusaturk Girisim
|3,32
|1,22
|7,70
|Vestel
|9,75
|-1,52
|75,68
|Vestel Beyaz Eşya
|15,15
|0,07
|55,11
|Viking Kağıt
|1,13
|15,31
|2,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,06
|8,42
|19,77
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,35
|-1,67
|46,88
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|3,87
|1,84
|38,71
|Yataş
|6,50
|1,09
|45,41
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,93
|0,00
|-1,06
|Yeni Gimat GMYO
|10,25
|0,00
|42,75
|Yeşil GMYO
|0,35
|-2,78
|29,63
|Yeşil Yapı
|0,35
|-2,78
|34,62
|Yeşil Yatırım Holding
|10,49
|-5,50
|8,93
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.450,00
|0,02
|11,41
|Yonga Mobilya
|7,11
|4,56
|9,54
|Yünsa
|5,06
|0,00
|21,20
|Zorlu Enerji
|1,23
|-0,81
|0,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)