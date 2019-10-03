Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.330,20
|3,26
|498,99
|İş Bankası (C)
|6,07
|-0,65
|34,00
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|-6,25
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,16
|-0,46
|-53,35
|İş Girişim
|2,59
|0,00
|26,96
|İş GMYO
|0,94
|-1,05
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|3,88
|0,52
|110,09
|İş Yat. Ort.
|1,29
|0,00
|74,77
|İşbir Holding
|340,00
|-0,58
|147,46
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,44
|-2,22
|-47,62
|İttifak Holding
|4,57
|1,11
|121,13
|İz Hayvancılık Tarım
|6,02
|-3,53
|-8,65
|İzmir Demir Çelik
|2,37
|0,00
|42,77
|İzmir Fırça
|1,89
|2,16
|-8,70
|Jantsa Jant Sanayi
|43,34
|0,93
|67,91
|Kafein Yazılım
|6,98
|-2,24
|1,34
|Kapital Yat. Holding
|2,80
|-6,35
|-2,44
|Kaplamin
|4,55
|-1,73
|26,39
|Kardemir (A)
|2,14
|-0,47
|25,03
|Kardemir (B)
|2,13
|-1,39
|23,76
|Kardemir (D)
|2,18
|-1,80
|6,04
|Karel Elektronik
|10,06
|-2,24
|141,25
|Karsan Otomotiv
|1,16
|0,00
|-9,38
|Karsu Tekstil
|1,99
|2,58
|59,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,38
|2,09
|45,41
|Kartonsan
|334,90
|-0,92
|4,99
|Katmerciler Ekipman
|3,08
|0,98
|2,37
|Kent Gıda
|118,70
|0,85
|-0,25
|Kerevitaş Gıda
|2,49
|-1,58
|38,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|0,00
|2,86
|Kiler GMYO
|1,94
|-2,51
|10,86
|Klimasan Klima
|11,20
|-0,71
|188,67
|Koç Holding
|18,80
|-0,21
|35,75
|Konfrut Gıda
|39,80
|0,76
|66,67
|Konya Çimento
|206,70
|-0,14
|16,12
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,65
|-2,39
|33,71
|Koza Altın
|67,20
|0,67
|30,99
|Koza Madencilik
|9,38
|0,97
|29,92
|Körfez GMYO
|1,50
|0,00
|22,95
|Kristal Kola
|1,21
|-3,97
|15,24
|Kron Telekomünikasyon
|9,59
|1,16
|10,23
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,70
|8,00
|43,69
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,31
|4,80
|15,93
|Kütahya Porselen
|5,22
|-1,32
|14,73
|Lider Faktoring
|2,39
|-1,65
|6,22
|Link Bilgisayar
|11,13
|-0,98
|33,77
|Logo Yazılım
|39,80
|0,00
|46,65
|Lokman Hekim Sağlık
|3,84
|0,52
|-14,67
|Lüks Kadife
|6,31
|3,10
|30,10
|Makina Takım
|1,44
|-1,37
|-6,49
|Mardin Çimento
|3,89
|2,10
|40,08
|Marka Yatırım Holding
|0,81
|1,25
|30,65
|Marmaris Altınyunus
|22,20
|1,37
|26,42
|Marshall
|31,90
|1,79
|26,49
|Martı GMYO
|0,79
|-1,25
|21,54
|Martı Otel
|0,84
|1,20
|44,83
|Mavi Giyim
|46,00
|0,97
|42,77
|Mazhar Zorlu Holding
|5,49
|1,48
|44,09
|Mega Polietilen
|2,07
|0,00
|1,47
|Menderes Tekstil
|0,81
|0,00
|12,50
|Mensa
|0,19
|0,00
|35,71
|Merit Turizm
|12,01
|1,09
|100,50
|Merko Gıda
|0,82
|-1,20
|-18,81
|Metal Gayrimenkul
|0,73
|-1,35
|-16,09
|Metemtur Otelcilik
|1,57
|-0,63
|49,52
|Metro Holding
|1,91
|-1,04
|151,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,35
|-1,46
|22,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,27
|0,00
|7,63
|Migros Ticaret
|20,86
|1,26
|40,00
|Milpa
|1,88
|1,08
|31,53
|Mistral GMYO
|1,36
|-2,16
|-11,11
|MLP Sağlık
|14,38
|0,28
|34,39
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|0,00
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,61
|0,00
|-13,44
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.061,50
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,69
|0,00
|Net Holding
|1,78
|0,56
|-9,18
|Netaş Telekom.
|10,68
|12,54
|65,33
|Niğbaş Niğde Beton
|8,93
|11,62
|123,25
|Nuh Çimento
|8,01
|-1,48
|15,58
|Nurol GMYO
|2,56
|-0,78
|21,90
|Odaş Elektrik
|1,73
|2,98
|22,86
|Olmuksan-IP
|4,01
|-1,23
|18,99
|Orge Enerji Elektrik
|3,62
|-2,69
|16,03
|Orma Orman Mahsulleri
|5,43
|2,84
|352,50
|Osmanlı Menkul
|1,63
|3,16
|-5,23
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,12
|-1,75
|3,70
|Otokar
|139,50
|0,50
|62,42
|Oyak Yat. Ort.
|1,76
|0,57
|11,16
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,38
|7,21
|133,33
|Özak GMYO
|1,68
|-0,59
|15,93
|Özbal Çelik Boru
|1,32
|0,76
|-4,35
|Özderici GMYO
|1,12
|-0,88
|-52,34
|Özerden Plastik
|2,29
|-3,38
|14,04
|Panora GMYO
|4,59
|0,22
|24,84
|Park Elek.Madencilik
|4,16
|0,48
|72,61
|Parsan
|12,64
|-0,71
|44,29
|Pegasus
|60,05
|-0,33
|162,00
|Peker GMYO
|3,08
|-1,91
|-62,55
|Penguen Gıda
|1,62
|0,00
|50,00
|Pera GMYO
|0,76
|2,70
|-1,30
|Pergamon Dış Ticaret
|6,42
|0,31
|5,12
|Petkim
|3,53
|-0,56
|-10,35
|Petrokent Turizm
|100,50
|20,00
|46,29
|Pınar Et ve Un
|6,69
|0,00
|50,78
|Pınar Su
|1,51
|-1,31
|20,80
|Pınar Süt
|9,19
|0,77
|47,82
|Plastikkart
|4,00
|-1,96
|48,15
|Polisan Holding
|2,87
|2,14
|-4,80
|Politeknik Metal
|80,05
|0,31
|128,28
|Prizma Press Matbaacılık
|5,33
|8,78
|243,87
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.104,00
|0,21
|QNB Finans Fin. Kir.
|22,32
|20,00
|228,24
|QNB Finansbank
|16,21
|16,53
|79,91
|Ral Yatırım Holding
|8,80
|3,53
|378,26
|Ray Sigorta
|2,30
|-2,13
|65,47
|Reysaş GMYO
|1,26
|-1,56
|82,61
|Reysaş Lojistik
|1,03
|-2,83
|39,19
|Rhea Girişim
|0,79
|0,00
|19,70
|Rodrigo Tekstil
|2,38
|0,85
|25,26
|Royal Halı
|0,96
|-3,03
|-3,03
|RTA Laboratuvarları
|1,40
|0,00
|-13,76
|Sabancı Holding
|9,08
|-0,55
|25,54
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,75
|-1,13
|12,89
|Salix Yatırım Holding
|4,09
|2,25
|6,23
|Sanel Mühendislik
|5,92
|2,78
|171,56
|Sanifoam Sünger
|2,18
|-0,46
|74,40
|Sanko Pazarlama
|2,66
|-0,75
|34,07
|Saray Matbaacılık
|1,08
|-1,82
|8,00
|Sarkuysan
|3,57
|-0,83
|13,59
|Sasa Polyester
|6,21
|-1,27
|8,08
|Say Reklamcılık
|1,18
|-0,84
|25,53
|Sekuro Plastik
|3,07
|2,33
|3,72
|Selçuk Ecza Deposu
|5,11
|-0,20
|87,97
|Selçuk Gıda
|1,62
|-1,22
|21,80
|Senkron Güvenlik
|3,14
|0,96
|214,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,77
|-0,56
|-9,23
|Servet GMYO
|5,40
|0,19
|14,89
|Seyitler Kimya
|4,95
|-1,00
|28,57
|Silverline Endüstri
|1,37
|-2,84
|2,24
|Sinpaş GMYO
|0,92
|1,10
|148,65
|Smartiks Yazılım
|2,69
|0,00
|Soda Sanayii
|5,73
|-1,72
|-15,30
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,62
|-0,13
|37,33
|Söktaş
|1,70
|-2,86
|33,86
|Sönmez Filament
|4,11
|-0,96
|31,73
|Sönmez Pamuklu
|3,68
|-0,27
|17,95
|Sumaş Suni Tahta
|7,50
|1,21
|12,01
|Şeker Fin. Kir.
|3,86
|-0,77
|36,88
|Şekerbank
|1,03
|0,00
|-6,36
|Şişe Cam
|4,47
|-1,97
|-18,46
|Şok Marketler
|10,97
|1,86
|2,05
|T. Halk Bankası
|6,27
|-1,72
|-10,68
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,00
|19,92
|35,30
|T.S.K.B.
|0,91
|0,00
|12,35
|T.Tuborg
|8,20
|-0,85
|3,35
|Taç Tarım Ürünleri
|3,86
|-1,28
|-23,72
|Tat Gıda
|4,97
|-2,55
|30,10
|TAV Havalimanları
|24,50
|0,57
|11,41
|Taze Kuru Gıda
|8,50
|-3,74
|25,00
|Tek-Art Turizm
|0,79
|-1,25
|-7,06
|Tekfen Holding
|19,12
|-1,39
|-2,60
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,75
|-2,83
|-7,41
|Temapol Polimer Plastik
|4,06
|7,98
|32,68
|TGS Dış Ticaret
|3,40
|-0,87
|44,68
|Tofaş Oto. Fab.
|21,44
|-2,37
|38,22
|Torunlar GMYO
|1,83
|-0,54
|21,19
|Trabzon Liman
|8,15
|-0,85
|18,48
|Trabzonspor Sportif
|1,38
|-1,43
|0,28
|Trakya Cam
|2,81
|-2,09
|-2,73
|Trend GMYO
|1,57
|-1,26
|23,62
|TSKB GMYO
|0,90
|-1,10
|9,76
|Tuğçelik
|2,67
|-1,48
|25,35
|Tukaş
|6,18
|1,81
|272,29
|Turcas Petrol
|1,86
|0,00
|31,91
|Turkcell
|12,83
|-1,16
|5,42
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,04
|7,23
|12,00
|Tüpraş
|138,40
|0,58
|32,65
|Türk Hava Yolları
|11,75
|-0,76
|-27,06
|Türk Prysmian Kablo
|2,15
|-2,71
|24,66
|Türk Telekom
|5,52
|-2,47
|41,54
|Türk Traktör
|42,28
|-1,90
|21,15
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,70
|-1,00
|-13,81
|Ufuk Yatırım
|1,92
|-0,52
|68,42
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,68
|0,60
|47,37
|Ulusoy Elektrik
|25,44
|0,55
|59,40
|Ulusoy Un Sanayi
|3,00
|1,01
|44,23
|Umpaş Holding
|0,51
|0,00
|-7,27
|Uşak Seramik
|1,34
|0,00
|20,72
|Utopya Turizm
|3,50
|0,00
|-14,63
|Uzertaş Boya
|1,24
|-5,34
|106,67
|Ülker Bisküvi
|20,38
|1,95
|38,92
|Ünye Çimento
|2,89
|-1,70
|-13,62
|Vakıf Fin. Kir.
|1,35
|-1,46
|-5,20
|Vakıf GMYO
|1,87
|-1,58
|-3,94
|Vakıf Yat. Ort.
|1,93
|2,12
|26,97
|Vakıflar Bankası
|4,87
|-0,41
|24,87
|Vakko Tekstil
|4,01
|-0,99
|53,74
|Vanet Gıda
|1,60
|-2,44
|23,08
|Verusa Holding
|16,47
|0,73
|-0,58
|Verusaturk Girisim
|3,31
|-0,30
|7,38
|Vestel
|9,68
|-0,72
|74,41
|Vestel Beyaz Eşya
|15,08
|-0,46
|54,39
|Viking Kağıt
|1,24
|9,73
|12,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,06
|0,00
|19,77
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,34
|-0,43
|46,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,24
|9,56
|51,97
|Yataş
|6,37
|-2,00
|42,51
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,93
|0,00
|-1,06
|Yeni Gimat GMYO
|10,25
|0,00
|42,75
|Yeşil GMYO
|0,38
|8,57
|40,74
|Yeşil Yapı
|0,36
|2,86
|38,46
|Yeşil Yatırım Holding
|10,39
|-0,95
|7,89
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.447,90
|-0,09
|11,32
|Yonga Mobilya
|7,88
|10,83
|21,41
|Yünsa
|4,97
|-1,78
|19,05
|Zorlu Enerji
|1,25
|1,63
|1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)