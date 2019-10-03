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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

03.10.2019 18:44Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)18.330,203,26498,99
İş Bankası (C)6,07-0,6534,00
İş Bankası (Kur.)150.000,00-6,25208,63
İş Fin.Kir.2,16-0,46-53,35
İş Girişim2,590,0026,96
İş GMYO0,94-1,05-12,96
İş Y. Men. Değ.3,880,52110,09
İş Yat. Ort.1,290,0074,77
İşbir Holding340,00-0,58147,46
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,44-2,22-47,62
İttifak Holding4,571,11121,13
İz Hayvancılık Tarım6,02-3,53-8,65
İzmir Demir Çelik2,370,0042,77
İzmir Fırça1,892,16-8,70
Jantsa Jant Sanayi43,340,9367,91
Kafein Yazılım6,98-2,241,34
Kapital Yat. Holding2,80-6,35-2,44
Kaplamin4,55-1,7326,39
Kardemir (A)2,14-0,4725,03
Kardemir (B)2,13-1,3923,76
Kardemir (D)2,18-1,806,04
Karel Elektronik10,06-2,24141,25
Karsan Otomotiv1,160,00-9,38
Karsu Tekstil1,992,5859,20
Karsusan Su Ürünleri San.5,382,0945,41
Kartonsan334,90-0,924,99
Katmerciler Ekipman3,080,982,37
Kent Gıda118,700,85-0,25
Kerevitaş Gıda2,49-1,5838,33
Kervansaray Yat. Holding0,360,002,86
Kiler GMYO1,94-2,5110,86
Klimasan Klima11,20-0,71188,67
Koç Holding18,80-0,2135,75
Konfrut Gıda39,800,7666,67
Konya Çimento206,70-0,1416,12
Kordsa Teknik Tekstil12,65-2,3933,71
Koza Altın67,200,6730,99
Koza Madencilik9,380,9729,92
Körfez GMYO1,500,0022,95
Kristal Kola1,21-3,9715,24
Kron Telekomünikasyon9,591,1610,23
Kuştur Kuşadası Turizm19,708,0043,69
Kuyumcukent Gayrimenkul1,314,8015,93
Kütahya Porselen5,22-1,3214,73
Lider Faktoring2,39-1,656,22
Link Bilgisayar11,13-0,9833,77
Logo Yazılım39,800,0046,65
Lokman Hekim Sağlık3,840,52-14,67
Lüks Kadife6,313,1030,10
Makina Takım1,44-1,37-6,49
Mardin Çimento3,892,1040,08
Marka Yatırım Holding0,811,2530,65
Marmaris Altınyunus22,201,3726,42
Marshall31,901,7926,49
Martı GMYO0,79-1,2521,54
Martı Otel0,841,2044,83
Mavi Giyim46,000,9742,77
Mazhar Zorlu Holding5,491,4844,09
Mega Polietilen2,070,001,47
Menderes Tekstil0,810,0012,50
Mensa0,190,0035,71
Merit Turizm12,011,09100,50
Merko Gıda0,82-1,20-18,81
Metal Gayrimenkul0,73-1,35-16,09
Metemtur Otelcilik1,57-0,6349,52
Metro Holding1,91-1,04151,32
Metro Petrol ve Tesisleri1,35-1,4622,73
Metro Yatırım Ortaklığı1,270,007,63
Migros Ticaret20,861,2640,00
Milpa1,881,0831,53
Mistral GMYO1,36-2,16-11,11
MLP Sağlık14,380,2834,39
MMC San. ve Tic. Yat.1,000,00-9,09
Mondi Tire Kutsan1,610,00-13,44
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.061,50
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,690,00
Net Holding1,780,56-9,18
Netaş Telekom.10,6812,5465,33
Niğbaş Niğde Beton8,9311,62123,25
Nuh Çimento8,01-1,4815,58
Nurol GMYO2,56-0,7821,90
Odaş Elektrik1,732,9822,86
Olmuksan-IP4,01-1,2318,99
Orge Enerji Elektrik3,62-2,6916,03
Orma Orman Mahsulleri5,432,84352,50
Osmanlı Menkul1,633,16-5,23
Ostim Endüstriyel Yat1,12-1,753,70
Otokar139,500,5062,42
Oyak Yat. Ort.1,760,5711,16
Oylum Sınai Yatırımlar2,387,21133,33
Özak GMYO1,68-0,5915,93
Özbal Çelik Boru1,320,76-4,35
Özderici GMYO1,12-0,88-52,34
Özerden Plastik2,29-3,3814,04
Panora GMYO4,590,2224,84
Park Elek.Madencilik4,160,4872,61
Parsan12,64-0,7144,29
Pegasus60,05-0,33162,00
Peker GMYO3,08-1,91-62,55
Penguen Gıda1,620,0050,00
Pera GMYO0,762,70-1,30
Pergamon Dış Ticaret6,420,315,12
Petkim3,53-0,56-10,35
Petrokent Turizm100,5020,0046,29
Pınar Et ve Un6,690,0050,78
Pınar Su1,51-1,3120,80
Pınar Süt9,190,7747,82
Plastikkart4,00-1,9648,15
Polisan Holding2,872,14-4,80
Politeknik Metal80,050,31128,28
Prizma Press Matbaacılık5,338,78243,87
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.104,000,21
QNB Finans Fin. Kir.22,3220,00228,24
QNB Finansbank16,2116,5379,91
Ral Yatırım Holding8,803,53378,26
Ray Sigorta2,30-2,1365,47
Reysaş GMYO1,26-1,5682,61
Reysaş Lojistik1,03-2,8339,19
Rhea Girişim0,790,0019,70
Rodrigo Tekstil2,380,8525,26
Royal Halı0,96-3,03-3,03
RTA Laboratuvarları1,400,00-13,76
Sabancı Holding9,08-0,5525,54
Safkar Ege Soğutmacılık1,75-1,1312,89
Salix Yatırım Holding4,092,256,23
Sanel Mühendislik5,922,78171,56
Sanifoam Sünger2,18-0,4674,40
Sanko Pazarlama2,66-0,7534,07
Saray Matbaacılık1,08-1,828,00
Sarkuysan3,57-0,8313,59
Sasa Polyester6,21-1,278,08
Say Reklamcılık1,18-0,8425,53
Sekuro Plastik3,072,333,72
Selçuk Ecza Deposu5,11-0,2087,97
Selçuk Gıda1,62-1,2221,80
Senkron Güvenlik3,140,96214,00
Serve Film Prodüksiyon1,77-0,56-9,23
Servet GMYO5,400,1914,89
Seyitler Kimya4,95-1,0028,57
Silverline Endüstri1,37-2,842,24
Sinpaş GMYO0,921,10148,65
Smartiks Yazılım2,690,00
Soda Sanayii5,73-1,72-15,30
Sodaş Sodyum Sanayii7,62-0,1337,33
Söktaş1,70-2,8633,86
Sönmez Filament4,11-0,9631,73
Sönmez Pamuklu3,68-0,2717,95
Sumaş Suni Tahta7,501,2112,01
Şeker Fin. Kir.3,86-0,7736,88
Şekerbank1,030,00-6,36
Şişe Cam4,47-1,97-18,46
Şok Marketler10,971,862,05
T. Halk Bankası6,27-1,72-10,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,0019,9235,30
T.S.K.B.0,910,0012,35
T.Tuborg8,20-0,853,35
Taç Tarım Ürünleri3,86-1,28-23,72
Tat Gıda4,97-2,5530,10
TAV Havalimanları24,500,5711,41
Taze Kuru Gıda8,50-3,7425,00
Tek-Art Turizm0,79-1,25-7,06
Tekfen Holding19,12-1,39-2,60
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,75-2,83-7,41
Temapol Polimer Plastik4,067,9832,68
TGS Dış Ticaret3,40-0,8744,68
Tofaş Oto. Fab.21,44-2,3738,22
Torunlar GMYO1,83-0,5421,19
Trabzon Liman8,15-0,8518,48
Trabzonspor Sportif1,38-1,430,28
Trakya Cam2,81-2,09-2,73
Trend GMYO1,57-1,2623,62
TSKB GMYO0,90-1,109,76
Tuğçelik2,67-1,4825,35
Tukaş6,181,81272,29
Turcas Petrol1,860,0031,91
Turkcell12,83-1,165,42
Tümosan Motor ve Traktör5,047,2312,00
Tüpraş138,400,5832,65
Türk Hava Yolları11,75-0,76-27,06
Türk Prysmian Kablo2,15-2,7124,66
Türk Telekom5,52-2,4741,54
Türk Traktör42,28-1,9021,15
Türker Proje Gayrimenkul27,70-1,00-13,81
Ufuk Yatırım1,92-0,5268,42
Ulaşlar Turizm Yat.1,680,6047,37
Ulusoy Elektrik25,440,5559,40
Ulusoy Un Sanayi3,001,0144,23
Umpaş Holding0,510,00-7,27
Uşak Seramik1,340,0020,72
Utopya Turizm3,500,00-14,63
Uzertaş Boya1,24-5,34106,67
Ülker Bisküvi20,381,9538,92
Ünye Çimento2,89-1,70-13,62
Vakıf Fin. Kir.1,35-1,46-5,20
Vakıf GMYO1,87-1,58-3,94
Vakıf Yat. Ort.1,932,1226,97
Vakıflar Bankası4,87-0,4124,87
Vakko Tekstil4,01-0,9953,74
Vanet Gıda1,60-2,4423,08
Verusa Holding16,470,73-0,58
Verusaturk Girisim3,31-0,307,38
Vestel9,68-0,7274,41
Vestel Beyaz Eşya15,08-0,4654,39
Viking Kağıt1,249,7312,73
Yapı Kredi Koray GMYO2,060,0019,77
Yapı ve Kredi Bank.2,34-0,4346,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.4,249,5651,97
Yataş6,37-2,0042,51
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,930,00-1,06
Yeni Gimat GMYO10,250,0042,75
Yeşil GMYO0,388,5740,74
Yeşil Yapı0,362,8638,46
Yeşil Yatırım Holding10,39-0,957,89
Yibitaş İnşaat Malzeme2.447,90-0,0911,32
Yonga Mobilya7,8810,8321,41
Yünsa4,97-1,7819,05
Zorlu Enerji1,251,631,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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