Borsada günlük işlemler (2)

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 17.650,00 -3,81 476,76 İş Bankası (C) 6,05 -1,63 33,55 İş Bankası (Kur.) 150.000,00 208,63 İş Fin.Kir. 2,17 0,46 -53,13 İş Girişim 2,57 -0,39 25,98 İş GMYO 0,96 0,00 -11,11 İş Y. Men. Değ. 3,94 0,25 113,34 İş Yat. Ort. 1,29 0,00 74,77 İşbir Holding 370,00 5,71 169,30 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,45 -2,17 -46,43 İttifak Holding 5,20 8,33 151,61 İz Hayvancılık Tarım 6,04 0,33 -8,35 İzmir Demir Çelik 2,37 -0,42 42,77 İzmir Fırça 1,91 0,00 -7,73 Jantsa Jant Sanayi 43,40 -0,69 68,14 Kafein Yazılım 6,65 -3,90 -3,45 Kapital Yat. Holding 2,95 1,72 2,79 Kaplamin 4,33 -3,78 20,28 Kardemir (A) 2,12 -0,47 23,86 Kardemir (B) 2,13 0,47 23,76 Kardemir (D) 2,16 0,00 5,07 Karel Elektronik 10,18 -0,20 144,12 Karsan Otomotiv 1,18 0,85 -7,81 Karsu Tekstil 1,98 1,54 58,40 Karsusan Su Ürünleri San. 5,25 -0,57 41,89 Kartonsan 335,00 -0,53 5,02 Katmerciler Ekipman 3,05 -1,29 1,37 Kent Gıda 118,20 0,00 -0,67 Kerevitaş Gıda 2,51 -2,71 39,44 Kervansaray Yat. Holding 0,35 -2,78 0,00 Kiler GMYO 1,94 -1,02 10,86 Klimasan Klima 10,88 -3,46 180,42 Koç Holding 19,10 1,70 37,92 Konfrut Gıda 40,66 -0,15 70,27 Konya Çimento 217,00 2,50 21,91 Kordsa Teknik Tekstil 12,64 -1,40 33,60 Koza Altın 67,55 -0,81 31,68 Koza Madencilik 9,36 -2,30 29,64 Körfez GMYO 1,47 -2,00 20,49 Kristal Kola 1,14 -2,56 8,57 Kron Telekomünikasyon 9,60 0,84 10,34 Kuştur Kuşadası Turizm 20,98 4,80 53,03 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,28 0,79 13,27 Kütahya Porselen 5,15 -0,96 13,19 Lider Faktoring 2,69 7,60 19,56 Link Bilgisayar 10,88 -0,82 30,77 Logo Yazılım 39,22 -1,46 44,51 Lokman Hekim Sağlık 3,83 -0,78 -14,89 Lüks Kadife 6,25 1,46 28,87 Makina Takım 1,45 -0,68 -5,84 Mardin Çimento 4,60 19,79 65,65 Marka Yatırım Holding 0,83 -2,35 33,87 Marmaris Altınyunus 22,16 -3,15 26,20 Marshall 31,68 -0,88 25,61 Martı GMYO 0,77 -2,53 18,46 Martı Otel 0,83 -2,35 43,10 Mavi Giyim 45,80 -0,04 42,15 Mazhar Zorlu Holding 5,76 2,86 51,18 Mega Polietilen 2,05 -1,91 0,49 Menderes Tekstil 0,80 -1,23 11,11 Mensa 0,18 -5,26 28,57 Merit Turizm 11,91 4,47 98,83 Merko Gıda 0,81 -1,22 -19,80 Metal Gayrimenkul 0,73 0,00 -16,09 Metemtur Otelcilik 1,56 0,00 48,57 Metro Holding 2,00 1,52 163,16 Metro Petrol ve Tesisleri 1,37 0,74 24,55 Metro Yatırım Ortaklığı 1,21 -5,47 2,54 Migros Ticaret 20,88 -2,43 40,13 Milpa 1,95 0,52 36,43 Mistral GMYO 1,36 -2,86 -11,11 MLP Sağlık 14,56 2,75 36,07 MMC San. ve Tic. Yat. 0,98 -2,00 -10,91 Mondi Tire Kutsan 1,63 -1,81 -12,37 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.066,10 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,74 0,15 Net Holding 1,78 -0,56 -9,18 Netaş Telekom. 9,60 -4,00 48,61 Niğbaş Niğde Beton 7,20 -20,00 80,00 Nuh Çimento 7,96 -0,75 14,86 Nurol GMYO 2,57 0,00 22,38 Odaş Elektrik 1,73 -1,70 22,86 Olmuksan-IP 4,00 -0,25 18,69 Orge Enerji Elektrik 3,57 -1,65 14,42 Orma Orman Mahsulleri 3,76 -16,44 213,33 Osmanlı Menkul 1,63 -1,21 -5,23 Ostim Endüstriyel Yat 1,15 -0,86 6,48 Otokar 137,80 -0,22 60,44 Oyak Yat. Ort. 1,76 -1,12 11,16 Oylum Sınai Yatırımlar 2,33 -0,43 128,43 Özak GMYO 1,66 -1,19 14,55 Özbal Çelik Boru 1,30 -1,52 -5,80 Özderici GMYO 1,09 -1,80 -53,62 Özerden Plastik 2,27 1,79 13,04 Panora GMYO 4,55 0,44 23,75 Park Elek.Madencilik 4,22 0,24 75,10 Parsan 12,85 1,90 46,69 Pegasus 61,60 0,82 168,76 Peker GMYO 3,04 -0,98 -63,04 Penguen Gıda 1,62 -1,22 50,00 Pera GMYO 0,73 -1,35 -5,19 Pergamon Dış Ticaret 6,35 -1,09 3,97 Petkim 3,52 -0,28 -10,60 Petrokent Turizm 106,50 -8,97 55,02 Pınar Et ve Un 6,60 -1,05 48,75 Pınar Su 1,58 3,95 26,40 Pınar Süt 9,13 -0,76 46,86 Plastikkart 4,08 4,08 51,11 Polisan Holding 2,90 1,40 -3,81 Politeknik Metal 79,60 -0,25 126,99 Prizma Press Matbaacılık 5,03 -3,82 224,52 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.103,20 0,05 QNB Finans Fin. Kir. 20,02 -2,34 194,41 QNB Finansbank 15,82 -2,65 75,58 Ral Yatırım Holding 7,80 0,00 323,91 Ray Sigorta 2,33 -0,43 67,63 Reysaş GMYO 1,32 2,33 91,30 Reysaş Lojistik 1,04 -0,95 40,54 Rhea Girişim 0,79 -1,25 19,70 Rodrigo Tekstil 2,50 5,49 31,58 Royal Halı 1,00 0,00 1,01 RTA Laboratuvarları 1,37 -2,14 -15,61 Sabancı Holding 9,24 1,32 27,75 Safkar Ege Soğutmacılık 1,79 1,13 15,47 Salix Yatırım Holding 4,96 9,25 28,83 Sanel Mühendislik 6,22 1,80 185,32 Sanifoam Sünger 2,14 -2,28 71,20 Sanko Pazarlama 3,04 12,18 53,22 Saray Matbaacılık 1,09 0,00 9,00 Sarkuysan 3,58 0,28 13,91 Sasa Polyester 6,21 -0,16 8,08 Say Reklamcılık 1,16 -0,85 23,40 Sekuro Plastik 3,06 0,33 3,38 Selçuk Ecza Deposu 5,00 -1,19 83,93 Selçuk Gıda 1,62 -0,61 21,80 Senkron Güvenlik 3,19 -0,31 219,00 Serve Film Prodüksiyon 1,81 0,00 -7,18 Servet GMYO 5,44 1,12 15,74 Seyitler Kimya 5,20 0,97 35,06 Silverline Endüstri 1,40 0,00 4,48 Sinpaş GMYO 0,92 -1,08 148,65 Smartiks Yazılım 2,64 -1,86 Soda Sanayii 5,78 0,17 -14,56 Sodaş Sodyum Sanayii 7,49 -1,71 34,99 Söktaş 1,66 -2,92 30,71 Sönmez Filament 4,19 1,70 34,29 Sönmez Pamuklu 3,68 0,55 17,95 Sumaş Suni Tahta 7,57 -0,13 13,06 Şeker Fin. Kir. 3,96 0,51 40,43 Şekerbank 1,03 0,00 -6,36 Şişe Cam 4,42 -0,45 -19,38 Şok Marketler 10,83 0,28 0,74 T. Halk Bankası 6,19 -1,12 -11,82 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,50 -1,16 50,00 T.S.K.B. 0,91 0,00 12,35 T.Tuborg 8,32 0,24 4,86 Taç Tarım Ürünleri 3,91 0,77 -22,73 Tat Gıda 4,85 -1,22 26,96 TAV Havalimanları 23,76 -0,17 8,04 Taze Kuru Gıda 8,15 -2,98 19,85 Tek-Art Turizm 0,77 -1,28 -9,41 Tekfen Holding 18,53 -1,23 -5,60 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,71 -1,09 -8,75 Temapol Polimer Plastik 4,00 1,01 30,72 TGS Dış Ticaret 3,39 0,00 44,26 Tofaş Oto. Fab. 22,54 1,99 45,31 Torunlar GMYO 1,82 -1,62 20,53 Trabzon Liman 8,33 1,59 21,10 Trabzonspor Sportif 1,32 -7,69 -4,08 Trakya Cam 2,86 1,06 -1,00 Trend GMYO 1,58 0,64 24,41 TSKB GMYO 0,88 -1,12 7,32 Tuğçelik 2,84 6,37 33,33 Tukaş 6,33 1,77 281,33 Turcas Petrol 1,89 1,61 34,04 Turkcell 12,98 -0,61 6,66 Tümosan Motor ve Traktör 4,93 0,41 9,56 Tüpraş 141,40 1,22 35,52 Türk Hava Yolları 11,98 0,93 -25,64 Türk Prysmian Kablo 2,08 0,48 20,60 Türk Telekom 5,45 -0,37 39,74 Türk Traktör 42,50 -1,16 21,78 Türker Proje Gayrimenkul 27,18 -0,80 -15,43 Ufuk Yatırım 1,88 -1,05 64,91 Ulaşlar Turizm Yat. 1,69 0,00 48,25 Ulusoy Elektrik 25,40 -0,08 59,15 Ulusoy Un Sanayi 3,00 -1,64 44,23 Umpaş Holding 0,50 -1,96 -9,09 Uşak Seramik 1,31 -0,76 18,02 Utopya Turizm 3,46 -0,57 -15,61 Uzertaş Boya 1,16 -6,45 93,33 Ülker Bisküvi 20,32 -2,59 38,51 Ünye Çimento 3,00 4,53 -10,33 Vakıf Fin. Kir. 1,35 -0,74 -5,20 Vakıf GMYO 1,87 -0,53 -3,94 Vakıf Yat. Ort. 1,94 2,65 27,63 Vakıflar Bankası 4,75 -2,46 21,79 Vakko Tekstil 3,98 -1,24 52,59 Vanet Gıda 1,59 -1,85 22,31 Verusa Holding 16,68 0,60 0,69 Verusaturk Girisim 3,33 0,30 8,03 Vestel 9,83 0,51 77,12 Vestel Beyaz Eşya 14,87 -0,87 52,24 Viking Kağıt 1,16 -2,52 5,45 Yapı Kredi Koray GMYO 2,08 0,00 20,93 Yapı ve Kredi Bank. 2,32 -0,85 45,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 4,34 -0,23 55,56 Yataş 6,45 -1,38 44,30 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,93 -2,11 -1,06 Yeni Gimat GMYO 10,19 -1,07 41,91 Yeşil GMYO 0,40 -2,44 48,15 Yeşil Yapı 0,38 -5,00 46,15 Yeşil Yatırım Holding 10,30 -2,92 6,96 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.935,00 19,98 33,47 Yonga Mobilya 7,11 -5,07 9,54 Yünsa 4,95 2,06 18,57 Zorlu Enerji 1,27 0,00 3,25

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)