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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

07.10.2019 18:44Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)17.650,00-3,81476,76
İş Bankası (C)6,05-1,6333,55
İş Bankası (Kur.)150.000,00208,63
İş Fin.Kir.2,170,46-53,13
İş Girişim2,57-0,3925,98
İş GMYO0,960,00-11,11
İş Y. Men. Değ.3,940,25113,34
İş Yat. Ort.1,290,0074,77
İşbir Holding370,005,71169,30
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,45-2,17-46,43
İttifak Holding5,208,33151,61
İz Hayvancılık Tarım6,040,33-8,35
İzmir Demir Çelik2,37-0,4242,77
İzmir Fırça1,910,00-7,73
Jantsa Jant Sanayi43,40-0,6968,14
Kafein Yazılım6,65-3,90-3,45
Kapital Yat. Holding2,951,722,79
Kaplamin4,33-3,7820,28
Kardemir (A)2,12-0,4723,86
Kardemir (B)2,130,4723,76
Kardemir (D)2,160,005,07
Karel Elektronik10,18-0,20144,12
Karsan Otomotiv1,180,85-7,81
Karsu Tekstil1,981,5458,40
Karsusan Su Ürünleri San.5,25-0,5741,89
Kartonsan335,00-0,535,02
Katmerciler Ekipman3,05-1,291,37
Kent Gıda118,200,00-0,67
Kerevitaş Gıda2,51-2,7139,44
Kervansaray Yat. Holding0,35-2,780,00
Kiler GMYO1,94-1,0210,86
Klimasan Klima10,88-3,46180,42
Koç Holding19,101,7037,92
Konfrut Gıda40,66-0,1570,27
Konya Çimento217,002,5021,91
Kordsa Teknik Tekstil12,64-1,4033,60
Koza Altın67,55-0,8131,68
Koza Madencilik9,36-2,3029,64
Körfez GMYO1,47-2,0020,49
Kristal Kola1,14-2,568,57
Kron Telekomünikasyon9,600,8410,34
Kuştur Kuşadası Turizm20,984,8053,03
Kuyumcukent Gayrimenkul1,280,7913,27
Kütahya Porselen5,15-0,9613,19
Lider Faktoring2,697,6019,56
Link Bilgisayar10,88-0,8230,77
Logo Yazılım39,22-1,4644,51
Lokman Hekim Sağlık3,83-0,78-14,89
Lüks Kadife6,251,4628,87
Makina Takım1,45-0,68-5,84
Mardin Çimento4,6019,7965,65
Marka Yatırım Holding0,83-2,3533,87
Marmaris Altınyunus22,16-3,1526,20
Marshall31,68-0,8825,61
Martı GMYO0,77-2,5318,46
Martı Otel0,83-2,3543,10
Mavi Giyim45,80-0,0442,15
Mazhar Zorlu Holding5,762,8651,18
Mega Polietilen2,05-1,910,49
Menderes Tekstil0,80-1,2311,11
Mensa0,18-5,2628,57
Merit Turizm11,914,4798,83
Merko Gıda0,81-1,22-19,80
Metal Gayrimenkul0,730,00-16,09
Metemtur Otelcilik1,560,0048,57
Metro Holding2,001,52163,16
Metro Petrol ve Tesisleri1,370,7424,55
Metro Yatırım Ortaklığı1,21-5,472,54
Migros Ticaret20,88-2,4340,13
Milpa1,950,5236,43
Mistral GMYO1,36-2,86-11,11
MLP Sağlık14,562,7536,07
MMC San. ve Tic. Yat.0,98-2,00-10,91
Mondi Tire Kutsan1,63-1,81-12,37
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.066,10
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,740,15
Net Holding1,78-0,56-9,18
Netaş Telekom.9,60-4,0048,61
Niğbaş Niğde Beton7,20-20,0080,00
Nuh Çimento7,96-0,7514,86
Nurol GMYO2,570,0022,38
Odaş Elektrik1,73-1,7022,86
Olmuksan-IP4,00-0,2518,69
Orge Enerji Elektrik3,57-1,6514,42
Orma Orman Mahsulleri3,76-16,44213,33
Osmanlı Menkul1,63-1,21-5,23
Ostim Endüstriyel Yat1,15-0,866,48
Otokar137,80-0,2260,44
Oyak Yat. Ort.1,76-1,1211,16
Oylum Sınai Yatırımlar2,33-0,43128,43
Özak GMYO1,66-1,1914,55
Özbal Çelik Boru1,30-1,52-5,80
Özderici GMYO1,09-1,80-53,62
Özerden Plastik2,271,7913,04
Panora GMYO4,550,4423,75
Park Elek.Madencilik4,220,2475,10
Parsan12,851,9046,69
Pegasus61,600,82168,76
Peker GMYO3,04-0,98-63,04
Penguen Gıda1,62-1,2250,00
Pera GMYO0,73-1,35-5,19
Pergamon Dış Ticaret6,35-1,093,97
Petkim3,52-0,28-10,60
Petrokent Turizm106,50-8,9755,02
Pınar Et ve Un6,60-1,0548,75
Pınar Su1,583,9526,40
Pınar Süt9,13-0,7646,86
Plastikkart4,084,0851,11
Polisan Holding2,901,40-3,81
Politeknik Metal79,60-0,25126,99
Prizma Press Matbaacılık5,03-3,82224,52
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.103,200,05
QNB Finans Fin. Kir.20,02-2,34194,41
QNB Finansbank15,82-2,6575,58
Ral Yatırım Holding7,800,00323,91
Ray Sigorta2,33-0,4367,63
Reysaş GMYO1,322,3391,30
Reysaş Lojistik1,04-0,9540,54
Rhea Girişim0,79-1,2519,70
Rodrigo Tekstil2,505,4931,58
Royal Halı1,000,001,01
RTA Laboratuvarları1,37-2,14-15,61
Sabancı Holding9,241,3227,75
Safkar Ege Soğutmacılık1,791,1315,47
Salix Yatırım Holding4,969,2528,83
Sanel Mühendislik6,221,80185,32
Sanifoam Sünger2,14-2,2871,20
Sanko Pazarlama3,0412,1853,22
Saray Matbaacılık1,090,009,00
Sarkuysan3,580,2813,91
Sasa Polyester6,21-0,168,08
Say Reklamcılık1,16-0,8523,40
Sekuro Plastik3,060,333,38
Selçuk Ecza Deposu5,00-1,1983,93
Selçuk Gıda1,62-0,6121,80
Senkron Güvenlik3,19-0,31219,00
Serve Film Prodüksiyon1,810,00-7,18
Servet GMYO5,441,1215,74
Seyitler Kimya5,200,9735,06
Silverline Endüstri1,400,004,48
Sinpaş GMYO0,92-1,08148,65
Smartiks Yazılım2,64-1,86
Soda Sanayii5,780,17-14,56
Sodaş Sodyum Sanayii7,49-1,7134,99
Söktaş1,66-2,9230,71
Sönmez Filament4,191,7034,29
Sönmez Pamuklu3,680,5517,95
Sumaş Suni Tahta7,57-0,1313,06
Şeker Fin. Kir.3,960,5140,43
Şekerbank1,030,00-6,36
Şişe Cam4,42-0,45-19,38
Şok Marketler10,830,280,74
T. Halk Bankası6,19-1,12-11,82
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası25,50-1,1650,00
T.S.K.B.0,910,0012,35
T.Tuborg8,320,244,86
Taç Tarım Ürünleri3,910,77-22,73
Tat Gıda4,85-1,2226,96
TAV Havalimanları23,76-0,178,04
Taze Kuru Gıda8,15-2,9819,85
Tek-Art Turizm0,77-1,28-9,41
Tekfen Holding18,53-1,23-5,60
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,71-1,09-8,75
Temapol Polimer Plastik4,001,0130,72
TGS Dış Ticaret3,390,0044,26
Tofaş Oto. Fab.22,541,9945,31
Torunlar GMYO1,82-1,6220,53
Trabzon Liman8,331,5921,10
Trabzonspor Sportif1,32-7,69-4,08
Trakya Cam2,861,06-1,00
Trend GMYO1,580,6424,41
TSKB GMYO0,88-1,127,32
Tuğçelik2,846,3733,33
Tukaş6,331,77281,33
Turcas Petrol1,891,6134,04
Turkcell12,98-0,616,66
Tümosan Motor ve Traktör4,930,419,56
Tüpraş141,401,2235,52
Türk Hava Yolları11,980,93-25,64
Türk Prysmian Kablo2,080,4820,60
Türk Telekom5,45-0,3739,74
Türk Traktör42,50-1,1621,78
Türker Proje Gayrimenkul27,18-0,80-15,43
Ufuk Yatırım1,88-1,0564,91
Ulaşlar Turizm Yat.1,690,0048,25
Ulusoy Elektrik25,40-0,0859,15
Ulusoy Un Sanayi3,00-1,6444,23
Umpaş Holding0,50-1,96-9,09
Uşak Seramik1,31-0,7618,02
Utopya Turizm3,46-0,57-15,61
Uzertaş Boya1,16-6,4593,33
Ülker Bisküvi20,32-2,5938,51
Ünye Çimento3,004,53-10,33
Vakıf Fin. Kir.1,35-0,74-5,20
Vakıf GMYO1,87-0,53-3,94
Vakıf Yat. Ort.1,942,6527,63
Vakıflar Bankası4,75-2,4621,79
Vakko Tekstil3,98-1,2452,59
Vanet Gıda1,59-1,8522,31
Verusa Holding16,680,600,69
Verusaturk Girisim3,330,308,03
Vestel9,830,5177,12
Vestel Beyaz Eşya14,87-0,8752,24
Viking Kağıt1,16-2,525,45
Yapı Kredi Koray GMYO2,080,0020,93
Yapı ve Kredi Bank.2,32-0,8545,00
Yaprak Süt ve Besi Çift.4,34-0,2355,56
Yataş6,45-1,3844,30
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,93-2,11-1,06
Yeni Gimat GMYO10,19-1,0741,91
Yeşil GMYO0,40-2,4448,15
Yeşil Yapı0,38-5,0046,15
Yeşil Yatırım Holding10,30-2,926,96
Yibitaş İnşaat Malzeme2.935,0019,9833,47
Yonga Mobilya7,11-5,079,54
Yünsa4,952,0618,57
Zorlu Enerji1,270,003,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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