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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

08.10.2019 18:32Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)17.489,00-0,91471,50
İş Bankası (C)5,97-1,3231,79
İş Bankası (Kur.)150.000,00208,63
İş Fin.Kir.2,11-2,76-54,43
İş Girişim2,48-3,5021,57
İş GMYO0,94-2,08-12,96
İş Y. Men. Değ.3,90-1,02111,17
İş Yat. Ort.1,28-0,7873,42
İşbir Holding365,00-1,35165,66
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,44-2,22-47,62
İttifak Holding4,16-20,00101,29
İz Hayvancılık Tarım5,77-4,47-12,44
İzmir Demir Çelik2,28-3,8037,35
İzmir Fırça1,86-2,62-10,14
Jantsa Jant Sanayi46,005,9978,21
Kafein Yazılım6,38-4,06-7,37
Kapital Yat. Holding2,50-15,25-12,89
Kaplamin4,23-2,3117,50
Kardemir (A)2,09-1,4222,11
Kardemir (B)2,09-1,8821,44
Kardemir (D)2,12-1,853,12
Karel Elektronik10,04-1,38140,77
Karsan Otomotiv1,15-2,54-10,16
Karsu Tekstil1,89-4,5551,20
Karsusan Su Ürünleri San.5,250,0041,89
Kartonsan326,00-2,692,20
Katmerciler Ekipman2,95-3,28-1,95
Kent Gıda116,00-1,86-2,52
Kerevitaş Gıda2,41-3,9833,89
Kervansaray Yat. Holding0,362,862,86
Kiler GMYO1,89-2,588,00
Klimasan Klima10,58-2,76172,69
Koç Holding19,230,6838,86
Konfrut Gıda40,02-1,5767,59
Konya Çimento212,40-2,1219,33
Kordsa Teknik Tekstil12,19-3,5628,84
Koza Altın68,501,4133,53
Koza Madencilik9,572,2432,55
Körfez GMYO1,42-3,4016,39
Kristal Kola1,161,7510,48
Kron Telekomünikasyon9,38-2,297,82
Kuştur Kuşadası Turizm21,000,1053,17
Kuyumcukent Gayrimenkul1,22-4,697,96
Kütahya Porselen5,05-1,9410,99
Lider Faktoring2,731,4921,33
Link Bilgisayar10,54-3,1326,68
Logo Yazılım38,30-2,3541,12
Lokman Hekim Sağlık3,73-2,61-17,11
Lüks Kadife6,14-1,7626,60
Makina Takım1,41-2,76-8,44
Mardin Çimento5,2915,0090,49
Marka Yatırım Holding0,79-4,8227,42
Marmaris Altınyunus22,461,3527,90
Marshall30,48-3,7920,86
Martı GMYO0,74-3,9013,85
Martı Otel0,79-4,8236,21
Mavi Giyim45,00-1,7539,66
Mazhar Zorlu Holding5,831,2253,02
Mega Polietilen1,98-3,41-2,94
Menderes Tekstil0,78-2,508,33
Mensa0,17-5,5621,43
Merit Turizm11,970,5099,83
Merko Gıda0,77-4,94-23,76
Metal Gayrimenkul0,741,37-14,94
Metemtur Otelcilik1,560,0048,57
Metro Holding1,96-2,00157,89
Metro Petrol ve Tesisleri1,35-1,4622,73
Metro Yatırım Ortaklığı1,14-5,79-3,39
Migros Ticaret20,42-2,2037,05
Milpa1,992,0539,23
Mistral GMYO1,381,47-9,80
MLP Sağlık14,872,1338,97
MMC San. ve Tic. Yat.0,93-5,10-15,45
Mondi Tire Kutsan1,61-1,23-13,44
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.066,10
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,73-0,15
Net Holding1,76-1,12-10,20
Netaş Telekom.9,25-3,6543,19
Niğbaş Niğde Beton7,605,5690,00
Nuh Çimento8,263,7719,19
Nurol GMYO2,580,3922,86
Odaş Elektrik1,67-3,4718,60
Olmuksan-IP3,93-1,7516,62
Orge Enerji Elektrik3,52-1,4012,82
Orma Orman Mahsulleri3,760,00213,33
Osmanlı Menkul1,56-4,29-9,30
Ostim Endüstriyel Yat1,11-3,482,78
Otokar137,60-0,1560,21
Oyak Yat. Ort.1,75-0,5710,53
Oylum Sınai Yatırımlar2,455,15140,20
Özak GMYO1,63-1,8112,48
Özbal Çelik Boru1,26-3,08-8,70
Özderici GMYO1,05-3,67-55,32
Özerden Plastik2,17-4,418,06
Panora GMYO4,50-1,1022,39
Park Elek.Madencilik3,50-17,0645,23
Parsan12,49-2,8042,58
Pegasus59,55-3,33159,82
Peker GMYO2,97-2,30-63,89
Penguen Gıda1,56-3,7044,44
Pera GMYO0,71-2,74-7,79
Pergamon Dış Ticaret6,20-2,361,52
Petkim3,45-1,99-12,38
Petrokent Turizm98,80-7,2343,81
Pınar Et ve Un6,53-1,0647,18
Pınar Su1,53-3,1622,40
Pınar Süt9,03-1,1045,25
Plastikkart4,284,9058,52
Polisan Holding2,83-2,41-6,13
Politeknik Metal78,95-0,82125,14
Prizma Press Matbaacılık4,82-4,17210,97
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.105,400,20
QNB Finans Fin. Kir.22,1410,59225,59
QNB Finansbank15,15-4,2468,15
Ral Yatırım Holding7,40-5,13302,17
Ray Sigorta2,32-0,4366,91
Reysaş GMYO1,352,2795,65
Reysaş Lojistik1,040,0040,54
Rhea Girişim0,76-3,8015,15
Rodrigo Tekstil2,7610,4045,26
Royal Halı1,011,002,02
RTA Laboratuvarları1,35-1,46-16,84
Sabancı Holding9,250,1127,89
Safkar Ege Soğutmacılık1,76-1,6813,53
Salix Yatırım Holding5,062,0231,43
Sanel Mühendislik6,352,09191,28
Sanifoam Sünger2,08-2,8066,40
Sanko Pazarlama3,091,6455,74
Saray Matbaacılık1,06-2,756,00
Sarkuysan3,56-0,5613,28
Sasa Polyester6,10-1,776,16
Say Reklamcılık1,13-2,5920,21
Sekuro Plastik3,02-1,312,03
Selçuk Ecza Deposu5,132,6088,71
Selçuk Gıda1,60-1,2320,30
Senkron Güvenlik3,05-4,39205,00
Serve Film Prodüksiyon1,80-0,55-7,69
Servet GMYO5,36-1,4714,04
Seyitler Kimya5,10-1,9232,47
Silverline Endüstri1,34-4,290,00
Sinpaş GMYO0,90-2,17143,24
Smartiks Yazılım2,55-3,41
Soda Sanayii5,75-0,52-15,01
Sodaş Sodyum Sanayii7,520,4035,53
Söktaş1,58-4,8224,41
Sönmez Filament4,04-3,5829,49
Sönmez Pamuklu3,62-1,6316,03
Sumaş Suni Tahta7,40-2,2510,52
Şeker Fin. Kir.3,88-2,0237,59
Şekerbank1,00-2,91-9,09
Şişe Cam4,31-2,49-21,38
Şok Marketler10,72-1,02-0,28
T. Halk Bankası6,01-2,91-14,39
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,96-6,0440,95
T.S.K.B.0,89-2,209,88
T.Tuborg8,370,605,49
Taç Tarım Ürünleri3,77-3,58-25,49
Tat Gıda4,880,6227,75
TAV Havalimanları23,880,518,59
Taze Kuru Gıda7,50-7,9810,29
Tek-Art Turizm0,75-2,60-11,76
Tekfen Holding17,82-3,83-9,22
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,62-3,32-11,78
Temapol Polimer Plastik3,86-3,5026,14
TGS Dış Ticaret3,28-3,2439,57
Tofaş Oto. Fab.22,30-1,0643,77
Torunlar GMYO1,71-6,0413,25
Trabzon Liman8,02-3,7216,59
Trabzonspor Sportif1,27-3,79-7,71
Trakya Cam2,922,101,08
Trend GMYO1,53-3,1620,47
TSKB GMYO0,86-2,274,88
Tuğçelik3,047,0442,72
Tukaş6,370,63283,73
Turcas Petrol1,83-3,1729,79
Turkcell13,080,777,48
Tümosan Motor ve Traktör4,69-4,874,22
Tüpraş138,20-2,2632,46
Türk Hava Yolları11,87-0,92-26,32
Türk Prysmian Kablo2,02-2,8817,12
Türk Telekom5,490,7340,77
Türk Traktör42,42-0,1921,55
Türker Proje Gayrimenkul26,00-4,34-19,10
Ufuk Yatırım1,85-1,6062,28
Ulaşlar Turizm Yat.1,64-2,9643,86
Ulusoy Elektrik25,38-0,0859,02
Ulusoy Un Sanayi2,94-2,0041,35
Umpaş Holding0,500,00-9,09
Uşak Seramik1,30-0,7617,12
Utopya Turizm3,41-1,45-16,83
Uzertaş Boya1,14-1,7290,00
Ülker Bisküvi19,77-2,7134,76
Ünye Çimento3,103,33-7,34
Vakıf Fin. Kir.1,32-2,22-7,30
Vakıf GMYO1,82-2,67-6,51
Vakıf Yat. Ort.1,92-1,0326,32
Vakıflar Bankası4,59-3,3717,69
Vakko Tekstil3,88-2,5148,75
Vanet Gıda1,55-2,5219,23
Verusa Holding16,00-4,08-3,42
Verusaturk Girisim3,26-2,105,76
Vestel9,70-1,3274,77
Vestel Beyaz Eşya14,45-2,8247,94
Viking Kağıt1,15-0,864,55
Yapı Kredi Koray GMYO1,98-4,8115,12
Yapı ve Kredi Bank.2,31-0,4344,38
Yaprak Süt ve Besi Çift.4,370,6956,63
Yataş6,41-0,6243,40
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,90-3,23-4,26
Yeni Gimat GMYO10,15-0,3941,36
Yeşil GMYO0,4820,0077,78
Yeşil Yapı0,4518,4273,08
Yeşil Yatırım Holding11,4010,6818,38
Yibitaş İnşaat Malzeme2.750,00-6,3025,06
Yonga Mobilya6,70-5,773,23
Yünsa4,84-2,2215,93
Zorlu Enerji1,23-3,150,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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