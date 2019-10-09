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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

09.10.2019 18:34Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)17.489,000,00471,50
İş Bankası (C)5,81-2,6828,26
İş Bankası (Kur.)150.000,00208,63
İş Fin.Kir.2,246,16-51,62
İş Girişim2,45-1,2120,10
İş GMYO0,91-3,19-15,74
İş Y. Men. Değ.3,82-2,05106,84
İş Yat. Ort.1,25-2,3469,35
İşbir Holding355,00-2,74158,38
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,42-4,55-50,00
İttifak Holding4,02-3,3794,52
İz Hayvancılık Tarım5,37-6,93-18,51
İzmir Demir Çelik2,20-3,5132,53
İzmir Fırça1,83-1,61-11,59
Jantsa Jant Sanayi47,503,2684,03
Kafein Yazılım6,35-0,47-7,81
Kapital Yat. Holding2,7811,20-3,14
Kaplamin4,12-2,6014,44
Kardemir (A)2,04-2,3919,18
Kardemir (B)2,04-2,3918,53
Kardemir (D)2,07-2,360,69
Karel Elektronik9,84-1,99135,97
Karsan Otomotiv1,11-3,48-13,28
Karsu Tekstil1,84-2,6547,20
Karsusan Su Ürünleri San.5,250,0041,89
Kartonsan318,20-2,39-0,24
Katmerciler Ekipman2,84-3,73-5,61
Kent Gıda114,80-1,03-3,53
Kerevitaş Gıda2,29-4,9827,22
Kervansaray Yat. Holding0,35-2,780,00
Kiler GMYO1,87-1,066,86
Klimasan Klima10,580,00172,69
Koç Holding18,41-4,2632,94
Konfrut Gıda39,96-0,1567,34
Konya Çimento203,00-4,4314,04
Kordsa Teknik Tekstil12,00-1,5626,84
Koza Altın68,30-0,2933,14
Koza Madencilik9,28-3,0328,53
Körfez GMYO1,41-0,7015,57
Kristal Kola1,13-2,597,62
Kron Telekomünikasyon9,22-1,715,98
Kuştur Kuşadası Turizm20,60-1,9050,26
Kuyumcukent Gayrimenkul1,15-5,741,77
Kütahya Porselen4,89-3,177,47
Lider Faktoring3,1314,6539,11
Link Bilgisayar10,16-3,6122,12
Logo Yazılım37,70-1,5738,91
Lokman Hekim Sağlık3,69-1,07-18,00
Lüks Kadife6,11-0,4925,98
Makina Takım1,36-3,55-11,69
Mardin Çimento5,28-0,1990,13
Marka Yatırım Holding0,78-1,2725,81
Marmaris Altınyunus23,243,4732,35
Marshall29,70-2,5617,76
Martı GMYO0,71-4,059,23
Martı Otel0,75-5,0629,31
Mavi Giyim44,48-1,1638,05
Mazhar Zorlu Holding5,82-0,1752,76
Mega Polietilen1,88-5,05-7,84
Menderes Tekstil0,76-2,565,56
Mensa0,185,8828,57
Merit Turizm11,96-0,0899,67
Merko Gıda0,75-2,60-25,74
Metal Gayrimenkul0,73-1,35-16,09
Metemtur Otelcilik1,50-3,8542,86
Metro Holding1,93-1,53153,95
Metro Petrol ve Tesisleri1,31-2,9619,09
Metro Yatırım Ortaklığı1,194,390,85
Migros Ticaret19,99-2,1134,16
Milpa1,91-4,0233,63
Mistral GMYO1,33-3,62-13,07
MLP Sağlık14,24-4,2433,08
MMC San. ve Tic. Yat.0,92-1,08-16,36
Mondi Tire Kutsan1,56-3,11-16,13
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.066,10
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,68-0,74
Net Holding1,72-2,27-12,24
Netaş Telekom.8,65-6,4933,90
Niğbaş Niğde Beton7,50-1,3287,50
Nuh Çimento8,20-0,7318,32
Nurol GMYO2,52-2,3320,00
Odaş Elektrik1,61-3,5914,34
Olmuksan-IP3,90-0,7615,73
Orge Enerji Elektrik3,46-1,7010,90
Orma Orman Mahsulleri3,50-6,91191,67
Osmanlı Menkul1,51-3,21-12,21
Ostim Endüstriyel Yat1,09-1,800,93
Otokar133,30-3,1255,20
Oyak Yat. Ort.1,71-2,298,00
Oylum Sınai Yatırımlar2,543,67149,02
Özak GMYO1,59-2,459,72
Özbal Çelik Boru1,25-0,79-9,42
Özderici GMYO0,99-5,71-57,87
Özerden Plastik2,13-1,846,07
Panora GMYO4,510,2222,66
Park Elek.Madencilik3,31-5,4337,34
Parsan12,38-0,8841,32
Pegasus59,950,67161,56
Peker GMYO2,93-1,35-64,37
Penguen Gıda1,48-5,1337,04
Pera GMYO0,69-2,82-10,39
Pergamon Dış Ticaret6,14-0,970,53
Petkim3,39-1,74-13,90
Petrokent Turizm98,900,1043,96
Pınar Et ve Un6,580,7748,30
Pınar Su1,540,6523,20
Pınar Süt8,56-5,2037,69
Plastikkart4,24-0,9357,04
Polisan Holding2,81-0,71-6,79
Politeknik Metal71,50-9,44103,90
Prizma Press Matbaacılık4,860,83213,55
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.108,700,30
QNB Finans Fin. Kir.23,285,15242,35
QNB Finansbank15,703,6374,25
Ral Yatırım Holding7,21-2,57291,85
Ray Sigorta2,26-2,5962,59
Reysaş GMYO1,403,70102,90
Reysaş Lojistik1,01-2,8836,49
Rhea Girişim0,74-2,6312,12
Rodrigo Tekstil2,52-8,7032,63
Royal Halı0,99-1,980,00
RTA Laboratuvarları1,32-2,22-18,69
Sabancı Holding8,99-2,8124,30
Safkar Ege Soğutmacılık1,71-2,8410,31
Salix Yatırım Holding5,427,1140,78
Sanel Mühendislik6,400,79193,58
Sanifoam Sünger2,02-2,8861,60
Sanko Pazarlama3,00-2,9151,20
Saray Matbaacılık1,04-1,894,00
Sarkuysan3,49-1,9711,05
Sasa Polyester6,03-1,154,94
Say Reklamcılık1,151,7722,34
Sekuro Plastik2,93-2,98-1,01
Selçuk Ecza Deposu5,08-0,9786,87
Selçuk Gıda1,58-1,2518,80
Senkron Güvenlik3,01-1,31201,00
Serve Film Prodüksiyon1,78-1,11-8,72
Servet GMYO5,26-1,8711,91
Seyitler Kimya4,97-2,5529,09
Silverline Endüstri1,350,750,75
Sinpaş GMYO0,85-5,56129,73
Smartiks Yazılım2,50-1,96
Soda Sanayii5,72-0,52-15,45
Sodaş Sodyum Sanayii7,38-1,8633,01
Söktaş1,51-4,4318,90
Sönmez Filament3,93-2,7225,96
Sönmez Pamuklu3,50-3,3112,18
Sumaş Suni Tahta7,05-4,735,29
Şeker Fin. Kir.3,87-0,2637,23
Şekerbank0,97-3,00-11,82
Şişe Cam4,21-2,32-23,21
Şok Marketler10,40-2,99-3,26
T. Halk Bankası5,74-4,49-18,23
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,86-8,7628,59
T.S.K.B.0,88-1,128,64
T.Tuborg8,18-2,273,10
Taç Tarım Ürünleri3,65-3,18-27,87
Tat Gıda4,68-4,1022,51
TAV Havalimanları23,940,258,86
Taze Kuru Gıda7,29-2,807,21
Tek-Art Turizm0,72-4,00-15,29
Tekfen Holding17,930,62-8,66
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,53-3,44-14,81
Temapol Polimer Plastik3,74-3,1122,22
TGS Dış Ticaret3,15-3,9634,04
Tofaş Oto. Fab.22,00-1,3541,83
Torunlar GMYO1,58-7,604,64
Trabzon Liman7,85-2,1214,12
Trabzonspor Sportif1,23-3,15-10,62
Trakya Cam2,82-3,42-2,38
Trend GMYO1,50-1,9618,11
TSKB GMYO0,84-2,332,44
Tuğçelik3,040,0042,72
Tukaş6,15-3,45270,48
Turcas Petrol1,76-3,8324,82
Turkcell12,98-0,766,66
Tümosan Motor ve Traktör4,40-6,18-2,22
Tüpraş133,30-3,5527,76
Türk Hava Yolları11,64-1,94-27,75
Türk Prysmian Kablo1,97-2,4814,23
Türk Telekom5,38-2,0037,95
Türk Traktör41,32-2,5918,40
Türker Proje Gayrimenkul26,100,38-18,79
Ufuk Yatırım1,860,5463,16
Ulaşlar Turizm Yat.1,58-3,6638,60
Ulusoy Elektrik24,94-1,7356,27
Ulusoy Un Sanayi2,85-3,0637,02
Umpaş Holding0,45-10,00-18,18
Uşak Seramik1,25-3,8512,61
Utopya Turizm3,36-1,47-18,05
Uzertaş Boya1,11-2,6385,00
Ülker Bisküvi18,76-5,1127,88
Ünye Çimento3,05-1,61-8,84
Vakıf Fin. Kir.1,29-2,27-9,41
Vakıf GMYO1,76-3,30-9,59
Vakıf Yat. Ort.1,88-2,0823,68
Vakıflar Bankası4,45-3,0514,10
Vakko Tekstil3,74-3,6143,38
Vanet Gıda1,51-2,5816,15
Verusa Holding15,03-6,06-9,27
Verusaturk Girisim3,21-1,534,13
Vestel9,881,8678,02
Vestel Beyaz Eşya14,560,7649,07
Viking Kağıt1,14-0,873,64
Yapı Kredi Koray GMYO1,89-4,559,88
Yapı ve Kredi Bank.2,25-2,6040,62
Yaprak Süt ve Besi Çift.4,09-6,4146,59
Yataş6,20-3,2838,70
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,88-2,22-6,38
Yeni Gimat GMYO10,160,1041,50
Yeşil GMYO0,516,2588,89
Yeşil Yapı0,43-4,4465,38
Yeşil Yatırım Holding10,35-9,217,48
Yibitaş İnşaat Malzeme2.656,00-3,4220,78
Yonga Mobilya7,004,487,85
Yünsa4,75-1,8613,78
Zorlu Enerji1,20-2,44-2,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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