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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

10.10.2019 18:34Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)17.197,10-1,67461,96
İş Bankası (C)5,942,2431,13
İş Bankası (Kur.)150.000,00208,63
İş Fin.Kir.2,19-2,23-52,70
İş Girişim2,43-0,8219,12
İş GMYO0,921,10-14,81
İş Y. Men. Değ.3,830,26107,38
İş Yat. Ort.1,250,0069,35
İşbir Holding345,00-2,82151,10
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,41-2,38-51,19
İttifak Holding4,101,9998,39
İz Hayvancılık Tarım5,492,23-16,69
İzmir Demir Çelik2,10-4,5526,51
İzmir Fırça1,77-3,28-14,49
Jantsa Jant Sanayi47,981,0185,89
Kafein Yazılım6,492,20-5,78
Kapital Yat. Holding2,58-7,19-10,10
Kaplamin4,160,9715,56
Kardemir (A)2,040,0019,18
Kardemir (B)2,050,4919,11
Kardemir (D)2,080,481,18
Karel Elektronik9,71-1,32132,85
Karsan Otomotiv1,10-0,90-14,06
Karsu Tekstil1,76-4,3540,80
Karsusan Su Ürünleri San.4,99-4,9534,86
Kartonsan311,20-2,20-2,44
Katmerciler Ekipman2,83-0,35-5,94
Kent Gıda113,80-0,87-4,37
Kerevitaş Gıda2,373,4931,67
Kervansaray Yat. Holding0,34-2,86-2,86
Kiler GMYO1,870,006,86
Klimasan Klima10,721,32176,29
Koç Holding18,23-0,9831,64
Konfrut Gıda40,160,5068,17
Konya Çimento202,40-0,3013,71
Kordsa Teknik Tekstil11,75-2,0824,19
Koza Altın68,450,2233,43
Koza Madencilik9,502,3731,58
Körfez GMYO1,38-2,1313,11
Kristal Kola1,10-2,654,76
Kron Telekomünikasyon8,82-4,341,38
Kuştur Kuşadası Turizm20,00-2,9145,88
Kuyumcukent Gayrimenkul1,13-1,740,00
Kütahya Porselen4,79-2,045,27
Lider Faktoring3,02-3,5134,22
Link Bilgisayar9,99-1,6720,07
Logo Yazılım38,101,0640,38
Lokman Hekim Sağlık3,690,00-18,00
Lüks Kadife6,00-1,8023,71
Makina Takım1,33-2,21-13,64
Mardin Çimento5,351,3392,65
Marka Yatırım Holding0,75-3,8520,97
Marmaris Altınyunus22,90-1,4630,41
Marshall28,68-3,4313,72
Martı GMYO0,69-2,826,15
Martı Otel0,71-5,3322,41
Mavi Giyim43,20-2,8834,08
Mazhar Zorlu Holding5,80-0,3452,23
Mega Polietilen1,85-1,60-9,31
Menderes Tekstil0,75-1,324,17
Mensa0,17-5,5621,43
Merit Turizm11,91-0,4298,83
Merko Gıda0,73-2,67-27,72
Metal Gayrimenkul0,730,00-16,09
Metemtur Otelcilik1,49-0,6741,90
Metro Holding1,90-1,55150,00
Metro Petrol ve Tesisleri1,27-3,0515,45
Metro Yatırım Ortaklığı1,15-3,36-2,54
Migros Ticaret19,62-1,8531,68
Milpa1,941,5735,73
Mistral GMYO1,32-0,75-13,73
MLP Sağlık13,62-4,3527,29
MMC San. ve Tic. Yat.0,997,61-10,00
Mondi Tire Kutsan1,52-2,56-18,28
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.066,10
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,58-1,50
Net Holding1,70-1,16-13,27
Netaş Telekom.8,40-2,8930,03
Niğbaş Niğde Beton7,500,0087,50
Nuh Çimento8,220,2418,61
Nurol GMYO2,44-3,1716,19
Odaş Elektrik1,57-2,4811,50
Olmuksan-IP3,88-0,5115,13
Orge Enerji Elektrik3,41-1,459,29
Orma Orman Mahsulleri3,06-12,57155,00
Osmanlı Menkul1,45-3,97-15,70
Ostim Endüstriyel Yat1,090,000,93
Otokar129,30-3,0050,54
Oyak Yat. Ort.1,741,759,90
Oylum Sınai Yatırımlar2,43-4,33138,24
Özak GMYO1,58-0,639,03
Özbal Çelik Boru1,23-1,60-10,87
Özderici GMYO1,034,04-56,17
Özerden Plastik2,09-1,884,08
Panora GMYO4,510,0022,66
Park Elek.Madencilik3,10-6,3428,63
Parsan12,30-0,6540,41
Pegasus59,70-0,42160,47
Peker GMYO2,961,02-64,01
Penguen Gıda1,45-2,0334,26
Pera GMYO0,68-1,45-11,69
Pergamon Dış Ticaret6,150,160,70
Petkim3,400,29-13,65
Petrokent Turizm98,45-0,4643,30
Pınar Et ve Un6,55-0,4647,63
Pınar Su1,49-3,2519,20
Pınar Süt8,590,3538,17
Plastikkart3,99-5,9047,78
Polisan Holding2,73-2,85-9,45
Politeknik Metal68,50-4,2095,34
Prizma Press Matbaacılık4,880,41214,84
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.109,300,05
QNB Finans Fin. Kir.25,9011,25280,88
QNB Finansbank15,26-2,8069,37
Ral Yatırım Holding7,9610,40332,61
Ray Sigorta2,25-0,4461,87
Reysaş GMYO1,442,86108,70
Reysaş Lojistik1,031,9839,19
Rhea Girişim0,73-1,3510,61
Rodrigo Tekstil2,727,9443,16
Royal Halı0,990,000,00
RTA Laboratuvarları1,352,27-16,84
Sabancı Holding8,87-1,3322,64
Safkar Ege Soğutmacılık1,69-1,179,02
Salix Yatırım Holding5,9910,5255,58
Sanel Mühendislik6,521,87199,08
Sanifoam Sünger1,99-1,4959,20
Sanko Pazarlama3,4414,6773,38
Saray Matbaacılık1,03-0,963,00
Sarkuysan3,47-0,5710,41
Sasa Polyester5,99-0,664,25
Say Reklamcılık1,13-1,7420,21
Sekuro Plastik2,84-3,07-4,05
Selçuk Ecza Deposu5,07-0,2086,50
Selçuk Gıda1,611,9021,05
Senkron Güvenlik2,96-1,66196,00
Serve Film Prodüksiyon1,780,00-8,72
Servet GMYO5,18-1,5210,21
Seyitler Kimya5,000,6029,87
Silverline Endüstri1,33-1,48-0,75
Sinpaş GMYO0,83-2,35124,32
Smartiks Yazılım2,510,40
Soda Sanayii5,770,87-14,71
Sodaş Sodyum Sanayii7,01-5,0126,34
Söktaş1,510,0018,90
Sönmez Filament3,940,2526,28
Sönmez Pamuklu3,46-1,1410,90
Sumaş Suni Tahta7,100,716,04
Şeker Fin. Kir.3,86-0,2636,88
Şekerbank0,96-1,03-12,73
Şişe Cam4,20-0,24-23,39
Şok Marketler10,13-2,60-5,77
T. Halk Bankası5,68-1,05-19,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,523,0232,47
T.S.K.B.0,880,008,64
T.Tuborg8,301,474,61
Taç Tarım Ürünleri3,660,27-27,67
Tat Gıda4,700,4323,04
TAV Havalimanları24,321,5910,59
Taze Kuru Gıda7,16-1,785,29
Tek-Art Turizm0,71-1,39-16,47
Tekfen Holding18,382,51-6,37
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,644,35-11,11
Temapol Polimer Plastik3,64-2,6718,95
TGS Dış Ticaret3,00-4,7627,66
Tofaş Oto. Fab.21,46-2,4538,35
Torunlar GMYO1,56-1,273,31
Trabzon Liman7,84-0,1313,97
Trabzonspor Sportif1,22-0,81-11,34
Trakya Cam2,851,06-1,35
Trend GMYO1,46-2,6714,96
TSKB GMYO0,840,002,44
Tuğçelik2,91-4,2836,62
Tukaş4,94-19,67197,59
Turcas Petrol1,75-0,5724,11
Turkcell12,46-4,012,38
Tümosan Motor ve Traktör4,36-0,91-3,11
Tüpraş128,10-3,9022,78
Türk Hava Yolları11,59-0,43-28,06
Türk Prysmian Kablo1,93-2,0311,91
Türk Telekom5,35-0,5637,18
Türk Traktör40,28-2,5215,42
Türker Proje Gayrimenkul26,04-0,23-18,98
Ufuk Yatırım1,860,0063,16
Ulaşlar Turizm Yat.1,52-3,8033,33
Ulusoy Elektrik24,60-1,3654,14
Ulusoy Un Sanayi2,860,3537,50
Umpaş Holding0,44-2,22-20,00
Uşak Seramik1,23-1,6010,81
Utopya Turizm3,31-1,49-19,27
Uzertaş Boya1,10-0,9083,33
Ülker Bisküvi18,38-2,0325,29
Ünye Çimento3,184,26-4,95
Vakıf Fin. Kir.1,26-2,33-11,52
Vakıf GMYO1,75-0,57-10,11
Vakıf Yat. Ort.1,81-3,7219,08
Vakıflar Bankası4,501,1215,38
Vakko Tekstil3,69-1,3441,47
Vanet Gıda1,510,0016,15
Verusa Holding14,56-3,13-12,11
Verusaturk Girisim3,19-0,623,49
Vestel9,86-0,2077,66
Vestel Beyaz Eşya14,47-0,6248,14
Viking Kağıt1,140,003,64
Yapı Kredi Koray GMYO1,86-1,598,14
Yapı ve Kredi Bank.2,281,3342,50
Yaprak Süt ve Besi Çift.3,91-4,4040,14
Yataş6,17-0,4838,03
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,87-1,14-7,45
Yeni Gimat GMYO10,13-0,3041,08
Yeşil GMYO0,50-1,9685,19
Yeşil Yapı0,42-2,3361,54
Yeşil Yatırım Holding10,00-3,383,84
Yibitaş İnşaat Malzeme2.830,106,5528,70
Yonga Mobilya7,456,4314,78
Yünsa4,70-1,0512,58
Zorlu Enerji1,19-0,83-3,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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