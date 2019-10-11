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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

11.10.2019 18:34Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)17.520,101,88472,51
İş Bankası (C)5,970,5131,79
İş Bankası (Kur.)150.000,00208,63
İş Fin.Kir.2,16-1,37-53,35
İş Girişim2,450,8220,10
İş GMYO0,931,09-13,89
İş Y. Men. Değ.3,80-0,78105,76
İş Yat. Ort.1,260,8070,71
İşbir Holding352,202,09156,34
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,422,44-50,00
İttifak Holding4,100,0098,39
İz Hayvancılık Tarım5,40-1,64-18,06
İzmir Demir Çelik2,204,7632,53
İzmir Fırça1,780,56-14,01
Jantsa Jant Sanayi46,28-3,5479,30
Kafein Yazılım6,550,92-4,91
Kapital Yat. Holding2,50-3,10-12,89
Kaplamin4,200,9616,67
Kardemir (A)2,081,9621,52
Kardemir (B)2,091,9521,44
Kardemir (D)2,111,442,64
Karel Elektronik10,023,19140,29
Karsan Otomotiv1,121,82-12,50
Karsu Tekstil1,760,0040,80
Karsusan Su Ürünleri San.5,000,2035,14
Kartonsan315,501,38-1,09
Katmerciler Ekipman2,830,00-5,94
Kent Gıda114,600,70-3,70
Kerevitaş Gıda2,515,9139,44
Kervansaray Yat. Holding0,365,882,86
Kiler GMYO1,880,537,43
Klimasan Klima10,55-1,59171,91
Koç Holding18,240,0531,71
Konfrut Gıda40,561,0069,85
Konya Çimento201,90-0,2513,43
Kordsa Teknik Tekstil11,770,1724,41
Koza Altın65,90-3,7328,46
Koza Madencilik9,25-2,6328,12
Körfez GMYO1,401,4514,75
Kristal Kola1,132,737,62
Kron Telekomünikasyon8,820,001,38
Kuştur Kuşadası Turizm21,005,0053,17
Kuyumcukent Gayrimenkul1,162,652,65
Kütahya Porselen4,922,718,13
Lider Faktoring3,01-0,3333,78
Link Bilgisayar10,050,6020,79
Logo Yazılım38,160,1640,60
Lokman Hekim Sağlık3,68-0,27-18,22
Lüks Kadife5,83-2,8320,21
Makina Takım1,340,75-12,99
Mardin Çimento5,03-5,9881,13
Marka Yatırım Holding0,761,3322,58
Marmaris Altınyunus22,920,0930,52
Marshall28,800,4214,20
Martı GMYO0,701,457,69
Martı Otel0,710,0022,41
Mavi Giyim43,18-0,0534,02
Mazhar Zorlu Holding5,70-1,7249,61
Mega Polietilen1,923,78-5,88
Menderes Tekstil0,750,004,17
Mensa0,185,8828,57
Merit Turizm12,192,35103,51
Merko Gıda0,741,37-26,73
Metal Gayrimenkul0,741,37-14,94
Metemtur Otelcilik1,48-0,6740,95
Metro Holding2,1412,63181,58
Metro Petrol ve Tesisleri1,313,1519,09
Metro Yatırım Ortaklığı1,193,480,85
Migros Ticaret19,660,2031,95
Milpa1,992,5839,23
Mistral GMYO1,341,52-12,42
MLP Sağlık13,640,1527,48
MMC San. ve Tic. Yat.1,001,01-9,09
Mondi Tire Kutsan1,541,32-17,20
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.068,400,22
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,732,28
Net Holding1,68-1,18-14,29
Netaş Telekom.8,754,1735,45
Niğbaş Niğde Beton7,500,0087,50
Nuh Çimento8,634,9924,53
Nurol GMYO2,533,6920,48
Odaş Elektrik1,580,6412,21
Olmuksan-IP3,921,0316,32
Orge Enerji Elektrik3,430,599,94
Orma Orman Mahsulleri3,03-0,98152,50
Osmanlı Menkul1,460,69-15,12
Ostim Endüstriyel Yat1,100,921,85
Otokar129,800,3951,13
Oyak Yat. Ort.1,740,009,90
Oylum Sınai Yatırımlar2,461,23141,18
Özak GMYO1,601,2710,41
Özbal Çelik Boru1,251,63-9,42
Özderici GMYO1,01-1,94-57,02
Özerden Plastik2,110,965,07
Panora GMYO4,520,2222,93
Park Elek.Madencilik3,06-1,2926,97
Parsan12,531,8743,04
Pegasus61,653,27168,98
Peker GMYO3,001,35-63,52
Penguen Gıda1,460,6935,19
Pera GMYO0,702,94-9,09
Pergamon Dış Ticaret6,241,462,17
Petkim3,461,76-12,13
Petrokent Turizm97,40-1,0741,78
Pınar Et ve Un6,54-0,1547,40
Pınar Su1,511,3420,80
Pınar Süt8,640,5838,98
Plastikkart4,041,2549,63
Polisan Holding2,740,37-9,12
Politeknik Metal68,550,0795,48
Prizma Press Matbaacılık4,880,00214,84
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.091,10-1,64
QNB Finans Fin. Kir.26,000,39282,35
QNB Finansbank15,551,9072,59
Ral Yatırım Holding7,75-2,64321,20
Ray Sigorta2,281,3364,03
Reysaş GMYO1,42-1,39105,80
Reysaş Lojistik1,040,9740,54
Rhea Girişim0,752,7413,64
Rodrigo Tekstil2,64-2,9438,95
Royal Halı1,034,044,04
RTA Laboratuvarları1,32-2,22-18,69
Sabancı Holding9,011,5824,57
Safkar Ege Soğutmacılık1,690,009,02
Salix Yatırım Holding5,50-8,1842,86
Sanel Mühendislik5,22-19,94139,45
Sanifoam Sünger2,032,0162,40
Sanko Pazarlama3,35-2,6268,84
Saray Matbaacılık1,062,916,00
Sarkuysan3,521,4412,00
Sasa Polyester6,020,504,77
Say Reklamcılık1,173,5424,47
Sekuro Plastik3,015,991,69
Selçuk Ecza Deposu5,070,0086,50
Selçuk Gıda1,631,2422,56
Senkron Güvenlik3,011,69201,00
Serve Film Prodüksiyon1,780,00-8,72
Servet GMYO5,15-0,589,57
Seyitler Kimya4,95-1,0028,57
Silverline Endüstri1,362,261,49
Sinpaş GMYO0,79-4,82113,51
Smartiks Yazılım2,510,00
Soda Sanayii5,861,56-13,38
Sodaş Sodyum Sanayii7,293,9931,39
Söktaş1,510,0018,90
Sönmez Filament3,89-1,2724,68
Sönmez Pamuklu3,460,0010,90
Sumaş Suni Tahta7,201,417,53
Şeker Fin. Kir.3,75-2,8532,98
Şekerbank0,982,08-10,91
Şişe Cam4,261,43-22,30
Şok Marketler10,03-0,99-6,70
T. Halk Bankası5,67-0,18-19,23
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası25,4412,9749,65
T.S.K.B.0,891,149,88
T.Tuborg8,09-2,531,96
Taç Tarım Ürünleri3,61-1,37-28,66
Tat Gıda4,710,2123,30
TAV Havalimanları24,842,1412,96
Taze Kuru Gıda7,10-0,844,41
Tek-Art Turizm0,710,00-16,47
Tekfen Holding18,35-0,16-6,52
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,61-1,14-12,12
Temapol Polimer Plastik3,722,2021,57
TGS Dış Ticaret3,082,6731,06
Tofaş Oto. Fab.21,34-0,5637,58
Torunlar GMYO1,613,216,62
Trabzon Liman8,012,1716,45
Trabzonspor Sportif1,263,28-8,44
Trakya Cam2,922,461,08
Trend GMYO1,481,3716,54
TSKB GMYO0,862,384,88
Tuğçelik2,85-2,0633,80
Tukaş4,38-11,34163,86
Turcas Petrol1,771,1425,53
Turkcell12,722,094,52
Tümosan Motor ve Traktör4,431,61-1,56
Tüpraş126,90-0,9421,63
Türk Hava Yolları11,620,26-27,87
Türk Prysmian Kablo1,972,0714,23
Türk Telekom5,472,2440,26
Türk Traktör41,001,7917,48
Türker Proje Gayrimenkul26,501,77-17,55
Ufuk Yatırım1,81-2,6958,77
Ulaşlar Turizm Yat.1,530,6634,21
Ulusoy Elektrik24,36-0,9852,63
Ulusoy Un Sanayi2,85-0,3537,02
Umpaş Holding0,440,00-20,00
Uşak Seramik1,273,2514,41
Utopya Turizm3,351,21-18,29
Uzertaş Boya1,143,6490,00
Ülker Bisküvi18,380,0025,29
Ünye Çimento3,12-1,89-6,74
Vakıf Fin. Kir.1,281,59-10,11
Vakıf GMYO1,750,00-10,11
Vakıf Yat. Ort.1,883,8723,68
Vakıflar Bankası4,49-0,2215,13
Vakko Tekstil3,68-0,2741,08
Vanet Gıda1,541,9918,46
Verusa Holding14,781,51-10,78
Verusaturk Girisim3,18-0,313,16
Vestel9,84-0,2077,30
Vestel Beyaz Eşya14,631,1149,78
Viking Kağıt1,161,755,45
Yapı Kredi Koray GMYO1,902,1510,47
Yapı ve Kredi Bank.2,26-0,8841,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.4,002,3043,37
Yataş6,261,4640,04
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,914,60-3,19
Yeni Gimat GMYO10,190,5941,91
Yeşil GMYO0,524,0092,59
Yeşil Yapı0,420,0061,54
Yeşil Yatırım Holding10,000,003,84
Yibitaş İnşaat Malzeme2.886,301,9931,26
Yonga Mobilya6,94-6,856,92
Yünsa4,700,0012,58
Zorlu Enerji1,211,68-1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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