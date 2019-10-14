Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|16.700,00
|-4,68
|445,72
|İş Bankası (C)
|5,60
|-6,20
|23,62
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,09
|-3,24
|-54,86
|İş Girişim
|2,31
|-5,71
|13,24
|İş GMYO
|0,88
|-5,38
|-18,52
|İş Y. Men. Değ.
|3,71
|-2,37
|100,88
|İş Yat. Ort.
|1,24
|-1,59
|68,00
|İşbir Holding
|340,00
|-3,46
|147,46
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|-4,76
|-52,38
|İttifak Holding
|3,94
|-3,90
|90,65
|İz Hayvancılık Tarım
|5,01
|-7,22
|-23,98
|İzmir Demir Çelik
|2,30
|4,55
|38,55
|İzmir Fırça
|1,73
|-2,81
|-16,43
|Jantsa Jant Sanayi
|45,20
|-2,33
|75,12
|Kafein Yazılım
|6,28
|-4,12
|-8,83
|Kapital Yat. Holding
|2,40
|-4,00
|-16,38
|Kaplamin
|4,13
|-1,67
|14,72
|Kardemir (A)
|2,00
|-3,85
|16,85
|Kardemir (B)
|2,00
|-4,31
|16,21
|Kardemir (D)
|2,03
|-3,79
|-1,26
|Karel Elektronik
|9,50
|-5,19
|127,82
|Karsan Otomotiv
|1,07
|-4,46
|-16,41
|Karsu Tekstil
|1,68
|-4,55
|34,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,25
|5,00
|41,89
|Kartonsan
|303,00
|-3,96
|-5,01
|Katmerciler Ekipman
|2,62
|-7,42
|-12,92
|Kent Gıda
|110,50
|-3,58
|-7,14
|Kerevitaş Gıda
|2,45
|-2,39
|36,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,34
|-5,56
|-2,86
|Kiler GMYO
|1,75
|-6,91
|0,00
|Klimasan Klima
|9,61
|-8,91
|147,69
|Koç Holding
|17,60
|-3,51
|27,09
|Konfrut Gıda
|39,02
|-3,80
|63,40
|Konya Çimento
|191,00
|-5,40
|7,30
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,11
|-5,61
|17,43
|Koza Altın
|65,40
|-0,76
|27,49
|Koza Madencilik
|8,82
|-4,65
|22,16
|Körfez GMYO
|1,29
|-7,86
|5,74
|Kristal Kola
|1,06
|-6,19
|0,95
|Kron Telekomünikasyon
|8,45
|-4,20
|-2,87
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,00
|-4,76
|45,88
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,11
|-4,31
|-1,77
|Kütahya Porselen
|4,71
|-4,27
|3,52
|Lider Faktoring
|2,82
|-6,31
|25,33
|Link Bilgisayar
|9,55
|-4,98
|14,78
|Logo Yazılım
|37,10
|-2,78
|36,70
|Lokman Hekim Sağlık
|3,50
|-4,89
|-22,22
|Lüks Kadife
|5,58
|-4,29
|15,05
|Makina Takım
|1,27
|-5,22
|-17,53
|Mardin Çimento
|5,13
|1,99
|84,73
|Marka Yatırım Holding
|0,72
|-5,26
|16,13
|Marmaris Altınyunus
|21,58
|-5,85
|22,89
|Marshall
|27,04
|-6,11
|7,22
|Martı GMYO
|0,67
|-4,29
|3,08
|Martı Otel
|0,67
|-5,63
|15,52
|Mavi Giyim
|40,50
|-6,21
|25,70
|Mazhar Zorlu Holding
|5,58
|-2,11
|46,46
|Mega Polietilen
|1,79
|-6,77
|-12,25
|Menderes Tekstil
|0,70
|-6,67
|-2,78
|Mensa
|0,17
|-5,56
|21,43
|Merit Turizm
|12,35
|1,31
|106,18
|Merko Gıda
|0,69
|-6,76
|-31,68
|Metal Gayrimenkul
|0,73
|-1,35
|-16,09
|Metemtur Otelcilik
|1,36
|-8,11
|29,52
|Metro Holding
|2,34
|9,35
|207,89
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,27
|-3,05
|15,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,15
|-3,36
|-2,54
|Migros Ticaret
|18,24
|-7,22
|22,42
|Milpa
|1,88
|-5,53
|31,53
|Mistral GMYO
|1,26
|-5,97
|-17,65
|MLP Sağlık
|12,50
|-8,36
|16,82
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,97
|-3,00
|-11,82
|Mondi Tire Kutsan
|1,43
|-7,14
|-23,12
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.068,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,33
|-5,94
|Net Holding
|1,61
|-4,17
|-17,86
|Netaş Telekom.
|8,10
|-7,43
|25,39
|Niğbaş Niğde Beton
|7,25
|-3,33
|81,25
|Nuh Çimento
|8,13
|-5,79
|17,31
|Nurol GMYO
|2,71
|7,11
|29,05
|Odaş Elektrik
|1,46
|-7,59
|3,69
|Olmuksan-IP
|3,86
|-1,53
|14,54
|Orge Enerji Elektrik
|3,40
|-0,87
|8,97
|Orma Orman Mahsulleri
|3,00
|-0,99
|150,00
|Osmanlı Menkul
|1,47
|0,68
|-14,53
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,02
|-7,27
|-5,56
|Otokar
|125,60
|-3,24
|46,24
|Oyak Yat. Ort.
|1,59
|-8,62
|0,42
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,31
|-6,10
|126,47
|Özak GMYO
|1,51
|-5,63
|4,20
|Özbal Çelik Boru
|1,16
|-7,20
|-15,94
|Özderici GMYO
|0,95
|-5,94
|-59,57
|Özerden Plastik
|2,07
|-1,90
|3,08
|Panora GMYO
|4,58
|1,33
|24,56
|Park Elek.Madencilik
|2,82
|-7,84
|17,01
|Parsan
|11,99
|-4,31
|36,87
|Pegasus
|56,45
|-8,43
|146,29
|Peker GMYO
|3,06
|2,00
|-62,79
|Penguen Gıda
|1,39
|-4,79
|28,70
|Pera GMYO
|0,66
|-5,71
|-14,29
|Pergamon Dış Ticaret
|6,00
|-3,85
|-1,76
|Petkim
|3,35
|-3,18
|-14,92
|Petrokent Turizm
|90,50
|-7,08
|31,73
|Pınar Et ve Un
|6,40
|-2,14
|44,25
|Pınar Su
|1,44
|-4,64
|15,20
|Pınar Süt
|8,03
|-7,06
|29,16
|Plastikkart
|3,82
|-5,45
|41,48
|Polisan Holding
|2,49
|-9,12
|-17,41
|Politeknik Metal
|63,00
|-8,10
|79,66
|Prizma Press Matbaacılık
|4,83
|-1,02
|211,61
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.090,40
|-0,06
|QNB Finans Fin. Kir.
|26,96
|3,69
|296,47
|QNB Finansbank
|15,38
|-1,09
|70,70
|Ral Yatırım Holding
|7,70
|-0,65
|318,48
|Ray Sigorta
|2,20
|-3,51
|58,27
|Reysaş GMYO
|1,35
|-4,93
|95,65
|Reysaş Lojistik
|0,96
|-7,69
|29,73
|Rhea Girişim
|0,70
|-6,67
|6,06
|Rodrigo Tekstil
|2,40
|-9,09
|26,32
|Royal Halı
|1,00
|-2,91
|1,01
|RTA Laboratuvarları
|1,27
|-3,79
|-21,77
|Sabancı Holding
|8,46
|-6,10
|16,97
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,60
|-5,33
|3,21
|Salix Yatırım Holding
|5,35
|-2,73
|38,96
|Sanel Mühendislik
|4,18
|-19,92
|91,74
|Sanifoam Sünger
|1,95
|-3,94
|56,00
|Sanko Pazarlama
|3,15
|-5,97
|58,76
|Saray Matbaacılık
|1,01
|-4,72
|1,00
|Sarkuysan
|3,49
|-0,85
|11,05
|Sasa Polyester
|5,75
|-4,49
|0,07
|Say Reklamcılık
|1,13
|-3,42
|20,21
|Sekuro Plastik
|2,87
|-4,65
|-3,04
|Selçuk Ecza Deposu
|4,84
|-4,54
|78,04
|Selçuk Gıda
|1,60
|-1,84
|20,30
|Senkron Güvenlik
|2,78
|-7,64
|178,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,75
|-1,69
|-10,26
|Servet GMYO
|4,87
|-5,44
|3,62
|Seyitler Kimya
|4,89
|-1,21
|27,01
|Silverline Endüstri
|1,29
|-5,15
|-3,73
|Sinpaş GMYO
|0,72
|-8,86
|94,59
|Smartiks Yazılım
|2,31
|-7,97
|Soda Sanayii
|5,74
|-2,05
|-15,16
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,90
|-5,35
|24,36
|Söktaş
|1,47
|-2,65
|15,75
|Sönmez Filament
|3,70
|-4,88
|18,59
|Sönmez Pamuklu
|3,36
|-2,89
|7,69
|Sumaş Suni Tahta
|7,09
|-1,53
|5,89
|Şeker Fin. Kir.
|3,83
|2,13
|35,82
|Şekerbank
|0,92
|-6,12
|-16,36
|Şişe Cam
|4,01
|-5,87
|-26,86
|Şok Marketler
|9,46
|-5,68
|-12,00
|T. Halk Bankası
|5,29
|-6,70
|-24,64
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|26,32
|3,46
|54,83
|T.S.K.B.
|0,84
|-5,62
|3,70
|T.Tuborg
|7,87
|-2,72
|-0,81
|Taç Tarım Ürünleri
|3,43
|-4,99
|-32,21
|Tat Gıda
|4,44
|-5,73
|16,23
|TAV Havalimanları
|24,14
|-2,82
|9,77
|Taze Kuru Gıda
|6,54
|-7,89
|-3,82
|Tek-Art Turizm
|0,68
|-4,23
|-20,00
|Tekfen Holding
|17,09
|-6,87
|-12,94
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,48
|-4,98
|-16,50
|Temapol Polimer Plastik
|3,50
|-5,91
|14,38
|TGS Dış Ticaret
|2,88
|-6,49
|22,55
|Tofaş Oto. Fab.
|20,70
|-3,00
|33,45
|Torunlar GMYO
|1,55
|-3,73
|2,65
|Trabzon Liman
|7,61
|-4,99
|10,63
|Trabzonspor Sportif
|1,20
|-4,76
|-12,80
|Trakya Cam
|2,83
|-3,08
|-2,04
|Trend GMYO
|1,41
|-4,73
|11,02
|TSKB GMYO
|0,81
|-5,81
|-1,22
|Tuğçelik
|2,70
|-5,26
|26,76
|Tukaş
|3,92
|-10,50
|136,14
|Turcas Petrol
|1,68
|-5,08
|19,15
|Turkcell
|12,22
|-3,93
|0,41
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,19
|-5,42
|-6,89
|Tüpraş
|121,70
|-4,10
|16,64
|Türk Hava Yolları
|10,86
|-6,54
|-32,59
|Türk Prysmian Kablo
|1,90
|-3,55
|10,17
|Türk Telekom
|5,04
|-7,86
|29,23
|Türk Traktör
|38,70
|-5,61
|10,89
|Türker Proje Gayrimenkul
|25,26
|-4,68
|-21,41
|Ufuk Yatırım
|1,64
|-9,39
|43,86
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,44
|-5,88
|26,32
|Ulusoy Elektrik
|24,50
|0,57
|53,51
|Ulusoy Un Sanayi
|2,66
|-6,67
|27,88
|Umpaş Holding
|0,44
|-20,00
|Uşak Seramik
|1,22
|-3,94
|9,91
|Utopya Turizm
|3,21
|-4,18
|-21,71
|Uzertaş Boya
|1,09
|-4,39
|81,67
|Ülker Bisküvi
|17,50
|-4,79
|19,29
|Ünye Çimento
|2,95
|-5,45
|-11,82
|Vakıf Fin. Kir.
|1,21
|-5,47
|-15,03
|Vakıf GMYO
|1,64
|-6,29
|-15,76
|Vakıf Yat. Ort.
|1,81
|-3,72
|19,08
|Vakıflar Bankası
|4,13
|-8,02
|5,90
|Vakko Tekstil
|3,38
|-8,15
|29,58
|Vanet Gıda
|1,47
|-4,55
|13,08
|Verusa Holding
|14,00
|-5,28
|-15,49
|Verusaturk Girisim
|3,07
|-3,46
|-0,41
|Vestel
|9,39
|-4,57
|69,19
|Vestel Beyaz Eşya
|13,94
|-4,72
|42,72
|Viking Kağıt
|1,13
|-2,59
|2,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,82
|-4,21
|5,81
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,10
|-7,08
|31,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|3,88
|-3,00
|39,07
|Yataş
|5,81
|-7,19
|29,98
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,85
|-6,59
|-9,57
|Yeni Gimat GMYO
|10,11
|-0,79
|40,80
|Yeşil GMYO
|0,52
|0,00
|92,59
|Yeşil Yapı
|0,40
|-4,76
|53,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,49
|-5,10
|-1,45
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.440,00
|-15,46
|10,96
|Yonga Mobilya
|6,47
|-6,77
|-0,32
|Yünsa
|4,38
|-6,81
|4,91
|Zorlu Enerji
|1,12
|-7,44
|-8,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)