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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

14.10.2019 18:32Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)16.700,00-4,68445,72
İş Bankası (C)5,60-6,2023,62
İş Bankası (Kur.)150.000,00208,63
İş Fin.Kir.2,09-3,24-54,86
İş Girişim2,31-5,7113,24
İş GMYO0,88-5,38-18,52
İş Y. Men. Değ.3,71-2,37100,88
İş Yat. Ort.1,24-1,5968,00
İşbir Holding340,00-3,46147,46
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,40-4,76-52,38
İttifak Holding3,94-3,9090,65
İz Hayvancılık Tarım5,01-7,22-23,98
İzmir Demir Çelik2,304,5538,55
İzmir Fırça1,73-2,81-16,43
Jantsa Jant Sanayi45,20-2,3375,12
Kafein Yazılım6,28-4,12-8,83
Kapital Yat. Holding2,40-4,00-16,38
Kaplamin4,13-1,6714,72
Kardemir (A)2,00-3,8516,85
Kardemir (B)2,00-4,3116,21
Kardemir (D)2,03-3,79-1,26
Karel Elektronik9,50-5,19127,82
Karsan Otomotiv1,07-4,46-16,41
Karsu Tekstil1,68-4,5534,40
Karsusan Su Ürünleri San.5,255,0041,89
Kartonsan303,00-3,96-5,01
Katmerciler Ekipman2,62-7,42-12,92
Kent Gıda110,50-3,58-7,14
Kerevitaş Gıda2,45-2,3936,11
Kervansaray Yat. Holding0,34-5,56-2,86
Kiler GMYO1,75-6,910,00
Klimasan Klima9,61-8,91147,69
Koç Holding17,60-3,5127,09
Konfrut Gıda39,02-3,8063,40
Konya Çimento191,00-5,407,30
Kordsa Teknik Tekstil11,11-5,6117,43
Koza Altın65,40-0,7627,49
Koza Madencilik8,82-4,6522,16
Körfez GMYO1,29-7,865,74
Kristal Kola1,06-6,190,95
Kron Telekomünikasyon8,45-4,20-2,87
Kuştur Kuşadası Turizm20,00-4,7645,88
Kuyumcukent Gayrimenkul1,11-4,31-1,77
Kütahya Porselen4,71-4,273,52
Lider Faktoring2,82-6,3125,33
Link Bilgisayar9,55-4,9814,78
Logo Yazılım37,10-2,7836,70
Lokman Hekim Sağlık3,50-4,89-22,22
Lüks Kadife5,58-4,2915,05
Makina Takım1,27-5,22-17,53
Mardin Çimento5,131,9984,73
Marka Yatırım Holding0,72-5,2616,13
Marmaris Altınyunus21,58-5,8522,89
Marshall27,04-6,117,22
Martı GMYO0,67-4,293,08
Martı Otel0,67-5,6315,52
Mavi Giyim40,50-6,2125,70
Mazhar Zorlu Holding5,58-2,1146,46
Mega Polietilen1,79-6,77-12,25
Menderes Tekstil0,70-6,67-2,78
Mensa0,17-5,5621,43
Merit Turizm12,351,31106,18
Merko Gıda0,69-6,76-31,68
Metal Gayrimenkul0,73-1,35-16,09
Metemtur Otelcilik1,36-8,1129,52
Metro Holding2,349,35207,89
Metro Petrol ve Tesisleri1,27-3,0515,45
Metro Yatırım Ortaklığı1,15-3,36-2,54
Migros Ticaret18,24-7,2222,42
Milpa1,88-5,5331,53
Mistral GMYO1,26-5,97-17,65
MLP Sağlık12,50-8,3616,82
MMC San. ve Tic. Yat.0,97-3,00-11,82
Mondi Tire Kutsan1,43-7,14-23,12
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.068,40
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,33-5,94
Net Holding1,61-4,17-17,86
Netaş Telekom.8,10-7,4325,39
Niğbaş Niğde Beton7,25-3,3381,25
Nuh Çimento8,13-5,7917,31
Nurol GMYO2,717,1129,05
Odaş Elektrik1,46-7,593,69
Olmuksan-IP3,86-1,5314,54
Orge Enerji Elektrik3,40-0,878,97
Orma Orman Mahsulleri3,00-0,99150,00
Osmanlı Menkul1,470,68-14,53
Ostim Endüstriyel Yat1,02-7,27-5,56
Otokar125,60-3,2446,24
Oyak Yat. Ort.1,59-8,620,42
Oylum Sınai Yatırımlar2,31-6,10126,47
Özak GMYO1,51-5,634,20
Özbal Çelik Boru1,16-7,20-15,94
Özderici GMYO0,95-5,94-59,57
Özerden Plastik2,07-1,903,08
Panora GMYO4,581,3324,56
Park Elek.Madencilik2,82-7,8417,01
Parsan11,99-4,3136,87
Pegasus56,45-8,43146,29
Peker GMYO3,062,00-62,79
Penguen Gıda1,39-4,7928,70
Pera GMYO0,66-5,71-14,29
Pergamon Dış Ticaret6,00-3,85-1,76
Petkim3,35-3,18-14,92
Petrokent Turizm90,50-7,0831,73
Pınar Et ve Un6,40-2,1444,25
Pınar Su1,44-4,6415,20
Pınar Süt8,03-7,0629,16
Plastikkart3,82-5,4541,48
Polisan Holding2,49-9,12-17,41
Politeknik Metal63,00-8,1079,66
Prizma Press Matbaacılık4,83-1,02211,61
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.090,40-0,06
QNB Finans Fin. Kir.26,963,69296,47
QNB Finansbank15,38-1,0970,70
Ral Yatırım Holding7,70-0,65318,48
Ray Sigorta2,20-3,5158,27
Reysaş GMYO1,35-4,9395,65
Reysaş Lojistik0,96-7,6929,73
Rhea Girişim0,70-6,676,06
Rodrigo Tekstil2,40-9,0926,32
Royal Halı1,00-2,911,01
RTA Laboratuvarları1,27-3,79-21,77
Sabancı Holding8,46-6,1016,97
Safkar Ege Soğutmacılık1,60-5,333,21
Salix Yatırım Holding5,35-2,7338,96
Sanel Mühendislik4,18-19,9291,74
Sanifoam Sünger1,95-3,9456,00
Sanko Pazarlama3,15-5,9758,76
Saray Matbaacılık1,01-4,721,00
Sarkuysan3,49-0,8511,05
Sasa Polyester5,75-4,490,07
Say Reklamcılık1,13-3,4220,21
Sekuro Plastik2,87-4,65-3,04
Selçuk Ecza Deposu4,84-4,5478,04
Selçuk Gıda1,60-1,8420,30
Senkron Güvenlik2,78-7,64178,00
Serve Film Prodüksiyon1,75-1,69-10,26
Servet GMYO4,87-5,443,62
Seyitler Kimya4,89-1,2127,01
Silverline Endüstri1,29-5,15-3,73
Sinpaş GMYO0,72-8,8694,59
Smartiks Yazılım2,31-7,97
Soda Sanayii5,74-2,05-15,16
Sodaş Sodyum Sanayii6,90-5,3524,36
Söktaş1,47-2,6515,75
Sönmez Filament3,70-4,8818,59
Sönmez Pamuklu3,36-2,897,69
Sumaş Suni Tahta7,09-1,535,89
Şeker Fin. Kir.3,832,1335,82
Şekerbank0,92-6,12-16,36
Şişe Cam4,01-5,87-26,86
Şok Marketler9,46-5,68-12,00
T. Halk Bankası5,29-6,70-24,64
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası26,323,4654,83
T.S.K.B.0,84-5,623,70
T.Tuborg7,87-2,72-0,81
Taç Tarım Ürünleri3,43-4,99-32,21
Tat Gıda4,44-5,7316,23
TAV Havalimanları24,14-2,829,77
Taze Kuru Gıda6,54-7,89-3,82
Tek-Art Turizm0,68-4,23-20,00
Tekfen Holding17,09-6,87-12,94
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,48-4,98-16,50
Temapol Polimer Plastik3,50-5,9114,38
TGS Dış Ticaret2,88-6,4922,55
Tofaş Oto. Fab.20,70-3,0033,45
Torunlar GMYO1,55-3,732,65
Trabzon Liman7,61-4,9910,63
Trabzonspor Sportif1,20-4,76-12,80
Trakya Cam2,83-3,08-2,04
Trend GMYO1,41-4,7311,02
TSKB GMYO0,81-5,81-1,22
Tuğçelik2,70-5,2626,76
Tukaş3,92-10,50136,14
Turcas Petrol1,68-5,0819,15
Turkcell12,22-3,930,41
Tümosan Motor ve Traktör4,19-5,42-6,89
Tüpraş121,70-4,1016,64
Türk Hava Yolları10,86-6,54-32,59
Türk Prysmian Kablo1,90-3,5510,17
Türk Telekom5,04-7,8629,23
Türk Traktör38,70-5,6110,89
Türker Proje Gayrimenkul25,26-4,68-21,41
Ufuk Yatırım1,64-9,3943,86
Ulaşlar Turizm Yat.1,44-5,8826,32
Ulusoy Elektrik24,500,5753,51
Ulusoy Un Sanayi2,66-6,6727,88
Umpaş Holding0,44-20,00
Uşak Seramik1,22-3,949,91
Utopya Turizm3,21-4,18-21,71
Uzertaş Boya1,09-4,3981,67
Ülker Bisküvi17,50-4,7919,29
Ünye Çimento2,95-5,45-11,82
Vakıf Fin. Kir.1,21-5,47-15,03
Vakıf GMYO1,64-6,29-15,76
Vakıf Yat. Ort.1,81-3,7219,08
Vakıflar Bankası4,13-8,025,90
Vakko Tekstil3,38-8,1529,58
Vanet Gıda1,47-4,5513,08
Verusa Holding14,00-5,28-15,49
Verusaturk Girisim3,07-3,46-0,41
Vestel9,39-4,5769,19
Vestel Beyaz Eşya13,94-4,7242,72
Viking Kağıt1,13-2,592,73
Yapı Kredi Koray GMYO1,82-4,215,81
Yapı ve Kredi Bank.2,10-7,0831,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.3,88-3,0039,07
Yataş5,81-7,1929,98
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,85-6,59-9,57
Yeni Gimat GMYO10,11-0,7940,80
Yeşil GMYO0,520,0092,59
Yeşil Yapı0,40-4,7653,85
Yeşil Yatırım Holding9,49-5,10-1,45
Yibitaş İnşaat Malzeme2.440,00-15,4610,96
Yonga Mobilya6,47-6,77-0,32
Yünsa4,38-6,814,91
Zorlu Enerji1,12-7,44-8,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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