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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

15.10.2019 18:37Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)16.700,000,00445,72
İş Bankası (C)5,701,7925,83
İş Bankası (Kur.)150.000,00208,63
İş Fin.Kir.2,163,35-53,35
İş Girişim2,372,6016,18
İş GMYO0,902,27-16,67
İş Y. Men. Değ.3,761,35103,59
İş Yat. Ort.1,250,8169,35
İşbir Holding341,000,29148,19
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,425,00-50,00
İttifak Holding3,90-1,0288,71
İz Hayvancılık Tarım5,254,79-20,33
İzmir Demir Çelik2,28-0,8737,35
İzmir Fırça1,793,47-13,53
Jantsa Jant Sanayi46,382,6179,69
Kafein Yazılım6,462,87-6,21
Kapital Yat. Holding2,483,33-13,59
Kaplamin4,150,4815,28
Kardemir (A)2,010,5017,43
Kardemir (B)2,021,0017,37
Kardemir (D)2,030,00-1,26
Karel Elektronik9,681,89132,13
Karsan Otomotiv1,124,67-12,50
Karsu Tekstil1,722,3837,60
Karsusan Su Ürünleri San.5,331,5244,05
Kartonsan305,900,96-4,10
Katmerciler Ekipman2,703,05-10,26
Kent Gıda112,201,54-5,71
Kerevitaş Gıda2,533,2740,56
Kervansaray Yat. Holding0,340,00-2,86
Kiler GMYO1,824,004,00
Klimasan Klima9,680,73149,49
Koç Holding17,650,2827,45
Konfrut Gıda39,380,9264,91
Konya Çimento192,900,998,37
Kordsa Teknik Tekstil11,150,3617,85
Koza Altın67,202,7530,99
Koza Madencilik9,012,1524,79
Körfez GMYO1,343,889,84
Kristal Kola1,103,774,76
Kron Telekomünikasyon8,520,83-2,07
Kuştur Kuşadası Turizm20,000,0045,88
Kuyumcukent Gayrimenkul1,142,700,88
Kütahya Porselen4,801,915,49
Lider Faktoring2,75-2,4822,22
Link Bilgisayar9,731,8816,95
Logo Yazılım37,300,5437,44
Lokman Hekim Sağlık3,582,29-20,44
Lüks Kadife5,753,0518,56
Makina Takım1,323,94-14,29
Mardin Çimento5,170,7886,17
Marka Yatırım Holding0,742,7819,35
Marmaris Altınyunus23,669,6434,74
Marshall27,762,6610,07
Martı GMYO0,681,494,62
Martı Otel0,692,9918,97
Mavi Giyim40,500,0025,70
Mazhar Zorlu Holding5,48-1,7943,83
Mega Polietilen1,821,68-10,78
Menderes Tekstil0,745,712,78
Mensa0,170,0021,43
Merit Turizm12,30-0,40105,34
Merko Gıda0,724,35-28,71
Metal Gayrimenkul0,730,00-16,09
Metemtur Otelcilik1,413,6834,29
Metro Holding2,381,71213,16
Metro Petrol ve Tesisleri1,302,3618,18
Metro Yatırım Ortaklığı1,171,74-0,85
Migros Ticaret19,104,7128,19
Milpa1,943,1935,73
Mistral GMYO1,303,17-15,03
MLP Sağlık12,782,2419,44
MMC San. ve Tic. Yat.0,981,03-10,91
Mondi Tire Kutsan1,494,20-19,89
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.068,40
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,441,74
Net Holding1,641,86-16,33
Netaş Telekom.8,353,0929,26
Niğbaş Niğde Beton6,95-4,1473,75
Nuh Çimento8,251,4819,05
Nurol GMYO2,63-2,9525,24
Odaş Elektrik1,513,427,24
Olmuksan-IP3,890,7815,43
Orge Enerji Elektrik3,37-0,888,01
Orma Orman Mahsulleri3,000,00150,00
Osmanlı Menkul1,619,52-6,40
Ostim Endüstriyel Yat1,074,90-0,93
Otokar125,00-0,4845,54
Oyak Yat. Ort.1,9019,5020,00
Oylum Sınai Yatırımlar2,403,90135,29
Özak GMYO1,531,325,58
Özbal Çelik Boru1,203,45-13,04
Özderici GMYO1,038,42-56,17
Özerden Plastik2,164,357,56
Panora GMYO4,56-0,4424,02
Park Elek.Madencilik2,840,7117,84
Parsan12,252,1739,84
Pegasus59,054,61157,64
Peker GMYO2,94-3,92-64,25
Penguen Gıda1,422,1631,48
Pera GMYO0,694,55-10,39
Pergamon Dış Ticaret6,101,67-0,12
Petkim3,391,19-13,90
Petrokent Turizm94,554,4837,63
Pınar Et ve Un6,471,0945,82
Pınar Su1,482,7818,40
Pınar Süt8,161,6231,25
Plastikkart3,953,4046,30
Polisan Holding2,614,82-13,43
Politeknik Metal65,003,1785,36
Prizma Press Matbaacılık4,962,69220,00
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.093,400,28
QNB Finans Fin. Kir.28,505,71319,12
QNB Finansbank17,9916,9799,67
Ral Yatırım Holding7,50-2,60307,61
Ray Sigorta2,252,2761,87
Reysaş GMYO1,350,0095,65
Reysaş Lojistik0,982,0832,43
Rhea Girişim0,711,437,58
Rodrigo Tekstil2,431,2527,89
Royal Halı1,000,001,01
RTA Laboratuvarları1,280,79-21,15
Sabancı Holding8,601,6518,91
Safkar Ege Soğutmacılık1,610,633,86
Salix Yatırım Holding5,30-0,9337,66
Sanel Mühendislik3,70-11,4869,72
Sanifoam Sünger1,981,5458,40
Sanko Pazarlama3,346,0368,34
Saray Matbaacılık1,031,983,00
Sarkuysan3,520,8612,00
Sasa Polyester5,892,432,51
Say Reklamcılık1,140,8821,28
Sekuro Plastik2,952,79-0,34
Selçuk Ecza Deposu4,942,0781,72
Selçuk Gıda1,600,0020,30
Senkron Güvenlik2,966,47196,00
Serve Film Prodüksiyon1,73-1,14-11,28
Servet GMYO5,155,759,57
Seyitler Kimya4,951,2328,57
Silverline Endüstri1,343,880,00
Sinpaş GMYO0,8011,11116,22
Smartiks Yazılım2,362,16
Soda Sanayii5,872,26-13,23
Sodaş Sodyum Sanayii7,386,9633,01
Söktaş1,502,0418,11
Sönmez Filament3,874,5924,04
Sönmez Pamuklu3,483,5711,54
Sumaş Suni Tahta7,150,856,79
Şeker Fin. Kir.3,901,8338,30
Şekerbank0,942,17-14,55
Şişe Cam4,204,74-23,39
Şok Marketler9,480,21-11,81
T. Halk Bankası5,402,08-23,08
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası26,701,4457,06
T.S.K.B.0,862,386,17
T.Tuborg7,890,25-0,56
Taç Tarım Ürünleri3,512,33-30,63
Tat Gıda4,521,8018,32
TAV Havalimanları23,72-1,747,86
Taze Kuru Gıda6,641,53-2,35
Tek-Art Turizm0,691,47-18,82
Tekfen Holding17,291,17-11,92
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,615,24-12,12
Temapol Polimer Plastik3,602,8617,65
TGS Dış Ticaret2,973,1326,38
Tofaş Oto. Fab.21,041,6435,64
Torunlar GMYO1,560,653,31
Trabzon Liman7,772,1012,96
Trabzonspor Sportif1,243,33-9,89
Trakya Cam2,964,592,46
Trend GMYO1,474,2615,75
TSKB GMYO0,9517,2815,85
Tuğçelik2,803,7031,46
Tukaş3,971,28139,16
Turcas Petrol1,764,7624,82
Turkcell12,230,080,49
Tümosan Motor ve Traktör4,302,63-4,44
Tüpraş121,20-0,4116,16
Türk Hava Yolları11,061,84-31,35
Türk Prysmian Kablo1,921,0511,33
Türk Telekom5,192,9833,08
Türk Traktör38,58-0,3110,54
Türker Proje Gayrimenkul26,002,93-19,10
Ufuk Yatırım1,767,3254,39
Ulaşlar Turizm Yat.1,525,5633,33
Ulusoy Elektrik24,18-1,3151,50
Ulusoy Un Sanayi2,743,0131,73
Umpaş Holding0,440,00-20,00
Uşak Seramik1,274,1014,41
Utopya Turizm3,240,93-20,98
Uzertaş Boya1,100,9283,33
Ülker Bisküvi17,992,8022,63
Ünye Çimento2,981,02-10,93
Vakıf Fin. Kir.1,264,13-11,52
Vakıf GMYO1,682,44-13,70
Vakıf Yat. Ort.1,883,8723,68
Vakıflar Bankası4,242,668,72
Vakko Tekstil3,544,7335,72
Vanet Gıda1,512,7216,15
Verusa Holding14,171,21-14,46
Verusaturk Girisim3,111,300,89
Vestel9,390,0069,19
Vestel Beyaz Eşya14,191,7945,28
Viking Kağıt1,162,655,45
Yapı Kredi Koray GMYO1,883,309,30
Yapı ve Kredi Bank.2,183,8136,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.3,73-3,8733,69
Yataş5,77-0,6929,08
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,872,35-7,45
Yeni Gimat GMYO10,10-0,1040,66
Yeşil GMYO0,51-1,9288,89
Yeşil Yapı0,412,5057,69
Yeşil Yatırım Holding9,611,26-0,21
Yibitaş İnşaat Malzeme2.580,105,7417,33
Yonga Mobilya6,622,321,99
Yünsa4,666,3911,62
Zorlu Enerji1,130,89-8,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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