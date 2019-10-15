Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|16.700,00
|0,00
|445,72
|İş Bankası (C)
|5,70
|1,79
|25,83
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,16
|3,35
|-53,35
|İş Girişim
|2,37
|2,60
|16,18
|İş GMYO
|0,90
|2,27
|-16,67
|İş Y. Men. Değ.
|3,76
|1,35
|103,59
|İş Yat. Ort.
|1,25
|0,81
|69,35
|İşbir Holding
|341,00
|0,29
|148,19
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,42
|5,00
|-50,00
|İttifak Holding
|3,90
|-1,02
|88,71
|İz Hayvancılık Tarım
|5,25
|4,79
|-20,33
|İzmir Demir Çelik
|2,28
|-0,87
|37,35
|İzmir Fırça
|1,79
|3,47
|-13,53
|Jantsa Jant Sanayi
|46,38
|2,61
|79,69
|Kafein Yazılım
|6,46
|2,87
|-6,21
|Kapital Yat. Holding
|2,48
|3,33
|-13,59
|Kaplamin
|4,15
|0,48
|15,28
|Kardemir (A)
|2,01
|0,50
|17,43
|Kardemir (B)
|2,02
|1,00
|17,37
|Kardemir (D)
|2,03
|0,00
|-1,26
|Karel Elektronik
|9,68
|1,89
|132,13
|Karsan Otomotiv
|1,12
|4,67
|-12,50
|Karsu Tekstil
|1,72
|2,38
|37,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,33
|1,52
|44,05
|Kartonsan
|305,90
|0,96
|-4,10
|Katmerciler Ekipman
|2,70
|3,05
|-10,26
|Kent Gıda
|112,20
|1,54
|-5,71
|Kerevitaş Gıda
|2,53
|3,27
|40,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,34
|0,00
|-2,86
|Kiler GMYO
|1,82
|4,00
|4,00
|Klimasan Klima
|9,68
|0,73
|149,49
|Koç Holding
|17,65
|0,28
|27,45
|Konfrut Gıda
|39,38
|0,92
|64,91
|Konya Çimento
|192,90
|0,99
|8,37
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,15
|0,36
|17,85
|Koza Altın
|67,20
|2,75
|30,99
|Koza Madencilik
|9,01
|2,15
|24,79
|Körfez GMYO
|1,34
|3,88
|9,84
|Kristal Kola
|1,10
|3,77
|4,76
|Kron Telekomünikasyon
|8,52
|0,83
|-2,07
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,00
|0,00
|45,88
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,14
|2,70
|0,88
|Kütahya Porselen
|4,80
|1,91
|5,49
|Lider Faktoring
|2,75
|-2,48
|22,22
|Link Bilgisayar
|9,73
|1,88
|16,95
|Logo Yazılım
|37,30
|0,54
|37,44
|Lokman Hekim Sağlık
|3,58
|2,29
|-20,44
|Lüks Kadife
|5,75
|3,05
|18,56
|Makina Takım
|1,32
|3,94
|-14,29
|Mardin Çimento
|5,17
|0,78
|86,17
|Marka Yatırım Holding
|0,74
|2,78
|19,35
|Marmaris Altınyunus
|23,66
|9,64
|34,74
|Marshall
|27,76
|2,66
|10,07
|Martı GMYO
|0,68
|1,49
|4,62
|Martı Otel
|0,69
|2,99
|18,97
|Mavi Giyim
|40,50
|0,00
|25,70
|Mazhar Zorlu Holding
|5,48
|-1,79
|43,83
|Mega Polietilen
|1,82
|1,68
|-10,78
|Menderes Tekstil
|0,74
|5,71
|2,78
|Mensa
|0,17
|0,00
|21,43
|Merit Turizm
|12,30
|-0,40
|105,34
|Merko Gıda
|0,72
|4,35
|-28,71
|Metal Gayrimenkul
|0,73
|0,00
|-16,09
|Metemtur Otelcilik
|1,41
|3,68
|34,29
|Metro Holding
|2,38
|1,71
|213,16
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,30
|2,36
|18,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,17
|1,74
|-0,85
|Migros Ticaret
|19,10
|4,71
|28,19
|Milpa
|1,94
|3,19
|35,73
|Mistral GMYO
|1,30
|3,17
|-15,03
|MLP Sağlık
|12,78
|2,24
|19,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,98
|1,03
|-10,91
|Mondi Tire Kutsan
|1,49
|4,20
|-19,89
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.068,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,44
|1,74
|Net Holding
|1,64
|1,86
|-16,33
|Netaş Telekom.
|8,35
|3,09
|29,26
|Niğbaş Niğde Beton
|6,95
|-4,14
|73,75
|Nuh Çimento
|8,25
|1,48
|19,05
|Nurol GMYO
|2,63
|-2,95
|25,24
|Odaş Elektrik
|1,51
|3,42
|7,24
|Olmuksan-IP
|3,89
|0,78
|15,43
|Orge Enerji Elektrik
|3,37
|-0,88
|8,01
|Orma Orman Mahsulleri
|3,00
|0,00
|150,00
|Osmanlı Menkul
|1,61
|9,52
|-6,40
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,07
|4,90
|-0,93
|Otokar
|125,00
|-0,48
|45,54
|Oyak Yat. Ort.
|1,90
|19,50
|20,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,40
|3,90
|135,29
|Özak GMYO
|1,53
|1,32
|5,58
|Özbal Çelik Boru
|1,20
|3,45
|-13,04
|Özderici GMYO
|1,03
|8,42
|-56,17
|Özerden Plastik
|2,16
|4,35
|7,56
|Panora GMYO
|4,56
|-0,44
|24,02
|Park Elek.Madencilik
|2,84
|0,71
|17,84
|Parsan
|12,25
|2,17
|39,84
|Pegasus
|59,05
|4,61
|157,64
|Peker GMYO
|2,94
|-3,92
|-64,25
|Penguen Gıda
|1,42
|2,16
|31,48
|Pera GMYO
|0,69
|4,55
|-10,39
|Pergamon Dış Ticaret
|6,10
|1,67
|-0,12
|Petkim
|3,39
|1,19
|-13,90
|Petrokent Turizm
|94,55
|4,48
|37,63
|Pınar Et ve Un
|6,47
|1,09
|45,82
|Pınar Su
|1,48
|2,78
|18,40
|Pınar Süt
|8,16
|1,62
|31,25
|Plastikkart
|3,95
|3,40
|46,30
|Polisan Holding
|2,61
|4,82
|-13,43
|Politeknik Metal
|65,00
|3,17
|85,36
|Prizma Press Matbaacılık
|4,96
|2,69
|220,00
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.093,40
|0,28
|QNB Finans Fin. Kir.
|28,50
|5,71
|319,12
|QNB Finansbank
|17,99
|16,97
|99,67
|Ral Yatırım Holding
|7,50
|-2,60
|307,61
|Ray Sigorta
|2,25
|2,27
|61,87
|Reysaş GMYO
|1,35
|0,00
|95,65
|Reysaş Lojistik
|0,98
|2,08
|32,43
|Rhea Girişim
|0,71
|1,43
|7,58
|Rodrigo Tekstil
|2,43
|1,25
|27,89
|Royal Halı
|1,00
|0,00
|1,01
|RTA Laboratuvarları
|1,28
|0,79
|-21,15
|Sabancı Holding
|8,60
|1,65
|18,91
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,61
|0,63
|3,86
|Salix Yatırım Holding
|5,30
|-0,93
|37,66
|Sanel Mühendislik
|3,70
|-11,48
|69,72
|Sanifoam Sünger
|1,98
|1,54
|58,40
|Sanko Pazarlama
|3,34
|6,03
|68,34
|Saray Matbaacılık
|1,03
|1,98
|3,00
|Sarkuysan
|3,52
|0,86
|12,00
|Sasa Polyester
|5,89
|2,43
|2,51
|Say Reklamcılık
|1,14
|0,88
|21,28
|Sekuro Plastik
|2,95
|2,79
|-0,34
|Selçuk Ecza Deposu
|4,94
|2,07
|81,72
|Selçuk Gıda
|1,60
|0,00
|20,30
|Senkron Güvenlik
|2,96
|6,47
|196,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,73
|-1,14
|-11,28
|Servet GMYO
|5,15
|5,75
|9,57
|Seyitler Kimya
|4,95
|1,23
|28,57
|Silverline Endüstri
|1,34
|3,88
|0,00
|Sinpaş GMYO
|0,80
|11,11
|116,22
|Smartiks Yazılım
|2,36
|2,16
|Soda Sanayii
|5,87
|2,26
|-13,23
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,38
|6,96
|33,01
|Söktaş
|1,50
|2,04
|18,11
|Sönmez Filament
|3,87
|4,59
|24,04
|Sönmez Pamuklu
|3,48
|3,57
|11,54
|Sumaş Suni Tahta
|7,15
|0,85
|6,79
|Şeker Fin. Kir.
|3,90
|1,83
|38,30
|Şekerbank
|0,94
|2,17
|-14,55
|Şişe Cam
|4,20
|4,74
|-23,39
|Şok Marketler
|9,48
|0,21
|-11,81
|T. Halk Bankası
|5,40
|2,08
|-23,08
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|26,70
|1,44
|57,06
|T.S.K.B.
|0,86
|2,38
|6,17
|T.Tuborg
|7,89
|0,25
|-0,56
|Taç Tarım Ürünleri
|3,51
|2,33
|-30,63
|Tat Gıda
|4,52
|1,80
|18,32
|TAV Havalimanları
|23,72
|-1,74
|7,86
|Taze Kuru Gıda
|6,64
|1,53
|-2,35
|Tek-Art Turizm
|0,69
|1,47
|-18,82
|Tekfen Holding
|17,29
|1,17
|-11,92
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,61
|5,24
|-12,12
|Temapol Polimer Plastik
|3,60
|2,86
|17,65
|TGS Dış Ticaret
|2,97
|3,13
|26,38
|Tofaş Oto. Fab.
|21,04
|1,64
|35,64
|Torunlar GMYO
|1,56
|0,65
|3,31
|Trabzon Liman
|7,77
|2,10
|12,96
|Trabzonspor Sportif
|1,24
|3,33
|-9,89
|Trakya Cam
|2,96
|4,59
|2,46
|Trend GMYO
|1,47
|4,26
|15,75
|TSKB GMYO
|0,95
|17,28
|15,85
|Tuğçelik
|2,80
|3,70
|31,46
|Tukaş
|3,97
|1,28
|139,16
|Turcas Petrol
|1,76
|4,76
|24,82
|Turkcell
|12,23
|0,08
|0,49
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,30
|2,63
|-4,44
|Tüpraş
|121,20
|-0,41
|16,16
|Türk Hava Yolları
|11,06
|1,84
|-31,35
|Türk Prysmian Kablo
|1,92
|1,05
|11,33
|Türk Telekom
|5,19
|2,98
|33,08
|Türk Traktör
|38,58
|-0,31
|10,54
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,00
|2,93
|-19,10
|Ufuk Yatırım
|1,76
|7,32
|54,39
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,52
|5,56
|33,33
|Ulusoy Elektrik
|24,18
|-1,31
|51,50
|Ulusoy Un Sanayi
|2,74
|3,01
|31,73
|Umpaş Holding
|0,44
|0,00
|-20,00
|Uşak Seramik
|1,27
|4,10
|14,41
|Utopya Turizm
|3,24
|0,93
|-20,98
|Uzertaş Boya
|1,10
|0,92
|83,33
|Ülker Bisküvi
|17,99
|2,80
|22,63
|Ünye Çimento
|2,98
|1,02
|-10,93
|Vakıf Fin. Kir.
|1,26
|4,13
|-11,52
|Vakıf GMYO
|1,68
|2,44
|-13,70
|Vakıf Yat. Ort.
|1,88
|3,87
|23,68
|Vakıflar Bankası
|4,24
|2,66
|8,72
|Vakko Tekstil
|3,54
|4,73
|35,72
|Vanet Gıda
|1,51
|2,72
|16,15
|Verusa Holding
|14,17
|1,21
|-14,46
|Verusaturk Girisim
|3,11
|1,30
|0,89
|Vestel
|9,39
|0,00
|69,19
|Vestel Beyaz Eşya
|14,19
|1,79
|45,28
|Viking Kağıt
|1,16
|2,65
|5,45
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,88
|3,30
|9,30
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,18
|3,81
|36,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|3,73
|-3,87
|33,69
|Yataş
|5,77
|-0,69
|29,08
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,87
|2,35
|-7,45
|Yeni Gimat GMYO
|10,10
|-0,10
|40,66
|Yeşil GMYO
|0,51
|-1,92
|88,89
|Yeşil Yapı
|0,41
|2,50
|57,69
|Yeşil Yatırım Holding
|9,61
|1,26
|-0,21
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.580,10
|5,74
|17,33
|Yonga Mobilya
|6,62
|2,32
|1,99
|Yünsa
|4,66
|6,39
|11,62
|Zorlu Enerji
|1,13
|0,89
|-8,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)