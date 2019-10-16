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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

16.10.2019 18:32Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)16.550,00-0,90440,81
İş Bankası (C)5,700,0025,83
İş Bankası (Kur.)150.000,00208,63
İş Fin.Kir.2,14-0,93-53,78
İş Girişim2,33-1,6914,22
İş GMYO0,89-1,11-17,59
İş Y. Men. Değ.3,74-0,53102,51
İş Yat. Ort.1,271,6072,06
İşbir Holding336,00-1,47144,55
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,420,00-50,00
İttifak Holding3,89-0,2688,23
İz Hayvancılık Tarım5,311,14-19,42
İzmir Demir Çelik2,384,3943,37
İzmir Fırça1,842,79-11,11
Jantsa Jant Sanayi45,60-1,6876,66
Kafein Yazılım6,40-0,93-7,08
Kapital Yat. Holding2,573,63-10,45
Kaplamin4,00-3,6111,11
Kardemir (A)2,020,5018,02
Kardemir (B)2,020,0017,37
Kardemir (D)2,061,480,20
Karel Elektronik9,66-0,21131,65
Karsan Otomotiv1,10-1,79-14,06
Karsu Tekstil1,67-2,9133,60
Karsusan Su Ürünleri San.6,1815,9567,03
Kartonsan300,10-1,90-5,92
Katmerciler Ekipman2,741,48-8,93
Kent Gıda111,70-0,45-6,13
Kerevitaş Gıda2,561,1942,22
Kervansaray Yat. Holding0,33-2,94-5,71
Kiler GMYO1,81-0,553,43
Klimasan Klima9,21-4,86137,38
Koç Holding17,60-0,2827,09
Konfrut Gıda39,36-0,0564,82
Konya Çimento189,00-2,026,18
Kordsa Teknik Tekstil10,91-2,1515,32
Koza Altın64,90-3,4226,51
Koza Madencilik8,38-6,9916,07
Körfez GMYO1,372,2412,30
Kristal Kola1,08-1,822,86
Kron Telekomünikasyon8,48-0,47-2,53
Kuştur Kuşadası Turizm20,0045,88
Kuyumcukent Gayrimenkul1,12-1,75-0,88
Kütahya Porselen4,72-1,673,74
Lider Faktoring2,71-1,4520,44
Link Bilgisayar9,68-0,5116,35
Logo Yazılım36,78-1,3935,52
Lokman Hekim Sağlık3,53-1,40-21,56
Lüks Kadife5,64-1,9116,29
Makina Takım1,29-2,27-16,23
Mardin Çimento5,05-2,3281,85
Marka Yatırım Holding0,740,0019,35
Marmaris Altınyunus23,28-1,6132,57
Marshall27,36-1,448,49
Martı GMYO0,67-1,473,08
Martı Otel0,68-1,4517,24
Mavi Giyim41,181,6827,81
Mazhar Zorlu Holding5,38-1,8241,21
Mega Polietilen1,75-3,85-14,22
Menderes Tekstil0,72-2,700,00
Mensa0,170,0021,43
Merit Turizm12,400,81107,01
Merko Gıda0,731,39-27,72
Metal Gayrimenkul0,72-1,37-17,24
Metemtur Otelcilik1,442,1337,14
Metro Holding2,33-2,10206,58
Metro Petrol ve Tesisleri1,28-1,5416,36
Metro Yatırım Ortaklığı1,15-1,71-2,54
Migros Ticaret19,00-0,5227,52
Milpa1,950,5236,43
Mistral GMYO1,27-2,31-16,99
MLP Sağlık13,021,8821,68
MMC San. ve Tic. Yat.0,95-3,06-13,64
Mondi Tire Kutsan1,47-1,34-20,97
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.068,40
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,480,62
Net Holding1,63-0,61-16,84
Netaş Telekom.8,602,9933,13
Niğbaş Niğde Beton7,173,1779,25
Nuh Çimento8,03-2,6715,87
Nurol GMYO2,816,8433,81
Odaş Elektrik1,50-0,666,53
Olmuksan-IP3,84-1,2913,95
Orge Enerji Elektrik3,34-0,897,05
Orma Orman Mahsulleri2,90-3,33141,67
Osmanlı Menkul1,51-6,21-12,21
Ostim Endüstriyel Yat1,091,870,93
Otokar124,00-0,8044,37
Oyak Yat. Ort.2,1211,5833,90
Oylum Sınai Yatırımlar2,37-1,25132,35
Özak GMYO1,615,2311,10
Özbal Çelik Boru1,19-0,83-13,77
Özderici GMYO1,051,94-55,32
Özerden Plastik2,160,007,56
Panora GMYO4,570,2224,29
Park Elek.Madencilik2,78-2,1115,35
Parsan12,300,4140,41
Pegasus58,65-0,68155,89
Peker GMYO2,89-1,70-64,86
Penguen Gıda1,420,0031,48
Pera GMYO0,68-1,45-11,69
Pergamon Dış Ticaret6,150,820,70
Petkim3,37-0,59-14,41
Petrokent Turizm93,30-1,3235,81
Pınar Et ve Un6,31-2,4742,22
Pınar Su1,45-2,0316,00
Pınar Süt7,90-3,1927,07
Plastikkart3,93-0,5145,56
Polisan Holding2,58-1,15-14,42
Politeknik Metal63,50-2,3181,08
Prizma Press Matbaacılık5,5311,49256,77
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.092,70-0,06
QNB Finans Fin. Kir.28,00-1,75311,76
QNB Finansbank18,462,61104,88
Ral Yatırım Holding6,30-16,00242,39
Ray Sigorta2,22-1,3359,71
Reysaş GMYO1,32-2,2291,30
Reysaş Lojistik0,95-3,0628,38
Rhea Girişim0,721,419,09
Rodrigo Tekstil2,36-2,8824,21
Royal Halı1,000,001,01
RTA Laboratuvarları1,290,78-20,54
Sabancı Holding8,49-1,2817,38
Safkar Ege Soğutmacılık1,58-1,861,92
Salix Yatırım Holding5,320,3838,18
Sanel Mühendislik3,55-4,0562,84
Sanifoam Sünger1,96-1,0156,80
Sanko Pazarlama3,31-0,9066,83
Saray Matbaacılık1,030,003,00
Sarkuysan3,50-0,5711,37
Sasa Polyester5,920,513,03
Say Reklamcılık1,13-0,8820,21
Sekuro Plastik2,94-0,34-0,68
Selçuk Ecza Deposu5,184,8690,55
Selçuk Gıda1,58-1,2518,80
Senkron Güvenlik2,87-3,04187,00
Serve Film Prodüksiyon1,782,89-8,72
Servet GMYO4,96-3,695,53
Seyitler Kimya4,94-0,2028,31
Silverline Endüstri1,32-1,49-1,49
Sinpaş GMYO0,822,50121,62
Smartiks Yazılım2,32-1,69
Soda Sanayii5,74-2,21-15,16
Sodaş Sodyum Sanayii7,32-0,8131,93
Söktaş1,46-2,6714,96
Sönmez Filament3,74-3,3619,87
Sönmez Pamuklu3,562,3014,10
Sumaş Suni Tahta7,14-0,146,64
Şeker Fin. Kir.3,89-0,2637,94
Şekerbank0,93-1,06-15,45
Şişe Cam4,14-1,43-24,48
Şok Marketler9,41-0,74-12,47
T. Halk Bankası5,18-4,07-26,21
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası26,20-1,8754,12
T.S.K.B.0,84-2,333,70
T.Tuborg7,890,00-0,56
Taç Tarım Ürünleri3,530,57-30,24
Tat Gıda4,611,9920,68
TAV Havalimanları23,48-1,016,77
Taze Kuru Gıda7,9619,8817,06
Tek-Art Turizm0,724,35-15,29
Tekfen Holding16,74-3,18-14,72
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,56-1,92-13,80
Temapol Polimer Plastik3,53-1,9415,36
TGS Dış Ticaret2,87-3,3722,13
Tofaş Oto. Fab.21,120,3836,16
Torunlar GMYO1,53-1,921,32
Trabzon Liman7,73-0,5112,38
Trabzonspor Sportif1,283,23-6,98
Trakya Cam2,90-2,030,39
Trend GMYO1,470,0015,75
TSKB GMYO0,88-7,377,32
Tuğçelik2,77-1,0730,05
Tukaş4,021,26142,17
Turcas Petrol1,71-2,8421,28
Turkcell12,03-1,64-1,15
Tümosan Motor ve Traktör4,361,40-3,11
Tüpraş118,60-2,1513,67
Türk Hava Yolları10,74-2,89-33,33
Türk Prysmian Kablo1,91-0,5210,75
Türk Telekom5,240,9634,36
Türk Traktör38,50-0,2110,32
Türker Proje Gayrimenkul26,160,62-18,61
Ufuk Yatırım1,760,0054,39
Ulaşlar Turizm Yat.1,530,6634,21
Ulusoy Elektrik24,00-0,7450,38
Ulusoy Un Sanayi2,72-0,7330,77
Umpaş Holding0,440,00-20,00
Uşak Seramik1,25-1,5712,61
Utopya Turizm3,353,40-18,29
Uzertaş Boya1,05-4,5575,00
Ülker Bisküvi18,341,9525,02
Ünye Çimento2,94-1,34-12,12
Vakıf Fin. Kir.1,24-1,59-12,92
Vakıf GMYO1,67-0,60-14,22
Vakıf Yat. Ort.1,85-1,6021,71
Vakıflar Bankası4,11-3,075,38
Vakko Tekstil3,540,0035,72
Vanet Gıda1,50-0,6615,38
Verusa Holding14,11-0,42-14,82
Verusaturk Girisim3,07-1,29-0,41
Vestel9,14-2,6664,68
Vestel Beyaz Eşya13,88-2,1842,10
Viking Kağıt1,15-0,864,55
Yapı Kredi Koray GMYO1,890,539,88
Yapı ve Kredi Bank.2,200,9237,50
Yaprak Süt ve Besi Çift.3,58-4,0228,32
Yataş5,54-3,9923,94
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,881,15-6,38
Yeni Gimat GMYO10,100,0040,66
Yeşil GMYO0,50-1,9685,19
Yeşil Yapı0,40-2,4453,85
Yeşil Yatırım Holding9,640,310,10
Yibitaş İnşaat Malzeme2.505,50-2,8913,94
Yonga Mobilya6,701,213,23
Yünsa4,61-1,0710,42
Zorlu Enerji1,12-0,88-8,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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