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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

17.10.2019 18:38Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)16.890,002,05451,92
İş Bankası (C)5,842,4628,92
İş Bankası (Kur.)150.000,00208,63
İş Fin.Kir.2,12-0,93-54,21
İş Girişim2,423,8618,63
İş GMYO0,890,00-17,59
İş Y. Men. Değ.3,750,27103,05
İş Yat. Ort.1,25-1,5769,35
İşbir Holding333,00-0,89142,37
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,420,00-50,00
İttifak Holding3,982,3192,58
İz Hayvancılık Tarım5,29-0,38-19,73
İzmir Demir Çelik2,442,5246,99
İzmir Fırça1,80-2,17-13,04
Jantsa Jant Sanayi47,905,0485,58
Kafein Yazılım6,450,78-6,36
Kapital Yat. Holding2,673,89-6,97
Kaplamin4,020,5011,67
Kardemir (A)2,01-0,5017,43
Kardemir (B)2,01-0,5016,79
Kardemir (D)2,05-0,49-0,28
Karel Elektronik9,52-1,45128,30
Karsan Otomotiv1,100,00-14,06
Karsu Tekstil1,66-0,6032,80
Karsusan Su Ürünleri San.6,210,4967,84
Kartonsan302,000,63-5,32
Katmerciler Ekipman2,760,73-8,26
Kent Gıda112,000,27-5,88
Kerevitaş Gıda2,611,9545,00
Kervansaray Yat. Holding0,3918,1811,43
Kiler GMYO1,810,003,43
Klimasan Klima9,260,54138,66
Koç Holding17,962,0529,69
Konfrut Gıda39,520,4165,49
Konya Çimento191,701,437,70
Kordsa Teknik Tekstil10,82-0,8214,36
Koza Altın65,551,0027,78
Koza Madencilik8,31-0,8415,10
Körfez GMYO1,35-1,4610,66
Kristal Kola1,07-0,931,90
Kron Telekomünikasyon8,530,59-1,95
Kuştur Kuşadası Turizm20,0045,88
Kuyumcukent Gayrimenkul1,130,890,00
Kütahya Porselen4,760,854,62
Lider Faktoring2,69-0,7419,56
Link Bilgisayar9,781,0317,55
Logo Yazılım36,780,0035,52
Lokman Hekim Sağlık3,540,28-21,33
Lüks Kadife5,60-0,7115,46
Makina Takım1,300,78-15,58
Mardin Çimento4,93-2,3877,53
Marka Yatırım Holding0,740,0019,35
Marmaris Altınyunus23,300,0932,69
Marshall27,681,179,75
Martı GMYO0,670,003,08
Martı Otel0,691,4718,97
Mavi Giyim41,681,2129,36
Mazhar Zorlu Holding5,25-2,4237,80
Mega Polietilen1,771,14-13,24
Menderes Tekstil0,720,000,00
Mensa0,170,0021,43
Merit Turizm12,20-1,61103,67
Merko Gıda0,752,74-25,74
Metal Gayrimenkul0,720,00-17,24
Metemtur Otelcilik1,461,3939,05
Metro Holding2,330,00206,58
Metro Petrol ve Tesisleri1,290,7817,27
Metro Yatırım Ortaklığı1,150,00-2,54
Migros Ticaret19,201,0528,86
Milpa2,034,1042,03
Mistral GMYO1,291,57-15,69
MLP Sağlık12,78-1,8419,44
MMC San. ve Tic. Yat.0,950,00-13,64
Mondi Tire Kutsan1,512,72-18,82
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.068,40
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,500,31
Net Holding1,630,00-16,84
Netaş Telekom.8,58-0,2332,82
Niğbaş Niğde Beton7,15-0,2878,75
Nuh Çimento8,151,4917,60
Nurol GMYO2,64-6,0525,71
Odaş Elektrik1,553,3310,08
Olmuksan-IP3,952,8617,21
Orge Enerji Elektrik3,31-0,906,09
Orma Orman Mahsulleri2,62-9,66118,33
Osmanlı Menkul1,520,66-11,63
Ostim Endüstriyel Yat1,090,000,93
Otokar125,200,9745,77
Oyak Yat. Ort.2,02-4,7227,58
Oylum Sınai Yatırımlar2,33-1,69128,43
Özak GMYO1,694,9716,62
Özbal Çelik Boru1,190,00-13,77
Özderici GMYO1,02-2,86-56,60
Özerden Plastik2,12-1,855,57
Panora GMYO4,50-1,5322,39
Park Elek.Madencilik2,76-0,7214,52
Parsan12,350,4140,98
Pegasus61,154,26166,80
Peker GMYO2,910,69-64,62
Penguen Gıda1,441,4133,33
Pera GMYO0,67-1,47-12,99
Pergamon Dış Ticaret6,14-0,160,53
Petkim3,421,48-13,14
Petrokent Turizm94,701,5037,85
Pınar Et ve Un6,442,0645,15
Pınar Su1,450,0016,00
Pınar Süt8,031,6529,16
Plastikkart3,940,2545,93
Polisan Holding2,52-2,33-16,41
Politeknik Metal63,500,0081,08
Prizma Press Matbaacılık5,34-3,44244,52
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.093,000,03
QNB Finans Fin. Kir.25,56-8,71275,88
QNB Finansbank18,24-1,19102,44
Ral Yatırım Holding7,3917,30301,63
Ray Sigorta2,230,4560,43
Reysaş GMYO1,330,7692,75
Reysaş Lojistik0,972,1131,08
Rhea Girişim0,720,009,09
Rodrigo Tekstil2,30-2,5421,05
Royal Halı1,000,001,01
RTA Laboratuvarları1,322,33-18,69
Sabancı Holding8,28-2,4714,48
Safkar Ege Soğutmacılık1,611,903,86
Salix Yatırım Holding5,350,5638,96
Sanel Mühendislik3,9410,9980,73
Sanifoam Sünger1,960,0056,80
Sanko Pazarlama3,26-1,5164,31
Saray Matbaacılık1,040,974,00
Sarkuysan3,530,8612,32
Sasa Polyester5,960,683,73
Say Reklamcılık1,130,0020,21
Sekuro Plastik2,940,00-0,68
Selçuk Ecza Deposu5,13-0,9788,71
Selçuk Gıda1,622,5321,80
Senkron Güvenlik2,880,35188,00
Serve Film Prodüksiyon1,75-1,69-10,26
Servet GMYO4,990,606,17
Seyitler Kimya4,90-0,8127,27
Silverline Endüstri1,363,031,49
Sinpaş GMYO0,820,00121,62
Smartiks Yazılım2,351,29
Soda Sanayii5,740,00-15,16
Sodaş Sodyum Sanayii7,16-2,1929,04
Söktaş1,460,0014,96
Sönmez Filament3,73-0,2719,55
Sönmez Pamuklu3,49-1,9711,86
Sumaş Suni Tahta7,140,006,64
Şeker Fin. Kir.3,81-2,0635,11
Şekerbank0,930,00-15,45
Şişe Cam4,242,42-22,66
Şok Marketler9,410,00-12,47
T. Halk Bankası5,312,51-24,36
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,4420,0084,95
T.S.K.B.0,840,003,70
T.Tuborg7,88-0,13-0,68
Taç Tarım Ürünleri3,530,00-30,24
Tat Gıda4,60-0,2220,42
TAV Havalimanları23,540,267,04
Taze Kuru Gıda9,5519,9740,44
Tek-Art Turizm0,71-1,39-16,47
Tekfen Holding16,57-1,02-15,59
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,591,17-12,79
Temapol Polimer Plastik3,530,0015,36
TGS Dış Ticaret2,942,4425,11
Tofaş Oto. Fab.21,160,1936,42
Torunlar GMYO1,551,312,65
Trabzon Liman7,730,0012,38
Trabzonspor Sportif1,27-0,78-7,71
Trakya Cam2,86-1,38-1,00
Trend GMYO1,470,0015,75
TSKB GMYO0,85-3,413,66
Tuğçelik2,821,8132,39
Tukaş4,194,23152,41
Turcas Petrol1,710,0021,28
Turkcell11,90-1,08-2,22
Tümosan Motor ve Traktör4,400,92-2,22
Tüpraş120,301,4315,30
Türk Hava Yolları11,113,45-31,04
Türk Prysmian Kablo1,910,0010,75
Türk Telekom5,23-0,1934,10
Türk Traktör37,98-1,358,83
Türker Proje Gayrimenkul27,725,96-13,75
Ufuk Yatırım1,770,5755,26
Ulaşlar Turizm Yat.1,530,0034,21
Ulusoy Elektrik24,562,3353,88
Ulusoy Un Sanayi2,71-0,3730,29
Umpaş Holding0,43-2,27-21,82
Uşak Seramik1,24-0,8011,71
Utopya Turizm3,33-0,60-18,78
Uzertaş Boya1,050,0075,00
Ülker Bisküvi18,25-0,4924,40
Ünye Çimento2,89-1,70-13,62
Vakıf Fin. Kir.1,250,81-12,22
Vakıf GMYO1,680,60-13,70
Vakıf Yat. Ort.1,850,0021,71
Vakıflar Bankası4,243,168,72
Vakko Tekstil3,581,1337,25
Vanet Gıda1,532,0017,69
Verusa Holding14,402,06-13,07
Verusaturk Girisim3,121,631,21
Vestel9,402,8469,37
Vestel Beyaz Eşya13,81-0,5041,39
Viking Kağıt1,171,746,36
Yapı Kredi Koray GMYO1,942,6512,79
Yapı ve Kredi Bank.2,210,4538,12
Yaprak Süt ve Besi Çift.3,795,8735,84
Yataş5,51-0,5423,27
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,913,41-3,19
Yeni Gimat GMYO10,100,0040,66
Yeşil GMYO0,500,0085,19
Yeşil Yapı0,437,5065,38
Yeşil Yatırım Holding9,700,620,73
Yibitaş İnşaat Malzeme2.320,00-7,405,50
Yonga Mobilya6,62-1,191,99
Yünsa4,620,2210,66
Zorlu Enerji1,11-0,89-9,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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