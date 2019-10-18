Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.500,00
|3,61
|471,86
|İş Bankası (C)
|6,10
|4,45
|34,66
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,18
|2,83
|-52,92
|İş Girişim
|2,49
|2,89
|22,06
|İş GMYO
|0,94
|5,62
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|3,83
|2,13
|107,38
|İş Yat. Ort.
|1,30
|4,00
|76,13
|İşbir Holding
|344,60
|3,48
|150,81
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,45
|7,14
|-46,43
|İttifak Holding
|4,09
|2,76
|97,90
|İz Hayvancılık Tarım
|5,61
|6,05
|-14,87
|İzmir Demir Çelik
|2,49
|2,05
|50,00
|İzmir Fırça
|1,83
|1,67
|-11,59
|Jantsa Jant Sanayi
|49,22
|2,76
|90,69
|Kafein Yazılım
|6,65
|3,10
|-3,45
|Kapital Yat. Holding
|2,68
|0,37
|-6,62
|Kaplamin
|4,13
|2,74
|14,72
|Kardemir (A)
|2,10
|4,48
|22,69
|Kardemir (B)
|2,09
|3,98
|21,44
|Kardemir (D)
|2,13
|3,90
|3,61
|Karel Elektronik
|10,00
|5,04
|139,81
|Karsan Otomotiv
|1,13
|2,73
|-11,72
|Karsu Tekstil
|1,99
|19,88
|59,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,30
|17,55
|97,30
|Kartonsan
|312,50
|3,48
|-2,03
|Katmerciler Ekipman
|2,89
|4,71
|-3,94
|Kent Gıda
|113,90
|1,70
|-4,29
|Kerevitaş Gıda
|2,66
|1,92
|47,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|2,56
|14,29
|Kiler GMYO
|1,87
|3,31
|6,86
|Klimasan Klima
|9,80
|5,83
|152,58
|Koç Holding
|18,35
|2,17
|32,50
|Konfrut Gıda
|40,10
|1,47
|67,92
|Konya Çimento
|202,00
|5,37
|13,48
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,16
|3,14
|17,96
|Koza Altın
|66,60
|1,60
|29,82
|Koza Madencilik
|8,27
|-0,48
|14,54
|Körfez GMYO
|1,40
|3,70
|14,75
|Kristal Kola
|1,13
|5,61
|7,62
|Kron Telekomünikasyon
|8,85
|3,75
|1,72
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,80
|-1,00
|44,42
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,17
|3,54
|3,54
|Kütahya Porselen
|5,03
|5,67
|10,55
|Lider Faktoring
|2,79
|3,72
|24,00
|Link Bilgisayar
|10,09
|3,17
|21,27
|Logo Yazılım
|37,50
|1,96
|38,17
|Lokman Hekim Sağlık
|3,60
|1,69
|-20,00
|Lüks Kadife
|6,72
|20,00
|38,56
|Makina Takım
|1,36
|4,62
|-11,69
|Mardin Çimento
|5,20
|5,48
|87,25
|Marka Yatırım Holding
|0,76
|2,70
|22,58
|Marmaris Altınyunus
|23,50
|0,86
|33,83
|Marshall
|28,86
|4,26
|14,43
|Martı GMYO
|0,71
|5,97
|9,23
|Martı Otel
|0,72
|4,35
|24,14
|Mavi Giyim
|42,38
|1,68
|31,53
|Mazhar Zorlu Holding
|5,37
|2,29
|40,94
|Mega Polietilen
|1,82
|2,82
|-10,78
|Menderes Tekstil
|0,75
|4,17
|4,17
|Mensa
|0,18
|5,88
|28,57
|Merit Turizm
|12,49
|2,38
|108,51
|Merko Gıda
|0,78
|4,00
|-22,77
|Metal Gayrimenkul
|0,72
|0,00
|-17,24
|Metemtur Otelcilik
|1,51
|3,42
|43,81
|Metro Holding
|2,39
|2,58
|214,47
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,34
|3,88
|21,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,18
|2,61
|0,00
|Migros Ticaret
|20,26
|5,52
|35,97
|Milpa
|2,05
|0,99
|43,42
|Mistral GMYO
|1,34
|3,88
|-12,42
|MLP Sağlık
|13,87
|8,53
|29,63
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|-1,05
|-14,55
|Mondi Tire Kutsan
|1,57
|3,97
|-15,59
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.070,70
|0,22
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,66
|2,46
|Net Holding
|1,68
|3,07
|-14,29
|Netaş Telekom.
|8,90
|3,73
|37,77
|Niğbaş Niğde Beton
|6,99
|-2,24
|74,75
|Nuh Çimento
|8,27
|1,47
|19,33
|Nurol GMYO
|2,66
|0,76
|26,67
|Odaş Elektrik
|1,60
|3,23
|13,63
|Olmuksan-IP
|4,01
|1,52
|18,99
|Orge Enerji Elektrik
|3,42
|3,32
|9,62
|Orma Orman Mahsulleri
|3,14
|19,85
|161,67
|Osmanlı Menkul
|1,61
|5,92
|-6,40
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,14
|4,59
|5,56
|Otokar
|131,00
|4,63
|52,52
|Oyak Yat. Ort.
|2,01
|-0,50
|26,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,45
|5,15
|140,20
|Özak GMYO
|1,78
|5,33
|22,83
|Özbal Çelik Boru
|1,25
|5,04
|-9,42
|Özderici GMYO
|1,05
|2,94
|-55,32
|Özerden Plastik
|2,18
|2,83
|8,56
|Panora GMYO
|4,60
|2,22
|25,11
|Park Elek.Madencilik
|2,91
|5,43
|20,75
|Parsan
|12,66
|2,51
|44,52
|Pegasus
|62,95
|2,94
|174,65
|Peker GMYO
|2,97
|2,06
|-63,89
|Penguen Gıda
|1,48
|2,78
|37,04
|Pera GMYO
|0,69
|2,99
|-10,39
|Pergamon Dış Ticaret
|6,32
|2,93
|3,48
|Petkim
|3,52
|2,92
|-10,60
|Petrokent Turizm
|98,00
|3,48
|42,65
|Pınar Et ve Un
|6,58
|2,17
|48,30
|Pınar Su
|1,50
|3,45
|20,00
|Pınar Süt
|8,45
|5,23
|35,92
|Plastikkart
|4,08
|3,55
|51,11
|Polisan Holding
|2,67
|5,95
|-11,44
|Politeknik Metal
|64,05
|0,87
|82,65
|Prizma Press Matbaacılık
|4,78
|-10,49
|208,39
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.092,60
|-0,04
|QNB Finans Fin. Kir.
|25,00
|-2,19
|267,65
|QNB Finansbank
|18,49
|1,37
|105,22
|Ral Yatırım Holding
|7,08
|-4,19
|284,78
|Ray Sigorta
|2,27
|1,79
|63,31
|Reysaş GMYO
|1,39
|4,51
|101,45
|Reysaş Lojistik
|1,02
|5,15
|37,84
|Rhea Girişim
|0,75
|4,17
|13,64
|Rodrigo Tekstil
|2,35
|2,17
|23,68
|Royal Halı
|1,04
|4,00
|5,05
|RTA Laboratuvarları
|1,38
|4,55
|-14,99
|Sabancı Holding
|8,62
|4,11
|19,18
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,66
|3,11
|7,08
|Salix Yatırım Holding
|5,60
|4,67
|45,45
|Sanel Mühendislik
|4,11
|4,31
|88,53
|Sanifoam Sünger
|2,01
|2,55
|60,80
|Sanko Pazarlama
|3,36
|3,07
|69,35
|Saray Matbaacılık
|1,08
|3,85
|8,00
|Sarkuysan
|3,63
|2,83
|15,50
|Sasa Polyester
|6,20
|4,03
|7,90
|Say Reklamcılık
|1,17
|3,54
|24,47
|Sekuro Plastik
|3,04
|3,40
|2,70
|Selçuk Ecza Deposu
|5,44
|6,04
|100,11
|Selçuk Gıda
|1,70
|4,94
|27,82
|Senkron Güvenlik
|2,96
|2,78
|196,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,80
|2,86
|-7,69
|Servet GMYO
|5,10
|2,20
|8,51
|Seyitler Kimya
|4,80
|-2,04
|24,68
|Silverline Endüstri
|1,41
|3,68
|5,22
|Sinpaş GMYO
|0,85
|3,66
|129,73
|Smartiks Yazılım
|2,44
|3,83
|Soda Sanayii
|5,83
|1,57
|-13,83
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,50
|4,75
|35,17
|Söktaş
|1,50
|2,74
|18,11
|Sönmez Filament
|3,81
|2,14
|22,12
|Sönmez Pamuklu
|3,56
|2,01
|14,10
|Sumaş Suni Tahta
|7,20
|0,84
|7,53
|Şeker Fin. Kir.
|3,97
|4,20
|40,78
|Şekerbank
|0,96
|3,23
|-12,73
|Şişe Cam
|4,43
|4,48
|-19,19
|Şok Marketler
|9,82
|4,36
|-8,65
|T. Halk Bankası
|5,64
|6,21
|-19,66
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|34,74
|10,50
|104,36
|T.S.K.B.
|0,87
|3,57
|7,41
|T.Tuborg
|8,09
|2,66
|1,96
|Taç Tarım Ürünleri
|3,66
|3,68
|-27,67
|Tat Gıda
|4,73
|2,83
|23,82
|TAV Havalimanları
|24,34
|3,40
|10,68
|Taze Kuru Gıda
|10,85
|13,61
|59,56
|Tek-Art Turizm
|0,74
|4,23
|-12,94
|Tekfen Holding
|16,91
|2,05
|-13,86
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,64
|1,93
|-11,11
|Temapol Polimer Plastik
|3,72
|5,38
|21,57
|TGS Dış Ticaret
|3,08
|4,76
|31,06
|Tofaş Oto. Fab.
|21,54
|1,80
|38,87
|Torunlar GMYO
|1,62
|4,52
|7,28
|Trabzon Liman
|7,95
|2,85
|15,57
|Trabzonspor Sportif
|1,32
|3,94
|-4,08
|Trakya Cam
|2,95
|3,15
|2,12
|Trend GMYO
|1,52
|3,40
|19,69
|TSKB GMYO
|0,91
|7,06
|10,98
|Tuğçelik
|2,95
|4,61
|38,50
|Tukaş
|4,68
|11,69
|181,93
|Turcas Petrol
|1,78
|4,09
|26,24
|Turkcell
|12,39
|4,12
|1,81
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,48
|1,82
|-0,44
|Tüpraş
|124,20
|3,24
|19,04
|Türk Hava Yolları
|11,54
|3,87
|-28,37
|Türk Prysmian Kablo
|1,97
|3,14
|14,23
|Türk Telekom
|5,52
|5,54
|41,54
|Türk Traktör
|40,76
|7,32
|16,79
|Türker Proje Gayrimenkul
|33,26
|19,99
|3,48
|Ufuk Yatırım
|1,80
|1,69
|57,89
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,59
|3,92
|39,47
|Ulusoy Elektrik
|24,50
|-0,24
|53,51
|Ulusoy Un Sanayi
|2,95
|8,86
|41,83
|Umpaş Holding
|0,43
|0,00
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,31
|5,65
|18,02
|Utopya Turizm
|3,41
|2,40
|-16,83
|Uzertaş Boya
|1,08
|2,86
|80,00
|Ülker Bisküvi
|18,91
|3,62
|28,90
|Ünye Çimento
|2,99
|3,46
|-10,63
|Vakıf Fin. Kir.
|1,31
|4,80
|-8,01
|Vakıf GMYO
|1,74
|3,57
|-10,62
|Vakıf Yat. Ort.
|1,88
|1,62
|23,68
|Vakıflar Bankası
|4,53
|6,84
|16,15
|Vakko Tekstil
|3,73
|4,19
|43,00
|Vanet Gıda
|1,58
|3,27
|21,54
|Verusa Holding
|15,56
|8,06
|-6,07
|Verusaturk Girisim
|3,19
|2,24
|3,49
|Vestel
|9,60
|2,13
|72,97
|Vestel Beyaz Eşya
|14,05
|1,74
|43,84
|Viking Kağıt
|1,21
|3,42
|10,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,90
|-2,06
|10,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,31
|4,52
|44,38
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|3,78
|-0,26
|35,48
|Yataş
|5,90
|7,08
|31,99
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,93
|2,20
|-1,06
|Yeni Gimat GMYO
|10,16
|0,59
|41,50
|Yeşil GMYO
|0,50
|0,00
|85,19
|Yeşil Yapı
|0,44
|2,33
|69,23
|Yeşil Yatırım Holding
|10,00
|3,09
|3,84
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.557,10
|10,22
|16,28
|Yonga Mobilya
|6,81
|2,87
|4,92
|Yünsa
|4,74
|2,60
|13,54
|Zorlu Enerji
|1,17
|5,41
|-4,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)