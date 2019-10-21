Haberler » Ekonomi » Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

21.10.2019 18:42Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)16.819,00-3,89449,60
İş Bankası (C)6,01-1,4832,67
İş Bankası (Kur.)150.000,00208,63
İş Fin.Kir.2,263,67-51,19
İş Girişim2,510,8023,04
İş GMYO0,93-1,06-13,89
İş Y. Men. Değ.3,840,26107,92
İş Yat. Ort.1,310,7777,48
İşbir Holding340,00-1,33147,46
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,450,00-46,43
İttifak Holding4,00-2,2093,55
İz Hayvancılık Tarım5,691,43-13,66
İzmir Demir Çelik2,531,6152,41
İzmir Fırça1,81-1,09-12,56
Jantsa Jant Sanayi48,98-0,4989,76
Kafein Yazılım6,812,41-1,13
Kapital Yat. Holding2,60-2,99-9,41
Kaplamin4,09-0,9713,61
Kardemir (A)2,09-0,4822,11
Kardemir (B)2,100,4822,02
Kardemir (D)2,130,003,61
Karel Elektronik9,94-0,60138,37
Karsan Otomotiv1,12-0,88-12,50
Karsu Tekstil1,89-5,0351,20
Karsusan Su Ürünleri San.7,310,1497,57
Kartonsan310,80-0,54-2,56
Katmerciler Ekipman2,900,35-3,61
Kent Gıda113,80-0,09-4,37
Kerevitaş Gıda2,65-0,3847,22
Kervansaray Yat. Holding0,412,5017,14
Kiler GMYO1,912,149,14
Klimasan Klima9,66-1,43148,97
Koç Holding17,85-2,7228,89
Konfrut Gıda40,00-0,2567,50
Konya Çimento205,101,5315,22
Kordsa Teknik Tekstil11,170,0918,06
Koza Altın66,10-0,7528,85
Koza Madencilik8,24-0,3614,13
Körfez GMYO1,400,0014,75
Kristal Kola1,11-1,775,71
Kron Telekomünikasyon8,75-1,130,57
Kuştur Kuşadası Turizm19,70-0,5143,69
Kuyumcukent Gayrimenkul1,180,854,42
Kütahya Porselen5,121,7912,53
Lider Faktoring2,790,0024,00
Link Bilgisayar10,05-0,4020,79
Logo Yazılım38,502,6741,86
Lokman Hekim Sağlık3,58-0,56-20,44
Lüks Kadife6,720,0038,56
Makina Takım1,435,15-7,14
Mardin Çimento5,9915,19115,70
Marka Yatırım Holding0,771,3224,19
Marmaris Altınyunus23,08-1,7931,44
Marshall30,184,5719,67
Martı GMYO0,70-1,417,69
Martı Otel0,720,0024,14
Mavi Giyim42,720,8032,59
Mazhar Zorlu Holding5,420,9342,26
Mega Polietilen1,79-1,65-12,25
Menderes Tekstil0,772,676,94
Mensa0,17-5,5621,43
Merit Turizm12,45-0,32107,85
Merko Gıda0,780,00-22,77
Metal Gayrimenkul0,742,78-14,94
Metemtur Otelcilik1,47-2,6540,00
Metro Holding2,504,60228,95
Metro Petrol ve Tesisleri1,340,0021,82
Metro Yatırım Ortaklığı1,201,691,69
Migros Ticaret19,89-1,8333,49
Milpa2,070,9844,82
Mistral GMYO1,33-0,75-13,07
MLP Sağlık13,45-3,0325,70
MMC San. ve Tic. Yat.0,962,13-12,73
Mondi Tire Kutsan1,56-0,64-16,13
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.070,70
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,720,90
Net Holding1,690,60-13,78
Netaş Telekom.8,88-0,2237,46
Niğbaş Niğde Beton6,85-2,0071,25
Nuh Çimento8,715,3225,68
Nurol GMYO2,63-1,1325,24
Odaş Elektrik1,57-1,8811,50
Olmuksan-IP3,99-0,5018,40
Orge Enerji Elektrik3,522,9212,82
Orma Orman Mahsulleri3,6917,52207,50
Osmanlı Menkul1,652,48-4,07
Ostim Endüstriyel Yat1,11-2,632,78
Otokar132,200,9253,92
Oyak Yat. Ort.1,92-4,4821,26
Oylum Sınai Yatırımlar2,470,82142,16
Özak GMYO1,77-0,5622,14
Özbal Çelik Boru1,24-0,80-10,14
Özderici GMYO1,04-0,95-55,74
Özerden Plastik2,221,8310,55
Panora GMYO4,57-0,6524,29
Park Elek.Madencilik2,910,0020,75
Parsan12,60-0,4743,84
Pegasus65,253,65184,69
Peker GMYO2,96-0,34-64,01
Penguen Gıda1,47-0,6836,11
Pera GMYO0,712,90-7,79
Pergamon Dış Ticaret6,30-0,323,15
Petkim3,50-0,57-11,11
Petrokent Turizm98,050,0542,72
Pınar Et ve Un6,691,6750,78
Pınar Su1,617,3328,80
Pınar Süt8,490,4736,56
Plastikkart4,090,2551,48
Polisan Holding2,690,75-10,77
Politeknik Metal64,450,6283,79
Prizma Press Matbaacılık4,19-12,34170,32
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.088,40-0,38
QNB Finans Fin. Kir.23,00-8,00238,24
QNB Finansbank18,10-2,11100,89
Ral Yatırım Holding6,13-13,42233,15
Ray Sigorta2,270,0063,31
Reysaş GMYO1,400,72102,90
Reysaş Lojistik1,041,9640,54
Rhea Girişim0,784,0018,18
Rodrigo Tekstil2,350,0023,68
Royal Halı1,03-0,964,04
RTA Laboratuvarları1,37-0,72-15,61
Sabancı Holding8,43-2,2016,56
Safkar Ege Soğutmacılık1,670,607,73
Salix Yatırım Holding5,600,0045,45
Sanel Mühendislik4,222,6893,58
Sanifoam Sünger2,114,9868,80
Sanko Pazarlama3,473,2774,89
Saray Matbaacılık1,080,008,00
Sarkuysan3,660,8316,46
Sasa Polyester6,260,978,95
Say Reklamcılık1,170,0024,47
Sekuro Plastik3,060,663,38
Selçuk Ecza Deposu5,37-1,2997,54
Selçuk Gıda1,68-1,1826,32
Senkron Güvenlik2,970,34197,00
Serve Film Prodüksiyon1,73-3,89-11,28
Servet GMYO5,201,9610,64
Seyitler Kimya4,79-0,2124,42
Silverline Endüstri1,452,848,21
Sinpaş GMYO0,850,00129,73
Smartiks Yazılım2,440,00
Soda Sanayii5,870,69-13,23
Sodaş Sodyum Sanayii7,500,0035,17
Söktaş1,521,3319,69
Sönmez Filament3,810,0022,12
Sönmez Pamuklu3,652,5316,99
Sumaş Suni Tahta8,0511,8120,23
Şeker Fin. Kir.3,92-1,2639,01
Şekerbank0,960,00-12,73
Şişe Cam4,511,81-17,74
Şok Marketler9,40-4,28-12,56
T. Halk Bankası5,44-3,55-22,51
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası35,301,61107,65
T.S.K.B.0,870,007,41
T.Tuborg8,120,372,34
Taç Tarım Ürünleri3,670,27-27,47
Tat Gıda4,730,0023,82
TAV Havalimanları24,26-0,3310,32
Taze Kuru Gıda11,405,0767,65
Tek-Art Turizm0,73-1,35-14,12
Tekfen Holding16,90-0,06-13,91
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,816,44-5,39
Temapol Polimer Plastik3,69-0,8120,59
TGS Dış Ticaret3,131,6233,19
Tofaş Oto. Fab.21,28-1,2137,19
Torunlar GMYO1,620,007,28
Trabzon Liman8,142,3918,34
Trabzonspor Sportif1,31-0,76-4,80
Trakya Cam3,043,055,23
Trend GMYO1,530,6620,47
TSKB GMYO0,87-4,406,10
Tuğçelik3,012,0341,31
Tukaş5,088,55206,02
Turcas Petrol1,801,1227,66
Turkcell12,34-0,401,40
Tümosan Motor ve Traktör4,582,231,78
Tüpraş120,40-3,0615,40
Türk Hava Yolları11,47-0,61-28,80
Türk Prysmian Kablo1,95-1,0213,07
Türk Telekom5,560,7242,56
Türk Traktör40,800,1016,91
Türker Proje Gayrimenkul37,9414,0718,05
Ufuk Yatırım1,810,5658,77
Ulaşlar Turizm Yat.1,621,8942,11
Ulusoy Elektrik24,761,0655,14
Ulusoy Un Sanayi3,053,3946,63
Umpaş Holding0,41-4,65-25,45
Uşak Seramik1,320,7618,92
Utopya Turizm3,451,17-15,85
Uzertaş Boya1,101,8583,33
Ülker Bisküvi18,930,1129,04
Ünye Çimento3,238,03-3,46
Vakıf Fin. Kir.1,320,76-7,30
Vakıf GMYO1,740,00-10,62
Vakıf Yat. Ort.1,890,5324,34
Vakıflar Bankası4,46-1,5514,36
Vakko Tekstil3,68-1,3441,08
Vanet Gıda1,580,0021,54
Verusa Holding15,721,03-5,11
Verusaturk Girisim3,190,003,49
Vestel9,741,4675,50
Vestel Beyaz Eşya14,271,5746,10
Viking Kağıt1,242,4812,73
Yapı Kredi Koray GMYO1,89-0,539,88
Yapı ve Kredi Bank.2,30-0,4343,75
Yaprak Süt ve Besi Çift.3,964,7641,94
Yataş5,86-0,6831,10
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,92-1,08-2,13
Yeni Gimat GMYO10,15-0,1041,36
Yeşil GMYO0,512,0088,89
Yeşil Yapı0,440,0069,23
Yeşil Yatırım Holding10,010,103,95
Yibitaş İnşaat Malzeme2.598,901,6318,19
Yonga Mobilya6,850,595,54
Yünsa4,821,6915,45
Zorlu Enerji1,16-0,85-5,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:33 Balıkçılar sezondan beklediklerini bulamıyor
19:24 Avrupa borsaları yükselişle kapandı
19:20 "Hiçbir güç, bu topraklardaki kardeşliği bozamayacak"
18:56 SPK'dan Doğalkaz Ördek Yetiştiriciliği Entegre Sanayi Ticaret'e usulsüz halka arz yaptırımı
18:52 Motorinin litre fiyatına 9 kuruş zam yapıldı
18:48 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:48 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
21.10.2019 19:37:40