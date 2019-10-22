Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.088,80
|1,60
|458,42
|İş Bankası (C)
|5,99
|-0,33
|32,23
|İş Bankası (Kur.)
|131.500,00
|-12,33
|170,56
|İş Fin.Kir.
|2,26
|0,00
|-51,19
|İş Girişim
|2,51
|0,00
|23,04
|İş GMYO
|0,93
|0,00
|-13,89
|İş Y. Men. Değ.
|3,81
|-0,78
|106,30
|İş Yat. Ort.
|1,33
|1,53
|80,19
|İşbir Holding
|347,00
|2,06
|152,56
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,45
|0,00
|-46,43
|İttifak Holding
|4,00
|0,00
|93,55
|İz Hayvancılık Tarım
|5,56
|-2,28
|-15,63
|İzmir Demir Çelik
|2,62
|3,56
|57,83
|İzmir Fırça
|1,83
|1,10
|-11,59
|Jantsa Jant Sanayi
|49,94
|1,96
|93,48
|Kafein Yazılım
|6,75
|-0,88
|-2,00
|Kapital Yat. Holding
|2,68
|3,08
|-6,62
|Kaplamin
|4,09
|0,00
|13,61
|Kardemir (A)
|2,12
|1,44
|23,86
|Kardemir (B)
|2,12
|0,95
|23,18
|Kardemir (D)
|2,15
|0,94
|4,58
|Karel Elektronik
|9,95
|0,10
|138,61
|Karsan Otomotiv
|1,13
|0,89
|-11,72
|Karsu Tekstil
|1,88
|-0,53
|50,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,05
|-3,56
|90,54
|Kartonsan
|314,10
|1,06
|-1,53
|Katmerciler Ekipman
|2,91
|0,34
|-3,28
|Kent Gıda
|114,50
|0,62
|-3,78
|Kerevitaş Gıda
|2,75
|3,77
|52,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,41
|0,00
|17,14
|Kiler GMYO
|1,91
|0,00
|9,14
|Klimasan Klima
|10,15
|5,07
|161,60
|Koç Holding
|18,20
|1,96
|31,42
|Konfrut Gıda
|40,66
|1,65
|70,27
|Konya Çimento
|203,60
|-0,73
|14,38
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,27
|0,90
|19,12
|Koza Altın
|66,70
|0,91
|30,02
|Koza Madencilik
|8,46
|2,67
|17,17
|Körfez GMYO
|1,46
|4,29
|19,67
|Kristal Kola
|1,15
|3,60
|9,52
|Kron Telekomünikasyon
|8,87
|1,37
|1,95
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,00
|1,52
|45,88
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,18
|0,00
|4,42
|Kütahya Porselen
|5,15
|0,59
|13,19
|Lider Faktoring
|2,81
|0,72
|24,89
|Link Bilgisayar
|10,14
|0,90
|21,88
|Logo Yazılım
|38,60
|0,26
|42,23
|Lokman Hekim Sağlık
|3,61
|0,84
|-19,78
|Lüks Kadife
|6,54
|-2,68
|34,85
|Makina Takım
|1,42
|-0,70
|-7,79
|Mardin Çimento
|5,99
|0,00
|115,70
|Marka Yatırım Holding
|0,72
|-6,49
|16,13
|Marmaris Altınyunus
|23,10
|0,09
|31,55
|Marshall
|30,12
|-0,20
|19,43
|Martı GMYO
|0,71
|1,43
|9,23
|Martı Otel
|0,74
|2,78
|27,59
|Mavi Giyim
|42,56
|-0,37
|32,09
|Mazhar Zorlu Holding
|5,52
|1,85
|44,88
|Mega Polietilen
|1,82
|1,68
|-10,78
|Menderes Tekstil
|0,77
|0,00
|6,94
|Mensa
|0,17
|0,00
|21,43
|Merit Turizm
|11,91
|-4,34
|98,83
|Merko Gıda
|0,78
|0,00
|-22,77
|Metal Gayrimenkul
|0,74
|0,00
|-14,94
|Metemtur Otelcilik
|1,50
|2,04
|42,86
|Metro Holding
|2,54
|1,60
|234,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,35
|0,75
|22,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,21
|0,83
|2,54
|Migros Ticaret
|19,83
|-0,30
|33,09
|Milpa
|2,12
|2,42
|48,32
|Mistral GMYO
|1,33
|0,00
|-13,07
|MLP Sağlık
|13,94
|3,64
|30,28
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,96
|0,00
|-12,73
|Mondi Tire Kutsan
|1,58
|1,28
|-15,05
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.070,70
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,76
|0,60
|Net Holding
|1,69
|0,00
|-13,78
|Netaş Telekom.
|8,91
|0,34
|37,93
|Niğbaş Niğde Beton
|6,80
|-0,73
|70,00
|Nuh Çimento
|8,55
|-1,84
|23,37
|Nurol GMYO
|2,63
|0,00
|25,24
|Odaş Elektrik
|1,58
|0,64
|12,21
|Olmuksan-IP
|3,97
|-0,50
|17,80
|Orge Enerji Elektrik
|3,52
|0,00
|12,82
|Orma Orman Mahsulleri
|3,30
|-10,57
|175,00
|Osmanlı Menkul
|1,78
|7,88
|3,49
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,25
|12,61
|15,74
|Otokar
|133,60
|1,06
|55,55
|Oyak Yat. Ort.
|2,05
|6,77
|29,47
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,52
|2,02
|147,06
|Özak GMYO
|1,87
|5,65
|29,04
|Özbal Çelik Boru
|1,26
|1,61
|-8,70
|Özderici GMYO
|1,04
|0,00
|-55,74
|Özerden Plastik
|2,16
|-2,70
|7,56
|Panora GMYO
|4,62
|1,09
|25,65
|Park Elek.Madencilik
|2,76
|-5,15
|14,52
|Parsan
|12,55
|-0,40
|43,26
|Pegasus
|67,60
|3,60
|194,94
|Peker GMYO
|2,96
|0,00
|-64,01
|Penguen Gıda
|1,51
|2,72
|39,81
|Pera GMYO
|0,72
|1,41
|-6,49
|Pergamon Dış Ticaret
|6,40
|1,59
|4,79
|Petkim
|3,52
|0,57
|-10,60
|Petrokent Turizm
|103,40
|5,46
|50,51
|Pınar Et ve Un
|6,69
|0,00
|50,78
|Pınar Su
|1,59
|-1,24
|27,20
|Pınar Süt
|8,64
|1,77
|38,98
|Plastikkart
|4,15
|1,47
|53,70
|Polisan Holding
|2,61
|-2,97
|-13,43
|Politeknik Metal
|63,85
|-0,93
|82,08
|Prizma Press Matbaacılık
|4,19
|0,00
|170,32
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.090,40
|0,18
|QNB Finans Fin. Kir.
|25,00
|8,70
|267,65
|QNB Finansbank
|18,08
|-0,11
|100,67
|Ral Yatırım Holding
|6,18
|0,82
|235,87
|Ray Sigorta
|2,30
|1,32
|65,47
|Reysaş GMYO
|1,42
|1,43
|105,80
|Reysaş Lojistik
|1,03
|-0,96
|39,19
|Rhea Girişim
|0,77
|-1,28
|16,67
|Rodrigo Tekstil
|2,33
|-0,85
|22,63
|Royal Halı
|1,05
|1,94
|6,06
|RTA Laboratuvarları
|1,42
|3,65
|-12,53
|Sabancı Holding
|8,59
|1,90
|18,77
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,63
|-2,40
|5,15
|Salix Yatırım Holding
|5,60
|0,00
|45,45
|Sanel Mühendislik
|4,22
|0,00
|93,58
|Sanifoam Sünger
|2,08
|-1,42
|66,40
|Sanko Pazarlama
|3,80
|9,51
|91,53
|Saray Matbaacılık
|1,10
|1,85
|10,00
|Sarkuysan
|3,67
|0,27
|16,78
|Sasa Polyester
|6,26
|0,00
|8,95
|Say Reklamcılık
|1,17
|0,00
|24,47
|Sekuro Plastik
|3,10
|1,31
|4,73
|Selçuk Ecza Deposu
|5,37
|0,00
|97,54
|Selçuk Gıda
|1,66
|-1,19
|24,81
|Senkron Güvenlik
|2,89
|-2,69
|189,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,75
|1,16
|-10,26
|Servet GMYO
|5,20
|0,00
|10,64
|Seyitler Kimya
|4,90
|2,30
|27,27
|Silverline Endüstri
|1,51
|4,14
|12,69
|Sinpaş GMYO
|0,83
|-2,35
|124,32
|Smartiks Yazılım
|2,50
|2,46
|Soda Sanayii
|5,81
|-1,02
|-14,12
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,50
|0,00
|35,17
|Söktaş
|1,55
|1,97
|22,05
|Sönmez Filament
|3,82
|0,26
|22,44
|Sönmez Pamuklu
|3,72
|1,92
|19,23
|Sumaş Suni Tahta
|8,19
|1,74
|22,32
|Şeker Fin. Kir.
|3,98
|1,53
|41,13
|Şekerbank
|0,97
|1,04
|-11,82
|Şişe Cam
|4,45
|-1,33
|-18,83
|Şok Marketler
|9,43
|0,32
|-12,28
|T. Halk Bankası
|5,44
|0,00
|-22,51
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|35,10
|-0,57
|106,48
|T.S.K.B.
|0,88
|1,15
|8,64
|T.Tuborg
|8,12
|0,00
|2,34
|Taç Tarım Ürünleri
|3,63
|-1,09
|-28,26
|Tat Gıda
|4,70
|-0,63
|23,04
|TAV Havalimanları
|24,34
|0,33
|10,68
|Taze Kuru Gıda
|11,63
|2,02
|71,03
|Tek-Art Turizm
|0,74
|1,37
|-12,94
|Tekfen Holding
|17,37
|2,78
|-11,51
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,78
|-1,07
|-6,40
|Temapol Polimer Plastik
|3,73
|1,08
|21,90
|TGS Dış Ticaret
|3,12
|-0,32
|32,77
|Tofaş Oto. Fab.
|21,08
|-0,94
|35,90
|Torunlar GMYO
|1,69
|4,32
|11,92
|Trabzon Liman
|8,27
|1,60
|20,23
|Trabzonspor Sportif
|1,30
|-0,76
|-5,53
|Trakya Cam
|3,02
|-0,66
|4,54
|Trend GMYO
|1,53
|0,00
|20,47
|TSKB GMYO
|0,90
|3,45
|9,76
|Tuğçelik
|3,00
|-0,33
|40,85
|Tukaş
|5,60
|10,24
|237,35
|Turcas Petrol
|1,80
|0,00
|27,66
|Turkcell
|12,35
|0,08
|1,48
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,55
|-0,66
|1,11
|Tüpraş
|121,90
|1,25
|16,83
|Türk Hava Yolları
|11,57
|0,87
|-28,18
|Türk Prysmian Kablo
|2,00
|2,56
|15,97
|Türk Telekom
|5,62
|1,08
|44,10
|Türk Traktör
|41,60
|1,96
|19,20
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,84
|-0,26
|17,73
|Ufuk Yatırım
|1,84
|1,66
|61,40
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,62
|0,00
|42,11
|Ulusoy Elektrik
|24,70
|-0,24
|54,76
|Ulusoy Un Sanayi
|3,09
|1,31
|48,56
|Umpaş Holding
|0,41
|0,00
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,35
|2,27
|21,62
|Utopya Turizm
|3,45
|0,00
|-15,85
|Uzertaş Boya
|1,15
|4,55
|91,67
|Ülker Bisküvi
|18,87
|-0,32
|28,63
|Ünye Çimento
|3,13
|-3,10
|-6,44
|Vakıf Fin. Kir.
|1,33
|0,76
|-6,60
|Vakıf GMYO
|1,81
|4,02
|-7,02
|Vakıf Yat. Ort.
|1,91
|1,06
|25,66
|Vakıflar Bankası
|4,48
|0,45
|14,87
|Vakko Tekstil
|3,79
|2,99
|45,30
|Vanet Gıda
|1,58
|0,00
|21,54
|Verusa Holding
|15,90
|1,15
|-4,02
|Verusaturk Girisim
|3,20
|0,31
|3,81
|Vestel
|9,89
|1,54
|78,20
|Vestel Beyaz Eşya
|14,59
|2,24
|49,37
|Viking Kağıt
|1,21
|-2,42
|10,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,90
|0,53
|10,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,34
|1,74
|46,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,08
|3,03
|46,24
|Yataş
|5,98
|2,05
|33,78
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,97
|5,43
|3,19
|Yeni Gimat GMYO
|10,15
|0,00
|41,36
|Yeşil GMYO
|0,51
|0,00
|88,89
|Yeşil Yapı
|0,47
|6,82
|80,77
|Yeşil Yatırım Holding
|10,32
|3,10
|7,17
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.555,60
|-1,67
|16,22
|Yonga Mobilya
|6,77
|-1,17
|4,30
|Yünsa
|4,90
|1,66
|17,37
|Zorlu Enerji
|1,17
|0,86
|-4,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)