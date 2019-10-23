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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

23.10.2019 18:34Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)17.249,100,94463,66
İş Bankası (C)6,071,3434,00
İş Bankası (Kur.)131.500,00170,56
İş Fin.Kir.2,333,10-49,68
İş Girişim2,613,9827,94
İş GMYO0,941,08-12,96
İş Y. Men. Değ.3,810,00106,30
İş Yat. Ort.1,330,0080,19
İşbir Holding354,002,02157,65
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,450,00-46,43
İttifak Holding4,000,0093,55
İz Hayvancılık Tarım5,631,26-14,57
İzmir Demir Çelik2,858,7871,69
İzmir Fırça1,861,64-10,14
Jantsa Jant Sanayi50,250,6294,68
Kafein Yazılım6,942,810,76
Kapital Yat. Holding2,59-3,36-9,76
Kaplamin4,182,2016,11
Kardemir (A)2,214,2529,12
Kardemir (B)2,214,2528,41
Kardemir (D)2,254,659,45
Karel Elektronik10,949,95162,35
Karsan Otomotiv1,184,42-7,81
Karsu Tekstil1,901,0652,00
Karsusan Su Ürünleri San.7,496,24102,43
Kartonsan318,701,46-0,09
Katmerciler Ekipman3,096,192,70
Kent Gıda116,301,57-2,27
Kerevitaş Gıda2,760,3653,33
Kervansaray Yat. Holding0,410,0017,14
Kiler GMYO1,962,6212,00
Klimasan Klima10,150,00161,60
Koç Holding18,511,7033,66
Konfrut Gıda41,482,0273,70
Konya Çimento207,001,6716,29
Kordsa Teknik Tekstil11,723,9923,88
Koza Altın67,451,1231,48
Koza Madencilik8,642,1319,67
Körfez GMYO1,460,0019,67
Kristal Kola1,160,8710,48
Kron Telekomünikasyon9,112,714,71
Kuştur Kuşadası Turizm20,000,0045,88
Kuyumcukent Gayrimenkul1,190,855,31
Kütahya Porselen5,384,4718,24
Lider Faktoring2,820,3625,33
Link Bilgisayar10,624,7327,64
Logo Yazılım39,382,0245,10
Lokman Hekim Sağlık3,723,05-17,33
Lüks Kadife6,905,5042,27
Makina Takım1,430,70-7,14
Mardin Çimento6,101,84119,66
Marka Yatırım Holding0,754,1720,97
Marmaris Altınyunus23,481,6533,71
Marshall30,762,1221,97
Martı GMYO0,732,8212,31
Martı Otel0,740,0027,59
Mavi Giyim43,943,2436,37
Mazhar Zorlu Holding5,520,0044,88
Mega Polietilen1,820,00-10,78
Menderes Tekstil0,803,9011,11
Mensa0,170,0021,43
Merit Turizm12,010,84100,50
Merko Gıda0,791,28-21,78
Metal Gayrimenkul0,740,00-14,94
Metemtur Otelcilik1,500,0042,86
Metro Holding2,623,15244,74
Metro Petrol ve Tesisleri1,403,7027,27
Metro Yatırım Ortaklığı1,296,619,32
Migros Ticaret20,342,5736,51
Milpa2,08-1,8945,52
Mistral GMYO1,351,50-11,76
MLP Sağlık14,856,5338,79
MMC San. ve Tic. Yat.0,94-2,08-14,55
Mondi Tire Kutsan1,622,53-12,90
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.070,70
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,902,07
Net Holding1,711,18-12,76
Netaş Telekom.9,486,4046,75
Niğbaş Niğde Beton6,800,0070,00
Nuh Çimento8,954,6829,15
Nurol GMYO2,671,5227,14
Odaş Elektrik1,643,8016,47
Olmuksan-IP4,144,2822,85
Orge Enerji Elektrik3,571,4214,42
Orma Orman Mahsulleri3,00-9,09150,00
Osmanlı Menkul1,801,124,65
Ostim Endüstriyel Yat1,358,0025,00
Otokar136,702,3259,16
Oyak Yat. Ort.2,02-1,4627,58
Oylum Sınai Yatırımlar2,644,76158,82
Özak GMYO1,85-1,0727,66
Özbal Çelik Boru1,313,97-5,07
Özderici GMYO1,072,88-54,47
Özerden Plastik2,212,3110,05
Panora GMYO4,671,0827,01
Park Elek.Madencilik2,69-2,5411,62
Parsan12,630,6444,18
Pegasus67,40-0,30194,07
Peker GMYO3,011,69-63,40
Penguen Gıda1,531,3241,67
Pera GMYO0,731,39-5,19
Pergamon Dış Ticaret6,420,315,12
Petkim3,591,99-8,83
Petrokent Turizm113,109,3864,63
Pınar Et ve Un6,994,4857,54
Pınar Su1,590,0027,20
Pınar Süt8,761,3940,91
Plastikkart4,252,4157,41
Polisan Holding2,59-0,77-14,09
Politeknik Metal64,951,7285,22
Prizma Press Matbaacılık3,93-6,21153,55
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.091,300,08
QNB Finans Fin. Kir.28,3013,20316,18
QNB Finansbank18,200,66102,00
Ral Yatırım Holding6,07-1,78229,89
Ray Sigorta2,320,8766,91
Reysaş GMYO1,494,93115,94
Reysaş Lojistik1,084,8545,95
Rhea Girişim0,803,9021,21
Rodrigo Tekstil2,330,0022,63
Royal Halı1,060,957,07
RTA Laboratuvarları1,484,23-8,83
Sabancı Holding8,711,4020,43
Safkar Ege Soğutmacılık1,672,457,73
Salix Yatırım Holding5,55-0,8944,16
Sanel Mühendislik3,70-12,3269,72
Sanifoam Sünger2,121,9269,60
Sanko Pazarlama4,077,11105,13
Saray Matbaacılık1,121,8212,00
Sarkuysan3,700,8217,73
Sasa Polyester6,453,0412,25
Say Reklamcılık1,180,8525,53
Sekuro Plastik3,120,655,41
Selçuk Ecza Deposu5,471,86101,22
Selçuk Gıda1,660,0024,81
Senkron Güvenlik2,88-0,35188,00
Serve Film Prodüksiyon1,855,71-5,13
Servet GMYO5,13-1,359,15
Seyitler Kimya4,85-1,0225,97
Silverline Endüstri1,531,3214,18
Sinpaş GMYO0,830,00124,32
Smartiks Yazılım2,520,80
Soda Sanayii5,871,03-13,23
Sodaş Sodyum Sanayii7,530,4035,71
Söktaş1,571,2923,62
Sönmez Filament3,881,5724,36
Sönmez Pamuklu3,791,8821,47
Sumaş Suni Tahta8,240,6123,06
Şeker Fin. Kir.3,96-0,5040,43
Şekerbank1,025,15-7,27
Şişe Cam4,490,90-18,10
Şok Marketler9,510,85-11,53
T. Halk Bankası5,480,74-21,94
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası40,3014,81137,07
T.S.K.B.0,902,2711,11
T.Tuborg8,241,483,86
Taç Tarım Ürünleri3,650,55-27,87
Tat Gıda4,812,3425,92
TAV Havalimanları24,500,6611,41
Taze Kuru Gıda12,315,8581,03
Tek-Art Turizm0,774,05-9,41
Tekfen Holding17,601,32-10,34
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,831,80-4,71
Temapol Polimer Plastik3,781,3423,53
TGS Dış Ticaret3,202,5636,17
Tofaş Oto. Fab.21,923,9841,32
Torunlar GMYO1,700,5912,58
Trabzon Liman8,330,7321,10
Trabzonspor Sportif1,332,31-3,35
Trakya Cam3,071,666,27
Trend GMYO1,540,6521,26
TSKB GMYO0,922,2212,20
Tuğçelik2,89-3,6735,68
Tukaş5,854,46252,41
Turcas Petrol1,873,8932,62
Turkcell12,723,004,52
Tümosan Motor ve Traktör4,928,139,33
Tüpraş124,602,2119,42
Türk Hava Yolları11,902,85-26,13
Türk Prysmian Kablo2,073,5020,02
Türk Telekom5,752,3147,44
Türk Traktör42,101,2020,63
Türker Proje Gayrimenkul37,60-0,6316,99
Ufuk Yatırım1,850,5462,28
Ulaşlar Turizm Yat.1,641,2343,86
Ulusoy Elektrik24,800,4055,39
Ulusoy Un Sanayi3,317,1259,13
Umpaş Holding0,422,44-23,64
Uşak Seramik1,350,0021,62
Utopya Turizm3,522,03-14,15
Uzertaş Boya1,160,8793,33
Ülker Bisküvi18,75-0,6427,81
Ünye Çimento3,11-0,64-7,04
Vakıf Fin. Kir.1,426,77-0,28
Vakıf GMYO1,831,10-6,00
Vakıf Yat. Ort.1,983,6630,26
Vakıflar Bankası4,541,3416,41
Vakko Tekstil4,015,8053,74
Vanet Gıda1,611,9023,85
Verusa Holding16,403,14-1,00
Verusaturk Girisim3,220,634,46
Vestel10,607,1890,99
Vestel Beyaz Eşya14,922,2652,75
Viking Kağıt1,210,0010,00
Yapı Kredi Koray GMYO1,942,1112,79
Yapı ve Kredi Bank.2,412,9950,63
Yaprak Süt ve Besi Çift.3,94-3,4341,22
Yataş6,173,1838,03
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,981,034,26
Yeni Gimat GMYO10,240,8942,61
Yeşil GMYO0,50-1,9685,19
Yeşil Yapı0,45-4,2673,08
Yeşil Yatırım Holding10,390,687,89
Yibitaş İnşaat Malzeme2.504,00-2,0213,87
Yonga Mobilya6,800,444,77
Yünsa5,083,6721,68
Zorlu Enerji1,191,71-3,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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