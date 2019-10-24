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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

24.10.2019 18:34Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)17.250,000,01463,69
İş Bankası (C)6,05-0,3333,55
İş Bankası (Kur.)131.500,00170,56
İş Fin.Kir.2,403,00-48,16
İş Girişim2,58-1,1526,47
İş GMYO0,940,00-12,96
İş Y. Men. Değ.3,861,31109,01
İş Yat. Ort.1,362,2684,25
İşbir Holding354,000,00157,65
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,474,44-44,05
İttifak Holding4,041,0095,48
İz Hayvancılık Tarım5,59-0,71-15,17
İzmir Demir Çelik2,912,1175,30
İzmir Fırça1,85-0,54-10,63
Jantsa Jant Sanayi52,003,48101,46
Kafein Yazılım6,80-2,02-1,28
Kapital Yat. Holding2,673,09-6,97
Kaplamin4,364,3121,11
Kardemir (A)2,19-0,9027,95
Kardemir (B)2,20-0,4527,83
Kardemir (D)2,24-0,448,96
Karel Elektronik10,88-0,55160,91
Karsan Otomotiv1,16-1,69-9,38
Karsu Tekstil1,87-1,5849,60
Karsusan Su Ürünleri San.7,611,60105,68
Kartonsan322,401,161,07
Katmerciler Ekipman3,03-1,940,71
Kent Gıda117,100,69-1,60
Kerevitaş Gıda2,73-1,0951,67
Kervansaray Yat. Holding0,410,0017,14
Kiler GMYO1,960,0012,00
Klimasan Klima10,200,49162,89
Koç Holding18,701,0335,03
Konfrut Gıda43,825,6483,50
Konya Çimento211,302,0818,71
Kordsa Teknik Tekstil11,972,1326,52
Koza Altın68,501,5633,53
Koza Madencilik8,741,1621,05
Körfez GMYO1,45-0,6818,85
Kristal Kola1,14-1,728,57
Kron Telekomünikasyon9,170,665,40
Kuştur Kuşadası Turizm19,65-1,7543,33
Kuyumcukent Gayrimenkul1,200,846,19
Kütahya Porselen5,33-0,9317,14
Lider Faktoring2,996,0332,89
Link Bilgisayar10,53-0,8526,56
Logo Yazılım40,202,0848,12
Lokman Hekim Sağlık3,740,54-16,89
Lüks Kadife7,072,4645,77
Makina Takım1,42-0,70-7,79
Mardin Çimento5,89-3,44112,10
Marka Yatırım Holding0,750,0020,97
Marmaris Altınyunus23,741,1135,19
Marshall30,54-0,7221,09
Martı GMYO0,730,0012,31
Martı Otel0,740,0027,59
Mavi Giyim45,002,4139,66
Mazhar Zorlu Holding5,652,3648,29
Mega Polietilen1,872,75-8,33
Menderes Tekstil0,79-1,259,72
Mensa0,170,0021,43
Merit Turizm12,393,16106,84
Merko Gıda0,790,00-21,78
Metal Gayrimenkul0,751,35-13,79
Metemtur Otelcilik1,510,6743,81
Metro Holding2,661,53250,00
Metro Petrol ve Tesisleri1,39-0,7126,36
Metro Yatırım Ortaklığı1,28-0,788,47
Migros Ticaret20,561,0837,99
Milpa2,07-0,4844,82
Mistral GMYO1,350,00-11,76
MLP Sağlık15,031,2140,47
MMC San. ve Tic. Yat.0,93-1,06-15,45
Mondi Tire Kutsan1,620,00-12,90
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.070,70
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret7,234,78
Net Holding1,720,58-12,24
Netaş Telekom.9,38-1,0545,20
Niğbaş Niğde Beton6,881,1872,00
Nuh Çimento9,708,3839,97
Nurol GMYO2,670,0027,14
Odaş Elektrik1,640,0016,47
Olmuksan-IP4,11-0,7221,96
Orge Enerji Elektrik3,56-0,2814,10
Orma Orman Mahsulleri3,010,33150,83
Osmanlı Menkul1,810,565,23
Ostim Endüstriyel Yat1,30-3,7020,37
Otokar137,000,2259,51
Oyak Yat. Ort.1,98-1,9825,05
Oylum Sınai Yatırımlar2,61-1,14155,88
Özak GMYO1,892,1630,42
Özbal Çelik Boru1,28-2,29-7,25
Özderici GMYO1,102,80-53,19
Özerden Plastik2,20-0,459,56
Panora GMYO4,62-1,0725,65
Park Elek.Madencilik2,67-0,7410,79
Parsan12,630,0044,18
Pegasus66,70-1,04191,01
Peker GMYO2,99-0,66-63,64
Penguen Gıda1,51-1,3139,81
Pera GMYO0,752,74-2,60
Pergamon Dış Ticaret6,450,475,61
Petkim3,55-1,11-9,84
Petrokent Turizm110,00-2,7460,12
Pınar Et ve Un6,95-0,5756,64
Pınar Su1,58-0,6326,40
Pınar Süt8,790,3441,39
Plastikkart4,301,1859,26
Polisan Holding2,54-1,93-15,75
Politeknik Metal65,000,0885,36
Prizma Press Matbaacılık3,930,00153,55
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.089,20-0,19
QNB Finans Fin. Kir.32,5615,05378,82
QNB Finansbank18,853,57109,21
Ral Yatırım Holding6,252,97239,67
Ray Sigorta2,31-0,4366,19
Reysaş GMYO1,500,67117,39
Reysaş Lojistik1,178,3358,11
Rhea Girişim0,833,7525,76
Rodrigo Tekstil2,330,0022,63
Royal Halı1,05-0,946,06
RTA Laboratuvarları1,501,35-7,60
Sabancı Holding8,730,2320,70
Safkar Ege Soğutmacılık1,691,209,02
Salix Yatırım Holding5,590,7245,19
Sanel Mühendislik3,751,3572,02
Sanifoam Sünger2,130,4770,40
Sanko Pazarlama4,192,95111,18
Saray Matbaacılık1,120,0012,00
Sarkuysan3,63-1,8915,50
Sasa Polyester6,43-0,3111,90
Say Reklamcılık1,190,8526,60
Sekuro Plastik3,08-1,284,05
Selçuk Ecza Deposu5,632,93107,10
Selçuk Gıda1,702,4127,82
Senkron Güvenlik2,87-0,35187,00
Serve Film Prodüksiyon1,84-0,54-5,64
Servet GMYO5,09-0,788,30
Seyitler Kimya4,80-1,0324,68
Silverline Endüstri1,51-1,3112,69
Sinpaş GMYO0,830,00124,32
Smartiks Yazılım2,51-0,40
Soda Sanayii5,86-0,17-13,38
Sodaş Sodyum Sanayii7,50-0,4035,17
Söktaş1,591,2725,20
Sönmez Filament3,951,8026,60
Sönmez Pamuklu3,820,7922,44
Sumaş Suni Tahta8,04-2,4320,08
Şeker Fin. Kir.3,990,7641,49
Şekerbank1,020,00-7,27
Şişe Cam4,47-0,45-18,46
Şok Marketler9,600,95-10,70
T. Halk Bankası5,530,91-21,23
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası43,147,05153,77
T.S.K.B.0,89-1,119,88
T.Tuborg8,260,244,11
Taç Tarım Ürünleri3,64-0,27-28,06
Tat Gıda4,75-1,2524,35
TAV Havalimanları24,941,8013,41
Taze Kuru Gıda11,41-7,3167,79
Tek-Art Turizm0,792,60-7,06
Tekfen Holding18,283,86-6,88
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,78-1,77-6,40
Temapol Polimer Plastik3,831,3225,16
TGS Dış Ticaret3,200,0036,17
Tofaş Oto. Fab.21,940,0941,44
Torunlar GMYO1,731,7614,57
Trabzon Liman8,390,7221,97
Trabzonspor Sportif1,351,50-1,90
Trakya Cam2,99-2,613,50
Trend GMYO1,53-0,6520,47
TSKB GMYO0,91-1,0910,98
Tuğçelik2,86-1,0434,27
Tukaş5,55-5,13234,34
Turcas Petrol1,83-2,1429,79
Turkcell12,851,025,59
Tümosan Motor ve Traktör4,84-1,637,56
Tüpraş125,000,3219,80
Türk Hava Yolları11,81-0,76-26,69
Türk Prysmian Kablo2,070,0020,02
Türk Telekom5,760,1747,69
Türk Traktör42,06-0,1020,52
Türker Proje Gayrimenkul38,502,3919,79
Ufuk Yatırım1,80-2,7057,89
Ulaşlar Turizm Yat.1,62-1,2242,11
Ulusoy Elektrik24,900,4056,02
Ulusoy Un Sanayi3,23-2,4255,29
Umpaş Holding0,432,38-21,82
Uşak Seramik1,33-1,4819,82
Utopya Turizm3,530,28-13,90
Uzertaş Boya1,08-6,9080,00
Ülker Bisküvi18,74-0,0527,74
Ünye Çimento3,140,96-6,15
Vakıf Fin. Kir.1,505,635,34
Vakıf GMYO1,840,55-5,48
Vakıf Yat. Ort.1,97-0,5129,61
Vakıflar Bankası4,560,4416,92
Vakko Tekstil3,94-1,7551,05
Vanet Gıda1,610,0023,85
Verusa Holding16,711,890,87
Verusaturk Girisim3,250,935,43
Vestel10,39-1,9887,21
Vestel Beyaz Eşya14,950,2053,06
Viking Kağıt1,231,6511,82
Yapı Kredi Koray GMYO1,971,5514,53
Yapı ve Kredi Bank.2,39-0,8349,38
Yaprak Süt ve Besi Çift.3,981,0242,65
Yataş6,200,4938,70
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,96-2,042,13
Yeni Gimat GMYO10,22-0,2042,33
Yeşil GMYO0,512,0088,89
Yeşil Yapı0,474,4480,77
Yeşil Yatırım Holding10,501,069,03
Yibitaş İnşaat Malzeme2.581,103,0817,38
Yonga Mobilya6,830,445,23
Yünsa5,212,5624,79
Zorlu Enerji1,200,84-2,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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