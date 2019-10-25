Haberler » Ekonomi » Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

25.10.2019 18:32Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)16.990,00-1,51455,19
İş Bankası (C)6,02-0,5032,89
İş Bankası (Kur.)131.500,00170,56
İş Fin.Kir.2,504,17-46,00
İş Girişim2,621,5528,43
İş GMYO0,940,00-12,96
İş Y. Men. Değ.3,870,26109,55
İş Yat. Ort.1,35-0,7482,90
İşbir Holding355,000,28158,38
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,46-2,13-45,24
İttifak Holding4,060,5096,45
İz Hayvancılık Tarım5,53-1,07-16,08
İzmir Demir Çelik2,930,6976,51
İzmir Fırça1,850,00-10,63
Jantsa Jant Sanayi50,95-2,0297,39
Kafein Yazılım6,850,74-0,55
Kapital Yat. Holding2,701,12-5,92
Kaplamin4,431,6123,06
Kardemir (A)2,190,0027,95
Kardemir (B)2,200,0027,83
Kardemir (D)2,23-0,458,47
Karel Elektronik11,293,77170,74
Karsan Otomotiv1,181,72-7,81
Karsu Tekstil1,933,2154,40
Karsusan Su Ürünleri San.7,620,13105,95
Kartonsan323,000,191,26
Katmerciler Ekipman3,174,625,36
Kent Gıda117,900,68-0,92
Kerevitaş Gıda2,750,7352,78
Kervansaray Yat. Holding0,422,4420,00
Kiler GMYO1,95-0,5111,43
Klimasan Klima12,2420,00215,47
Koç Holding18,740,2135,32
Konfrut Gıda43,66-0,3782,83
Konya Çimento211,00-0,1418,54
Kordsa Teknik Tekstil11,84-1,0925,15
Koza Altın69,401,3135,28
Koza Madencilik8,750,1121,19
Körfez GMYO1,44-0,6918,03
Kristal Kola1,140,008,57
Kron Telekomünikasyon8,70-5,130,00
Kuştur Kuşadası Turizm19,40-1,2741,50
Kuyumcukent Gayrimenkul1,200,006,19
Kütahya Porselen5,28-0,9416,04
Lider Faktoring2,97-0,6732,00
Link Bilgisayar10,530,0026,56
Logo Yazılım39,76-1,0946,50
Lokman Hekim Sağlık3,801,60-15,56
Lüks Kadife7,627,7857,11
Makina Takım1,420,00-7,79
Mardin Çimento5,76-2,21107,42
Marka Yatırım Holding0,750,0020,97
Marmaris Altınyunus23,06-2,8631,32
Marshall30,600,2021,33
Martı GMYO0,741,3713,85
Martı Otel0,751,3529,31
Mavi Giyim45,000,0039,66
Mazhar Zorlu Holding5,52-2,3044,88
Mega Polietilen1,84-1,60-9,80
Menderes Tekstil0,835,0615,28
Mensa0,170,0021,43
Merit Turizm11,21-9,5287,15
Merko Gıda0,801,27-20,79
Metal Gayrimenkul0,750,00-13,79
Metemtur Otelcilik1,48-1,9940,95
Metro Holding2,857,14275,00
Metro Petrol ve Tesisleri1,443,6030,91
Metro Yatırım Ortaklığı1,280,008,47
Migros Ticaret20,46-0,4937,32
Milpa2,101,4546,92
Mistral GMYO1,350,00-11,76
MLP Sağlık15,050,1340,65
MMC San. ve Tic. Yat.0,963,23-12,73
Mondi Tire Kutsan1,61-0,62-13,44
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.071,500,07
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret7,351,66
Net Holding1,730,58-11,73
Netaş Telekom.9,16-2,3541,80
Niğbaş Niğde Beton6,80-1,1670,00
Nuh Çimento9,40-3,0935,64
Nurol GMYO2,846,3735,24
Odaş Elektrik1,650,6117,18
Olmuksan-IP4,120,2422,26
Orge Enerji Elektrik3,611,4015,71
Orma Orman Mahsulleri3,299,30174,17
Osmanlı Menkul1,80-0,554,65
Ostim Endüstriyel Yat1,24-4,6214,81
Otokar136,70-0,2259,16
Oyak Yat. Ort.1,990,5125,69
Oylum Sınai Yatırımlar2,55-2,30150,00
Özak GMYO1,900,5331,11
Özbal Çelik Boru1,280,00-7,25
Özderici GMYO1,07-2,73-54,47
Özerden Plastik2,273,1813,04
Panora GMYO4,650,6526,47
Park Elek.Madencilik2,690,7511,62
Parsan13,023,0948,63
Pegasus67,000,45192,32
Peker GMYO2,990,00-63,64
Penguen Gıda1,520,6640,74
Pera GMYO0,761,33-1,30
Pergamon Dış Ticaret6,41-0,624,95
Petkim3,54-0,28-10,10
Petrokent Turizm109,40-0,5559,24
Pınar Et ve Un6,89-0,8655,29
Pınar Su1,633,1630,40
Pınar Süt8,921,4843,48
Plastikkart4,576,2869,26
Polisan Holding2,581,57-14,42
Politeknik Metal67,303,5491,92
Prizma Press Matbaacılık3,90-0,76151,61
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.088,30-0,08
QNB Finans Fin. Kir.30,46-6,45347,94
QNB Finansbank18,74-0,58107,99
Ral Yatırım Holding6,18-1,12235,87
Ray Sigorta2,351,7369,06
Reysaş GMYO1,564,00126,09
Reysaş Lojistik1,224,2764,86
Rhea Girişim0,81-2,4122,73
Rodrigo Tekstil2,31-0,8621,58
Royal Halı1,060,957,07
RTA Laboratuvarları1,49-0,67-8,22
Sabancı Holding8,750,2320,98
Safkar Ege Soğutmacılık1,721,7810,95
Salix Yatırım Holding5,620,5445,97
Sanel Mühendislik3,791,0773,85
Sanifoam Sünger2,10-1,4168,00
Sanko Pazarlama4,11-1,91107,15
Saray Matbaacılık1,130,8913,00
Sarkuysan3,671,1016,78
Sasa Polyester6,582,3314,52
Say Reklamcılık1,190,0026,60
Sekuro Plastik3,234,879,12
Selçuk Ecza Deposu5,660,53108,21
Selçuk Gıda1,69-0,5927,07
Senkron Güvenlik2,870,00187,00
Serve Film Prodüksiyon1,81-1,63-7,18
Servet GMYO5,06-0,597,66
Seyitler Kimya4,800,0024,68
Silverline Endüstri1,531,3214,18
Sinpaş GMYO0,852,41129,73
Smartiks Yazılım2,50-0,40
Soda Sanayii5,77-1,54-14,71
Sodaş Sodyum Sanayii7,500,0035,17
Söktaş1,57-1,2623,62
Sönmez Filament3,960,2526,92
Sönmez Pamuklu3,871,3124,04
Sumaş Suni Tahta8,080,5020,68
Şeker Fin. Kir.4,020,7542,55
Şekerbank1,020,00-7,27
Şişe Cam4,46-0,22-18,65
Şok Marketler9,55-0,52-11,16
T. Halk Bankası5,52-0,18-21,37
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası45,184,73165,77
T.S.K.B.0,890,009,88
T.Tuborg8,361,215,37
Taç Tarım Ürünleri3,62-0,55-28,46
Tat Gıda4,750,0024,35
TAV Havalimanları24,34-2,4110,68
Taze Kuru Gıda11,450,3568,38
Tek-Art Turizm0,790,00-7,06
Tekfen Holding18,24-0,22-7,08
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,790,36-6,06
Temapol Polimer Plastik3,860,7826,14
TGS Dış Ticaret3,200,0036,17
Tofaş Oto. Fab.22,000,2741,83
Torunlar GMYO1,71-1,1613,25
Trabzon Liman8,572,1524,59
Trabzonspor Sportif1,32-2,22-4,08
Trakya Cam3,041,675,23
Trend GMYO1,540,6521,26
TSKB GMYO0,910,0010,98
Tuğçelik2,860,0034,27
Tukaş5,42-2,34226,51
Turcas Petrol1,830,0029,79
Turkcell12,850,005,59
Tümosan Motor ve Traktör4,82-0,417,11
Tüpraş126,401,1221,15
Türk Hava Yolları11,900,76-26,13
Türk Prysmian Kablo2,080,4820,60
Türk Telekom5,800,6948,72
Türk Traktör42,400,8121,49
Türker Proje Gayrimenkul37,36-2,9616,24
Ufuk Yatırım1,810,5658,77
Ulaşlar Turizm Yat.1,630,6242,98
Ulusoy Elektrik25,301,6158,52
Ulusoy Un Sanayi3,230,0055,29
Umpaş Holding0,42-2,33-23,64
Uşak Seramik1,362,2622,52
Utopya Turizm3,50-0,85-14,63
Uzertaş Boya1,145,5690,00
Ülker Bisküvi18,850,5928,49
Ünye Çimento3,13-0,32-6,44
Vakıf Fin. Kir.1,49-0,674,63
Vakıf GMYO1,840,00-5,48
Vakıf Yat. Ort.1,93-2,0326,97
Vakıflar Bankası4,55-0,2216,67
Vakko Tekstil3,970,7652,20
Vanet Gıda1,620,6224,62
Verusa Holding16,860,901,78
Verusaturk Girisim3,250,005,43
Vestel10,34-0,4886,31
Vestel Beyaz Eşya16,107,6964,83
Viking Kağıt1,230,0011,82
Yapı Kredi Koray GMYO1,95-1,0213,37
Yapı ve Kredi Bank.2,400,4250,00
Yaprak Süt ve Besi Çift.4,010,7543,73
Yataş6,200,0038,70
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,026,258,51
Yeni Gimat GMYO10,20-0,2042,05
Yeşil GMYO0,50-1,9685,19
Yeşil Yapı0,45-4,2673,08
Yeşil Yatırım Holding10,43-0,678,31
Yibitaş İnşaat Malzeme2.559,70-0,8316,40
Yonga Mobilya6,82-0,155,07
Yünsa5,11-1,9222,40
Zorlu Enerji1,200,00-2,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
18:39 Borsada sınırlı düşüş
18:36 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:34 Akbank, 4 milyar TL kâr yazdı
18:34 Borsada işlem hacmi sıralaması
18:34 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:34 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:32 Borsada günlük işlemler (2)
25.10.2019 18:50:26