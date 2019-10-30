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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

30.10.2019 18:32Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)17.950,000,06486,56
İş Bankası (C)5,86-2,0129,36
İş Bankası (Kur.)131.500,00170,56
İş Fin.Kir.2,62-3,32-43,41
İş Girişim2,56-1,9225,49
İş GMYO0,951,06-12,04
İş Y. Men. Değ.3,790,00105,22
İş Yat. Ort.1,35-0,7482,90
İşbir Holding351,000,29155,47
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,46-2,13-45,24
İttifak Holding4,06-0,9896,45
İz Hayvancılık Tarım5,34-2,55-18,97
İzmir Demir Çelik3,002,0480,72
İzmir Fırça1,79-2,19-13,53
Jantsa Jant Sanayi49,52-1,5591,85
Kafein Yazılım6,85-1,58-0,55
Kapital Yat. Holding2,804,87-2,44
Kaplamin4,480,6724,44
Kardemir (A)2,16-1,3726,19
Kardemir (B)2,17-0,4626,09
Kardemir (D)2,19-1,796,53
Karel Elektronik11,854,41184,17
Karsan Otomotiv1,16-0,85-9,38
Karsu Tekstil2,003,0960,00
Karsusan Su Ürünleri San.7,20-3,4994,59
Kartonsan322,00-0,530,95
Katmerciler Ekipman3,01-5,350,05
Kent Gıda116,90-0,68-1,76
Kerevitaş Gıda2,680,0048,89
Kervansaray Yat. Holding0,38-2,568,57
Kiler GMYO1,990,0013,71
Klimasan Klima13,0511,44236,35
Koç Holding18,740,3735,32
Konfrut Gıda8,610,1280,28
Konya Çimento204,30-2,3414,78
Kordsa Teknik Tekstil11,70-0,1723,67
Koza Altın68,400,2233,33
Koza Madencilik8,46-1,0517,17
Körfez GMYO1,42-2,0716,39
Kristal Kola1,181,7212,38
Kron Telekomünikasyon8,60-2,82-1,15
Kuştur Kuşadası Turizm20,002,5645,88
Kuyumcukent Gayrimenkul1,19-1,655,31
Kütahya Porselen5,27-0,1915,82
Lider Faktoring2,84-3,4026,22
Link Bilgisayar10,661,4328,13
Logo Yazılım38,88-0,2143,26
Lokman Hekim Sağlık3,79-1,81-15,78
Lüks Kadife7,19-4,5248,25
Makina Takım1,41-0,70-8,44
Mardin Çimento5,19-6,1586,89
Marka Yatırım Holding0,73-1,3517,74
Marmaris Altınyunus22,66-0,8729,04
Marshall30,960,0622,76
Martı GMYO0,740,0013,85
Martı Otel0,750,0029,31
Mavi Giyim45,44-2,2841,03
Mazhar Zorlu Holding5,42-1,4542,26
Mega Polietilen1,79-3,76-12,25
Menderes Tekstil0,872,3520,83
Mensa0,170,0021,43
Merit Turizm11,691,2195,16
Merko Gıda0,823,80-18,81
Metal Gayrimenkul0,74-1,33-14,94
Metemtur Otelcilik1,500,6742,86
Metro Holding3,126,12310,53
Metro Petrol ve Tesisleri1,534,7939,09
Metro Yatırım Ortaklığı1,26-1,566,78
Migros Ticaret20,22-0,8835,70
Milpa2,06-0,9644,12
Mistral GMYO1,360,74-11,11
MLP Sağlık14,58-3,7636,26
MMC San. ve Tic. Yat.0,920,00-16,36
Mondi Tire Kutsan1,611,26-13,44
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.071,50
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret8,3512,99
Net Holding1,71-1,16-12,76
Netaş Telekom.9,04-0,6639,94
Niğbaş Niğde Beton6,75-0,7468,75
Nuh Çimento9,800,6241,41
Nurol GMYO3,027,4743,81
Odaş Elektrik1,63-1,2115,76
Olmuksan-IP4,02-2,1919,29
Orge Enerji Elektrik3,54-2,4813,46
Orma Orman Mahsulleri3,099,96157,50
Osmanlı Menkul1,80-3,744,65
Ostim Endüstriyel Yat1,22-1,6112,96
Otokar137,80-0,1460,44
Oyak Yat. Ort.1,93-2,0321,90
Oylum Sınai Yatırımlar2,655,16159,80
Özak GMYO1,88-0,5329,73
Özbal Çelik Boru1,26-0,79-8,70
Özderici GMYO1,05-0,94-55,32
Özerden Plastik2,25-1,3212,05
Panora GMYO4,752,1529,19
Park Elek.Madencilik2,65-1,129,96
Parsan12,90-2,0547,26
Pegasus65,30-0,15184,90
Peker GMYO2,991,70-63,64
Penguen Gıda1,520,6640,74
Pera GMYO0,74-2,63-3,90
Pergamon Dış Ticaret6,37-0,474,30
Petkim3,47-1,14-11,87
Petrokent Turizm127,0011,4084,86
Pınar Et ve Un7,241,9763,18
Pınar Su1,560,6524,80
Pınar Süt8,720,9340,26
Plastikkart4,694,4573,70
Polisan Holding2,57-1,15-14,75
Politeknik Metal68,650,6695,77
Prizma Press Matbaacılık4,055,19161,29
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.089,700,05
QNB Finans Fin. Kir.31,501,94363,24
QNB Finansbank18,05-3,94100,33
Ral Yatırım Holding7,152,14288,59
Ray Sigorta2,542,8382,73
Reysaş GMYO1,702,41146,38
Reysaş Lojistik1,406,0689,19
Rhea Girişim0,79-1,2519,70
Rodrigo Tekstil2,25-2,6018,42
Royal Halı1,08-0,929,09
RTA Laboratuvarları1,601,27-1,44
Sabancı Holding8,41-4,0016,28
Safkar Ege Soğutmacılık1,71-1,7210,31
Salix Yatırım Holding5,5016,0342,86
Sanel Mühendislik3,31-9,3251,83
Sanifoam Sünger2,120,9569,60
Sanko Pazarlama3,98-2,93100,60
Saray Matbaacılık1,12-0,8812,00
Sarkuysan3,700,2717,73
Sasa Polyester6,78-0,5918,00
Say Reklamcılık1,16-1,6923,40
Sekuro Plastik3,50-1,9618,24
Selçuk Ecza Deposu5,74-1,03111,15
Selçuk Gıda1,752,9431,58
Senkron Güvenlik2,79-2,11179,00
Serve Film Prodüksiyon1,75-2,78-10,26
Servet GMYO5,120,998,94
Seyitler Kimya4,75-1,0423,38
Silverline Endüstri1,580,6417,91
Sinpaş GMYO0,81-5,81118,92
Smartiks Yazılım2,570,39
Soda Sanayii5,61-2,43-17,08
Sodaş Sodyum Sanayii7,692,5338,60
Söktaş1,570,6423,62
Sönmez Filament4,072,2630,45
Sönmez Pamuklu3,933,1525,96
Sumaş Suni Tahta8,06-0,2520,38
Şeker Fin. Kir.4,194,4948,58
Şekerbank1,010,00-8,18
Şişe Cam4,37-2,89-20,29
Şok Marketler9,15-2,14-14,88
T. Halk Bankası5,34-2,38-23,93
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası46,96-6,17176,24
T.S.K.B.0,890,009,88
T.Tuborg8,410,246,00
Taç Tarım Ürünleri3,57-1,92-29,45
Tat Gıda4,70-1,0523,04
TAV Havalimanları25,400,9515,50
Taze Kuru Gıda11,200,3664,71
Tek-Art Turizm0,811,25-4,71
Tekfen Holding17,40-3,33-11,36
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,750,00-7,41
Temapol Polimer Plastik3,79-2,5723,86
TGS Dış Ticaret3,21-1,2336,60
Tofaş Oto. Fab.22,060,2742,22
Torunlar GMYO1,71-0,5813,25
Trabzon Liman8,10-3,9117,75
Trabzonspor Sportif1,362,26-1,17
Trakya Cam3,000,003,85
Trend GMYO1,560,6522,83
TSKB GMYO0,900,009,76
Tuğçelik2,80-1,0631,46
Tukaş5,753,05246,39
Turcas Petrol1,883,3033,33
Turkcell12,85-0,625,59
Tümosan Motor ve Traktör4,69-2,704,22
Tüpraş123,70-0,6418,56
Türk Hava Yolları11,63-1,77-27,81
Türk Prysmian Kablo2,07-0,4820,02
Türk Telekom5,77-1,3747,95
Türk Traktör43,602,4924,93
Türker Proje Gayrimenkul35,40-0,8410,14
Ufuk Yatırım1,72-1,7150,88
Ulaşlar Turizm Yat.1,681,8247,37
Ulusoy Elektrik25,68-0,2360,90
Ulusoy Un Sanayi3,240,9355,77
Umpaş Holding0,420,00-23,64
Uşak Seramik1,446,6729,73
Utopya Turizm3,582,58-12,68
Uzertaş Boya1,150,0091,67
Ülker Bisküvi18,30-2,1924,74
Ünye Çimento3,171,28-5,25
Vakıf Fin. Kir.1,563,319,55
Vakıf GMYO1,81-1,63-7,02
Vakıf Yat. Ort.1,91-1,5525,66
Vakıflar Bankası4,44-1,9913,85
Vakko Tekstil3,87-3,9748,37
Vanet Gıda1,58-1,2521,54
Verusa Holding17,080,593,10
Verusaturk Girisim3,23-0,624,78
Vestel10,12-1,5682,34
Vestel Beyaz Eşya14,86-0,2052,14
Viking Kağıt1,272,4215,45
Yapı Kredi Koray GMYO1,951,0413,37
Yapı ve Kredi Bank.2,34-2,0946,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.4,33-1,3755,20
Yataş6,10-1,4536,47
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,02-0,978,51
Yeni Gimat GMYO11,4011,3358,76
Yeşil GMYO0,49-2,0081,48
Yeşil Yapı0,440,0069,23
Yeşil Yatırım Holding10,540,299,45
Yibitaş İnşaat Malzeme2.691,003,4822,37
Yonga Mobilya6,70-0,593,23
Yünsa5,150,1923,36
Zorlu Enerji1,19-0,83-3,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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