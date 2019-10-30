Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.950,00
|0,06
|486,56
|İş Bankası (C)
|5,86
|-2,01
|29,36
|İş Bankası (Kur.)
|131.500,00
|170,56
|İş Fin.Kir.
|2,62
|-3,32
|-43,41
|İş Girişim
|2,56
|-1,92
|25,49
|İş GMYO
|0,95
|1,06
|-12,04
|İş Y. Men. Değ.
|3,79
|0,00
|105,22
|İş Yat. Ort.
|1,35
|-0,74
|82,90
|İşbir Holding
|351,00
|0,29
|155,47
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|-2,13
|-45,24
|İttifak Holding
|4,06
|-0,98
|96,45
|İz Hayvancılık Tarım
|5,34
|-2,55
|-18,97
|İzmir Demir Çelik
|3,00
|2,04
|80,72
|İzmir Fırça
|1,79
|-2,19
|-13,53
|Jantsa Jant Sanayi
|49,52
|-1,55
|91,85
|Kafein Yazılım
|6,85
|-1,58
|-0,55
|Kapital Yat. Holding
|2,80
|4,87
|-2,44
|Kaplamin
|4,48
|0,67
|24,44
|Kardemir (A)
|2,16
|-1,37
|26,19
|Kardemir (B)
|2,17
|-0,46
|26,09
|Kardemir (D)
|2,19
|-1,79
|6,53
|Karel Elektronik
|11,85
|4,41
|184,17
|Karsan Otomotiv
|1,16
|-0,85
|-9,38
|Karsu Tekstil
|2,00
|3,09
|60,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,20
|-3,49
|94,59
|Kartonsan
|322,00
|-0,53
|0,95
|Katmerciler Ekipman
|3,01
|-5,35
|0,05
|Kent Gıda
|116,90
|-0,68
|-1,76
|Kerevitaş Gıda
|2,68
|0,00
|48,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|-2,56
|8,57
|Kiler GMYO
|1,99
|0,00
|13,71
|Klimasan Klima
|13,05
|11,44
|236,35
|Koç Holding
|18,74
|0,37
|35,32
|Konfrut Gıda
|8,61
|0,12
|80,28
|Konya Çimento
|204,30
|-2,34
|14,78
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,70
|-0,17
|23,67
|Koza Altın
|68,40
|0,22
|33,33
|Koza Madencilik
|8,46
|-1,05
|17,17
|Körfez GMYO
|1,42
|-2,07
|16,39
|Kristal Kola
|1,18
|1,72
|12,38
|Kron Telekomünikasyon
|8,60
|-2,82
|-1,15
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,00
|2,56
|45,88
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,19
|-1,65
|5,31
|Kütahya Porselen
|5,27
|-0,19
|15,82
|Lider Faktoring
|2,84
|-3,40
|26,22
|Link Bilgisayar
|10,66
|1,43
|28,13
|Logo Yazılım
|38,88
|-0,21
|43,26
|Lokman Hekim Sağlık
|3,79
|-1,81
|-15,78
|Lüks Kadife
|7,19
|-4,52
|48,25
|Makina Takım
|1,41
|-0,70
|-8,44
|Mardin Çimento
|5,19
|-6,15
|86,89
|Marka Yatırım Holding
|0,73
|-1,35
|17,74
|Marmaris Altınyunus
|22,66
|-0,87
|29,04
|Marshall
|30,96
|0,06
|22,76
|Martı GMYO
|0,74
|0,00
|13,85
|Martı Otel
|0,75
|0,00
|29,31
|Mavi Giyim
|45,44
|-2,28
|41,03
|Mazhar Zorlu Holding
|5,42
|-1,45
|42,26
|Mega Polietilen
|1,79
|-3,76
|-12,25
|Menderes Tekstil
|0,87
|2,35
|20,83
|Mensa
|0,17
|0,00
|21,43
|Merit Turizm
|11,69
|1,21
|95,16
|Merko Gıda
|0,82
|3,80
|-18,81
|Metal Gayrimenkul
|0,74
|-1,33
|-14,94
|Metemtur Otelcilik
|1,50
|0,67
|42,86
|Metro Holding
|3,12
|6,12
|310,53
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,53
|4,79
|39,09
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,26
|-1,56
|6,78
|Migros Ticaret
|20,22
|-0,88
|35,70
|Milpa
|2,06
|-0,96
|44,12
|Mistral GMYO
|1,36
|0,74
|-11,11
|MLP Sağlık
|14,58
|-3,76
|36,26
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,92
|0,00
|-16,36
|Mondi Tire Kutsan
|1,61
|1,26
|-13,44
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.071,50
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|8,35
|12,99
|Net Holding
|1,71
|-1,16
|-12,76
|Netaş Telekom.
|9,04
|-0,66
|39,94
|Niğbaş Niğde Beton
|6,75
|-0,74
|68,75
|Nuh Çimento
|9,80
|0,62
|41,41
|Nurol GMYO
|3,02
|7,47
|43,81
|Odaş Elektrik
|1,63
|-1,21
|15,76
|Olmuksan-IP
|4,02
|-2,19
|19,29
|Orge Enerji Elektrik
|3,54
|-2,48
|13,46
|Orma Orman Mahsulleri
|3,09
|9,96
|157,50
|Osmanlı Menkul
|1,80
|-3,74
|4,65
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,22
|-1,61
|12,96
|Otokar
|137,80
|-0,14
|60,44
|Oyak Yat. Ort.
|1,93
|-2,03
|21,90
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,65
|5,16
|159,80
|Özak GMYO
|1,88
|-0,53
|29,73
|Özbal Çelik Boru
|1,26
|-0,79
|-8,70
|Özderici GMYO
|1,05
|-0,94
|-55,32
|Özerden Plastik
|2,25
|-1,32
|12,05
|Panora GMYO
|4,75
|2,15
|29,19
|Park Elek.Madencilik
|2,65
|-1,12
|9,96
|Parsan
|12,90
|-2,05
|47,26
|Pegasus
|65,30
|-0,15
|184,90
|Peker GMYO
|2,99
|1,70
|-63,64
|Penguen Gıda
|1,52
|0,66
|40,74
|Pera GMYO
|0,74
|-2,63
|-3,90
|Pergamon Dış Ticaret
|6,37
|-0,47
|4,30
|Petkim
|3,47
|-1,14
|-11,87
|Petrokent Turizm
|127,00
|11,40
|84,86
|Pınar Et ve Un
|7,24
|1,97
|63,18
|Pınar Su
|1,56
|0,65
|24,80
|Pınar Süt
|8,72
|0,93
|40,26
|Plastikkart
|4,69
|4,45
|73,70
|Polisan Holding
|2,57
|-1,15
|-14,75
|Politeknik Metal
|68,65
|0,66
|95,77
|Prizma Press Matbaacılık
|4,05
|5,19
|161,29
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.089,70
|0,05
|QNB Finans Fin. Kir.
|31,50
|1,94
|363,24
|QNB Finansbank
|18,05
|-3,94
|100,33
|Ral Yatırım Holding
|7,15
|2,14
|288,59
|Ray Sigorta
|2,54
|2,83
|82,73
|Reysaş GMYO
|1,70
|2,41
|146,38
|Reysaş Lojistik
|1,40
|6,06
|89,19
|Rhea Girişim
|0,79
|-1,25
|19,70
|Rodrigo Tekstil
|2,25
|-2,60
|18,42
|Royal Halı
|1,08
|-0,92
|9,09
|RTA Laboratuvarları
|1,60
|1,27
|-1,44
|Sabancı Holding
|8,41
|-4,00
|16,28
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,71
|-1,72
|10,31
|Salix Yatırım Holding
|5,50
|16,03
|42,86
|Sanel Mühendislik
|3,31
|-9,32
|51,83
|Sanifoam Sünger
|2,12
|0,95
|69,60
|Sanko Pazarlama
|3,98
|-2,93
|100,60
|Saray Matbaacılık
|1,12
|-0,88
|12,00
|Sarkuysan
|3,70
|0,27
|17,73
|Sasa Polyester
|6,78
|-0,59
|18,00
|Say Reklamcılık
|1,16
|-1,69
|23,40
|Sekuro Plastik
|3,50
|-1,96
|18,24
|Selçuk Ecza Deposu
|5,74
|-1,03
|111,15
|Selçuk Gıda
|1,75
|2,94
|31,58
|Senkron Güvenlik
|2,79
|-2,11
|179,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,75
|-2,78
|-10,26
|Servet GMYO
|5,12
|0,99
|8,94
|Seyitler Kimya
|4,75
|-1,04
|23,38
|Silverline Endüstri
|1,58
|0,64
|17,91
|Sinpaş GMYO
|0,81
|-5,81
|118,92
|Smartiks Yazılım
|2,57
|0,39
|Soda Sanayii
|5,61
|-2,43
|-17,08
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,69
|2,53
|38,60
|Söktaş
|1,57
|0,64
|23,62
|Sönmez Filament
|4,07
|2,26
|30,45
|Sönmez Pamuklu
|3,93
|3,15
|25,96
|Sumaş Suni Tahta
|8,06
|-0,25
|20,38
|Şeker Fin. Kir.
|4,19
|4,49
|48,58
|Şekerbank
|1,01
|0,00
|-8,18
|Şişe Cam
|4,37
|-2,89
|-20,29
|Şok Marketler
|9,15
|-2,14
|-14,88
|T. Halk Bankası
|5,34
|-2,38
|-23,93
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|46,96
|-6,17
|176,24
|T.S.K.B.
|0,89
|0,00
|9,88
|T.Tuborg
|8,41
|0,24
|6,00
|Taç Tarım Ürünleri
|3,57
|-1,92
|-29,45
|Tat Gıda
|4,70
|-1,05
|23,04
|TAV Havalimanları
|25,40
|0,95
|15,50
|Taze Kuru Gıda
|11,20
|0,36
|64,71
|Tek-Art Turizm
|0,81
|1,25
|-4,71
|Tekfen Holding
|17,40
|-3,33
|-11,36
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,75
|0,00
|-7,41
|Temapol Polimer Plastik
|3,79
|-2,57
|23,86
|TGS Dış Ticaret
|3,21
|-1,23
|36,60
|Tofaş Oto. Fab.
|22,06
|0,27
|42,22
|Torunlar GMYO
|1,71
|-0,58
|13,25
|Trabzon Liman
|8,10
|-3,91
|17,75
|Trabzonspor Sportif
|1,36
|2,26
|-1,17
|Trakya Cam
|3,00
|0,00
|3,85
|Trend GMYO
|1,56
|0,65
|22,83
|TSKB GMYO
|0,90
|0,00
|9,76
|Tuğçelik
|2,80
|-1,06
|31,46
|Tukaş
|5,75
|3,05
|246,39
|Turcas Petrol
|1,88
|3,30
|33,33
|Turkcell
|12,85
|-0,62
|5,59
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,69
|-2,70
|4,22
|Tüpraş
|123,70
|-0,64
|18,56
|Türk Hava Yolları
|11,63
|-1,77
|-27,81
|Türk Prysmian Kablo
|2,07
|-0,48
|20,02
|Türk Telekom
|5,77
|-1,37
|47,95
|Türk Traktör
|43,60
|2,49
|24,93
|Türker Proje Gayrimenkul
|35,40
|-0,84
|10,14
|Ufuk Yatırım
|1,72
|-1,71
|50,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,68
|1,82
|47,37
|Ulusoy Elektrik
|25,68
|-0,23
|60,90
|Ulusoy Un Sanayi
|3,24
|0,93
|55,77
|Umpaş Holding
|0,42
|0,00
|-23,64
|Uşak Seramik
|1,44
|6,67
|29,73
|Utopya Turizm
|3,58
|2,58
|-12,68
|Uzertaş Boya
|1,15
|0,00
|91,67
|Ülker Bisküvi
|18,30
|-2,19
|24,74
|Ünye Çimento
|3,17
|1,28
|-5,25
|Vakıf Fin. Kir.
|1,56
|3,31
|9,55
|Vakıf GMYO
|1,81
|-1,63
|-7,02
|Vakıf Yat. Ort.
|1,91
|-1,55
|25,66
|Vakıflar Bankası
|4,44
|-1,99
|13,85
|Vakko Tekstil
|3,87
|-3,97
|48,37
|Vanet Gıda
|1,58
|-1,25
|21,54
|Verusa Holding
|17,08
|0,59
|3,10
|Verusaturk Girisim
|3,23
|-0,62
|4,78
|Vestel
|10,12
|-1,56
|82,34
|Vestel Beyaz Eşya
|14,86
|-0,20
|52,14
|Viking Kağıt
|1,27
|2,42
|15,45
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,95
|1,04
|13,37
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,34
|-2,09
|46,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,33
|-1,37
|55,20
|Yataş
|6,10
|-1,45
|36,47
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,02
|-0,97
|8,51
|Yeni Gimat GMYO
|11,40
|11,33
|58,76
|Yeşil GMYO
|0,49
|-2,00
|81,48
|Yeşil Yapı
|0,44
|0,00
|69,23
|Yeşil Yatırım Holding
|10,54
|0,29
|9,45
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.691,00
|3,48
|22,37
|Yonga Mobilya
|6,70
|-0,59
|3,23
|Yünsa
|5,15
|0,19
|23,36
|Zorlu Enerji
|1,19
|-0,83
|-3,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)