Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.948,90
|-0,01
|486,53
|İş Bankası (C)
|5,80
|-1,02
|28,04
|İş Bankası (Kur.)
|131.500,00
|170,56
|İş Fin.Kir.
|2,53
|-3,44
|-45,36
|İş Girişim
|2,55
|-0,39
|25,00
|İş GMYO
|0,93
|-2,11
|-13,89
|İş Y. Men. Değ.
|3,77
|-0,53
|104,13
|İş Yat. Ort.
|1,36
|0,74
|84,25
|İşbir Holding
|350,90
|-0,03
|155,40
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,47
|2,17
|-44,05
|İttifak Holding
|3,95
|-2,71
|91,13
|İz Hayvancılık Tarım
|5,53
|3,56
|-16,08
|İzmir Demir Çelik
|2,92
|-2,67
|75,90
|İzmir Fırça
|1,78
|-0,56
|-14,01
|Jantsa Jant Sanayi
|48,32
|-2,42
|87,20
|Kafein Yazılım
|7,05
|2,92
|2,35
|Kapital Yat. Holding
|2,80
|0,00
|-2,44
|Kaplamin
|4,50
|0,45
|25,00
|Kardemir (A)
|2,14
|-0,93
|25,03
|Kardemir (B)
|2,16
|-0,46
|25,51
|Kardemir (D)
|2,16
|-1,37
|5,07
|Karel Elektronik
|11,71
|-1,18
|180,82
|Karsan Otomotiv
|1,16
|0,00
|-9,38
|Karsu Tekstil
|1,91
|-4,50
|52,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,46
|-10,28
|74,59
|Kartonsan
|317,50
|-1,40
|-0,46
|Katmerciler Ekipman
|2,95
|-1,99
|-1,95
|Kent Gıda
|116,80
|-0,09
|-1,85
|Kerevitaş Gıda
|2,75
|2,61
|52,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|0,00
|8,57
|Kiler GMYO
|1,93
|-3,02
|10,29
|Klimasan Klima
|13,12
|0,54
|238,15
|Koç Holding
|18,73
|-0,05
|35,25
|Konfrut Gıda
|7,51
|-12,78
|57,24
|Konya Çimento
|205,50
|0,59
|15,45
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,72
|0,17
|23,88
|Koza Altın
|70,30
|2,78
|37,04
|Koza Madencilik
|8,74
|3,31
|21,05
|Körfez GMYO
|1,46
|2,82
|19,67
|Kristal Kola
|1,16
|-1,69
|10,48
|Kron Telekomünikasyon
|8,56
|-0,47
|-1,61
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,50
|2,50
|49,53
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,21
|1,68
|7,08
|Kütahya Porselen
|5,29
|0,38
|16,26
|Lider Faktoring
|2,77
|-2,46
|23,11
|Link Bilgisayar
|10,43
|-2,16
|25,36
|Logo Yazılım
|38,88
|0,00
|43,26
|Lokman Hekim Sağlık
|3,76
|-0,79
|-16,44
|Lüks Kadife
|7,31
|1,67
|50,72
|Makina Takım
|1,41
|0,00
|-8,44
|Mardin Çimento
|5,73
|10,40
|106,34
|Marka Yatırım Holding
|0,74
|1,37
|19,35
|Marmaris Altınyunus
|22,76
|0,44
|29,61
|Marshall
|29,90
|-3,42
|18,56
|Martı GMYO
|0,73
|-1,35
|12,31
|Martı Otel
|0,74
|-1,33
|27,59
|Mavi Giyim
|46,16
|1,58
|43,27
|Mazhar Zorlu Holding
|5,40
|-0,37
|41,73
|Mega Polietilen
|1,77
|-1,12
|-13,24
|Menderes Tekstil
|0,88
|1,15
|22,22
|Mensa
|0,18
|5,88
|28,57
|Merit Turizm
|12,08
|3,34
|101,67
|Merko Gıda
|0,80
|-2,44
|-20,79
|Metal Gayrimenkul
|0,72
|-2,70
|-17,24
|Metemtur Otelcilik
|1,50
|0,00
|42,86
|Metro Holding
|2,90
|-7,05
|281,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,83
|19,61
|66,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,31
|3,97
|11,02
|Migros Ticaret
|20,52
|1,48
|37,72
|Milpa
|1,98
|-3,88
|38,53
|Mistral GMYO
|1,47
|8,09
|-3,92
|MLP Sağlık
|14,53
|-0,34
|35,79
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,95
|3,26
|-13,64
|Mondi Tire Kutsan
|1,62
|0,62
|-12,90
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.071,50
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|8,48
|1,56
|Net Holding
|1,69
|-1,17
|-13,78
|Netaş Telekom.
|9,24
|2,21
|43,03
|Niğbaş Niğde Beton
|6,65
|-1,48
|66,25
|Nuh Çimento
|9,71
|-0,92
|40,11
|Nurol GMYO
|2,97
|-1,66
|41,43
|Odaş Elektrik
|1,70
|4,29
|20,73
|Olmuksan-IP
|4,17
|3,73
|23,74
|Orge Enerji Elektrik
|3,50
|-1,13
|12,18
|Orma Orman Mahsulleri
|3,17
|2,59
|164,17
|Osmanlı Menkul
|1,79
|-0,56
|4,07
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,15
|-5,74
|6,48
|Otokar
|140,50
|1,96
|63,58
|Oyak Yat. Ort.
|1,95
|1,04
|23,16
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,88
|8,68
|182,35
|Özak GMYO
|1,90
|1,06
|31,11
|Özbal Çelik Boru
|1,26
|0,00
|-8,70
|Özderici GMYO
|1,05
|0,00
|-55,32
|Özerden Plastik
|2,20
|-2,22
|9,56
|Panora GMYO
|4,70
|-1,05
|27,83
|Park Elek.Madencilik
|2,63
|-0,75
|9,13
|Parsan
|12,89
|-0,08
|47,15
|Pegasus
|66,05
|1,15
|188,18
|Peker GMYO
|2,98
|-0,33
|-63,77
|Penguen Gıda
|1,54
|1,32
|42,59
|Pera GMYO
|0,72
|-2,70
|-6,49
|Pergamon Dış Ticaret
|6,10
|-4,24
|-0,12
|Petkim
|3,44
|-0,86
|-12,63
|Petrokent Turizm
|125,00
|-1,57
|81,95
|Pınar Et ve Un
|7,26
|0,28
|63,63
|Pınar Su
|1,59
|1,92
|27,20
|Pınar Süt
|8,94
|2,52
|43,80
|Plastikkart
|4,98
|6,18
|84,44
|Polisan Holding
|2,55
|-0,78
|-15,42
|Politeknik Metal
|68,25
|-0,58
|94,63
|Prizma Press Matbaacılık
|4,15
|2,47
|167,74
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.089,20
|-0,05
|QNB Finans Fin. Kir.
|33,20
|5,40
|388,24
|QNB Finansbank
|18,21
|0,89
|102,11
|Ral Yatırım Holding
|7,31
|2,24
|297,28
|Ray Sigorta
|2,42
|-4,72
|74,10
|Reysaş GMYO
|1,65
|-2,94
|139,13
|Reysaş Lojistik
|1,32
|-5,71
|78,38
|Rhea Girişim
|0,79
|0,00
|19,70
|Rodrigo Tekstil
|2,14
|-4,89
|12,63
|Royal Halı
|1,07
|-0,93
|8,08
|RTA Laboratuvarları
|1,55
|-3,13
|-4,52
|Sabancı Holding
|8,27
|-1,66
|14,34
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,70
|-0,58
|9,66
|Salix Yatırım Holding
|5,40
|-1,82
|40,26
|Sanel Mühendislik
|3,33
|0,60
|52,75
|Sanifoam Sünger
|2,08
|-1,89
|66,40
|Sanko Pazarlama
|4,03
|1,26
|103,12
|Saray Matbaacılık
|1,10
|-1,79
|10,00
|Sarkuysan
|3,69
|-0,27
|17,41
|Sasa Polyester
|6,96
|2,65
|21,13
|Say Reklamcılık
|1,15
|-0,86
|22,34
|Sekuro Plastik
|3,59
|2,57
|21,28
|Selçuk Ecza Deposu
|5,83
|1,57
|114,46
|Selçuk Gıda
|1,88
|7,43
|41,35
|Senkron Güvenlik
|2,78
|-0,36
|178,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,75
|0,00
|-10,26
|Servet GMYO
|5,13
|0,20
|9,15
|Seyitler Kimya
|4,84
|1,89
|25,71
|Silverline Endüstri
|1,53
|-3,16
|14,18
|Sinpaş GMYO
|0,77
|-4,94
|108,11
|Smartiks Yazılım
|2,57
|0,00
|Soda Sanayii
|5,48
|-2,32
|-19,00
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,61
|-1,04
|37,15
|Söktaş
|1,60
|1,91
|25,98
|Sönmez Filament
|3,98
|-2,21
|27,56
|Sönmez Pamuklu
|3,90
|-0,76
|25,00
|Sumaş Suni Tahta
|8,02
|-0,50
|19,78
|Şeker Fin. Kir.
|4,26
|1,67
|51,06
|Şekerbank
|1,01
|0,00
|-8,18
|Şişe Cam
|4,35
|-0,46
|-20,65
|Şok Marketler
|8,89
|-2,84
|-17,30
|T. Halk Bankası
|5,24
|-1,87
|-25,36
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|50,70
|7,96
|198,24
|T.S.K.B.
|0,90
|1,12
|11,11
|T.Tuborg
|8,43
|0,24
|6,25
|Taç Tarım Ürünleri
|3,62
|1,40
|-28,46
|Tat Gıda
|4,69
|-0,21
|22,77
|TAV Havalimanları
|26,08
|2,68
|18,59
|Taze Kuru Gıda
|10,80
|-3,57
|58,82
|Tek-Art Turizm
|0,79
|-2,47
|-7,06
|Tekfen Holding
|16,95
|-2,59
|-13,65
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,63
|-4,36
|-11,45
|Temapol Polimer Plastik
|3,76
|-0,79
|22,88
|TGS Dış Ticaret
|3,10
|-0,32
|36,16
|Tofaş Oto. Fab.
|22,38
|1,45
|44,28
|Torunlar GMYO
|1,73
|1,17
|14,57
|Trabzon Liman
|7,56
|-6,67
|9,90
|Trabzonspor Sportif
|1,37
|0,74
|-0,44
|Trakya Cam
|2,94
|-2,00
|1,77
|Trend GMYO
|1,55
|-0,64
|22,05
|TSKB GMYO
|0,90
|0,00
|9,76
|Tuğçelik
|2,79
|-0,36
|30,99
|Tukaş
|5,90
|2,61
|255,42
|Turcas Petrol
|1,92
|2,13
|36,17
|Turkcell
|12,57
|1,45
|7,11
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,62
|-1,49
|2,67
|Tüpraş
|124,50
|0,65
|19,33
|Türk Hava Yolları
|11,64
|0,09
|-27,75
|Türk Prysmian Kablo
|2,07
|0,00
|20,02
|Türk Telekom
|5,81
|0,69
|48,97
|Türk Traktör
|43,96
|0,83
|25,96
|Türker Proje Gayrimenkul
|35,72
|0,90
|11,14
|Ufuk Yatırım
|1,77
|2,91
|55,26
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,60
|-4,76
|40,35
|Ulusoy Elektrik
|25,92
|0,93
|62,41
|Ulusoy Un Sanayi
|3,12
|-3,70
|50,00
|Umpaş Holding
|0,42
|-23,64
|Uşak Seramik
|1,43
|-0,69
|28,83
|Utopya Turizm
|3,62
|1,12
|-11,71
|Uzertaş Boya
|1,25
|8,70
|108,33
|Ülker Bisküvi
|18,39
|0,49
|25,36
|Ünye Çimento
|3,11
|-1,89
|-7,04
|Vakıf Fin. Kir.
|1,59
|1,92
|11,66
|Vakıf GMYO
|1,81
|0,00
|-7,02
|Vakıf Yat. Ort.
|1,91
|0,00
|25,66
|Vakıflar Bankası
|4,34
|-2,25
|11,28
|Vakko Tekstil
|3,88
|0,26
|48,75
|Vanet Gıda
|1,64
|3,80
|26,15
|Verusa Holding
|17,24
|0,94
|4,07
|Verusaturk Girisim
|3,25
|0,62
|5,43
|Vestel
|10,19
|0,69
|83,60
|Vestel Beyaz Eşya
|14,92
|0,40
|52,75
|Viking Kağıt
|1,27
|0,00
|15,45
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,92
|-1,54
|11,63
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,28
|-2,56
|42,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,34
|0,23
|55,56
|Yataş
|6,15
|0,82
|37,58
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,06
|3,92
|12,77
|Yeni Gimat GMYO
|11,10
|-2,63
|54,59
|Yeşil GMYO
|0,48
|-2,04
|77,78
|Yeşil Yapı
|0,44
|0,00
|69,23
|Yeşil Yatırım Holding
|10,31
|-2,18
|7,06
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.584,90
|-3,94
|17,55
|Yonga Mobilya
|6,92
|3,28
|6,62
|Yünsa
|5,03
|-2,33
|20,48
|Zorlu Enerji
|1,19
|0,00
|-3,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)