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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

31.10.2019 18:34Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)17.948,90-0,01486,53
İş Bankası (C)5,80-1,0228,04
İş Bankası (Kur.)131.500,00170,56
İş Fin.Kir.2,53-3,44-45,36
İş Girişim2,55-0,3925,00
İş GMYO0,93-2,11-13,89
İş Y. Men. Değ.3,77-0,53104,13
İş Yat. Ort.1,360,7484,25
İşbir Holding350,90-0,03155,40
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,472,17-44,05
İttifak Holding3,95-2,7191,13
İz Hayvancılık Tarım5,533,56-16,08
İzmir Demir Çelik2,92-2,6775,90
İzmir Fırça1,78-0,56-14,01
Jantsa Jant Sanayi48,32-2,4287,20
Kafein Yazılım7,052,922,35
Kapital Yat. Holding2,800,00-2,44
Kaplamin4,500,4525,00
Kardemir (A)2,14-0,9325,03
Kardemir (B)2,16-0,4625,51
Kardemir (D)2,16-1,375,07
Karel Elektronik11,71-1,18180,82
Karsan Otomotiv1,160,00-9,38
Karsu Tekstil1,91-4,5052,80
Karsusan Su Ürünleri San.6,46-10,2874,59
Kartonsan317,50-1,40-0,46
Katmerciler Ekipman2,95-1,99-1,95
Kent Gıda116,80-0,09-1,85
Kerevitaş Gıda2,752,6152,78
Kervansaray Yat. Holding0,380,008,57
Kiler GMYO1,93-3,0210,29
Klimasan Klima13,120,54238,15
Koç Holding18,73-0,0535,25
Konfrut Gıda7,51-12,7857,24
Konya Çimento205,500,5915,45
Kordsa Teknik Tekstil11,720,1723,88
Koza Altın70,302,7837,04
Koza Madencilik8,743,3121,05
Körfez GMYO1,462,8219,67
Kristal Kola1,16-1,6910,48
Kron Telekomünikasyon8,56-0,47-1,61
Kuştur Kuşadası Turizm20,502,5049,53
Kuyumcukent Gayrimenkul1,211,687,08
Kütahya Porselen5,290,3816,26
Lider Faktoring2,77-2,4623,11
Link Bilgisayar10,43-2,1625,36
Logo Yazılım38,880,0043,26
Lokman Hekim Sağlık3,76-0,79-16,44
Lüks Kadife7,311,6750,72
Makina Takım1,410,00-8,44
Mardin Çimento5,7310,40106,34
Marka Yatırım Holding0,741,3719,35
Marmaris Altınyunus22,760,4429,61
Marshall29,90-3,4218,56
Martı GMYO0,73-1,3512,31
Martı Otel0,74-1,3327,59
Mavi Giyim46,161,5843,27
Mazhar Zorlu Holding5,40-0,3741,73
Mega Polietilen1,77-1,12-13,24
Menderes Tekstil0,881,1522,22
Mensa0,185,8828,57
Merit Turizm12,083,34101,67
Merko Gıda0,80-2,44-20,79
Metal Gayrimenkul0,72-2,70-17,24
Metemtur Otelcilik1,500,0042,86
Metro Holding2,90-7,05281,58
Metro Petrol ve Tesisleri1,8319,6166,36
Metro Yatırım Ortaklığı1,313,9711,02
Migros Ticaret20,521,4837,72
Milpa1,98-3,8838,53
Mistral GMYO1,478,09-3,92
MLP Sağlık14,53-0,3435,79
MMC San. ve Tic. Yat.0,953,26-13,64
Mondi Tire Kutsan1,620,62-12,90
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.071,50
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret8,481,56
Net Holding1,69-1,17-13,78
Netaş Telekom.9,242,2143,03
Niğbaş Niğde Beton6,65-1,4866,25
Nuh Çimento9,71-0,9240,11
Nurol GMYO2,97-1,6641,43
Odaş Elektrik1,704,2920,73
Olmuksan-IP4,173,7323,74
Orge Enerji Elektrik3,50-1,1312,18
Orma Orman Mahsulleri3,172,59164,17
Osmanlı Menkul1,79-0,564,07
Ostim Endüstriyel Yat1,15-5,746,48
Otokar140,501,9663,58
Oyak Yat. Ort.1,951,0423,16
Oylum Sınai Yatırımlar2,888,68182,35
Özak GMYO1,901,0631,11
Özbal Çelik Boru1,260,00-8,70
Özderici GMYO1,050,00-55,32
Özerden Plastik2,20-2,229,56
Panora GMYO4,70-1,0527,83
Park Elek.Madencilik2,63-0,759,13
Parsan12,89-0,0847,15
Pegasus66,051,15188,18
Peker GMYO2,98-0,33-63,77
Penguen Gıda1,541,3242,59
Pera GMYO0,72-2,70-6,49
Pergamon Dış Ticaret6,10-4,24-0,12
Petkim3,44-0,86-12,63
Petrokent Turizm125,00-1,5781,95
Pınar Et ve Un7,260,2863,63
Pınar Su1,591,9227,20
Pınar Süt8,942,5243,80
Plastikkart4,986,1884,44
Polisan Holding2,55-0,78-15,42
Politeknik Metal68,25-0,5894,63
Prizma Press Matbaacılık4,152,47167,74
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.089,20-0,05
QNB Finans Fin. Kir.33,205,40388,24
QNB Finansbank18,210,89102,11
Ral Yatırım Holding7,312,24297,28
Ray Sigorta2,42-4,7274,10
Reysaş GMYO1,65-2,94139,13
Reysaş Lojistik1,32-5,7178,38
Rhea Girişim0,790,0019,70
Rodrigo Tekstil2,14-4,8912,63
Royal Halı1,07-0,938,08
RTA Laboratuvarları1,55-3,13-4,52
Sabancı Holding8,27-1,6614,34
Safkar Ege Soğutmacılık1,70-0,589,66
Salix Yatırım Holding5,40-1,8240,26
Sanel Mühendislik3,330,6052,75
Sanifoam Sünger2,08-1,8966,40
Sanko Pazarlama4,031,26103,12
Saray Matbaacılık1,10-1,7910,00
Sarkuysan3,69-0,2717,41
Sasa Polyester6,962,6521,13
Say Reklamcılık1,15-0,8622,34
Sekuro Plastik3,592,5721,28
Selçuk Ecza Deposu5,831,57114,46
Selçuk Gıda1,887,4341,35
Senkron Güvenlik2,78-0,36178,00
Serve Film Prodüksiyon1,750,00-10,26
Servet GMYO5,130,209,15
Seyitler Kimya4,841,8925,71
Silverline Endüstri1,53-3,1614,18
Sinpaş GMYO0,77-4,94108,11
Smartiks Yazılım2,570,00
Soda Sanayii5,48-2,32-19,00
Sodaş Sodyum Sanayii7,61-1,0437,15
Söktaş1,601,9125,98
Sönmez Filament3,98-2,2127,56
Sönmez Pamuklu3,90-0,7625,00
Sumaş Suni Tahta8,02-0,5019,78
Şeker Fin. Kir.4,261,6751,06
Şekerbank1,010,00-8,18
Şişe Cam4,35-0,46-20,65
Şok Marketler8,89-2,84-17,30
T. Halk Bankası5,24-1,87-25,36
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası50,707,96198,24
T.S.K.B.0,901,1211,11
T.Tuborg8,430,246,25
Taç Tarım Ürünleri3,621,40-28,46
Tat Gıda4,69-0,2122,77
TAV Havalimanları26,082,6818,59
Taze Kuru Gıda10,80-3,5758,82
Tek-Art Turizm0,79-2,47-7,06
Tekfen Holding16,95-2,59-13,65
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,63-4,36-11,45
Temapol Polimer Plastik3,76-0,7922,88
TGS Dış Ticaret3,10-0,3236,16
Tofaş Oto. Fab.22,381,4544,28
Torunlar GMYO1,731,1714,57
Trabzon Liman7,56-6,679,90
Trabzonspor Sportif1,370,74-0,44
Trakya Cam2,94-2,001,77
Trend GMYO1,55-0,6422,05
TSKB GMYO0,900,009,76
Tuğçelik2,79-0,3630,99
Tukaş5,902,61255,42
Turcas Petrol1,922,1336,17
Turkcell12,571,457,11
Tümosan Motor ve Traktör4,62-1,492,67
Tüpraş124,500,6519,33
Türk Hava Yolları11,640,09-27,75
Türk Prysmian Kablo2,070,0020,02
Türk Telekom5,810,6948,97
Türk Traktör43,960,8325,96
Türker Proje Gayrimenkul35,720,9011,14
Ufuk Yatırım1,772,9155,26
Ulaşlar Turizm Yat.1,60-4,7640,35
Ulusoy Elektrik25,920,9362,41
Ulusoy Un Sanayi3,12-3,7050,00
Umpaş Holding0,42-23,64
Uşak Seramik1,43-0,6928,83
Utopya Turizm3,621,12-11,71
Uzertaş Boya1,258,70108,33
Ülker Bisküvi18,390,4925,36
Ünye Çimento3,11-1,89-7,04
Vakıf Fin. Kir.1,591,9211,66
Vakıf GMYO1,810,00-7,02
Vakıf Yat. Ort.1,910,0025,66
Vakıflar Bankası4,34-2,2511,28
Vakko Tekstil3,880,2648,75
Vanet Gıda1,643,8026,15
Verusa Holding17,240,944,07
Verusaturk Girisim3,250,625,43
Vestel10,190,6983,60
Vestel Beyaz Eşya14,920,4052,75
Viking Kağıt1,270,0015,45
Yapı Kredi Koray GMYO1,92-1,5411,63
Yapı ve Kredi Bank.2,28-2,5642,50
Yaprak Süt ve Besi Çift.4,340,2355,56
Yataş6,150,8237,58
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,063,9212,77
Yeni Gimat GMYO11,10-2,6354,59
Yeşil GMYO0,48-2,0477,78
Yeşil Yapı0,440,0069,23
Yeşil Yatırım Holding10,31-2,187,06
Yibitaş İnşaat Malzeme2.584,90-3,9417,55
Yonga Mobilya6,923,286,62
Yünsa5,03-2,3320,48
Zorlu Enerji1,190,00-3,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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