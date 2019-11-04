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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

04.11.2019 20:16Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)17.970,000,54487,22
İş Bankası (C)5,961,7131,57
İş Bankası (Kur.)150.000,00208,63
İş Fin.Kir.2,683,08-42,12
İş Girişim2,58-0,3926,47
İş GMYO0,962,13-11,11
İş Y. Men. Değ.3,780,27104,67
İş Yat. Ort.1,412,1791,03
İşbir Holding342,00-2,84148,92
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,472,17-44,05
İttifak Holding3,611,1274,68
İz Hayvancılık Tarım5,71-3,38-13,35
İzmir Demir Çelik2,981,7179,52
İzmir Fırça1,67-3,47-19,32
Jantsa Jant Sanayi48,321,9487,20
Kafein Yazılım7,121,143,37
Kapital Yat. Holding2,790,36-2,79
Kaplamin4,42-0,4522,78
Kardemir (A)2,193,7927,95
Kardemir (B)2,204,2727,83
Kardemir (D)2,254,659,45
Karel Elektronik12,070,92189,45
Karsan Otomotiv1,203,45-6,25
Karsu Tekstil1,84-1,0847,20
Karsusan Su Ürünleri San.7,003,8689,19
Kartonsan320,300,600,41
Katmerciler Ekipman3,001,69-0,29
Kent Gıda117,400,86-1,34
Kerevitaş Gıda2,811,4456,11
Kervansaray Yat. Holding0,390,0011,43
Kiler GMYO1,931,5810,29
Klimasan Klima17,3519,99347,17
Koç Holding19,113,1337,99
Konfrut Gıda7,351,5253,89
Konya Çimento207,300,9716,46
Kordsa Teknik Tekstil11,58-0,3422,40
Koza Altın70,400,9337,23
Koza Madencilik8,620,8219,39
Körfez GMYO1,49-0,6722,13
Kristal Kola1,191,7113,33
Kron Telekomünikasyon8,743,310,46
Kuştur Kuşadası Turizm20,502,5049,53
Kuyumcukent Gayrimenkul1,232,508,85
Kütahya Porselen5,45-1,0919,78
Lider Faktoring2,740,7421,78
Link Bilgisayar10,621,6327,64
Logo Yazılım39,481,4945,47
Lokman Hekim Sağlık3,801,88-15,56
Lüks Kadife7,42-0,4052,99
Makina Takım1,432,14-7,14
Mardin Çimento5,900,85112,46
Marka Yatırım Holding0,75-1,3220,97
Marmaris Altınyunus22,900,6230,41
Marshall30,000,3318,95
Martı GMYO0,741,3713,85
Martı Otel0,741,3727,59
Mavi Giyim45,20-0,0940,29
Mazhar Zorlu Holding5,763,4151,18
Mega Polietilen1,69-3,98-17,16
Menderes Tekstil0,914,6026,39
Mensa0,17-5,5621,43
Merit Turizm12,502,29108,68
Merko Gıda0,853,66-15,84
Metal Gayrimenkul0,731,39-16,09
Metemtur Otelcilik1,501,3542,86
Metro Holding2,20-5,17189,47
Metro Petrol ve Tesisleri1,821,6865,45
Metro Yatırım Ortaklığı1,324,7611,86
Migros Ticaret21,802,6446,31
Milpa1,91-1,0433,63
Mistral GMYO1,53-10,000,00
MLP Sağlık15,013,0240,28
MMC San. ve Tic. Yat.0,940,00-14,55
Mondi Tire Kutsan1,652,48-11,29
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.072,40
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret8,460,59
Net Holding1,711,18-12,76
Netaş Telekom.9,634,2249,07
Niğbaş Niğde Beton6,50-1,3762,50
Nuh Çimento10,445,4550,65
Nurol GMYO2,84-1,7335,24
Odaş Elektrik1,745,4523,57
Olmuksan-IP4,211,6924,93
Orge Enerji Elektrik3,542,3113,46
Orma Orman Mahsulleri2,99-0,33149,17
Osmanlı Menkul1,792,294,07
Ostim Endüstriyel Yat1,140,885,56
Otokar141,601,2264,87
Oyak Yat. Ort.2,02-0,4927,58
Oylum Sınai Yatırımlar2,871,41181,37
Özak GMYO1,89-0,5330,42
Özbal Çelik Boru1,281,59-7,25
Özderici GMYO1,070,94-54,47
Özerden Plastik2,12-3,645,57
Panora GMYO4,93-1,9934,08
Park Elek.Madencilik2,621,558,71
Parsan12,911,1847,37
Pegasus63,40-0,39176,61
Peker GMYO2,970,68-63,89
Penguen Gıda1,623,1850,00
Pera GMYO0,742,78-3,90
Pergamon Dış Ticaret6,262,962,50
Petkim3,512,33-10,86
Petrokent Turizm115,20-7,8467,69
Pınar Et ve Un7,531,8969,72
Pınar Su1,600,6328,00
Pınar Süt8,972,5144,28
Plastikkart5,342,8997,78
Polisan Holding2,622,75-13,10
Politeknik Metal70,002,9499,62
Prizma Press Matbaacılık4,05-1,46161,29
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.089,200,09
QNB Finans Fin. Kir.31,4415,00362,35
QNB Finansbank17,901,7098,67
Ral Yatırım Holding7,402,64302,17
Ray Sigorta2,391,7071,94
Reysaş GMYO1,662,47140,58
Reysaş Lojistik1,371,4885,14
Rhea Girişim0,780,0018,18
Rodrigo Tekstil2,00-5,665,26
Royal Halı1,083,859,09
RTA Laboratuvarları1,511,34-6,98
Sabancı Holding8,380,3615,86
Safkar Ege Soğutmacılık1,62-4,144,50
Salix Yatırım Holding5,603,7045,45
Sanel Mühendislik3,581,9964,22
Sanifoam Sünger2,08-0,4866,40
Sanko Pazarlama4,163,74109,67
Saray Matbaacılık1,090,009,00
Sarkuysan3,701,3717,73
Sasa Polyester6,32-7,749,99
Say Reklamcılık1,268,6234,04
Sekuro Plastik3,610,0021,96
Selçuk Ecza Deposu5,71-0,52110,05
Selçuk Gıda1,80-4,7635,34
Senkron Güvenlik2,72-0,73172,00
Serve Film Prodüksiyon1,710,00-12,31
Servet GMYO4,98-2,165,96
Seyitler Kimya4,70-2,8922,08
Silverline Endüstri1,53-0,6514,18
Sinpaş GMYO0,816,58118,92
Smartiks Yazılım2,570,78
Soda Sanayii5,521,10-18,41
Sodaş Sodyum Sanayii8,154,4946,89
Söktaş1,631,8728,35
Sönmez Filament3,940,7726,28
Sönmez Pamuklu4,041,7629,49
Sumaş Suni Tahta7,89-1,1317,84
Şeker Fin. Kir.4,220,2449,65
Şekerbank1,011,00-8,18
Şişe Cam4,432,07-19,19
Şok Marketler9,28-1,38-13,67
T. Halk Bankası5,250,96-25,21
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası54,504,61220,60
T.S.K.B.0,912,2512,35
T.Tuborg8,480,476,88
Taç Tarım Ürünleri3,73-3,62-26,28
Tat Gıda4,670,4322,25
TAV Havalimanları26,001,9618,23
Taze Kuru Gıda9,58-9,9640,88
Tek-Art Turizm0,790,00-7,06
Tekfen Holding17,052,71-13,14
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,68-0,37-9,76
Temapol Polimer Plastik3,720,0021,57
TGS Dış Ticaret3,192,9040,11
Tofaş Oto. Fab.23,105,0048,92
Torunlar GMYO1,741,1615,23
Trabzon Liman7,780,9113,10
Trabzonspor Sportif1,35-4,26-1,90
Trakya Cam2,932,451,42
Trend GMYO1,53-0,6520,47
TSKB GMYO0,890,008,54
Tuğçelik2,760,3629,58
Tukaş6,001,69261,45
Turcas Petrol1,942,6537,59
Turkcell12,33-0,565,07
Tümosan Motor ve Traktör4,741,075,33
Tüpraş128,301,5022,97
Türk Hava Yolları11,832,25-26,57
Türk Prysmian Kablo2,091,4621,18
Türk Telekom6,193,0058,72
Türk Traktör43,341,0724,18
Türker Proje Gayrimenkul35,120,069,27
Ufuk Yatırım1,71-1,1650,00
Ulaşlar Turizm Yat.1,56-1,2736,84
Ulusoy Elektrik25,78-0,7761,53
Ulusoy Un Sanayi3,160,9651,92
Umpaş Holding0,410,00-25,45
Uşak Seramik1,480,6833,33
Utopya Turizm3,711,09-9,51
Uzertaş Boya1,17-3,3195,00
Ülker Bisküvi18,901,0728,83
Ünye Çimento3,121,30-6,74
Vakıf Fin. Kir.1,49-6,884,63
Vakıf GMYO1,821,68-6,51
Vakıf Yat. Ort.1,94-2,0227,63
Vakıflar Bankası4,401,8512,82
Vakko Tekstil3,940,5151,05
Vanet Gıda1,53-3,1617,69
Verusa Holding17,480,755,52
Verusaturk Girisim3,270,936,08
Vestel10,140,7082,70
Vestel Beyaz Eşya15,231,8055,92
Viking Kağıt1,22-1,6110,91
Yapı Kredi Koray GMYO1,921,0511,63
Yapı ve Kredi Bank.2,362,6147,50
Yaprak Süt ve Besi Çift.4,30-1,1554,12
Yataş6,241,1339,60
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,070,0013,83
Yeni Gimat GMYO11,330,5357,79
Yeşil GMYO0,45-2,1766,67
Yeşil Yapı0,430,0065,38
Yeşil Yatırım Holding10,350,497,48
Yibitaş İnşaat Malzeme2.483,00-3,7112,91
Yonga Mobilya6,650,152,46
Yünsa5,020,6020,24
Zorlu Enerji1,211,68-1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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