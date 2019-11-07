Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.500,00
|2,21
|504,54
|İş Bankası (C)
|6,21
|2,31
|37,09
|İş Bankası (Kur.)
|159.999,90
|
|229,20
|İş Fin.Kir.
|2,62
|0,38
|-43,41
|İş Girişim
|2,64
|1,93
|29,41
|İş GMYO
|0,98
|0,00
|-9,26
|İş Y. Men. Değ.
|3,87
|1,31
|109,55
|İş Yat. Ort.
|1,44
|-0,69
|95,09
|İşbir Holding
|350,00
|0,00
|154,74
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|-2,13
|-45,24
|İttifak Holding
|3,84
|0,79
|85,81
|İz Hayvancılık Tarım
|5,42
|2,07
|-17,75
|İzmir Demir Çelik
|3,73
|7,49
|124,70
|İzmir Fırça
|1,77
|6,63
|-14,49
|Jantsa Jant Sanayi
|48,40
|2,89
|87,51
|Kafein Yazılım
|7,38
|1,10
|7,14
|Kapital Yat. Holding
|2,56
|-5,19
|-10,80
|Kaplamin
|4,73
|3,96
|31,39
|Kardemir (A)
|2,27
|1,79
|32,62
|Kardemir (B)
|2,27
|2,25
|31,90
|Kardemir (D)
|2,33
|2,64
|13,34
|Karel Elektronik
|11,55
|1,14
|176,98
|Karsan Otomotiv
|1,27
|1,60
|-0,78
|Karsu Tekstil
|1,85
|0,54
|48,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,05
|0,00
|90,54
|Kartonsan
|337,00
|4,82
|5,65
|Katmerciler Ekipman
|3,00
|0,00
|-0,29
|Kent Gıda
|117,80
|0,86
|-1,01
|Kerevitaş Gıda
|2,73
|-1,09
|51,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|-2,56
|8,57
|Kiler GMYO
|2,04
|3,03
|16,57
|Klimasan Klima
|16,12
|-10,44
|315,47
|Koç Holding
|19,85
|2,64
|43,33
|Konfrut Gıda
|7,25
|-1,09
|51,80
|Konya Çimento
|209,10
|1,90
|17,47
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,70
|1,04
|23,67
|Koza Altın
|69,35
|1,76
|35,19
|Koza Madencilik
|8,61
|2,50
|19,25
|Körfez GMYO
|1,53
|-0,65
|25,41
|Kristal Kola
|1,24
|1,64
|18,10
|Kron Telekomünikasyon
|8,78
|-0,34
|0,92
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,33
|-0,97
|40,99
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,27
|0,00
|12,39
|Kütahya Porselen
|5,37
|0,75
|18,02
|Lider Faktoring
|2,74
|-0,36
|21,78
|Link Bilgisayar
|10,66
|0,66
|28,13
|Logo Yazılım
|41,66
|2,51
|53,50
|Lokman Hekim Sağlık
|3,80
|0,00
|-15,56
|Lüks Kadife
|7,50
|1,49
|54,64
|Makina Takım
|1,47
|0,68
|-4,55
|Mardin Çimento
|5,79
|2,84
|108,50
|Marka Yatırım Holding
|0,75
|1,35
|20,97
|Marmaris Altınyunus
|23,18
|0,78
|32,00
|Marshall
|30,28
|1,41
|20,06
|Martı GMYO
|0,80
|5,26
|23,08
|Martı Otel
|0,75
|2,74
|29,31
|Mavi Giyim
|45,26
|0,58
|40,47
|Mazhar Zorlu Holding
|5,40
|-3,57
|41,73
|Mega Polietilen
|1,76
|3,53
|-13,73
|Menderes Tekstil
|0,93
|1,09
|29,17
|Mensa
|0,18
|5,88
|28,57
|Merit Turizm
|13,90
|2,96
|132,05
|Merko Gıda
|0,84
|0,00
|-16,83
|Metal Gayrimenkul
|0,71
|1,43
|-18,39
|Metemtur Otelcilik
|1,53
|1,32
|45,71
|Metro Holding
|2,30
|-1,71
|202,63
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,76
|-0,56
|60,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,39
|6,11
|17,80
|Migros Ticaret
|21,60
|1,22
|44,97
|Milpa
|1,86
|1,09
|30,13
|Mistral GMYO
|1,45
|0,00
|-5,23
|MLP Sağlık
|15,48
|-2,27
|44,67
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,95
|0,00
|-13,64
|Mondi Tire Kutsan
|1,96
|17,37
|5,38
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.072,40
|
|
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|9,70
|1,25
|
|Net Holding
|1,78
|1,71
|-9,18
|Netaş Telekom.
|10,05
|1,41
|55,57
|Niğbaş Niğde Beton
|7,10
|-1,39
|77,50
|Nuh Çimento
|12,04
|-0,82
|73,73
|Nurol GMYO
|2,83
|2,17
|34,76
|Odaş Elektrik
|1,55
|-11,43
|10,08
|Olmuksan-IP
|4,34
|1,88
|28,78
|Orge Enerji Elektrik
|3,68
|-0,81
|17,95
|Orma Orman Mahsulleri
|2,99
|4,91
|149,17
|Osmanlı Menkul
|1,68
|1,82
|-2,33
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,15
|0,88
|6,48
|Otokar
|143,00
|-0,42
|66,50
|Oyak Yat. Ort.
|1,98
|1,02
|25,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,85
|-0,70
|179,41
|Özak GMYO
|1,88
|1,62
|29,73
|Özbal Çelik Boru
|1,32
|1,54
|-4,35
|Özderici GMYO
|1,12
|3,70
|-52,34
|Özerden Plastik
|2,08
|-0,95
|3,58
|Panora GMYO
|4,90
|0,20
|33,27
|Park Elek.Madencilik
|2,71
|0,74
|12,45
|Parsan
|13,05
|0,54
|48,97
|Pegasus
|62,40
|0,08
|172,25
|Peker GMYO
|3,05
|1,67
|-62,92
|Penguen Gıda
|1,61
|0,63
|49,07
|Pera GMYO
|0,76
|0,00
|-1,30
|Pergamon Dış Ticaret
|6,38
|2,08
|4,46
|Petkim
|3,67
|3,38
|-6,79
|Petrokent Turizm
|112,20
|-0,62
|63,32
|Pınar Et ve Un
|7,92
|1,93
|78,51
|Pınar Su
|1,98
|20,00
|58,40
|Pınar Süt
|8,96
|0,79
|44,12
|Plastikkart
|5,28
|0,19
|95,56
|Polisan Holding
|2,74
|0,74
|-9,12
|Politeknik Metal
|74,50
|0,88
|112,45
|Prizma Press Matbaacılık
|4,12
|-0,96
|165,81
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.090,80
|0,07
|
|QNB Finans Fin. Kir.
|36,22
|-2,06
|432,65
|QNB Finansbank
|18,03
|-1,37
|100,11
|Ral Yatırım Holding
|7,28
|-0,14
|295,65
|Ray Sigorta
|2,54
|5,83
|82,73
|Reysaş GMYO
|1,78
|4,09
|157,97
|Reysaş Lojistik
|1,37
|2,24
|85,14
|Rhea Girişim
|0,78
|0,00
|18,18
|Rodrigo Tekstil
|2,05
|3,54
|7,89
|Royal Halı
|1,07
|0,00
|8,08
|RTA Laboratuvarları
|1,63
|1,87
|0,41
|Sabancı Holding
|8,62
|2,38
|19,18
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,63
|1,87
|5,15
|Salix Yatırım Holding
|5,68
|2,53
|47,53
|Sanel Mühendislik
|3,60
|0,28
|65,14
|Sanifoam Sünger
|2,10
|0,48
|68,00
|Sanko Pazarlama
|4,41
|-0,45
|122,27
|Saray Matbaacılık
|1,11
|0,00
|11,00
|Sarkuysan
|3,73
|0,81
|18,69
|Sasa Polyester
|6,17
|0,98
|7,38
|Say Reklamcılık
|1,31
|7,38
|39,36
|Sekuro Plastik
|3,75
|1,35
|26,69
|Selçuk Ecza Deposu
|5,81
|2,83
|113,72
|Selçuk Gıda
|1,72
|0,00
|29,32
|Senkron Güvenlik
|2,77
|1,09
|177,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,74
|0,00
|-10,77
|Servet GMYO
|5,87
|3,89
|24,89
|Seyitler Kimya
|4,59
|0,00
|19,22
|Silverline Endüstri
|1,54
|0,00
|14,93
|Sinpaş GMYO
|0,84
|0,00
|127,03
|Smartiks Yazılım
|2,85
|8,78
|
|Soda Sanayii
|5,62
|0,54
|-16,93
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,18
|2,25
|47,43
|Söktaş
|1,63
|1,24
|28,35
|Sönmez Filament
|3,96
|1,02
|26,92
|Sönmez Pamuklu
|3,96
|0,51
|26,92
|Sumaş Suni Tahta
|8,02
|-0,25
|19,78
|Şeker Fin. Kir.
|4,09
|-0,24
|45,04
|Şekerbank
|1,04
|1,96
|-5,45
|Şişe Cam
|4,60
|0,88
|-16,09
|Şok Marketler
|9,68
|2,87
|-9,95
|T. Halk Bankası
|5,51
|2,23
|-21,51
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|64,15
|12,54
|277,36
|T.S.K.B.
|0,95
|4,40
|17,28
|T.Tuborg
|8,99
|-0,11
|13,31
|Taç Tarım Ürünleri
|3,60
|0,56
|-28,85
|Tat Gıda
|4,71
|0,00
|23,30
|TAV Havalimanları
|27,56
|0,66
|25,32
|Taze Kuru Gıda
|9,10
|-0,44
|33,82
|Tek-Art Turizm
|0,79
|0,00
|-7,06
|Tekfen Holding
|17,95
|4,18
|-8,56
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,76
|0,73
|-7,07
|Temapol Polimer Plastik
|4,12
|-2,60
|34,64
|TGS Dış Ticaret
|3,41
|7,57
|49,77
|Tofaş Oto. Fab.
|24,26
|1,17
|56,40
|Torunlar GMYO
|1,84
|3,95
|21,85
|Trabzon Liman
|8,17
|1,49
|18,77
|Trabzonspor Sportif
|1,40
|-0,71
|1,74
|Trakya Cam
|3,04
|2,36
|5,23
|Trend GMYO
|1,55
|1,31
|22,05
|TSKB GMYO
|0,91
|1,11
|10,98
|Tuğçelik
|2,84
|1,79
|33,33
|Tukaş
|6,07
|2,36
|265,66
|Turcas Petrol
|2,01
|-0,99
|42,55
|Turkcell
|13,17
|2,17
|12,23
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,87
|0,62
|8,22
|Tüpraş
|129,40
|1,89
|24,02
|Türk Hava Yolları
|12,66
|6,03
|-21,42
|Türk Prysmian Kablo
|2,15
|2,38
|24,66
|Türk Telekom
|6,58
|2,81
|68,72
|Türk Traktör
|44,92
|3,26
|28,71
|Türker Proje Gayrimenkul
|35,48
|0,45
|10,39
|Ufuk Yatırım
|1,77
|0,00
|55,26
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,58
|0,64
|38,60
|Ulusoy Elektrik
|25,92
|0,15
|62,41
|Ulusoy Un Sanayi
|3,18
|1,27
|52,88
|Umpaş Holding
|0,41
|0,00
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,62
|3,85
|45,95
|Utopya Turizm
|3,64
|0,28
|-11,22
|Uzertaş Boya
|1,14
|-0,87
|90,00
|Ülker Bisküvi
|20,08
|0,60
|36,88
|Ünye Çimento
|3,25
|1,25
|-2,86
|Vakıf Fin. Kir.
|1,40
|0,00
|-1,69
|Vakıf GMYO
|1,92
|3,78
|-1,37
|Vakıf Yat. Ort.
|1,95
|-0,51
|28,29
|Vakıflar Bankası
|4,64
|3,11
|18,97
|Vakko Tekstil
|4,16
|-0,48
|59,49
|Vanet Gıda
|1,49
|-0,67
|14,62
|Verusa Holding
|17,78
|0,57
|7,33
|Verusaturk Girisim
|3,27
|0,62
|6,08
|Vestel
|10,83
|3,74
|95,14
|Vestel Beyaz Eşya
|16,20
|2,47
|65,86
|Viking Kağıt
|1,33
|5,56
|20,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,96
|0,00
|13,95
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,46
|2,93
|53,75
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,04
|-3,81
|44,80
|Yataş
|6,42
|1,26
|43,62
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,11
|3,74
|18,09
|Yeni Gimat GMYO
|11,22
|-0,09
|56,26
|Yeşil GMYO
|0,49
|4,26
|81,48
|Yeşil Yapı
|0,47
|2,17
|80,77
|Yeşil Yatırım Holding
|15,00
|20,00
|55,76
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.470,00
|0,73
|12,32
|Yonga Mobilya
|6,86
|0,88
|5,69
|Yünsa
|5,17
|1,97
|23,84
|Zorlu Enerji
|1,24
|1,64
|0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)