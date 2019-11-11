Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|22.310,00
|15,00
|629,04
|İş Bankası (C)
|6,15
|0,00
|35,76
|İş Bankası (Kur.)
|160.000,00
|0,00
|229,20
|İş Fin.Kir.
|2,61
|-0,38
|-43,63
|İş Girişim
|2,70
|3,05
|32,35
|İş GMYO
|0,99
|2,06
|-8,33
|İş Y. Men. Değ.
|3,89
|0,52
|110,63
|İş Yat. Ort.
|1,40
|-1,41
|89,67
|İşbir Holding
|350,00
|1,60
|154,74
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|0,00
|-45,24
|İttifak Holding
|3,86
|0,00
|86,77
|İz Hayvancılık Tarım
|5,18
|-3,18
|-21,40
|İzmir Demir Çelik
|3,63
|-10,59
|118,67
|İzmir Fırça
|1,76
|-1,68
|-14,98
|Jantsa Jant Sanayi
|48,52
|-0,49
|87,98
|Kafein Yazılım
|8,43
|13,00
|22,39
|Kapital Yat. Holding
|2,59
|-2,63
|-9,76
|Kaplamin
|4,67
|-0,64
|29,72
|Kardemir (A)
|2,26
|0,00
|32,04
|Kardemir (B)
|2,26
|0,00
|31,32
|Kardemir (D)
|2,28
|-1,30
|10,90
|Karel Elektronik
|12,26
|0,33
|194,00
|Karsan Otomotiv
|1,30
|5,69
|1,56
|Karsu Tekstil
|1,85
|1,09
|48,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,25
|-0,96
|95,95
|Kartonsan
|342,60
|0,71
|7,40
|Katmerciler Ekipman
|2,89
|-3,34
|-3,94
|Kent Gıda
|117,00
|0,00
|-1,68
|Kerevitaş Gıda
|2,72
|-0,37
|51,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|-2,56
|8,57
|Kiler GMYO
|2,12
|1,44
|21,14
|Klimasan Klima
|16,10
|2,16
|314,96
|Koç Holding
|19,97
|0,60
|44,20
|Konfrut Gıda
|7,05
|-0,98
|47,61
|Konya Çimento
|208,80
|0,38
|17,30
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,82
|-0,08
|24,93
|Koza Altın
|71,00
|3,50
|38,40
|Koza Madencilik
|8,74
|3,07
|21,05
|Körfez GMYO
|1,52
|0,66
|24,59
|Kristal Kola
|1,28
|0,79
|21,90
|Kron Telekomünikasyon
|9,22
|2,44
|5,98
|Kuştur Kuşadası Turizm
|18,90
|-0,47
|37,86
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,28
|0,00
|13,27
|Kütahya Porselen
|5,58
|1,45
|22,64
|Lider Faktoring
|2,72
|0,00
|20,89
|Link Bilgisayar
|10,79
|1,41
|29,69
|Logo Yazılım
|42,82
|2,78
|57,77
|Lokman Hekim Sağlık
|3,93
|3,69
|-12,67
|Lüks Kadife
|7,47
|-1,32
|54,02
|Makina Takım
|1,47
|1,38
|-4,55
|Mardin Çimento
|5,68
|-0,53
|104,54
|Marka Yatırım Holding
|0,76
|0,00
|22,58
|Marmaris Altınyunus
|23,36
|0,52
|33,03
|Marshall
|32,00
|5,47
|26,88
|Martı GMYO
|0,93
|1,09
|43,08
|Martı Otel
|0,78
|-1,27
|34,48
|Mavi Giyim
|45,50
|1,02
|41,22
|Mazhar Zorlu Holding
|5,49
|-1,96
|44,09
|Mega Polietilen
|1,75
|-1,13
|-14,22
|Menderes Tekstil
|0,85
|-7,61
|18,06
|Mensa
|0,17
|0,00
|21,43
|Merit Turizm
|14,46
|6,64
|141,40
|Merko Gıda
|0,85
|-1,16
|-15,84
|Metal Gayrimenkul
|0,85
|8,97
|-2,30
|Metemtur Otelcilik
|1,54
|1,32
|46,67
|Metro Holding
|2,29
|1,78
|201,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,79
|-1,65
|62,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,37
|0,00
|16,10
|Migros Ticaret
|21,18
|-0,19
|42,15
|Milpa
|1,85
|0,00
|29,43
|Mistral GMYO
|1,46
|-1,35
|-4,58
|MLP Sağlık
|14,72
|-2,13
|37,57
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|-1,05
|-14,55
|Mondi Tire Kutsan
|1,78
|-0,56
|-4,30
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|11,06
|5,03
|Net Holding
|1,79
|1,13
|-8,67
|Netaş Telekom.
|9,90
|-1,00
|53,25
|Niğbaş Niğde Beton
|6,99
|-1,41
|74,75
|Nuh Çimento
|11,60
|-3,33
|67,38
|Nurol GMYO
|2,85
|0,71
|35,71
|Odaş Elektrik
|1,46
|-2,67
|3,69
|Olmuksan-IP
|4,92
|14,95
|45,99
|Orge Enerji Elektrik
|3,68
|2,22
|17,95
|Orma Orman Mahsulleri
|2,94
|2,80
|145,00
|Osmanlı Menkul
|1,88
|7,43
|9,30
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,15
|0,88
|6,48
|Otokar
|144,90
|-0,41
|68,71
|Oyak Yat. Ort.
|1,95
|-1,52
|23,16
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,99
|5,65
|193,14
|Özak GMYO
|1,93
|1,05
|33,18
|Özbal Çelik Boru
|1,37
|0,74
|-0,72
|Özderici GMYO
|1,16
|2,65
|-50,64
|Özerden Plastik
|2,08
|0,48
|3,58
|Panora GMYO
|4,95
|-3,32
|34,63
|Park Elek.Madencilik
|2,66
|-1,48
|10,37
|Parsan
|13,76
|2,38
|57,08
|Pegasus
|66,10
|1,69
|188,39
|Peker GMYO
|3,07
|0,00
|-62,67
|Penguen Gıda
|1,62
|0,00
|50,00
|Pera GMYO
|0,75
|1,35
|-2,60
|Pergamon Dış Ticaret
|6,44
|0,78
|5,45
|Petkim
|3,67
|-1,61
|-6,79
|Petrokent Turizm
|104,00
|-3,70
|51,38
|Pınar Et ve Un
|8,03
|0,00
|80,98
|Pınar Su
|1,84
|-3,66
|47,20
|Pınar Süt
|9,04
|0,00
|45,41
|Plastikkart
|5,37
|0,19
|98,89
|Polisan Holding
|2,66
|-1,48
|-11,77
|Politeknik Metal
|76,00
|0,00
|116,73
|Prizma Press Matbaacılık
|4,01
|-0,99
|158,71
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.091,00
|0,05
|QNB Finans Fin. Kir.
|34,00
|-3,13
|400,00
|QNB Finansbank
|17,51
|-1,52
|94,34
|Ral Yatırım Holding
|7,15
|-1,79
|288,59
|Ray Sigorta
|2,51
|-0,40
|80,58
|Reysaş GMYO
|2,03
|5,18
|194,20
|Reysaş Lojistik
|1,46
|2,10
|97,30
|Rhea Girişim
|0,81
|5,19
|22,73
|Rodrigo Tekstil
|2,03
|-3,79
|6,84
|Royal Halı
|1,05
|-2,78
|6,06
|RTA Laboratuvarları
|1,75
|8,02
|7,80
|Sabancı Holding
|8,65
|0,58
|19,60
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,59
|-0,63
|2,57
|Salix Yatırım Holding
|5,82
|-1,36
|51,17
|Sanel Mühendislik
|3,65
|1,39
|67,43
|Sanifoam Sünger
|2,18
|0,00
|74,40
|Sanko Pazarlama
|4,77
|8,41
|140,42
|Saray Matbaacılık
|1,12
|1,82
|12,00
|Sarkuysan
|3,81
|1,33
|21,23
|Sasa Polyester
|6,18
|0,16
|7,55
|Say Reklamcılık
|1,36
|3,82
|44,68
|Sekuro Plastik
|3,82
|2,14
|29,05
|Selçuk Ecza Deposu
|5,90
|2,97
|117,03
|Selçuk Gıda
|1,78
|1,14
|33,83
|Senkron Güvenlik
|2,78
|-0,71
|178,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,74
|-0,57
|-10,77
|Servet GMYO
|6,32
|7,12
|34,47
|Seyitler Kimya
|4,70
|2,17
|22,08
|Silverline Endüstri
|1,53
|0,00
|14,18
|Sinpaş GMYO
|0,84
|-1,18
|127,03
|Smartiks Yazılım
|3,61
|11,08
|Soda Sanayii
|5,67
|1,25
|-16,19
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,05
|-2,07
|45,08
|Söktaş
|1,65
|0,61
|29,92
|Sönmez Filament
|3,94
|0,25
|26,28
|Sönmez Pamuklu
|3,92
|-1,01
|25,64
|Sumaş Suni Tahta
|7,96
|-0,13
|18,88
|Şeker Fin. Kir.
|4,12
|-0,48
|46,10
|Şekerbank
|1,04
|0,00
|-5,45
|Şişe Cam
|4,45
|0,23
|-18,83
|Şok Marketler
|9,76
|1,88
|-9,21
|T. Halk Bankası
|5,76
|-0,17
|-17,95
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|46,38
|-14,98
|172,83
|T.S.K.B.
|0,93
|0,00
|14,81
|T.Tuborg
|9,16
|0,00
|15,45
|Taç Tarım Ürünleri
|3,53
|-2,22
|-30,24
|Tat Gıda
|4,69
|0,00
|22,77
|TAV Havalimanları
|27,80
|1,31
|26,42
|Taze Kuru Gıda
|8,50
|-7,10
|25,00
|Tek-Art Turizm
|0,80
|0,00
|-5,88
|Tekfen Holding
|17,97
|0,28
|-8,46
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,87
|3,24
|-3,37
|Temapol Polimer Plastik
|4,14
|-1,19
|35,29
|TGS Dış Ticaret
|3,48
|1,75
|52,85
|Tofaş Oto. Fab.
|23,90
|-0,42
|54,08
|Torunlar GMYO
|1,92
|2,67
|27,15
|Trabzon Liman
|8,22
|1,23
|19,50
|Trabzonspor Sportif
|1,45
|2,11
|5,37
|Trakya Cam
|3,07
|3,02
|6,27
|Trend GMYO
|1,63
|3,82
|28,35
|TSKB GMYO
|0,91
|1,11
|10,98
|Tuğçelik
|2,95
|0,34
|38,50
|Tukaş
|6,57
|1,70
|295,78
|Turcas Petrol
|2,21
|6,25
|56,74
|Turkcell
|13,25
|0,91
|12,91
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,94
|1,65
|9,78
|Tüpraş
|127,00
|-0,39
|21,72
|Türk Hava Yolları
|12,99
|1,48
|-19,37
|Türk Prysmian Kablo
|2,13
|-0,93
|23,50
|Türk Telekom
|6,55
|-1,06
|67,95
|Türk Traktör
|45,08
|-1,01
|29,17
|Türker Proje Gayrimenkul
|36,68
|4,44
|14,13
|Ufuk Yatırım
|1,74
|-1,69
|52,63
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,67
|5,70
|46,49
|Ulusoy Elektrik
|25,46
|-1,16
|59,52
|Ulusoy Un Sanayi
|3,25
|0,31
|56,25
|Umpaş Holding
|0,48
|9,09
|-12,73
|Uşak Seramik
|1,66
|3,11
|49,55
|Utopya Turizm
|3,71
|0,00
|-9,51
|Uzertaş Boya
|1,26
|5,00
|110,00
|Ülker Bisküvi
|20,90
|2,85
|42,47
|Ünye Çimento
|3,16
|0,32
|-5,55
|Vakıf Fin. Kir.
|1,44
|0,00
|1,12
|Vakıf GMYO
|1,90
|0,00
|-2,40
|Vakıf Yat. Ort.
|1,93
|0,00
|26,97
|Vakıflar Bankası
|4,72
|0,85
|21,03
|Vakko Tekstil
|4,21
|3,19
|61,40
|Vanet Gıda
|1,52
|1,33
|16,92
|Verusa Holding
|15,50
|1,17
|-6,43
|Verusaturk Girisim
|3,50
|6,71
|13,54
|Vestel
|10,80
|-0,37
|94,59
|Vestel Beyaz Eşya
|16,16
|-0,37
|65,45
|Viking Kağıt
|1,36
|4,62
|23,64
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,98
|0,51
|15,12
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,44
|0,41
|52,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,17
|0,97
|49,46
|Yataş
|6,31
|-1,10
|41,16
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,10
|0,92
|17,02
|Yeni Gimat GMYO
|11,15
|-0,45
|55,28
|Yeşil GMYO
|0,48
|-2,04
|77,78
|Yeşil Yapı
|0,47
|2,17
|80,77
|Yeşil Yatırım Holding
|12,80
|-7,31
|32,92
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.471,00
|-0,02
|12,37
|Yonga Mobilya
|6,87
|3,78
|5,84
|Yünsa
|5,31
|3,91
|27,19
|Zorlu Enerji
|1,22
|0,83
|-0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)