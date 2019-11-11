Haberler » Ekonomi » Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 22.

11.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:36Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)22.310,0015,00629,04
İş Bankası (C)6,150,0035,76
İş Bankası (Kur.)160.000,000,00229,20
İş Fin.Kir.2,61-0,38-43,63
İş Girişim2,703,0532,35
İş GMYO0,992,06-8,33
İş Y. Men. Değ.3,890,52110,63
İş Yat. Ort.1,40-1,4189,67
İşbir Holding350,001,60154,74
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,460,00-45,24
İttifak Holding3,860,0086,77
İz Hayvancılık Tarım5,18-3,18-21,40
İzmir Demir Çelik3,63-10,59118,67
İzmir Fırça1,76-1,68-14,98
Jantsa Jant Sanayi48,52-0,4987,98
Kafein Yazılım8,4313,0022,39
Kapital Yat. Holding2,59-2,63-9,76
Kaplamin4,67-0,6429,72
Kardemir (A)2,260,0032,04
Kardemir (B)2,260,0031,32
Kardemir (D)2,28-1,3010,90
Karel Elektronik12,260,33194,00
Karsan Otomotiv1,305,691,56
Karsu Tekstil1,851,0948,00
Karsusan Su Ürünleri San.7,25-0,9695,95
Kartonsan342,600,717,40
Katmerciler Ekipman2,89-3,34-3,94
Kent Gıda117,000,00-1,68
Kerevitaş Gıda2,72-0,3751,11
Kervansaray Yat. Holding0,38-2,568,57
Kiler GMYO2,121,4421,14
Klimasan Klima16,102,16314,96
Koç Holding19,970,6044,20
Konfrut Gıda7,05-0,9847,61
Konya Çimento208,800,3817,30
Kordsa Teknik Tekstil11,82-0,0824,93
Koza Altın71,003,5038,40
Koza Madencilik8,743,0721,05
Körfez GMYO1,520,6624,59
Kristal Kola1,280,7921,90
Kron Telekomünikasyon9,222,445,98
Kuştur Kuşadası Turizm18,90-0,4737,86
Kuyumcukent Gayrimenkul1,280,0013,27
Kütahya Porselen5,581,4522,64
Lider Faktoring2,720,0020,89
Link Bilgisayar10,791,4129,69
Logo Yazılım42,822,7857,77
Lokman Hekim Sağlık3,933,69-12,67
Lüks Kadife7,47-1,3254,02
Makina Takım1,471,38-4,55
Mardin Çimento5,68-0,53104,54
Marka Yatırım Holding0,760,0022,58
Marmaris Altınyunus23,360,5233,03
Marshall32,005,4726,88
Martı GMYO0,931,0943,08
Martı Otel0,78-1,2734,48
Mavi Giyim45,501,0241,22
Mazhar Zorlu Holding5,49-1,9644,09
Mega Polietilen1,75-1,13-14,22
Menderes Tekstil0,85-7,6118,06
Mensa0,170,0021,43
Merit Turizm14,466,64141,40
Merko Gıda0,85-1,16-15,84
Metal Gayrimenkul0,858,97-2,30
Metemtur Otelcilik1,541,3246,67
Metro Holding2,291,78201,32
Metro Petrol ve Tesisleri1,79-1,6562,73
Metro Yatırım Ortaklığı1,370,0016,10
Migros Ticaret21,18-0,1942,15
Milpa1,850,0029,43
Mistral GMYO1,46-1,35-4,58
MLP Sağlık14,72-2,1337,57
MMC San. ve Tic. Yat.0,94-1,05-14,55
Mondi Tire Kutsan1,78-0,56-4,30
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,20
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret11,065,03
Net Holding1,791,13-8,67
Netaş Telekom.9,90-1,0053,25
Niğbaş Niğde Beton6,99-1,4174,75
Nuh Çimento11,60-3,3367,38
Nurol GMYO2,850,7135,71
Odaş Elektrik1,46-2,673,69
Olmuksan-IP4,9214,9545,99
Orge Enerji Elektrik3,682,2217,95
Orma Orman Mahsulleri2,942,80145,00
Osmanlı Menkul1,887,439,30
Ostim Endüstriyel Yat1,150,886,48
Otokar144,90-0,4168,71
Oyak Yat. Ort.1,95-1,5223,16
Oylum Sınai Yatırımlar2,995,65193,14
Özak GMYO1,931,0533,18
Özbal Çelik Boru1,370,74-0,72
Özderici GMYO1,162,65-50,64
Özerden Plastik2,080,483,58
Panora GMYO4,95-3,3234,63
Park Elek.Madencilik2,66-1,4810,37
Parsan13,762,3857,08
Pegasus66,101,69188,39
Peker GMYO3,070,00-62,67
Penguen Gıda1,620,0050,00
Pera GMYO0,751,35-2,60
Pergamon Dış Ticaret6,440,785,45
Petkim3,67-1,61-6,79
Petrokent Turizm104,00-3,7051,38
Pınar Et ve Un8,030,0080,98
Pınar Su1,84-3,6647,20
Pınar Süt9,040,0045,41
Plastikkart5,370,1998,89
Polisan Holding2,66-1,48-11,77
Politeknik Metal76,000,00116,73
Prizma Press Matbaacılık4,01-0,99158,71
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.091,000,05
QNB Finans Fin. Kir.34,00-3,13400,00
QNB Finansbank17,51-1,5294,34
Ral Yatırım Holding7,15-1,79288,59
Ray Sigorta2,51-0,4080,58
Reysaş GMYO2,035,18194,20
Reysaş Lojistik1,462,1097,30
Rhea Girişim0,815,1922,73
Rodrigo Tekstil2,03-3,796,84
Royal Halı1,05-2,786,06
RTA Laboratuvarları1,758,027,80
Sabancı Holding8,650,5819,60
Safkar Ege Soğutmacılık1,59-0,632,57
Salix Yatırım Holding5,82-1,3651,17
Sanel Mühendislik3,651,3967,43
Sanifoam Sünger2,180,0074,40
Sanko Pazarlama4,778,41140,42
Saray Matbaacılık1,121,8212,00
Sarkuysan3,811,3321,23
Sasa Polyester6,180,167,55
Say Reklamcılık1,363,8244,68
Sekuro Plastik3,822,1429,05
Selçuk Ecza Deposu5,902,97117,03
Selçuk Gıda1,781,1433,83
Senkron Güvenlik2,78-0,71178,00
Serve Film Prodüksiyon1,74-0,57-10,77
Servet GMYO6,327,1234,47
Seyitler Kimya4,702,1722,08
Silverline Endüstri1,530,0014,18
Sinpaş GMYO0,84-1,18127,03
Smartiks Yazılım3,6111,08
Soda Sanayii5,671,25-16,19
Sodaş Sodyum Sanayii8,05-2,0745,08
Söktaş1,650,6129,92
Sönmez Filament3,940,2526,28
Sönmez Pamuklu3,92-1,0125,64
Sumaş Suni Tahta7,96-0,1318,88
Şeker Fin. Kir.4,12-0,4846,10
Şekerbank1,040,00-5,45
Şişe Cam4,450,23-18,83
Şok Marketler9,761,88-9,21
T. Halk Bankası5,76-0,17-17,95
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası46,38-14,98172,83
T.S.K.B.0,930,0014,81
T.Tuborg9,160,0015,45
Taç Tarım Ürünleri3,53-2,22-30,24
Tat Gıda4,690,0022,77
TAV Havalimanları27,801,3126,42
Taze Kuru Gıda8,50-7,1025,00
Tek-Art Turizm0,800,00-5,88
Tekfen Holding17,970,28-8,46
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,873,24-3,37
Temapol Polimer Plastik4,14-1,1935,29
TGS Dış Ticaret3,481,7552,85
Tofaş Oto. Fab.23,90-0,4254,08
Torunlar GMYO1,922,6727,15
Trabzon Liman8,221,2319,50
Trabzonspor Sportif1,452,115,37
Trakya Cam3,073,026,27
Trend GMYO1,633,8228,35
TSKB GMYO0,911,1110,98
Tuğçelik2,950,3438,50
Tukaş6,571,70295,78
Turcas Petrol2,216,2556,74
Turkcell13,250,9112,91
Tümosan Motor ve Traktör4,941,659,78
Tüpraş127,00-0,3921,72
Türk Hava Yolları12,991,48-19,37
Türk Prysmian Kablo2,13-0,9323,50
Türk Telekom6,55-1,0667,95
Türk Traktör45,08-1,0129,17
Türker Proje Gayrimenkul36,684,4414,13
Ufuk Yatırım1,74-1,6952,63
Ulaşlar Turizm Yat.1,675,7046,49
Ulusoy Elektrik25,46-1,1659,52
Ulusoy Un Sanayi3,250,3156,25
Umpaş Holding0,489,09-12,73
Uşak Seramik1,663,1149,55
Utopya Turizm3,710,00-9,51
Uzertaş Boya1,265,00110,00
Ülker Bisküvi20,902,8542,47
Ünye Çimento3,160,32-5,55
Vakıf Fin. Kir.1,440,001,12
Vakıf GMYO1,900,00-2,40
Vakıf Yat. Ort.1,930,0026,97
Vakıflar Bankası4,720,8521,03
Vakko Tekstil4,213,1961,40
Vanet Gıda1,521,3316,92
Verusa Holding15,501,17-6,43
Verusaturk Girisim3,506,7113,54
Vestel10,80-0,3794,59
Vestel Beyaz Eşya16,16-0,3765,45
Viking Kağıt1,364,6223,64
Yapı Kredi Koray GMYO1,980,5115,12
Yapı ve Kredi Bank.2,440,4152,50
Yaprak Süt ve Besi Çift.4,170,9749,46
Yataş6,31-1,1041,16
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,100,9217,02
Yeni Gimat GMYO11,15-0,4555,28
Yeşil GMYO0,48-2,0477,78
Yeşil Yapı0,472,1780,77
Yeşil Yatırım Holding12,80-7,3132,92
Yibitaş İnşaat Malzeme2.471,00-0,0212,37
Yonga Mobilya6,873,785,84
Yünsa5,313,9127,19
Zorlu Enerji1,220,83-0,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:34 Çinli çelik devi Jingye Grup, British Steel'i satın alıyor
19:26 Denizaltı tasarımı ve teknolojileri tez yarışmasının kazananları belli oldu
19:22 Bakan Varank Konya OSB'yi ziyaret etti
18:57 Bakan Varank: Çevre hassasiyeti de yapay bir siyasi anlayışla mücadele ediyoruz (2)
18:40 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
11:30 Alibaba, Bekarlar Günü'nde 12 saatte 24 milyar dolarlık satış yaptı
10:22 Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
10:10 İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 53 milyar varillik petrol rezervi bulduk
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
11.11.2019 19:45:49