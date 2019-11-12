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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 25.

12.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:38Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)25.656,5015,00738,39
İş Bankası (C)6,241,4637,75
İş Bankası (Kur.)175.000,009,38260,07
İş Fin.Kir.2,641,15-42,98
İş Girişim2,700,0032,35
İş GMYO0,990,00-8,33
İş Y. Men. Değ.3,900,26111,17
İş Yat. Ort.1,400,0089,67
İşbir Holding375,007,14172,94
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,40-13,04-52,38
İttifak Holding3,901,0488,71
İz Hayvancılık Tarım5,312,51-19,42
İzmir Demir Çelik3,948,54137,35
İzmir Fırça1,73-1,70-16,43
Jantsa Jant Sanayi48,16-0,7486,58
Kafein Yazılım8,521,0723,70
Kapital Yat. Holding2,50-3,47-12,89
Kaplamin4,60-1,5027,78
Kardemir (A)2,270,4432,62
Kardemir (B)2,270,4431,90
Kardemir (D)2,290,4411,39
Karel Elektronik12,411,22197,60
Karsan Otomotiv1,28-1,540,00
Karsu Tekstil1,84-0,5447,20
Karsusan Su Ürünleri San.7,20-0,6994,59
Kartonsan323,00-5,721,26
Katmerciler Ekipman2,910,69-3,28
Kent Gıda117,200,17-1,51
Kerevitaş Gıda2,730,3751,67
Kervansaray Yat. Holding0,380,008,57
Kiler GMYO2,193,3025,14
Klimasan Klima16,160,37316,50
Koç Holding19,90-0,3543,70
Konfrut Gıda7,01-0,5746,78
Konya Çimento209,300,2417,58
Kordsa Teknik Tekstil11,77-0,4224,41
Koza Altın72,752,4641,81
Koza Madencilik8,962,5224,10
Körfez GMYO1,530,6625,41
Kristal Kola1,280,0021,90
Kron Telekomünikasyon9,240,226,21
Kuştur Kuşadası Turizm18,00-4,7631,29
Kuyumcukent Gayrimenkul1,23-3,918,85
Kütahya Porselen5,35-4,1217,58
Lider Faktoring2,761,4722,67
Link Bilgisayar11,143,2433,89
Logo Yazılım43,501,5960,28
Lokman Hekim Sağlık3,92-0,25-12,89
Lüks Kadife7,42-0,6752,99
Makina Takım1,470,00-4,55
Mardin Çimento5,802,11108,86
Marka Yatırım Holding0,760,0022,58
Marmaris Altınyunus23,20-0,6832,12
Marshall31,52-1,5024,98
Martı GMYO0,85-8,6030,77
Martı Otel0,780,0034,48
Mavi Giyim44,98-1,1439,60
Mazhar Zorlu Holding5,551,0945,67
Mega Polietilen1,74-0,57-14,71
Menderes Tekstil0,872,3520,83
Mensa0,170,0021,43
Merit Turizm15,698,51161,94
Merko Gıda0,850,00-15,84
Metal Gayrimenkul0,939,416,90
Metemtur Otelcilik1,540,0046,67
Metro Holding2,404,80215,79
Metro Petrol ve Tesisleri1,73-3,3557,27
Metro Yatırım Ortaklığı1,370,0016,10
Migros Ticaret21,622,0845,10
Milpa1,892,1632,23
Mistral GMYO1,481,37-3,27
MLP Sağlık14,51-1,4335,61
MMC San. ve Tic. Yat.0,940,00-14,55
Mondi Tire Kutsan1,801,12-3,23
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,20
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret11,110,45
Net Holding1,790,00-8,67
Netaş Telekom.9,950,5154,02
Niğbaş Niğde Beton7,000,1475,00
Nuh Çimento11,640,3467,96
Nurol GMYO2,850,0035,71
Odaş Elektrik1,460,003,69
Olmuksan-IP4,66-5,2838,28
Orge Enerji Elektrik3,721,0919,23
Orma Orman Mahsulleri2,67-9,18122,50
Osmanlı Menkul2,006,3816,28
Ostim Endüstriyel Yat1,14-0,875,56
Otokar144,900,0068,71
Oyak Yat. Ort.1,981,5425,05
Oylum Sınai Yatırımlar2,990,00193,14
Özak GMYO1,930,0033,18
Özbal Çelik Boru1,34-2,19-2,90
Özderici GMYO1,3919,83-40,85
Özerden Plastik2,100,964,58
Panora GMYO5,041,8237,07
Park Elek.Madencilik2,660,0010,37
Parsan13,31-3,2751,94
Pegasus71,107,56210,21
Peker GMYO3,080,33-62,55
Penguen Gıda1,641,2351,85
Pera GMYO0,761,33-1,30
Pergamon Dış Ticaret6,40-0,624,79
Petkim3,700,82-6,03
Petrokent Turizm103,10-0,8750,07
Pınar Et ve Un7,95-1,0079,18
Pınar Su1,82-1,0945,60
Pınar Süt9,01-0,3344,93
Plastikkart5,400,56100,00
Polisan Holding2,670,38-11,44
Politeknik Metal76,000,00116,73
Prizma Press Matbaacılık4,051,00161,29
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.092,400,13
QNB Finans Fin. Kir.35,103,24416,18
QNB Finansbank17,40-0,6393,12
Ral Yatırım Holding7,251,40294,02
Ray Sigorta2,48-1,2078,42
Reysaş GMYO2,01-0,99191,30
Reysaş Lojistik1,45-0,6895,95
Rhea Girişim0,80-1,2321,21
Rodrigo Tekstil2,00-1,485,26
Royal Halı1,082,869,09
RTA Laboratuvarları1,771,149,03
Sabancı Holding8,882,6622,78
Safkar Ege Soğutmacılık1,58-0,631,92
Salix Yatırım Holding5,68-2,4147,53
Sanel Mühendislik3,701,3769,72
Sanifoam Sünger2,14-1,8371,20
Sanko Pazarlama4,861,89144,95
Saray Matbaacılık1,163,5716,00
Sarkuysan3,70-2,8917,73
Sasa Polyester6,291,789,47
Say Reklamcılık1,392,2147,87
Sekuro Plastik3,891,8331,42
Selçuk Ecza Deposu5,59-5,25105,63
Selçuk Gıda1,780,0033,83
Senkron Güvenlik2,77-0,36177,00
Serve Film Prodüksiyon1,740,00-10,77
Servet GMYO6,584,1140,00
Seyitler Kimya5,006,3829,87
Silverline Endüstri1,530,0014,18
Sinpaş GMYO0,851,19129,73
Smartiks Yazılım3,610,00
Soda Sanayii5,680,18-16,04
Sodaş Sodyum Sanayii8,171,4947,25
Söktaş1,64-0,6129,13
Sönmez Filament3,991,2727,88
Sönmez Pamuklu4,063,5730,13
Sumaş Suni Tahta7,90-0,7517,99
Şeker Fin. Kir.4,130,2446,45
Şekerbank1,050,96-4,55
Şişe Cam4,43-0,45-19,19
Şok Marketler9,68-0,82-9,95
T. Halk Bankası5,902,43-15,95
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası39,44-14,96132,01
T.S.K.B.0,941,0816,05
T.Tuborg9,897,9724,65
Taç Tarım Ürünleri3,612,27-28,66
Tat Gıda4,730,8523,82
TAV Havalimanları27,56-0,8625,32
Taze Kuru Gıda8,601,1826,47
Tek-Art Turizm0,800,00-5,88
Tekfen Holding18,372,23-6,42
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,77-3,48-6,73
Temapol Polimer Plastik4,150,2435,62
TGS Dış Ticaret3,47-0,2952,41
Tofaş Oto. Fab.23,76-0,5953,18
Torunlar GMYO1,993,6531,79
Trabzon Liman8,321,2220,95
Trabzonspor Sportif1,42-2,073,19
Trakya Cam3,090,656,96
Trend GMYO1,683,0732,28
TSKB GMYO0,90-1,109,76
Tuğçelik2,91-1,3636,62
Tukaş6,50-1,07291,57
Turcas Petrol2,11-4,5249,65
Turkcell13,350,7513,76
Tümosan Motor ve Traktör5,031,8211,78
Tüpraş126,40-0,4721,15
Türk Hava Yolları13,342,69-17,19
Türk Prysmian Kablo2,171,8825,82
Türk Telekom6,996,7279,23
Türk Traktör45,360,6229,97
Türker Proje Gayrimenkul36,740,1614,31
Ufuk Yatırım1,761,1554,39
Ulaşlar Turizm Yat.1,66-0,6045,61
Ulusoy Elektrik25,28-0,7158,40
Ulusoy Un Sanayi3,13-3,6950,48
Umpaş Holding0,528,33-5,45
Uşak Seramik1,64-1,2047,75
Utopya Turizm3,67-1,08-10,49
Uzertaş Boya1,18-6,3596,67
Ülker Bisküvi20,14-3,6437,29
Ünye Çimento3,273,48-2,26
Vakıf Fin. Kir.1,43-0,690,42
Vakıf GMYO1,931,58-0,86
Vakıf Yat. Ort.1,961,5528,95
Vakıflar Bankası4,801,6923,08
Vakko Tekstil4,03-4,2854,50
Vanet Gıda1,520,0016,92
Verusa Holding15,48-0,13-6,55
Verusaturk Girisim3,49-0,2913,22
Vestel11,052,3199,10
Vestel Beyaz Eşya16,341,1167,29
Viking Kağıt1,31-3,6819,09
Yapı Kredi Koray GMYO2,022,0217,44
Yapı ve Kredi Bank.2,492,0555,63
Yaprak Süt ve Besi Çift.4,528,3962,01
Yataş5,95-5,7133,11
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,100,0017,02
Yeni Gimat GMYO11,190,3655,84
Yeşil GMYO0,480,0077,78
Yeşil Yapı0,45-4,2673,08
Yeşil Yatırım Holding12,23-4,4527,00
Yibitaş İnşaat Malzeme2.471,000,0012,37
Yonga Mobilya6,77-1,464,30
Yünsa5,605,4634,14
Zorlu Enerji1,263,282,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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