Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|25.656,50
|15,00
|738,39
|İş Bankası (C)
|6,24
|1,46
|37,75
|İş Bankası (Kur.)
|175.000,00
|9,38
|260,07
|İş Fin.Kir.
|2,64
|1,15
|-42,98
|İş Girişim
|2,70
|0,00
|32,35
|İş GMYO
|0,99
|0,00
|-8,33
|İş Y. Men. Değ.
|3,90
|0,26
|111,17
|İş Yat. Ort.
|1,40
|0,00
|89,67
|İşbir Holding
|375,00
|7,14
|172,94
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|-13,04
|-52,38
|İttifak Holding
|3,90
|1,04
|88,71
|İz Hayvancılık Tarım
|5,31
|2,51
|-19,42
|İzmir Demir Çelik
|3,94
|8,54
|137,35
|İzmir Fırça
|1,73
|-1,70
|-16,43
|Jantsa Jant Sanayi
|48,16
|-0,74
|86,58
|Kafein Yazılım
|8,52
|1,07
|23,70
|Kapital Yat. Holding
|2,50
|-3,47
|-12,89
|Kaplamin
|4,60
|-1,50
|27,78
|Kardemir (A)
|2,27
|0,44
|32,62
|Kardemir (B)
|2,27
|0,44
|31,90
|Kardemir (D)
|2,29
|0,44
|11,39
|Karel Elektronik
|12,41
|1,22
|197,60
|Karsan Otomotiv
|1,28
|-1,54
|0,00
|Karsu Tekstil
|1,84
|-0,54
|47,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,20
|-0,69
|94,59
|Kartonsan
|323,00
|-5,72
|1,26
|Katmerciler Ekipman
|2,91
|0,69
|-3,28
|Kent Gıda
|117,20
|0,17
|-1,51
|Kerevitaş Gıda
|2,73
|0,37
|51,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|0,00
|8,57
|Kiler GMYO
|2,19
|3,30
|25,14
|Klimasan Klima
|16,16
|0,37
|316,50
|Koç Holding
|19,90
|-0,35
|43,70
|Konfrut Gıda
|7,01
|-0,57
|46,78
|Konya Çimento
|209,30
|0,24
|17,58
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,77
|-0,42
|24,41
|Koza Altın
|72,75
|2,46
|41,81
|Koza Madencilik
|8,96
|2,52
|24,10
|Körfez GMYO
|1,53
|0,66
|25,41
|Kristal Kola
|1,28
|0,00
|21,90
|Kron Telekomünikasyon
|9,24
|0,22
|6,21
|Kuştur Kuşadası Turizm
|18,00
|-4,76
|31,29
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,23
|-3,91
|8,85
|Kütahya Porselen
|5,35
|-4,12
|17,58
|Lider Faktoring
|2,76
|1,47
|22,67
|Link Bilgisayar
|11,14
|3,24
|33,89
|Logo Yazılım
|43,50
|1,59
|60,28
|Lokman Hekim Sağlık
|3,92
|-0,25
|-12,89
|Lüks Kadife
|7,42
|-0,67
|52,99
|Makina Takım
|1,47
|0,00
|-4,55
|Mardin Çimento
|5,80
|2,11
|108,86
|Marka Yatırım Holding
|0,76
|0,00
|22,58
|Marmaris Altınyunus
|23,20
|-0,68
|32,12
|Marshall
|31,52
|-1,50
|24,98
|Martı GMYO
|0,85
|-8,60
|30,77
|Martı Otel
|0,78
|0,00
|34,48
|Mavi Giyim
|44,98
|-1,14
|39,60
|Mazhar Zorlu Holding
|5,55
|1,09
|45,67
|Mega Polietilen
|1,74
|-0,57
|-14,71
|Menderes Tekstil
|0,87
|2,35
|20,83
|Mensa
|0,17
|0,00
|21,43
|Merit Turizm
|15,69
|8,51
|161,94
|Merko Gıda
|0,85
|0,00
|-15,84
|Metal Gayrimenkul
|0,93
|9,41
|6,90
|Metemtur Otelcilik
|1,54
|0,00
|46,67
|Metro Holding
|2,40
|4,80
|215,79
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,73
|-3,35
|57,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,37
|0,00
|16,10
|Migros Ticaret
|21,62
|2,08
|45,10
|Milpa
|1,89
|2,16
|32,23
|Mistral GMYO
|1,48
|1,37
|-3,27
|MLP Sağlık
|14,51
|-1,43
|35,61
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|0,00
|-14,55
|Mondi Tire Kutsan
|1,80
|1,12
|-3,23
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|11,11
|0,45
|Net Holding
|1,79
|0,00
|-8,67
|Netaş Telekom.
|9,95
|0,51
|54,02
|Niğbaş Niğde Beton
|7,00
|0,14
|75,00
|Nuh Çimento
|11,64
|0,34
|67,96
|Nurol GMYO
|2,85
|0,00
|35,71
|Odaş Elektrik
|1,46
|0,00
|3,69
|Olmuksan-IP
|4,66
|-5,28
|38,28
|Orge Enerji Elektrik
|3,72
|1,09
|19,23
|Orma Orman Mahsulleri
|2,67
|-9,18
|122,50
|Osmanlı Menkul
|2,00
|6,38
|16,28
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,14
|-0,87
|5,56
|Otokar
|144,90
|0,00
|68,71
|Oyak Yat. Ort.
|1,98
|1,54
|25,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,99
|0,00
|193,14
|Özak GMYO
|1,93
|0,00
|33,18
|Özbal Çelik Boru
|1,34
|-2,19
|-2,90
|Özderici GMYO
|1,39
|19,83
|-40,85
|Özerden Plastik
|2,10
|0,96
|4,58
|Panora GMYO
|5,04
|1,82
|37,07
|Park Elek.Madencilik
|2,66
|0,00
|10,37
|Parsan
|13,31
|-3,27
|51,94
|Pegasus
|71,10
|7,56
|210,21
|Peker GMYO
|3,08
|0,33
|-62,55
|Penguen Gıda
|1,64
|1,23
|51,85
|Pera GMYO
|0,76
|1,33
|-1,30
|Pergamon Dış Ticaret
|6,40
|-0,62
|4,79
|Petkim
|3,70
|0,82
|-6,03
|Petrokent Turizm
|103,10
|-0,87
|50,07
|Pınar Et ve Un
|7,95
|-1,00
|79,18
|Pınar Su
|1,82
|-1,09
|45,60
|Pınar Süt
|9,01
|-0,33
|44,93
|Plastikkart
|5,40
|0,56
|100,00
|Polisan Holding
|2,67
|0,38
|-11,44
|Politeknik Metal
|76,00
|0,00
|116,73
|Prizma Press Matbaacılık
|4,05
|1,00
|161,29
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.092,40
|0,13
|QNB Finans Fin. Kir.
|35,10
|3,24
|416,18
|QNB Finansbank
|17,40
|-0,63
|93,12
|Ral Yatırım Holding
|7,25
|1,40
|294,02
|Ray Sigorta
|2,48
|-1,20
|78,42
|Reysaş GMYO
|2,01
|-0,99
|191,30
|Reysaş Lojistik
|1,45
|-0,68
|95,95
|Rhea Girişim
|0,80
|-1,23
|21,21
|Rodrigo Tekstil
|2,00
|-1,48
|5,26
|Royal Halı
|1,08
|2,86
|9,09
|RTA Laboratuvarları
|1,77
|1,14
|9,03
|Sabancı Holding
|8,88
|2,66
|22,78
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,58
|-0,63
|1,92
|Salix Yatırım Holding
|5,68
|-2,41
|47,53
|Sanel Mühendislik
|3,70
|1,37
|69,72
|Sanifoam Sünger
|2,14
|-1,83
|71,20
|Sanko Pazarlama
|4,86
|1,89
|144,95
|Saray Matbaacılık
|1,16
|3,57
|16,00
|Sarkuysan
|3,70
|-2,89
|17,73
|Sasa Polyester
|6,29
|1,78
|9,47
|Say Reklamcılık
|1,39
|2,21
|47,87
|Sekuro Plastik
|3,89
|1,83
|31,42
|Selçuk Ecza Deposu
|5,59
|-5,25
|105,63
|Selçuk Gıda
|1,78
|0,00
|33,83
|Senkron Güvenlik
|2,77
|-0,36
|177,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,74
|0,00
|-10,77
|Servet GMYO
|6,58
|4,11
|40,00
|Seyitler Kimya
|5,00
|6,38
|29,87
|Silverline Endüstri
|1,53
|0,00
|14,18
|Sinpaş GMYO
|0,85
|1,19
|129,73
|Smartiks Yazılım
|3,61
|0,00
|Soda Sanayii
|5,68
|0,18
|-16,04
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,17
|1,49
|47,25
|Söktaş
|1,64
|-0,61
|29,13
|Sönmez Filament
|3,99
|1,27
|27,88
|Sönmez Pamuklu
|4,06
|3,57
|30,13
|Sumaş Suni Tahta
|7,90
|-0,75
|17,99
|Şeker Fin. Kir.
|4,13
|0,24
|46,45
|Şekerbank
|1,05
|0,96
|-4,55
|Şişe Cam
|4,43
|-0,45
|-19,19
|Şok Marketler
|9,68
|-0,82
|-9,95
|T. Halk Bankası
|5,90
|2,43
|-15,95
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|39,44
|-14,96
|132,01
|T.S.K.B.
|0,94
|1,08
|16,05
|T.Tuborg
|9,89
|7,97
|24,65
|Taç Tarım Ürünleri
|3,61
|2,27
|-28,66
|Tat Gıda
|4,73
|0,85
|23,82
|TAV Havalimanları
|27,56
|-0,86
|25,32
|Taze Kuru Gıda
|8,60
|1,18
|26,47
|Tek-Art Turizm
|0,80
|0,00
|-5,88
|Tekfen Holding
|18,37
|2,23
|-6,42
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,77
|-3,48
|-6,73
|Temapol Polimer Plastik
|4,15
|0,24
|35,62
|TGS Dış Ticaret
|3,47
|-0,29
|52,41
|Tofaş Oto. Fab.
|23,76
|-0,59
|53,18
|Torunlar GMYO
|1,99
|3,65
|31,79
|Trabzon Liman
|8,32
|1,22
|20,95
|Trabzonspor Sportif
|1,42
|-2,07
|3,19
|Trakya Cam
|3,09
|0,65
|6,96
|Trend GMYO
|1,68
|3,07
|32,28
|TSKB GMYO
|0,90
|-1,10
|9,76
|Tuğçelik
|2,91
|-1,36
|36,62
|Tukaş
|6,50
|-1,07
|291,57
|Turcas Petrol
|2,11
|-4,52
|49,65
|Turkcell
|13,35
|0,75
|13,76
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,03
|1,82
|11,78
|Tüpraş
|126,40
|-0,47
|21,15
|Türk Hava Yolları
|13,34
|2,69
|-17,19
|Türk Prysmian Kablo
|2,17
|1,88
|25,82
|Türk Telekom
|6,99
|6,72
|79,23
|Türk Traktör
|45,36
|0,62
|29,97
|Türker Proje Gayrimenkul
|36,74
|0,16
|14,31
|Ufuk Yatırım
|1,76
|1,15
|54,39
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,66
|-0,60
|45,61
|Ulusoy Elektrik
|25,28
|-0,71
|58,40
|Ulusoy Un Sanayi
|3,13
|-3,69
|50,48
|Umpaş Holding
|0,52
|8,33
|-5,45
|Uşak Seramik
|1,64
|-1,20
|47,75
|Utopya Turizm
|3,67
|-1,08
|-10,49
|Uzertaş Boya
|1,18
|-6,35
|96,67
|Ülker Bisküvi
|20,14
|-3,64
|37,29
|Ünye Çimento
|3,27
|3,48
|-2,26
|Vakıf Fin. Kir.
|1,43
|-0,69
|0,42
|Vakıf GMYO
|1,93
|1,58
|-0,86
|Vakıf Yat. Ort.
|1,96
|1,55
|28,95
|Vakıflar Bankası
|4,80
|1,69
|23,08
|Vakko Tekstil
|4,03
|-4,28
|54,50
|Vanet Gıda
|1,52
|0,00
|16,92
|Verusa Holding
|15,48
|-0,13
|-6,55
|Verusaturk Girisim
|3,49
|-0,29
|13,22
|Vestel
|11,05
|2,31
|99,10
|Vestel Beyaz Eşya
|16,34
|1,11
|67,29
|Viking Kağıt
|1,31
|-3,68
|19,09
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,02
|2,02
|17,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,49
|2,05
|55,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,52
|8,39
|62,01
|Yataş
|5,95
|-5,71
|33,11
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,10
|0,00
|17,02
|Yeni Gimat GMYO
|11,19
|0,36
|55,84
|Yeşil GMYO
|0,48
|0,00
|77,78
|Yeşil Yapı
|0,45
|-4,26
|73,08
|Yeşil Yatırım Holding
|12,23
|-4,45
|27,00
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.471,00
|0,00
|12,37
|Yonga Mobilya
|6,77
|-1,46
|4,30
|Yünsa
|5,60
|5,46
|34,14
|Zorlu Enerji
|1,26
|3,28
|2,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)