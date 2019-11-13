Haberler » Ekonomi » Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 171.000,10 1,79 272,55 İş Bankası (B) 21.

13.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:54Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)171.000,101,79272,55
İş Bankası (B)21.999,90-14,25618,90
İş Bankası (C)6,280,6438,63
İş Bankası (Kur.)180.000,002,86270,36
İş Fin.Kir.2,671,14-42,33
İş Girişim2,751,8534,80
İş GMYO0,98-1,01-9,26
İş Y. Men. Değ.3,910,26111,71
İş Yat. Ort.1,400,0089,67
İşbir Holding374,90-0,03172,86
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,412,50-51,19
İttifak Holding3,87-0,7787,26
İz Hayvancılık Tarım5,22-1,69-20,79
İzmir Demir Çelik3,960,51138,55
İzmir Fırça1,740,58-15,94
Jantsa Jant Sanayi47,30-1,7983,25
Kafein Yazılım8,35-2,0021,23
Kapital Yat. Holding2,562,40-10,80
Kaplamin4,59-0,2227,50
Kardemir (A)2,343,0836,71
Kardemir (B)2,332,6435,38
Kardemir (D)2,373,4915,28
Karel Elektronik12,470,48199,04
Karsan Otomotiv1,27-0,78-0,78
Karsu Tekstil1,871,6349,60
Karsusan Su Ürünleri San.7,19-0,1494,32
Kartonsan319,80-0,990,26
Katmerciler Ekipman2,910,00-3,28
Kent Gıda117,600,34-1,18
Kerevitaş Gıda2,730,0051,67
Kervansaray Yat. Holding0,380,008,57
Kiler GMYO2,242,2828,00
Klimasan Klima16,200,25317,53
Koç Holding20,080,9045,00
Konfrut Gıda7,192,5750,54
Konya Çimento209,10-0,1017,47
Kordsa Teknik Tekstil11,62-1,2722,82
Koza Altın75,353,5746,88
Koza Madencilik9,334,1329,22
Körfez GMYO1,52-0,6524,59
Kristal Kola1,27-0,7820,95
Kron Telekomünikasyon9,20-0,435,75
Kuştur Kuşadası Turizm19,307,2240,77
Kuyumcukent Gayrimenkul1,240,819,73
Kütahya Porselen5,380,5618,24
Lider Faktoring2,832,5425,78
Link Bilgisayar11,05-0,8132,81
Logo Yazılım43,780,6461,31
Lokman Hekim Sağlık3,961,02-12,00
Lüks Kadife7,35-0,9451,55
Makina Takım1,502,04-2,60
Mardin Çimento5,72-1,38105,98
Marka Yatırım Holding0,793,9527,42
Marmaris Altınyunus23,12-0,3431,66
Marshall32,282,4127,99
Martı GMYO0,82-3,5326,15
Martı Otel0,77-1,2832,76
Mavi Giyim45,000,0439,66
Mazhar Zorlu Holding5,600,9046,98
Mega Polietilen1,761,15-13,73
Menderes Tekstil0,85-2,3018,06
Mensa0,170,0021,43
Merit Turizm15,42-1,72157,43
Merko Gıda0,850,00-15,84
Metal Gayrimenkul1,007,5314,94
Metemtur Otelcilik1,540,0046,67
Metro Holding2,8820,00278,95
Metro Petrol ve Tesisleri1,888,6770,91
Metro Yatırım Ortaklığı1,402,1918,64
Migros Ticaret22,463,8950,74
Milpa1,88-0,5331,53
Mistral GMYO1,533,380,00
MLP Sağlık14,902,6939,25
MMC San. ve Tic. Yat.0,940,00-14,55
Mondi Tire Kutsan1,863,330,00
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,20
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret11,180,63
Net Holding1,811,12-7,65
Netaş Telekom.9,950,0054,02
Niğbaş Niğde Beton7,000,0075,00
Nuh Çimento11,43-1,8064,93
Nurol GMYO2,881,0537,14
Odaş Elektrik1,481,375,11
Olmuksan-IP4,53-2,7934,42
Orge Enerji Elektrik3,791,8821,47
Orma Orman Mahsulleri2,753,00129,17
Osmanlı Menkul2,000,0016,28
Ostim Endüstriyel Yat1,150,886,48
Otokar144,00-0,6267,66
Oyak Yat. Ort.1,980,0025,05
Oylum Sınai Yatırımlar3,052,01199,02
Özak GMYO2,003,6338,01
Özbal Çelik Boru1,404,481,45
Özderici GMYO1,34-3,60-42,98
Özerden Plastik2,120,955,57
Panora GMYO4,86-3,5732,18
Park Elek.Madencilik2,898,6519,92
Parsan13,26-0,3851,37
Pegasus76,006,89231,59
Peker GMYO3,080,00-62,55
Penguen Gıda1,63-0,6150,93
Pera GMYO0,75-1,32-2,60
Pergamon Dış Ticaret6,501,566,43
Petkim3,69-0,27-6,29
Petrokent Turizm115,9012,4268,70
Pınar Et ve Un7,950,0079,18
Pınar Su2,0412,0963,20
Pınar Süt8,96-0,5544,12
Plastikkart5,38-0,3799,26
Polisan Holding2,670,00-11,44
Politeknik Metal76,000,00116,73
Prizma Press Matbaacılık3,95-2,47154,84
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.092,500,01
QNB Finans Fin. Kir.35,200,28417,65
QNB Finansbank17,19-1,2190,79
Ral Yatırım Holding7,18-0,97290,22
Ray Sigorta2,46-0,8176,98
Reysaş GMYO2,072,99200,00
Reysaş Lojistik1,450,0095,95
Rhea Girişim0,811,2522,73
Rodrigo Tekstil1,97-1,503,68
Royal Halı1,080,009,09
RTA Laboratuvarları1,886,2115,81
Sabancı Holding8,66-2,4819,74
Safkar Ege Soğutmacılık1,580,001,92
Salix Yatırım Holding5,65-0,5346,75
Sanel Mühendislik3,730,8171,10
Sanifoam Sünger2,140,0071,20
Sanko Pazarlama5,033,50153,52
Saray Matbaacılık1,170,8617,00
Sarkuysan3,700,0017,73
Sasa Polyester6,27-0,329,12
Say Reklamcılık1,465,0455,32
Sekuro Plastik4,218,2342,23
Selçuk Ecza Deposu5,40-3,4098,64
Selçuk Gıda1,801,1235,34
Senkron Güvenlik2,76-0,36176,00
Serve Film Prodüksiyon1,73-0,57-11,28
Servet GMYO6,35-3,5035,11
Seyitler Kimya5,295,8037,40
Silverline Endüstri1,593,9218,66
Sinpaş GMYO0,84-1,18127,03
Smartiks Yazılım3,45-4,43
Soda Sanayii5,741,06-15,16
Sodaş Sodyum Sanayii8,190,2447,61
Söktaş1,61-1,8326,77
Sönmez Filament4,061,7530,13
Sönmez Pamuklu4,346,9039,10
Sumaş Suni Tahta8,153,1621,72
Şeker Fin. Kir.4,130,0046,45
Şekerbank1,04-0,95-5,45
Şişe Cam4,562,93-16,82
Şok Marketler9,811,34-8,74
T. Halk Bankası5,940,68-15,38
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası33,54-14,9697,30
T.S.K.B.0,940,0016,05
T.Tuborg10,314,2529,95
Taç Tarım Ürünleri3,57-1,11-29,45
Tat Gıda4,72-0,2123,56
TAV Havalimanları27,600,1525,51
Taze Kuru Gıda8,55-0,5825,74
Tek-Art Turizm0,845,00-1,18
Tekfen Holding18,450,44-6,01
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,74-1,08-7,74
Temapol Polimer Plastik4,14-0,2435,29
TGS Dış Ticaret3,521,4454,60
Tofaş Oto. Fab.23,980,9354,60
Torunlar GMYO2,074,0237,09
Trabzon Liman8,411,0822,26
Trabzonspor Sportif1,41-0,702,47
Trakya Cam3,100,327,31
Trend GMYO1,66-1,1930,71
TSKB GMYO0,911,1110,98
Tuğçelik2,88-1,0335,21
Tukaş6,31-2,92280,12
Turcas Petrol2,130,9551,06
Turkcell13,10-1,8711,63
Tümosan Motor ve Traktör5,142,1914,22
Tüpraş126,400,0021,15
Türk Hava Yolları13,692,62-15,02
Türk Prysmian Kablo2,211,8428,14
Türk Telekom6,95-0,5778,21
Türk Traktör45,460,2230,26
Türker Proje Gayrimenkul37,040,8215,25
Ufuk Yatırım1,74-1,1452,63
Ulaşlar Turizm Yat.1,713,0150,00
Ulusoy Elektrik25,10-0,7157,27
Ulusoy Un Sanayi3,150,6451,44
Umpaş Holding0,531,92-3,64
Uşak Seramik1,650,6148,65
Utopya Turizm3,731,63-9,02
Uzertaş Boya1,201,69100,00
Ülker Bisküvi20,883,6742,33
Ünye Çimento3,300,92-1,36
Vakıf Fin. Kir.1,451,401,83
Vakıf GMYO1,930,00-0,86
Vakıf Yat. Ort.1,94-1,0227,63
Vakıflar Bankası4,820,4223,59
Vakko Tekstil4,030,0054,50
Vanet Gıda1,49-1,9714,62
Verusa Holding15,41-0,45-6,98
Verusaturk Girisim3,695,7319,71
Vestel11,02-0,2798,56
Vestel Beyaz Eşya16,380,2467,70
Viking Kağıt1,331,5320,91
Yapı Kredi Koray GMYO2,061,9819,77
Yapı ve Kredi Bank.2,500,4056,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.4,51-0,2261,65
Yataş5,80-2,5229,75
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,08-1,8214,89
Yeni Gimat GMYO11,15-0,3655,28
Yeşil GMYO0,47-2,0874,07
Yeşil Yapı0,450,0073,08
Yeşil Yatırım Holding11,85-3,1123,05
Yibitaş İnşaat Malzeme2.425,00-1,8610,28
Yonga Mobilya6,73-0,593,69
Yünsa5,946,0742,28
Zorlu Enerji1,25-0,791,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
21:52 Şans Topu çekildi (2)
21:42 Şans Topu çekildi (1)
21:38 Vergi düzenlemesinde ilk bölüm görüşüldü
21:35 Ispanak'ta zehirlenme olaylarına karşı kazan kazan yemeğini dağıttılar
20:48 Erdoğan-Trump görüşmesi başladı
12:30 Tesla, Berlin yakınlarında yeni fabrika kuracak
09:58 Hatay'dan dünyaya defne yaprağı ihracatı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 22:02:23