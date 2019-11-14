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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,00 -1,75 266,01 İş Bankası (B) 23.

14.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:46Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,00-1,75266,01
İş Bankası (B)23.000,004,55651,58
İş Bankası (C)6,17-1,7536,20
İş Bankası (Kur.)180.000,00270,36
İş Fin.Kir.2,721,87-41,25
İş Girişim2,73-0,7333,82
İş GMYO0,980,00-9,26
İş Y. Men. Değ.4,063,84119,84
İş Yat. Ort.1,400,0089,67
İşbir Holding368,00-1,84167,84
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,410,00-51,19
İttifak Holding3,870,0087,26
İz Hayvancılık Tarım5,17-0,96-21,55
İzmir Demir Çelik3,81-3,79129,52
İzmir Fırça1,740,00-15,94
Jantsa Jant Sanayi46,90-0,8581,70
Kafein Yazılım8,15-2,4018,32
Kapital Yat. Holding2,55-0,39-11,15
Kaplamin4,58-0,2227,22
Kardemir (A)2,27-2,9932,62
Kardemir (B)2,28-2,1532,48
Kardemir (D)2,30-2,9511,88
Karel Elektronik12,681,68204,08
Karsan Otomotiv1,277,636,79
Karsu Tekstil1,870,0049,60
Karsusan Su Ürünleri San.7,00-2,6489,19
Kartonsan318,50-0,41-0,15
Katmerciler Ekipman2,920,34-2,95
Kent Gıda117,20-0,34-1,51
Kerevitaş Gıda2,72-0,3751,11
Kervansaray Yat. Holding0,380,008,57
Kiler GMYO2,6819,6453,14
Klimasan Klima16,03-1,05313,15
Koç Holding20,160,4045,57
Konfrut Gıda7,18-0,1450,34
Konya Çimento207,80-0,6216,74
Kordsa Teknik Tekstil11,38-2,0720,28
Koza Altın74,20-1,5344,64
Koza Madencilik9,410,8630,33
Körfez GMYO1,520,0024,59
Kristal Kola1,26-0,7920,00
Kron Telekomünikasyon9,301,096,90
Kuştur Kuşadası Turizm20,003,6345,88
Kuyumcukent Gayrimenkul1,261,6111,50
Kütahya Porselen5,35-0,5617,58
Lider Faktoring2,830,0025,78
Link Bilgisayar11,130,7233,77
Logo Yazılım44,301,1963,23
Lokman Hekim Sağlık4,124,04-8,44
Lüks Kadife7,25-1,3649,48
Makina Takım1,510,67-1,95
Mardin Çimento5,61-1,92102,02
Marka Yatırım Holding0,801,2729,03
Marmaris Altınyunus23,421,3033,37
Marshall32,520,7428,95
Martı GMYO0,831,2227,69
Martı Otel0,770,0032,76
Mavi Giyim43,86-2,5336,13
Mazhar Zorlu Holding5,640,7148,03
Mega Polietilen1,791,70-12,25
Menderes Tekstil0,84-1,1816,67
Mensa0,185,8828,57
Merit Turizm15,02-2,59150,75
Merko Gıda0,84-1,18-16,83
Metal Gayrimenkul0,90-10,003,45
Metemtur Otelcilik1,51-1,9543,81
Metro Holding2,31-19,79203,95
Metro Petrol ve Tesisleri1,76-6,3860,00
Metro Yatırım Ortaklığı1,39-0,7117,80
Migros Ticaret22,28-0,8049,53
Milpa1,890,5332,23
Mistral GMYO1,551,311,31
MLP Sağlık14,81-0,6038,41
MMC San. ve Tic. Yat.0,92-2,13-16,36
Mondi Tire Kutsan1,83-1,61-1,61
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,20
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret11,00-1,61
Net Holding1,852,21-5,61
Netaş Telekom.9,81-1,4151,86
Niğbaş Niğde Beton7,091,2977,25
Nuh Çimento11,18-2,1961,32
Nurol GMYO2,993,8242,38
Odaş Elektrik1,490,685,82
Olmuksan-IP4,540,2234,72
Orge Enerji Elektrik3,71-2,1118,91
Orma Orman Mahsulleri2,73-0,73127,50
Osmanlı Menkul2,052,5019,19
Ostim Endüstriyel Yat1,150,006,48
Otokar145,300,9069,17
Oyak Yat. Ort.1,96-1,0123,79
Oylum Sınai Yatırımlar3,111,97204,90
Özak GMYO2,031,5040,08
Özbal Çelik Boru1,35-3,57-2,17
Özderici GMYO1,32-1,49-43,83
Özerden Plastik2,130,476,07
Panora GMYO4,880,4132,72
Park Elek.Madencilik2,993,4624,07
Parsan13,421,2153,20
Pegasus74,70-1,71225,92
Peker GMYO3,131,62-61,94
Penguen Gıda1,61-1,2349,07
Pera GMYO0,750,00-2,60
Pergamon Dış Ticaret6,530,466,92
Petkim3,64-1,36-7,56
Petrokent Turizm111,80-3,5462,74
Pınar Et ve Un7,950,0079,18
Pınar Su2,2711,2781,60
Pınar Süt9,030,7845,25
Plastikkart5,31-1,3096,67
Polisan Holding2,732,25-9,45
Politeknik Metal76,000,00116,73
Prizma Press Matbaacılık3,93-0,51153,55
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.092,20-0,03
QNB Finans Fin. Kir.35,02-0,51415,00
QNB Finansbank17,15-0,2390,34
Ral Yatırım Holding7,514,60308,15
Ray Sigorta2,501,6379,86
Reysaş GMYO2,3111,59234,78
Reysaş Lojistik1,492,76101,35
Rhea Girişim0,80-1,2321,21
Rodrigo Tekstil1,970,003,68
Royal Halı1,07-0,938,08
RTA Laboratuvarları1,890,5316,42
Sabancı Holding8,740,9220,84
Safkar Ege Soğutmacılık1,580,001,92
Salix Yatırım Holding5,802,6550,65
Sanel Mühendislik3,771,0772,94
Sanifoam Sünger2,13-0,4770,40
Sanko Pazarlama5,02-0,20153,02
Saray Matbaacılık1,16-0,8516,00
Sarkuysan3,751,3519,32
Sasa Polyester6,320,809,99
Say Reklamcılık1,534,7962,77
Sekuro Plastik3,97-5,7034,12
Selçuk Ecza Deposu5,24-2,9692,76
Selçuk Gıda1,800,0035,34
Senkron Güvenlik2,75-0,36175,00
Serve Film Prodüksiyon1,740,58-10,77
Servet GMYO6,583,6240,00
Seyitler Kimya5,300,1937,66
Silverline Endüstri1,56-1,8916,42
Sinpaş GMYO0,81-3,57118,92
Smartiks Yazılım3,29-4,64
Soda Sanayii5,69-0,87-15,90
Sodaş Sodyum Sanayii8,493,6653,01
Söktaş1,620,6227,56
Sönmez Filament4,01-1,2328,53
Sönmez Pamuklu4,22-2,7635,26
Sumaş Suni Tahta8,10-0,6120,97
Şeker Fin. Kir.4,130,0046,45
Şekerbank1,01-2,88-8,18
Şişe Cam4,48-1,75-18,28
Şok Marketler9,62-1,94-10,51
T. Halk Bankası5,69-4,21-18,95
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası38,5614,97126,83
T.S.K.B.0,92-2,1313,58
T.Tuborg10,421,0731,33
Taç Tarım Ürünleri3,590,56-29,05
Tat Gıda4,63-1,9121,20
TAV Havalimanları27,22-1,3823,78
Taze Kuru Gıda8,40-1,7523,53
Tek-Art Turizm0,82-2,38-3,53
Tekfen Holding17,97-2,60-8,46
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,69-1,82-9,43
Temapol Polimer Plastik4,211,6937,58
TGS Dış Ticaret3,643,4159,87
Tofaş Oto. Fab.23,86-0,5053,82
Torunlar GMYO2,122,4240,40
Trabzon Liman8,440,3622,70
Trabzonspor Sportif1,442,134,65
Trakya Cam3,07-0,976,27
Trend GMYO1,670,6031,50
TSKB GMYO0,954,4015,85
Tuğçelik2,983,4739,91
Tukaş6,25-0,95276,51
Turcas Petrol2,12-0,4750,35
Turkcell13,09-0,0811,54
Tümosan Motor ve Traktör5,221,5616,00
Tüpraş123,40-2,3718,27
Türk Hava Yolları13,61-0,58-15,52
Türk Prysmian Kablo2,293,6232,78
Türk Telekom6,950,0078,21
Türk Traktör46,201,6332,38
Türker Proje Gayrimenkul36,86-0,4914,69
Ufuk Yatırım1,71-1,7250,00
Ulaşlar Turizm Yat.1,762,9254,39
Ulusoy Elektrik24,98-0,4856,52
Ulusoy Un Sanayi3,12-0,9550,00
Umpaş Holding0,541,89-1,82
Uşak Seramik1,660,6149,55
Utopya Turizm3,730,00-9,02
Uzertaş Boya1,16-3,3393,33
Ülker Bisküvi20,84-0,1942,06
Ünye Çimento3,26-1,21-2,56
Vakıf Fin. Kir.1,482,073,93
Vakıf GMYO1,972,071,19
Vakıf Yat. Ort.1,961,0328,95
Vakıflar Bankası4,69-2,7020,26
Vakko Tekstil3,98-1,2452,59
Vanet Gıda1,48-0,6713,85
Verusa Holding15,29-0,78-7,70
Verusaturk Girisim3,67-0,5419,06
Vestel10,84-1,6395,32
Vestel Beyaz Eşya16,20-1,1065,86
Viking Kağıt1,32-0,7520,00
Yapı Kredi Koray GMYO2,091,4621,51
Yapı ve Kredi Bank.2,500,0056,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.4,9910,6478,85
Yataş5,810,1729,98
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,07-0,9313,83
Yeni Gimat GMYO11,200,4555,98
Yeşil GMYO0,494,2681,48
Yeşil Yapı0,450,0073,08
Yeşil Yatırım Holding11,60-2,1120,46
Yibitaş İnşaat Malzeme2.401,00-0,999,19
Yonga Mobilya6,730,003,69
Yükselen Çelik5,57
Yünsa5,90-0,6741,32
Zorlu Enerji1,24-0,800,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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