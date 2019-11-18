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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

18.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:34Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,00266,01
İş Bankası (B)25.000,104,17716,94
İş Bankası (C)6,381,7540,84
İş Bankası (Kur.)180.000,00270,36
İş Fin.Kir.2,73-0,73-41,04
İş Girişim2,821,8138,24
İş GMYO1,042,97-3,70
İş Y. Men. Değ.4,282,39131,75
İş Yat. Ort.1,420,7192,38
İşbir Holding375,00-2,19172,94
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,422,44-50,00
İttifak Holding3,82-1,0484,84
İz Hayvancılık Tarım5,444,62-17,45
İzmir Demir Çelik3,943,68137,35
İzmir Fırça1,74-0,57-15,94
Jantsa Jant Sanayi48,381,4387,44
Kafein Yazılım8,742,8226,89
Kapital Yat. Holding2,50-1,96-12,89
Kaplamin4,49-1,1024,72
Kardemir (A)2,362,1637,88
Kardemir (B)2,351,7336,54
Kardemir (D)2,381,7115,77
Karel Elektronik14,256,82241,73
Karsan Otomotiv1,330,7611,83
Karsu Tekstil1,911,6052,80
Karsusan Su Ürünleri San.6,80-2,7283,78
Kartonsan326,401,872,33
Katmerciler Ekipman3,011,350,05
Kent Gıda120,501,521,26
Kerevitaş Gıda2,700,3750,00
Kervansaray Yat. Holding0,370,005,71
Kiler GMYO2,89-9,9765,14
Klimasan Klima16,793,96332,74
Koç Holding20,821,3650,34
Konfrut Gıda7,22-0,2851,17
Konya Çimento231,209,9429,89
Kordsa Teknik Tekstil11,550,7022,08
Koza Altın77,00-0,5850,10
Koza Madencilik9,680,8334,07
Körfez GMYO1,612,5531,97
Kristal Kola1,344,6927,62
Kron Telekomünikasyon9,550,329,77
Kuştur Kuşadası Turizm20,000,0045,88
Kuyumcukent Gayrimenkul1,363,8220,35
Kütahya Porselen5,471,3020,22
Lider Faktoring2,921,0429,78
Link Bilgisayar11,331,7136,18
Logo Yazılım46,503,6671,33
Lokman Hekim Sağlık4,162,21-7,56
Lüks Kadife7,251,4049,48
Makina Takım1,581,942,60
Mardin Çimento5,62-0,18102,38
Marka Yatırım Holding0,80-1,2329,03
Marmaris Altınyunus24,846,7041,46
Marshall32,481,0028,79
Martı GMYO0,872,3533,85
Martı Otel0,802,5637,93
Mavi Giyim44,441,0037,93
Mazhar Zorlu Holding5,64-2,7648,03
Mega Polietilen1,76-1,12-13,73
Menderes Tekstil0,891,1423,61
Mensa0,180,0028,57
Merit Turizm15,342,54156,09
Merko Gıda0,915,81-9,90
Metal Gayrimenkul0,860,00-1,15
Metemtur Otelcilik1,540,6546,67
Metro Holding1,53-17,30101,32
Metro Petrol ve Tesisleri1,760,0060,00
Metro Yatırım Ortaklığı1,5814,4933,90
Migros Ticaret24,343,9363,36
Milpa2,1811,2252,52
Mistral GMYO1,561,961,96
MLP Sağlık14,76-0,0737,94
MMC San. ve Tic. Yat.0,920,00-16,36
Mondi Tire Kutsan2,257,6620,97
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret12,409,44
Net Holding1,940,00-1,02
Netaş Telekom.10,102,1256,35
Niğbaş Niğde Beton6,90-1,4372,50
Nuh Çimento11,320,6263,34
Nurol GMYO3,243,8554,29
Odaş Elektrik1,551,9710,08
Olmuksan-IP4,933,3546,29
Orge Enerji Elektrik3,781,0721,15
Orma Orman Mahsulleri2,946,52145,00
Osmanlı Menkul2,224,7229,07
Ostim Endüstriyel Yat1,202,5611,11
Otokar152,801,6077,91
Oyak Yat. Ort.1,970,5124,42
Oylum Sınai Yatırımlar3,6112,81253,92
Özak GMYO2,101,4544,91
Özbal Çelik Boru1,400,001,45
Özderici GMYO1,26-0,79-46,38
Özerden Plastik2,130,476,07
Panora GMYO4,940,0034,35
Park Elek.Madencilik2,971,0223,24
Parsan13,742,0056,85
Pegasus76,852,54235,30
Peker GMYO3,232,87-60,73
Penguen Gıda1,704,2957,41
Pera GMYO0,836,417,79
Pergamon Dış Ticaret6,600,928,06
Petkim3,711,64-5,78
Petrokent Turizm132,002,7292,14
Pınar Et ve Un7,930,2578,73
Pınar Su2,636,48110,40
Pınar Süt9,332,7550,07
Plastikkart5,521,10104,44
Polisan Holding2,68-1,47-11,11
Politeknik Metal77,000,00119,58
Prizma Press Matbaacılık3,808,88145,16
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.092,30-0,02
QNB Finans Fin. Kir.35,000,00414,71
QNB Finansbank17,16-0,4690,46
Ral Yatırım Holding7,30-3,57296,74
Ray Sigorta2,654,3390,65
Reysaş GMYO2,506,38262,32
Reysaş Lojistik1,564,00110,81
Rhea Girişim0,832,4725,76
Rodrigo Tekstil1,992,054,74
Royal Halı1,060,007,07
RTA Laboratuvarları2,035,7325,05
Sabancı Holding9,171,1026,79
Safkar Ege Soğutmacılık1,653,776,44
Salix Yatırım Holding5,71-0,7048,31
Sanel Mühendislik3,69-2,3869,27
Sanifoam Sünger2,203,2976,00
Sanko Pazarlama5,070,40155,54
Saray Matbaacılık1,210,8321,00
Sarkuysan3,750,2719,32
Sasa Polyester6,480,6212,77
Say Reklamcılık1,645,1374,47
Sekuro Plastik3,921,8232,43
Selçuk Ecza Deposu5,402,0898,64
Selçuk Gıda1,851,0939,10
Senkron Güvenlik2,770,73177,00
Serve Film Prodüksiyon1,740,00-10,77
Servet GMYO7,001,7448,94
Seyitler Kimya5,300,0037,66
Silverline Endüstri1,631,8721,64
Sinpaş GMYO0,820,00121,62
Smartiks Yazılım3,360,60
Soda Sanayii5,821,57-13,97
Sodaş Sodyum Sanayii8,79-0,1158,42
Söktaş1,751,7437,80
Sönmez Filament4,446,4742,31
Sönmez Pamuklu4,301,9037,82
Sumaş Suni Tahta8,15-0,3721,72
Şeker Fin. Kir.4,241,1950,35
Şekerbank1,051,94-4,55
Şişe Cam4,654,26-15,18
Şok Marketler9,770,00-9,12
T. Halk Bankası5,811,40-17,24
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası50,9514,91199,72
T.S.K.B.0,996,4522,22
T.Tuborg10,832,7536,50
Taç Tarım Ürünleri3,692,79-27,08
Tat Gıda4,852,9726,96
TAV Havalimanları27,700,7325,96
Taze Kuru Gıda8,03-0,9918,09
Tek-Art Turizm0,873,572,35
Tekfen Holding18,531,42-5,60
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,762,60-7,07
Temapol Polimer Plastik4,807,8756,86
TGS Dış Ticaret3,914,2771,73
Tofaş Oto. Fab.24,882,0560,40
Torunlar GMYO2,315,4852,98
Trabzon Liman8,782,9327,64
Trabzonspor Sportif1,524,1110,46
Trakya Cam3,131,958,35
Trend GMYO1,814,0242,52
TSKB GMYO1,001,0121,95
Tuğçelik3,080,9844,60
Tukaş6,837,90311,45
Turcas Petrol2,15-0,9252,48
Turkcell13,391,7514,10
Tümosan Motor ve Traktör5,40-1,2820,00
Tüpraş123,800,4118,65
Türk Hava Yolları14,223,87-11,73
Türk Prysmian Kablo2,271,7931,62
Türk Telekom7,041,4480,51
Türk Traktör47,120,7335,01
Türker Proje Gayrimenkul36,86-0,1614,69
Ufuk Yatırım1,70-0,5849,12
Ulaşlar Turizm Yat.1,811,6958,77
Ulusoy Elektrik24,60-0,8154,14
Ulusoy Un Sanayi3,140,0050,96
Umpaş Holding0,52-5,45-5,45
Uşak Seramik1,76-0,5658,56
Utopya Turizm3,930,00-4,15
Uzertaş Boya1,309,24116,67
Ülker Bisküvi21,100,5743,83
Ünye Çimento3,321,22-0,77
Vakıf Fin. Kir.1,576,8010,25
Vakıf GMYO2,165,8810,95
Vakıf Yat. Ort.2,064,5735,53
Vakıflar Bankası4,821,9023,59
Vakko Tekstil4,080,2556,42
Vanet Gıda1,47-0,6813,08
Verusa Holding16,102,29-2,81
Verusaturk Girisim3,800,5323,27
Vestel10,980,8397,84
Vestel Beyaz Eşya16,762,0771,59
Viking Kağıt1,362,2623,64
Yapı Kredi Koray GMYO2,296,0233,14
Yapı ve Kredi Bank.2,510,4056,87
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,803,20107,89
Yataş5,991,5334,00
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,141,7921,28
Yeni Gimat GMYO11,391,2458,62
Yeşil GMYO0,480,0077,78
Yeşil Yapı0,450,0073,08
Yeşil Yatırım Holding11,650,2620,98
Yibitaş İnşaat Malzeme2.468,100,5312,24
Yonga Mobilya6,75-1,464,00
Yükselen Çelik5,46-0,36
Yünsa7,0519,9068,87
Zorlu Enerji1,322,337,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Ekonomi

Kaynak: AA

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