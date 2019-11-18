Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,00
|266,01
|İş Bankası (B)
|25.000,10
|4,17
|716,94
|İş Bankası (C)
|6,38
|1,75
|40,84
|İş Bankası (Kur.)
|180.000,00
|270,36
|İş Fin.Kir.
|2,73
|-0,73
|-41,04
|İş Girişim
|2,82
|1,81
|38,24
|İş GMYO
|1,04
|2,97
|-3,70
|İş Y. Men. Değ.
|4,28
|2,39
|131,75
|İş Yat. Ort.
|1,42
|0,71
|92,38
|İşbir Holding
|375,00
|-2,19
|172,94
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,42
|2,44
|-50,00
|İttifak Holding
|3,82
|-1,04
|84,84
|İz Hayvancılık Tarım
|5,44
|4,62
|-17,45
|İzmir Demir Çelik
|3,94
|3,68
|137,35
|İzmir Fırça
|1,74
|-0,57
|-15,94
|Jantsa Jant Sanayi
|48,38
|1,43
|87,44
|Kafein Yazılım
|8,74
|2,82
|26,89
|Kapital Yat. Holding
|2,50
|-1,96
|-12,89
|Kaplamin
|4,49
|-1,10
|24,72
|Kardemir (A)
|2,36
|2,16
|37,88
|Kardemir (B)
|2,35
|1,73
|36,54
|Kardemir (D)
|2,38
|1,71
|15,77
|Karel Elektronik
|14,25
|6,82
|241,73
|Karsan Otomotiv
|1,33
|0,76
|11,83
|Karsu Tekstil
|1,91
|1,60
|52,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,80
|-2,72
|83,78
|Kartonsan
|326,40
|1,87
|2,33
|Katmerciler Ekipman
|3,01
|1,35
|0,05
|Kent Gıda
|120,50
|1,52
|1,26
|Kerevitaş Gıda
|2,70
|0,37
|50,00
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|0,00
|5,71
|Kiler GMYO
|2,89
|-9,97
|65,14
|Klimasan Klima
|16,79
|3,96
|332,74
|Koç Holding
|20,82
|1,36
|50,34
|Konfrut Gıda
|7,22
|-0,28
|51,17
|Konya Çimento
|231,20
|9,94
|29,89
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,55
|0,70
|22,08
|Koza Altın
|77,00
|-0,58
|50,10
|Koza Madencilik
|9,68
|0,83
|34,07
|Körfez GMYO
|1,61
|2,55
|31,97
|Kristal Kola
|1,34
|4,69
|27,62
|Kron Telekomünikasyon
|9,55
|0,32
|9,77
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,00
|0,00
|45,88
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,36
|3,82
|20,35
|Kütahya Porselen
|5,47
|1,30
|20,22
|Lider Faktoring
|2,92
|1,04
|29,78
|Link Bilgisayar
|11,33
|1,71
|36,18
|Logo Yazılım
|46,50
|3,66
|71,33
|Lokman Hekim Sağlık
|4,16
|2,21
|-7,56
|Lüks Kadife
|7,25
|1,40
|49,48
|Makina Takım
|1,58
|1,94
|2,60
|Mardin Çimento
|5,62
|-0,18
|102,38
|Marka Yatırım Holding
|0,80
|-1,23
|29,03
|Marmaris Altınyunus
|24,84
|6,70
|41,46
|Marshall
|32,48
|1,00
|28,79
|Martı GMYO
|0,87
|2,35
|33,85
|Martı Otel
|0,80
|2,56
|37,93
|Mavi Giyim
|44,44
|1,00
|37,93
|Mazhar Zorlu Holding
|5,64
|-2,76
|48,03
|Mega Polietilen
|1,76
|-1,12
|-13,73
|Menderes Tekstil
|0,89
|1,14
|23,61
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|15,34
|2,54
|156,09
|Merko Gıda
|0,91
|5,81
|-9,90
|Metal Gayrimenkul
|0,86
|0,00
|-1,15
|Metemtur Otelcilik
|1,54
|0,65
|46,67
|Metro Holding
|1,53
|-17,30
|101,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,76
|0,00
|60,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,58
|14,49
|33,90
|Migros Ticaret
|24,34
|3,93
|63,36
|Milpa
|2,18
|11,22
|52,52
|Mistral GMYO
|1,56
|1,96
|1,96
|MLP Sağlık
|14,76
|-0,07
|37,94
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,92
|0,00
|-16,36
|Mondi Tire Kutsan
|2,25
|7,66
|20,97
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,30
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,40
|9,44
|Net Holding
|1,94
|0,00
|-1,02
|Netaş Telekom.
|10,10
|2,12
|56,35
|Niğbaş Niğde Beton
|6,90
|-1,43
|72,50
|Nuh Çimento
|11,32
|0,62
|63,34
|Nurol GMYO
|3,24
|3,85
|54,29
|Odaş Elektrik
|1,55
|1,97
|10,08
|Olmuksan-IP
|4,93
|3,35
|46,29
|Orge Enerji Elektrik
|3,78
|1,07
|21,15
|Orma Orman Mahsulleri
|2,94
|6,52
|145,00
|Osmanlı Menkul
|2,22
|4,72
|29,07
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,20
|2,56
|11,11
|Otokar
|152,80
|1,60
|77,91
|Oyak Yat. Ort.
|1,97
|0,51
|24,42
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,61
|12,81
|253,92
|Özak GMYO
|2,10
|1,45
|44,91
|Özbal Çelik Boru
|1,40
|0,00
|1,45
|Özderici GMYO
|1,26
|-0,79
|-46,38
|Özerden Plastik
|2,13
|0,47
|6,07
|Panora GMYO
|4,94
|0,00
|34,35
|Park Elek.Madencilik
|2,97
|1,02
|23,24
|Parsan
|13,74
|2,00
|56,85
|Pegasus
|76,85
|2,54
|235,30
|Peker GMYO
|3,23
|2,87
|-60,73
|Penguen Gıda
|1,70
|4,29
|57,41
|Pera GMYO
|0,83
|6,41
|7,79
|Pergamon Dış Ticaret
|6,60
|0,92
|8,06
|Petkim
|3,71
|1,64
|-5,78
|Petrokent Turizm
|132,00
|2,72
|92,14
|Pınar Et ve Un
|7,93
|0,25
|78,73
|Pınar Su
|2,63
|6,48
|110,40
|Pınar Süt
|9,33
|2,75
|50,07
|Plastikkart
|5,52
|1,10
|104,44
|Polisan Holding
|2,68
|-1,47
|-11,11
|Politeknik Metal
|77,00
|0,00
|119,58
|Prizma Press Matbaacılık
|3,80
|8,88
|145,16
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.092,30
|-0,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|35,00
|0,00
|414,71
|QNB Finansbank
|17,16
|-0,46
|90,46
|Ral Yatırım Holding
|7,30
|-3,57
|296,74
|Ray Sigorta
|2,65
|4,33
|90,65
|Reysaş GMYO
|2,50
|6,38
|262,32
|Reysaş Lojistik
|1,56
|4,00
|110,81
|Rhea Girişim
|0,83
|2,47
|25,76
|Rodrigo Tekstil
|1,99
|2,05
|4,74
|Royal Halı
|1,06
|0,00
|7,07
|RTA Laboratuvarları
|2,03
|5,73
|25,05
|Sabancı Holding
|9,17
|1,10
|26,79
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,65
|3,77
|6,44
|Salix Yatırım Holding
|5,71
|-0,70
|48,31
|Sanel Mühendislik
|3,69
|-2,38
|69,27
|Sanifoam Sünger
|2,20
|3,29
|76,00
|Sanko Pazarlama
|5,07
|0,40
|155,54
|Saray Matbaacılık
|1,21
|0,83
|21,00
|Sarkuysan
|3,75
|0,27
|19,32
|Sasa Polyester
|6,48
|0,62
|12,77
|Say Reklamcılık
|1,64
|5,13
|74,47
|Sekuro Plastik
|3,92
|1,82
|32,43
|Selçuk Ecza Deposu
|5,40
|2,08
|98,64
|Selçuk Gıda
|1,85
|1,09
|39,10
|Senkron Güvenlik
|2,77
|0,73
|177,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,74
|0,00
|-10,77
|Servet GMYO
|7,00
|1,74
|48,94
|Seyitler Kimya
|5,30
|0,00
|37,66
|Silverline Endüstri
|1,63
|1,87
|21,64
|Sinpaş GMYO
|0,82
|0,00
|121,62
|Smartiks Yazılım
|3,36
|0,60
|Soda Sanayii
|5,82
|1,57
|-13,97
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,79
|-0,11
|58,42
|Söktaş
|1,75
|1,74
|37,80
|Sönmez Filament
|4,44
|6,47
|42,31
|Sönmez Pamuklu
|4,30
|1,90
|37,82
|Sumaş Suni Tahta
|8,15
|-0,37
|21,72
|Şeker Fin. Kir.
|4,24
|1,19
|50,35
|Şekerbank
|1,05
|1,94
|-4,55
|Şişe Cam
|4,65
|4,26
|-15,18
|Şok Marketler
|9,77
|0,00
|-9,12
|T. Halk Bankası
|5,81
|1,40
|-17,24
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|50,95
|14,91
|199,72
|T.S.K.B.
|0,99
|6,45
|22,22
|T.Tuborg
|10,83
|2,75
|36,50
|Taç Tarım Ürünleri
|3,69
|2,79
|-27,08
|Tat Gıda
|4,85
|2,97
|26,96
|TAV Havalimanları
|27,70
|0,73
|25,96
|Taze Kuru Gıda
|8,03
|-0,99
|18,09
|Tek-Art Turizm
|0,87
|3,57
|2,35
|Tekfen Holding
|18,53
|1,42
|-5,60
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,76
|2,60
|-7,07
|Temapol Polimer Plastik
|4,80
|7,87
|56,86
|TGS Dış Ticaret
|3,91
|4,27
|71,73
|Tofaş Oto. Fab.
|24,88
|2,05
|60,40
|Torunlar GMYO
|2,31
|5,48
|52,98
|Trabzon Liman
|8,78
|2,93
|27,64
|Trabzonspor Sportif
|1,52
|4,11
|10,46
|Trakya Cam
|3,13
|1,95
|8,35
|Trend GMYO
|1,81
|4,02
|42,52
|TSKB GMYO
|1,00
|1,01
|21,95
|Tuğçelik
|3,08
|0,98
|44,60
|Tukaş
|6,83
|7,90
|311,45
|Turcas Petrol
|2,15
|-0,92
|52,48
|Turkcell
|13,39
|1,75
|14,10
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,40
|-1,28
|20,00
|Tüpraş
|123,80
|0,41
|18,65
|Türk Hava Yolları
|14,22
|3,87
|-11,73
|Türk Prysmian Kablo
|2,27
|1,79
|31,62
|Türk Telekom
|7,04
|1,44
|80,51
|Türk Traktör
|47,12
|0,73
|35,01
|Türker Proje Gayrimenkul
|36,86
|-0,16
|14,69
|Ufuk Yatırım
|1,70
|-0,58
|49,12
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,81
|1,69
|58,77
|Ulusoy Elektrik
|24,60
|-0,81
|54,14
|Ulusoy Un Sanayi
|3,14
|0,00
|50,96
|Umpaş Holding
|0,52
|-5,45
|-5,45
|Uşak Seramik
|1,76
|-0,56
|58,56
|Utopya Turizm
|3,93
|0,00
|-4,15
|Uzertaş Boya
|1,30
|9,24
|116,67
|Ülker Bisküvi
|21,10
|0,57
|43,83
|Ünye Çimento
|3,32
|1,22
|-0,77
|Vakıf Fin. Kir.
|1,57
|6,80
|10,25
|Vakıf GMYO
|2,16
|5,88
|10,95
|Vakıf Yat. Ort.
|2,06
|4,57
|35,53
|Vakıflar Bankası
|4,82
|1,90
|23,59
|Vakko Tekstil
|4,08
|0,25
|56,42
|Vanet Gıda
|1,47
|-0,68
|13,08
|Verusa Holding
|16,10
|2,29
|-2,81
|Verusaturk Girisim
|3,80
|0,53
|23,27
|Vestel
|10,98
|0,83
|97,84
|Vestel Beyaz Eşya
|16,76
|2,07
|71,59
|Viking Kağıt
|1,36
|2,26
|23,64
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,29
|6,02
|33,14
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,51
|0,40
|56,87
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,80
|3,20
|107,89
|Yataş
|5,99
|1,53
|34,00
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,14
|1,79
|21,28
|Yeni Gimat GMYO
|11,39
|1,24
|58,62
|Yeşil GMYO
|0,48
|0,00
|77,78
|Yeşil Yapı
|0,45
|0,00
|73,08
|Yeşil Yatırım Holding
|11,65
|0,26
|20,98
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.468,10
|0,53
|12,24
|Yonga Mobilya
|6,75
|-1,46
|4,00
|Yükselen Çelik
|5,46
|-0,36
|Yünsa
|7,05
|19,90
|68,87
|Zorlu Enerji
|1,32
|2,33
|7,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)