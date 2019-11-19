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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

19.11.2019 18:32 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:32Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,00266,01
İş Bankası (B)24.587,90-1,65703,47
İş Bankası (C)6,410,4741,50
İş Bankası (Kur.)180.000,00270,36
İş Fin.Kir.2,70-1,10-41,68
İş Girişim2,81-0,3537,75
İş GMYO1,083,850,00
İş Y. Men. Değ.4,24-0,93129,58
İş Yat. Ort.1,430,7093,74
İşbir Holding370,00-1,33169,30
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,420,00-50,00
İttifak Holding3,80-0,5283,87
İz Hayvancılık Tarım5,29-2,76-19,73
İzmir Demir Çelik3,90-1,02134,94
İzmir Fırça1,71-1,72-17,39
Jantsa Jant Sanayi49,903,1493,32
Kafein Yazılım9,154,6932,84
Kapital Yat. Holding2,48-0,80-13,59
Kaplamin4,653,5629,17
Kardemir (A)2,34-0,8536,71
Kardemir (B)2,34-0,4335,96
Kardemir (D)2,380,0015,77
Karel Elektronik14,562,18249,16
Karsan Otomotiv1,383,7616,04
Karsu Tekstil1,973,1457,60
Karsusan Su Ürünleri San.6,800,0083,78
Kartonsan326,20-0,062,26
Katmerciler Ekipman3,113,323,37
Kent Gıda123,502,493,78
Kerevitaş Gıda2,834,8157,22
Kervansaray Yat. Holding0,36-2,702,86
Kiler GMYO2,890,0065,14
Klimasan Klima18,359,29372,95
Koç Holding20,840,1050,48
Konfrut Gıda7,230,1451,38
Konya Çimento231,400,0930,00
Kordsa Teknik Tekstil11,701,3023,67
Koza Altın76,05-1,2348,25
Koza Madencilik9,56-1,2432,41
Körfez GMYO1,60-0,6231,15
Kristal Kola1,350,7528,57
Kron Telekomünikasyon9,47-0,848,85
Kuştur Kuşadası Turizm19,98-0,1045,73
Kuyumcukent Gayrimenkul1,392,2123,01
Kütahya Porselen5,531,1021,54
Lider Faktoring2,920,0029,78
Link Bilgisayar11,360,2636,54
Logo Yazılım46,700,4372,07
Lokman Hekim Sağlık4,303,37-4,44
Lüks Kadife7,310,8350,72
Makina Takım1,57-0,631,95
Mardin Çimento5,47-2,6796,97
Marka Yatırım Holding0,9215,0048,39
Marmaris Altınyunus24,56-1,1339,86
Marshall32,600,3729,26
Martı GMYO0,914,6040,00
Martı Otel0,833,7543,10
Mavi Giyim44,30-0,3237,49
Mazhar Zorlu Holding5,701,0649,61
Mega Polietilen1,770,57-13,24
Menderes Tekstil0,912,2526,39
Mensa0,180,0028,57
Merit Turizm15,19-0,98153,59
Merko Gıda0,954,40-5,94
Metal Gayrimenkul0,84-2,33-3,45
Metemtur Otelcilik1,52-1,3044,76
Metro Holding1,46-4,5892,11
Metro Petrol ve Tesisleri1,781,1461,82
Metro Yatırım Ortaklığı1,8114,5653,39
Migros Ticaret24,701,4865,77
Milpa2,12-2,7548,32
Mistral GMYO1,581,283,27
MLP Sağlık14,800,2738,32
MMC San. ve Tic. Yat.0,942,17-14,55
Mondi Tire Kutsan2,16-4,0016,13
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret13,004,84
Net Holding2,003,092,04
Netaş Telekom.10,503,9662,54
Niğbaş Niğde Beton6,86-0,5871,50
Nuh Çimento11,29-0,2762,91
Nurol GMYO3,16-2,4750,48
Odaş Elektrik1,53-1,298,66
Olmuksan-IP5,052,4349,85
Orge Enerji Elektrik3,944,2326,28
Orma Orman Mahsulleri2,940,00145,00
Osmanlı Menkul2,272,2531,98
Ostim Endüstriyel Yat1,210,8312,04
Otokar154,100,8579,42
Oyak Yat. Ort.1,980,5125,05
Oylum Sınai Yatırımlar4,1514,96306,86
Özak GMYO2,110,4845,60
Özbal Çelik Boru1,421,432,90
Özderici GMYO1,303,17-44,68
Özerden Plastik2,09-1,884,08
Panora GMYO5,154,2540,07
Park Elek.Madencilik2,970,0023,24
Parsan13,931,3859,02
Pegasus75,95-1,17231,37
Peker GMYO3,281,55-60,12
Penguen Gıda1,710,5958,33
Pera GMYO0,841,209,09
Pergamon Dış Ticaret6,600,008,06
Petkim3,740,81-5,02
Petrokent Turizm127,80-3,1886,03
Pınar Et ve Un7,970,5079,63
Pınar Su2,744,18119,20
Pınar Süt9,31-0,2149,75
Plastikkart5,591,27107,04
Polisan Holding2,783,73-7,79
Politeknik Metal76,95-0,06119,44
Prizma Press Matbaacılık3,995,00157,42
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.092,10-0,02
QNB Finans Fin. Kir.35,000,00414,71
QNB Finansbank17,11-0,2989,90
Ral Yatırım Holding7,452,05304,89
Ray Sigorta2,743,4097,12
Reysaş GMYO2,572,80272,46
Reysaş Lojistik1,570,64112,16
Rhea Girişim0,9210,8439,39
Rodrigo Tekstil1,95-2,012,63
Royal Halı1,060,007,07
RTA Laboratuvarları2,134,9331,21
Sabancı Holding9,200,3327,20
Safkar Ege Soğutmacılık1,650,006,44
Salix Yatırım Holding5,58-2,2844,94
Sanel Mühendislik3,700,2769,72
Sanifoam Sünger2,200,0076,00
Sanko Pazarlama5,06-0,20155,03
Saray Matbaacılık1,210,0021,00
Sarkuysan3,770,5319,96
Sasa Polyester6,47-0,1512,60
Say Reklamcılık1,693,0579,79
Sekuro Plastik4,073,8337,50
Selçuk Ecza Deposu5,400,0098,64
Selçuk Gıda1,850,0039,10
Senkron Güvenlik2,76-0,36176,00
Serve Film Prodüksiyon1,740,00-10,77
Servet GMYO6,98-0,2948,51
Seyitler Kimya5,401,8940,26
Silverline Endüstri1,725,5228,36
Sinpaş GMYO0,831,22124,32
Smartiks Yazılım3,607,14
Soda Sanayii5,81-0,17-14,12
Sodaş Sodyum Sanayii8,51-3,1953,37
Söktaş1,74-0,5737,01
Sönmez Filament4,37-1,5840,06
Sönmez Pamuklu4,24-1,4035,90
Sumaş Suni Tahta8,06-1,1020,38
Şeker Fin. Kir.4,240,0050,35
Şekerbank1,071,90-2,73
Şişe Cam4,741,94-13,54
Şok Marketler9,810,41-8,74
T. Halk Bankası5,860,86-16,52
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası45,20-11,29165,89
T.S.K.B.1,012,0224,69
T.Tuborg10,69-1,2934,73
Taç Tarım Ürünleri3,64-1,36-28,06
Tat Gıda5,003,0930,89
TAV Havalimanları28,482,8229,51
Taze Kuru Gıda7,81-2,7414,85
Tek-Art Turizm0,925,758,24
Tekfen Holding19,062,86-2,90
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,811,81-5,39
Temapol Polimer Plastik4,59-4,3750,00
TGS Dış Ticaret3,84-1,7968,66
Tofaş Oto. Fab.24,64-0,9658,85
Torunlar GMYO2,362,1656,29
Trabzon Liman8,850,8028,66
Trabzonspor Sportif1,551,9712,64
Trakya Cam3,171,289,73
Trend GMYO1,852,2145,67
TSKB GMYO1,011,0023,17
Tuğçelik3,203,9050,23
Tukaş7,296,73339,16
Turcas Petrol2,286,0561,70
Turkcell13,460,5214,70
Tümosan Motor ve Traktör5,39-0,1919,78
Tüpraş127,502,9922,20
Türk Hava Yolları14,12-0,70-12,35
Türk Prysmian Kablo2,353,5236,26
Türk Telekom7,121,1482,56
Türk Traktör47,160,0835,13
Türker Proje Gayrimenkul36,84-0,0514,62
Ufuk Yatırım1,742,3552,63
Ulaşlar Turizm Yat.1,873,3164,04
Ulusoy Elektrik24,901,2256,02
Ulusoy Un Sanayi3,11-0,9649,52
Umpaş Holding0,520,00-5,45
Uşak Seramik1,74-1,1456,76
Utopya Turizm3,971,02-3,17
Uzertaş Boya1,4310,00138,33
Ülker Bisküvi21,04-0,2843,42
Ünye Çimento3,402,411,63
Vakıf Fin. Kir.1,729,5520,79
Vakıf GMYO2,12-1,858,90
Vakıf Yat. Ort.2,091,4637,50
Vakıflar Bankası4,973,1127,44
Vakko Tekstil4,192,7060,64
Vanet Gıda1,46-0,6812,31
Verusa Holding16,220,75-2,09
Verusaturk Girisim3,810,2623,60
Vestel11,000,1898,20
Vestel Beyaz Eşya17,142,2775,48
Viking Kağıt1,360,0023,64
Yapı Kredi Koray GMYO2,19-4,3727,33
Yapı ve Kredi Bank.2,510,0056,87
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,61-3,28101,08
Yataş5,96-0,5033,33
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,172,6324,47
Yeni Gimat GMYO11,622,0261,83
Yeşil GMYO0,480,0077,78
Yeşil Yapı0,450,0073,08
Yeşil Yatırım Holding11,650,0020,98
Yibitaş İnşaat Malzeme2.550,203,3315,97
Yonga Mobilya6,821,045,07
Yükselen Çelik5,45-0,18
Yünsa7,313,6975,10
Zorlu Enerji1,330,768,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Ekonomi

Kaynak: AA

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