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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

20.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:42Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,00266,01
İş Bankası (B)22.000,00-10,53618,91
İş Bankası (C)6,28-2,0338,63
İş Bankası (Kur.)160.000,00-11,11229,20
İş Fin.Kir.2,700,00-41,68
İş Girişim2,810,0037,75
İş GMYO1,06-1,85-1,85
İş Y. Men. Değ.4,240,00129,58
İş Yat. Ort.1,430,0093,74
İşbir Holding386,004,32180,94
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,420,00-50,00
İttifak Holding3,800,0083,87
İz Hayvancılık Tarım5,26-0,57-20,18
İzmir Demir Çelik3,85-1,28131,93
İzmir Fırça1,70-0,58-17,87
Jantsa Jant Sanayi49,20-1,4090,61
Kafein Yazılım9,160,1132,99
Kapital Yat. Holding2,552,82-11,15
Kaplamin4,22-9,2517,22
Kardemir (A)2,340,0036,71
Kardemir (B)2,32-0,8534,80
Kardemir (D)2,36-0,8414,80
Karel Elektronik14,30-1,79242,93
Karsan Otomotiv1,433,6220,24
Karsu Tekstil1,96-0,5156,80
Karsusan Su Ürünleri San.6,60-2,9478,38
Kartonsan324,00-0,671,57
Katmerciler Ekipman3,06-1,611,71
Kent Gıda122,20-1,052,69
Kerevitaş Gıda2,78-1,7754,44
Kervansaray Yat. Holding0,360,002,86
Kiler GMYO2,83-2,0861,71
Klimasan Klima17,47-4,80350,27
Koç Holding20,60-1,1548,75
Konfrut Gıda7,15-1,1149,71
Konya Çimento231,10-0,1329,83
Kordsa Teknik Tekstil11,51-1,6221,66
Koza Altın76,550,6649,22
Koza Madencilik9,832,8236,15
Körfez GMYO1,600,0031,15
Kristal Kola1,350,0028,57
Kron Telekomünikasyon9,752,9612,07
Kuştur Kuşadası Turizm19,97-0,0545,66
Kuyumcukent Gayrimenkul1,422,1625,66
Kütahya Porselen5,50-0,5420,88
Lider Faktoring2,940,6830,67
Link Bilgisayar11,25-0,9735,22
Logo Yazılım47,321,3374,36
Lokman Hekim Sağlık4,25-1,16-5,56
Lüks Kadife7,24-0,9649,28
Makina Takım1,623,185,19
Mardin Çimento5,41-1,1094,81
Marka Yatırım Holding1,0514,1369,35
Marmaris Altınyunus23,98-2,3636,56
Marshall32,50-0,3128,87
Martı GMYO0,921,1041,54
Martı Otel0,841,2044,83
Mavi Giyim43,82-1,0836,00
Mazhar Zorlu Holding5,68-0,3549,08
Mega Polietilen1,780,56-12,75
Menderes Tekstil0,932,2029,17
Mensa0,180,0028,57
Merit Turizm14,90-1,91148,75
Merko Gıda0,92-3,16-8,91
Metal Gayrimenkul0,851,19-2,30
Metemtur Otelcilik1,530,6645,71
Metro Holding1,30-10,9671,05
Metro Petrol ve Tesisleri1,780,0061,82
Metro Yatırım Ortaklığı2,0814,9276,27
Migros Ticaret24,24-1,8662,68
Milpa2,05-3,3043,42
Mistral GMYO1,601,274,58
MLP Sağlık14,840,2738,69
MMC San. ve Tic. Yat.0,93-1,06-15,45
Mondi Tire Kutsan2,160,0016,13
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret13,171,31
Net Holding2,000,002,04
Netaş Telekom.10,18-3,0557,59
Niğbaş Niğde Beton6,65-3,0666,25
Nuh Çimento11,16-1,1561,04
Nurol GMYO3,12-1,2748,57
Odaş Elektrik1,540,659,37
Olmuksan-IP5,6010,8966,17
Orge Enerji Elektrik3,86-2,0323,72
Orma Orman Mahsulleri2,90-1,36141,67
Osmanlı Menkul2,332,6435,47
Ostim Endüstriyel Yat1,220,8312,96
Otokar148,50-3,6372,90
Oyak Yat. Ort.2,2714,6543,37
Oylum Sınai Yatırımlar4,6111,08351,96
Özak GMYO2,09-0,9544,22
Özbal Çelik Boru1,452,115,07
Özderici GMYO1,353,85-42,55
Özerden Plastik2,121,445,57
Panora GMYO5,10-0,9738,71
Park Elek.Madencilik2,92-1,6821,16
Parsan14,111,2961,07
Pegasus76,150,26232,24
Peker GMYO3,280,00-60,12
Penguen Gıda1,741,7561,11
Pera GMYO0,9513,1023,38
Pergamon Dış Ticaret6,58-0,307,74
Petkim3,760,53-4,51
Petrokent Turizm123,00-3,7679,04
Pınar Et ve Un7,980,1379,86
Pınar Su2,20-19,7176,00
Pınar Süt9,603,1154,42
Plastikkart5,600,18107,41
Polisan Holding2,76-0,72-8,45
Politeknik Metal77,000,06119,58
Prizma Press Matbaacılık4,102,76164,52
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.091,70-0,04
QNB Finans Fin. Kir.40,2414,97491,76
QNB Finansbank19,6714,96118,31
Ral Yatırım Holding7,20-3,36291,30
Ray Sigorta2,65-3,2890,65
Reysaş GMYO2,694,67289,86
Reysaş Lojistik1,601,91116,22
Rhea Girişim0,89-3,2634,85
Rodrigo Tekstil1,92-1,541,05
Royal Halı1,05-0,946,06
RTA Laboratuvarları2,171,8833,67
Sabancı Holding9,14-0,6526,37
Safkar Ege Soğutmacılık1,692,429,02
Salix Yatırım Holding5,50-1,4342,86
Sanel Mühendislik3,67-0,8168,35
Sanifoam Sünger2,200,0076,00
Sanko Pazarlama5,00-1,19152,01
Saray Matbaacılık1,220,8322,00
Sarkuysan3,913,7124,41
Sasa Polyester6,32-2,329,99
Say Reklamcılık1,64-2,9674,47
Sekuro Plastik4,110,9838,85
Selçuk Ecza Deposu5,400,0098,64
Selçuk Gıda1,84-0,5438,35
Senkron Güvenlik2,75-0,36175,00
Serve Film Prodüksiyon1,71-1,72-12,31
Servet GMYO7,051,0050,00
Seyitler Kimya5,450,9341,56
Silverline Endüstri1,889,3040,30
Sinpaş GMYO0,830,00124,32
Smartiks Yazılım3,836,39
Soda Sanayii5,76-0,86-14,86
Sodaş Sodyum Sanayii8,510,0053,37
Söktaş1,845,7544,88
Sönmez Filament4,36-0,2339,74
Sönmez Pamuklu4,22-0,4735,26
Sumaş Suni Tahta8,130,8721,42
Şeker Fin. Kir.4,21-0,7149,29
Şekerbank1,070,00-2,73
Şişe Cam4,65-1,90-15,18
Şok Marketler9,78-0,31-9,02
T. Halk Bankası5,78-1,37-17,66
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası42,98-4,91152,83
T.S.K.B.1,020,9925,93
T.Tuborg10,52-1,5932,59
Taç Tarım Ürünleri3,59-1,37-29,05
Tat Gıda5,061,2032,46
TAV Havalimanları28,00-1,6927,32
Taze Kuru Gıda7,67-1,7912,79
Tek-Art Turizm0,953,2611,76
Tekfen Holding19,070,05-2,85
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,80-0,36-5,72
Temapol Polimer Plastik4,51-1,7447,39
TGS Dış Ticaret3,870,7869,98
Tofaş Oto. Fab.24,20-1,7956,01
Torunlar GMYO2,34-0,8554,97
Trabzon Liman9,001,6930,84
Trabzonspor Sportif1,54-0,6511,91
Trakya Cam3,14-0,958,69
Trend GMYO1,934,3251,97
TSKB GMYO1,031,9825,61
Tuğçelik3,10-3,1345,54
Tukaş7,290,00339,16
Turcas Petrol2,24-1,7558,87
Turkcell13,43-0,2214,44
Tümosan Motor ve Traktör5,27-2,2317,11
Tüpraş126,00-1,1820,76
Türk Hava Yolları13,95-1,20-13,41
Türk Prysmian Kablo2,29-2,5532,78
Türk Telekom7,07-0,7081,28
Türk Traktör47,220,1335,30
Türker Proje Gayrimenkul36,64-0,5414,00
Ufuk Yatırım1,761,1554,39
Ulaşlar Turizm Yat.1,80-3,7457,89
Ulusoy Elektrik25,201,2057,89
Ulusoy Un Sanayi3,202,8953,85
Umpaş Holding0,50-3,85-9,09
Uşak Seramik1,69-2,8752,25
Utopya Turizm3,94-0,76-3,90
Uzertaş Boya1,579,79161,67
Ülker Bisküvi21,522,2846,69
Ünye Çimento3,32-2,35-0,77
Vakıf Fin. Kir.1,9010,4733,43
Vakıf GMYO2,140,949,93
Vakıf Yat. Ort.2,226,2246,05
Vakıflar Bankası4,980,2027,69
Vakko Tekstil4,14-1,1958,72
Vanet Gıda1,45-0,6811,54
Verusa Holding16,330,68-1,42
Verusaturk Girisim3,830,5224,25
Vestel10,95-0,4597,30
Vestel Beyaz Eşya16,85-1,6972,51
Viking Kağıt1,381,4725,45
Yapı Kredi Koray GMYO2,15-1,8325,00
Yapı ve Kredi Bank.2,50-0,4056,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,58-0,53100,00
Yataş5,960,0033,33
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,3414,5342,55
Yeni Gimat GMYO11,55-0,6060,85
Yeşil GMYO0,516,2588,89
Yeşil Yapı0,486,6784,62
Yeşil Yatırım Holding11,972,7524,30
Yibitaş İnşaat Malzeme2.577,901,0917,23
Yonga Mobilya6,820,005,07
Yükselen Çelik5,460,18
Yünsa7,30-0,1474,86
Zorlu Enerji1,32-0,757,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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