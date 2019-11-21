Haberler » Ekonomi » Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

21.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:36Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,00266,01
İş Bankası (B)23.500,006,82667,92
İş Bankası (C)6,280,0038,63
İş Bankası (Kur.)160.000,00229,20
İş Fin.Kir.2,700,00-41,68
İş Girişim2,872,1440,69
İş GMYO1,081,890,00
İş Y. Men. Değ.4,16-1,89125,25
İş Yat. Ort.1,451,4096,45
İşbir Holding380,50-1,42176,94
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,432,38-48,81
İttifak Holding3,70-2,6379,03
İz Hayvancılık Tarım5,15-2,09-21,85
İzmir Demir Çelik3,901,30134,94
İzmir Fırça1,710,59-17,39
Jantsa Jant Sanayi48,80-0,8189,06
Kafein Yazılım9,230,7634,00
Kapital Yat. Holding2,53-0,78-11,85
Kaplamin4,506,6425,00
Kardemir (A)2,32-0,8535,54
Kardemir (B)2,320,0034,80
Kardemir (D)2,34-0,8513,82
Karel Elektronik14,27-0,21242,21
Karsan Otomotiv1,41-1,4018,56
Karsu Tekstil1,94-1,0255,20
Karsusan Su Ürünleri San.6,30-4,5570,27
Kartonsan323,80-0,061,51
Katmerciler Ekipman3,183,925,70
Kent Gıda121,90-0,252,44
Kerevitaş Gıda2,77-0,3653,89
Kervansaray Yat. Holding0,372,785,71
Kiler GMYO3,3919,7993,71
Klimasan Klima17,11-2,06340,99
Koç Holding20,56-0,1948,46
Konfrut Gıda7,10-0,7048,66
Konya Çimento228,40-1,1728,31
Kordsa Teknik Tekstil11,48-0,2621,34
Koza Altın75,40-1,5046,98
Koza Madencilik9,59-2,4432,83
Körfez GMYO1,610,6331,97
Kristal Kola1,371,4830,48
Kron Telekomünikasyon10,144,0016,55
Kuştur Kuşadası Turizm19,990,1045,81
Kuyumcukent Gayrimenkul1,41-0,7024,78
Kütahya Porselen5,540,7321,76
Lider Faktoring2,981,3632,44
Link Bilgisayar11,19-0,5334,50
Logo Yazılım49,504,6182,39
Lokman Hekim Sağlık4,301,18-4,44
Lüks Kadife7,17-0,9747,84
Makina Takım1,694,329,74
Mardin Çimento5,440,5595,89
Marka Yatırım Holding1,060,9570,97
Marmaris Altınyunus25,526,4245,33
Marshall33,101,8531,25
Martı GMYO0,920,0041,54
Martı Otel0,840,0044,83
Mavi Giyim43,24-1,3234,20
Mazhar Zorlu Holding5,65-0,5348,29
Mega Polietilen1,843,37-9,80
Menderes Tekstil0,941,0830,56
Mensa0,17-5,5621,43
Merit Turizm14,54-2,42142,74
Merko Gıda0,953,26-5,94
Metal Gayrimenkul0,850,00-2,30
Metemtur Otelcilik1,593,9251,43
Metro Holding1,396,9282,89
Metro Petrol ve Tesisleri1,832,8166,36
Metro Yatırım Ortaklığı2,00-3,8569,49
Migros Ticaret24,742,0666,04
Milpa2,070,9844,82
Mistral GMYO1,716,8711,76
MLP Sağlık15,162,1641,68
MMC San. ve Tic. Yat.0,92-1,08-16,36
Mondi Tire Kutsan2,13-1,3914,52
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret13,15-0,15
Net Holding2,010,502,55
Netaş Telekom.10,08-0,9856,04
Niğbaş Niğde Beton6,903,7672,50
Nuh Çimento11,04-1,0859,30
Nurol GMYO3,212,8852,86
Odaş Elektrik1,593,2512,92
Olmuksan-IP6,4415,0091,10
Orge Enerji Elektrik3,993,3727,88
Orma Orman Mahsulleri2,900,00141,67
Osmanlı Menkul2,350,8636,63
Ostim Endüstriyel Yat1,230,8213,89
Otokar145,00-2,3668,82
Oyak Yat. Ort.2,25-0,8842,11
Oylum Sınai Yatırımlar4,650,87355,88
Özak GMYO2,173,8349,74
Özbal Çelik Boru1,460,695,80
Özderici GMYO1,371,48-41,70
Özerden Plastik2,11-0,475,07
Panora GMYO5,507,8449,58
Park Elek.Madencilik2,982,0523,65
Parsan14,01-0,7159,93
Pegasus76,250,13232,68
Peker GMYO3,25-0,91-60,48
Penguen Gıda1,761,1562,96
Pera GMYO0,93-2,1120,78
Pergamon Dış Ticaret6,610,468,23
Petkim3,73-0,80-5,27
Petrokent Turizm122,60-0,3378,46
Pınar Et ve Un8,202,7684,82
Pınar Su2,200,0076,00
Pınar Süt10,165,8363,42
Plastikkart5,885,00117,78
Polisan Holding2,74-0,72-9,12
Politeknik Metal77,000,00119,58
Prizma Press Matbaacılık4,05-1,22161,29
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.091,20-0,05
QNB Finans Fin. Kir.46,2614,96580,29
QNB Finansbank22,6215,00151,05
Ral Yatırım Holding7,05-2,08283,15
Ray Sigorta2,681,1392,81
Reysaş GMYO2,63-2,23281,16
Reysaş Lojistik1,621,25118,92
Rhea Girişim0,912,2537,88
Rodrigo Tekstil1,90-1,040,00
Royal Halı1,050,006,06
RTA Laboratuvarları2,337,3743,53
Sabancı Holding9,230,9827,62
Safkar Ege Soğutmacılık1,68-0,598,37
Salix Yatırım Holding5,683,2747,53
Sanel Mühendislik3,680,2768,81
Sanifoam Sünger2,220,9177,60
Sanko Pazarlama4,98-0,40151,00
Saray Matbaacılık1,252,4625,00
Sarkuysan3,910,0024,41
Sasa Polyester6,30-0,329,64
Say Reklamcılık1,724,8882,98
Sekuro Plastik4,212,4342,23
Selçuk Ecza Deposu5,400,0098,64
Selçuk Gıda1,79-2,7234,59
Senkron Güvenlik2,74-0,36174,00
Serve Film Prodüksiyon1,70-0,58-12,82
Servet GMYO6,93-0,9548,57
Seyitler Kimya5,460,1841,82
Silverline Endüstri1,953,7245,52
Sinpaş GMYO0,830,00124,32
Smartiks Yazılım4,189,14
Soda Sanayii5,760,00-14,86
Sodaş Sodyum Sanayii8,29-2,5949,41
Söktaş1,892,7248,82
Sönmez Filament4,492,9843,91
Sönmez Pamuklu4,240,4735,90
Sumaş Suni Tahta8,130,0021,42
Şeker Fin. Kir.4,220,2449,65
Şekerbank1,06-0,93-3,64
Şişe Cam4,741,94-13,54
Şok Marketler9,830,51-8,56
T. Halk Bankası5,780,00-17,66
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası42,22-1,77148,36
T.S.K.B.1,01-0,9824,69
T.Tuborg10,49-0,2932,21
Taç Tarım Ürünleri3,57-0,56-29,45
Tat Gıda5,172,1735,34
TAV Havalimanları28,220,7928,32
Taze Kuru Gıda7,25-5,486,62
Tek-Art Turizm0,93-2,119,41
Tekfen Holding18,90-0,89-3,72
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,841,43-4,38
Temapol Polimer Plastik4,704,2153,59
TGS Dış Ticaret4,013,6276,13
Tofaş Oto. Fab.24,200,0056,01
Torunlar GMYO2,340,0054,97
Trabzon Liman8,96-0,4430,26
Trabzonspor Sportif1,582,6014,82
Trakya Cam3,12-0,648,00
Trend GMYO1,91-1,0450,39
TSKB GMYO1,02-0,9724,39
Tuğçelik3,172,2648,83
Tukaş7,20-1,23333,73
Turcas Petrol2,250,4559,57
Turkcell13,20-1,7112,48
Tümosan Motor ve Traktör5,25-0,3816,67
Tüpraş125,50-0,4020,28
Türk Hava Yolları13,75-1,43-14,65
Türk Prysmian Kablo2,310,8733,94
Türk Telekom7,181,5684,10
Türk Traktör47,320,2135,59
Türker Proje Gayrimenkul36,660,0514,06
Ufuk Yatırım1,939,6669,30
Ulaşlar Turizm Yat.1,821,1159,65
Ulusoy Elektrik25,16-0,1657,64
Ulusoy Un Sanayi3,426,8764,42
Umpaş Holding0,512,00-7,27
Uşak Seramik1,68-0,5951,35
Utopya Turizm3,981,02-2,93
Uzertaş Boya1,729,55186,67
Ülker Bisküvi21,560,1946,97
Ünye Çimento3,361,200,43
Vakıf Fin. Kir.1,86-2,1130,62
Vakıf GMYO2,213,2713,52
Vakıf Yat. Ort.2,17-2,2542,76
Vakıflar Bankası5,071,8130,00
Vakko Tekstil4,211,6961,40
Vanet Gıda1,482,0713,85
Verusa Holding16,480,92-0,52
Verusaturk Girisim3,840,2624,57
Vestel10,85-0,9195,50
Vestel Beyaz Eşya17,021,0174,25
Viking Kağıt1,433,6230,00
Yapı Kredi Koray GMYO2,181,4026,74
Yapı ve Kredi Bank.2,500,0056,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,38-3,5892,83
Yataş5,95-0,1733,11
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,31-2,2439,36
Yeni Gimat GMYO11,913,1265,87
Yeşil GMYO0,521,9692,59
Yeşil Yapı0,480,0084,62
Yeşil Yatırım Holding11,92-0,4223,78
Yibitaş İnşaat Malzeme2.600,000,8618,24
Yonga Mobilya6,70-1,763,23
Yükselen Çelik5,44-0,37
Yünsa7,340,5575,81
Zorlu Enerji1,352,279,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:42 Atmaca: Turizmde 2020, en az 2019 kadar iyi geçecek
19:38 SPK haftalık bülteni
19:34 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Kırgızistan ile çok daha büyük ticaret hacmine ulaşmamız mümkün"
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:25 Şanlıurfa'da balığa rağbet arttı
19:15 Borsa günü yatay tamamladı
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
14:14 İYİ Partili Yokuş: TBMM kantininde hileli ilan edilen sahte bal satılıyor
12:04 beIN Sports, Süper Lig maçlarını Amerika'da ücretsiz yayınlayacak
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği antik kente ilgi arttı
21:08 Azil soruşturması sonrası Trump'ın onay oranı yüzde 2 arttı
21.11.2019 20:07:00