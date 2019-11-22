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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

22.11.2019 19:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:20Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,00266,01
İş Bankası (B)23.750,001,06676,09
İş Bankası (C)6,23-0,8037,53
İş Bankası (Kur.)160.000,00229,20
İş Fin.Kir.2,67-1,11-42,33
İş Girişim2,932,0943,63
İş GMYO1,123,703,70
İş Y. Men. Değ.4,09-1,68121,46
İş Yat. Ort.1,460,6997,80
İşbir Holding398,004,60189,68
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,42-2,33-50,00
İttifak Holding3,700,0079,03
İz Hayvancılık Tarım5,01-2,72-23,98
İzmir Demir Çelik3,89-0,26134,34
İzmir Fırça1,710,00-17,39
Jantsa Jant Sanayi49,080,5790,15
Kafein Yazılım9,03-2,1731,10
Kapital Yat. Holding2,50-1,19-12,89
Kaplamin4,510,2225,28
Kardemir (A)2,340,8636,71
Kardemir (B)2,340,8635,96
Kardemir (D)2,371,2815,28
Karel Elektronik14,400,91245,32
Karsan Otomotiv1,39-1,4216,88
Karsu Tekstil2,013,6160,80
Karsusan Su Ürünleri San.6,503,1775,68
Kartonsan326,000,682,20
Katmerciler Ekipman3,13-1,574,03
Kent Gıda123,100,983,45
Kerevitaş Gıda2,780,3654,44
Kervansaray Yat. Holding0,36-2,702,86
Kiler GMYO2,97-12,3969,71
Klimasan Klima17,01-0,58338,41
Koç Holding20,48-0,3947,88
Konfrut Gıda7,06-0,5647,82
Konya Çimento227,30-0,4827,70
Kordsa Teknik Tekstil11,37-0,9620,18
Koza Altın74,35-1,3944,93
Koza Madencilik9,51-0,8331,72
Körfez GMYO1,610,0031,97
Kristal Kola1,391,4632,38
Kron Telekomünikasyon10,07-0,6915,75
Kuştur Kuşadası Turizm19,50-2,4542,23
Kuyumcukent Gayrimenkul1,463,5529,20
Kütahya Porselen5,855,6028,57
Lider Faktoring3,166,0440,44
Link Bilgisayar12,077,8645,07
Logo Yazılım50,752,5386,99
Lokman Hekim Sağlık4,473,95-0,67
Lüks Kadife7,12-0,7046,80
Makina Takım1,67-1,188,44
Mardin Çimento5,30-2,5790,85
Marka Yatırım Holding1,03-2,8366,13
Marmaris Altınyunus24,84-2,6641,46
Marshall39,7220,0057,49
Martı GMYO0,942,1744,62
Martı Otel0,862,3848,28
Mavi Giyim44,362,5937,68
Mazhar Zorlu Holding5,60-0,8846,98
Mega Polietilen1,81-1,63-11,27
Menderes Tekstil0,940,0030,56
Mensa0,170,0021,43
Merit Turizm15,999,97166,94
Merko Gıda0,961,05-4,95
Metal Gayrimenkul0,917,064,60
Metemtur Otelcilik1,632,5255,24
Metro Holding1,36-2,1678,95
Metro Petrol ve Tesisleri1,81-1,0964,55
Metro Yatırım Ortaklığı2,042,0072,88
Migros Ticaret22,80-7,8453,02
Milpa2,02-2,4241,33
Mistral GMYO1,61-5,855,23
MLP Sağlık15,10-0,4041,12
MMC San. ve Tic. Yat.0,953,26-13,64
Mondi Tire Kutsan2,09-1,8812,37
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret12,90-1,90
Net Holding2,051,994,59
Netaş Telekom.10,201,1957,89
Niğbaş Niğde Beton6,50-5,8062,50
Nuh Çimento11,080,3659,88
Nurol GMYO3,251,2554,76
Odaş Elektrik1,611,2614,34
Olmuksan-IP6,795,43101,48
Orge Enerji Elektrik3,990,0027,88
Orma Orman Mahsulleri2,993,10149,17
Osmanlı Menkul2,402,1339,53
Ostim Endüstriyel Yat1,273,2517,59
Otokar141,50-2,4164,75
Oyak Yat. Ort.2,15-4,4435,79
Oylum Sınai Yatırımlar4,57-1,72348,04
Özak GMYO2,211,8452,50
Özbal Çelik Boru1,502,748,70
Özderici GMYO1,370,00-41,70
Özerden Plastik2,10-0,474,58
Panora GMYO5,40-1,8246,87
Park Elek.Madencilik3,011,0124,90
Parsan13,83-1,2857,88
Pegasus75,55-0,92229,62
Peker GMYO3,21-1,23-60,97
Penguen Gıda1,75-0,5762,04
Pera GMYO0,930,0020,78
Pergamon Dış Ticaret6,670,919,21
Petkim3,71-0,54-5,78
Petrokent Turizm125,001,9681,95
Pınar Et ve Un8,523,9092,03
Pınar Su2,13-3,1870,40
Pınar Süt11,028,4677,26
Plastikkart6,093,57125,56
Polisan Holding2,740,00-9,12
Politeknik Metal77,000,00119,58
Prizma Press Matbaacılık4,070,49162,58
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.091,200,00
QNB Finans Fin. Kir.47,402,46597,06
QNB Finansbank22,780,71152,83
Ral Yatırım Holding7,050,00283,15
Ray Sigorta2,66-0,7591,37
Reysaş GMYO2,51-4,56263,77
Reysaş Lojistik1,61-0,62117,57
Rhea Girişim0,932,2040,91
Rodrigo Tekstil1,85-2,63-2,63
Royal Halı1,093,8110,10
RTA Laboratuvarları2,361,2945,37
Sabancı Holding9,250,2227,89
Safkar Ege Soğutmacılık1,67-0,607,73
Salix Yatırım Holding5,761,4149,61
Sanel Mühendislik3,59-2,4564,68
Sanifoam Sünger2,282,7082,40
Sanko Pazarlama5,6212,85183,26
Saray Matbaacılık1,271,6027,00
Sarkuysan3,89-0,5123,78
Sasa Polyester6,26-0,638,95
Say Reklamcılık1,804,6591,49
Sekuro Plastik4,13-1,9039,53
Selçuk Ecza Deposu5,36-0,7497,17
Selçuk Gıda1,832,2337,59
Senkron Güvenlik2,740,00174,00
Serve Film Prodüksiyon1,710,59-12,31
Servet GMYO6,980,7249,64
Seyitler Kimya5,45-0,1841,56
Silverline Endüstri1,94-0,5144,78
Sinpaş GMYO0,841,20127,03
Smartiks Yazılım4,210,72
Soda Sanayii5,75-0,17-15,01
Sodaş Sodyum Sanayii8,441,8152,11
Söktaş1,87-1,0647,24
Sönmez Filament4,694,4550,32
Sönmez Pamuklu4,301,4237,82
Sumaş Suni Tahta8,10-0,3720,97
Şeker Fin. Kir.4,271,1851,42
Şekerbank1,081,89-1,82
Şişe Cam4,72-0,42-13,90
Şok Marketler10,122,95-5,86
T. Halk Bankası5,790,17-17,52
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası48,4614,78185,07
T.S.K.B.1,010,0024,69
T.Tuborg10,31-1,7229,95
Taç Tarım Ürünleri3,53-1,12-30,24
Tat Gıda5,13-0,7734,29
TAV Havalimanları27,66-1,9825,78
Taze Kuru Gıda7,979,9317,21
Tek-Art Turizm0,952,1511,76
Tekfen Holding19,040,74-3,01
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,964,23-0,34
Temapol Polimer Plastik4,700,0053,59
TGS Dış Ticaret3,94-1,7573,05
Tofaş Oto. Fab.24,440,9957,56
Torunlar GMYO2,350,4355,63
Trabzon Liman8,960,0030,26
Trabzonspor Sportif1,611,9017,00
Trakya Cam3,11-0,327,65
Trend GMYO1,86-2,6246,46
TSKB GMYO1,041,9626,83
Tuğçelik3,190,6349,77
Tukaş7,625,83359,04
Turcas Petrol2,23-0,8958,16
Turkcell13,08-0,9111,46
Tümosan Motor ve Traktör5,453,8121,11
Tüpraş125,700,1620,48
Türk Hava Yolları13,64-0,80-15,33
Türk Prysmian Kablo2,30-0,4333,36
Türk Telekom7,11-0,9782,31
Türk Traktör46,90-0,8934,38
Türker Proje Gayrimenkul37,301,7516,05
Ufuk Yatırım2,129,8485,96
Ulaşlar Turizm Yat.1,830,5560,53
Ulusoy Elektrik25,400,9559,15
Ulusoy Un Sanayi3,471,4666,83
Umpaş Holding0,510,00-7,27
Uşak Seramik1,67-0,6050,45
Utopya Turizm3,97-0,25-3,17
Uzertaş Boya1,60-6,98166,67
Ülker Bisküvi21,600,1947,24
Ünye Çimento3,401,191,63
Vakıf Fin. Kir.2,2319,8956,60
Vakıf GMYO2,345,8820,20
Vakıf Yat. Ort.2,4412,4460,53
Vakıflar Bankası5,070,0030,00
Vakko Tekstil4,18-0,7160,25
Vanet Gıda1,480,0013,85
Verusa Holding16,681,210,69
Verusaturk Girisim3,80-1,0423,27
Vestel10,74-1,0193,51
Vestel Beyaz Eşya16,98-0,2473,84
Viking Kağıt1,42-0,7029,09
Yapı Kredi Koray GMYO2,200,9227,91
Yapı ve Kredi Bank.2,510,4056,87
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,17-3,9085,30
Yataş6,000,8434,23
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,320,7640,43
Yeni Gimat GMYO12,414,2072,83
Yeşil GMYO0,543,85100,00
Yeşil Yapı0,516,2596,15
Yeşil Yatırım Holding12,071,2625,34
Yibitaş İnşaat Malzeme2.639,901,5320,05
Yonga Mobilya6,781,194,46
Yükselen Çelik5,440,00
Yünsa7,542,7280,60
Zorlu Enerji1,392,9613,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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