Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,00
|266,01
|İş Bankası (B)
|23.750,00
|1,06
|676,09
|İş Bankası (C)
|6,23
|-0,80
|37,53
|İş Bankası (Kur.)
|160.000,00
|229,20
|İş Fin.Kir.
|2,67
|-1,11
|-42,33
|İş Girişim
|2,93
|2,09
|43,63
|İş GMYO
|1,12
|3,70
|3,70
|İş Y. Men. Değ.
|4,09
|-1,68
|121,46
|İş Yat. Ort.
|1,46
|0,69
|97,80
|İşbir Holding
|398,00
|4,60
|189,68
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,42
|-2,33
|-50,00
|İttifak Holding
|3,70
|0,00
|79,03
|İz Hayvancılık Tarım
|5,01
|-2,72
|-23,98
|İzmir Demir Çelik
|3,89
|-0,26
|134,34
|İzmir Fırça
|1,71
|0,00
|-17,39
|Jantsa Jant Sanayi
|49,08
|0,57
|90,15
|Kafein Yazılım
|9,03
|-2,17
|31,10
|Kapital Yat. Holding
|2,50
|-1,19
|-12,89
|Kaplamin
|4,51
|0,22
|25,28
|Kardemir (A)
|2,34
|0,86
|36,71
|Kardemir (B)
|2,34
|0,86
|35,96
|Kardemir (D)
|2,37
|1,28
|15,28
|Karel Elektronik
|14,40
|0,91
|245,32
|Karsan Otomotiv
|1,39
|-1,42
|16,88
|Karsu Tekstil
|2,01
|3,61
|60,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,50
|3,17
|75,68
|Kartonsan
|326,00
|0,68
|2,20
|Katmerciler Ekipman
|3,13
|-1,57
|4,03
|Kent Gıda
|123,10
|0,98
|3,45
|Kerevitaş Gıda
|2,78
|0,36
|54,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|-2,70
|2,86
|Kiler GMYO
|2,97
|-12,39
|69,71
|Klimasan Klima
|17,01
|-0,58
|338,41
|Koç Holding
|20,48
|-0,39
|47,88
|Konfrut Gıda
|7,06
|-0,56
|47,82
|Konya Çimento
|227,30
|-0,48
|27,70
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,37
|-0,96
|20,18
|Koza Altın
|74,35
|-1,39
|44,93
|Koza Madencilik
|9,51
|-0,83
|31,72
|Körfez GMYO
|1,61
|0,00
|31,97
|Kristal Kola
|1,39
|1,46
|32,38
|Kron Telekomünikasyon
|10,07
|-0,69
|15,75
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,50
|-2,45
|42,23
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,46
|3,55
|29,20
|Kütahya Porselen
|5,85
|5,60
|28,57
|Lider Faktoring
|3,16
|6,04
|40,44
|Link Bilgisayar
|12,07
|7,86
|45,07
|Logo Yazılım
|50,75
|2,53
|86,99
|Lokman Hekim Sağlık
|4,47
|3,95
|-0,67
|Lüks Kadife
|7,12
|-0,70
|46,80
|Makina Takım
|1,67
|-1,18
|8,44
|Mardin Çimento
|5,30
|-2,57
|90,85
|Marka Yatırım Holding
|1,03
|-2,83
|66,13
|Marmaris Altınyunus
|24,84
|-2,66
|41,46
|Marshall
|39,72
|20,00
|57,49
|Martı GMYO
|0,94
|2,17
|44,62
|Martı Otel
|0,86
|2,38
|48,28
|Mavi Giyim
|44,36
|2,59
|37,68
|Mazhar Zorlu Holding
|5,60
|-0,88
|46,98
|Mega Polietilen
|1,81
|-1,63
|-11,27
|Menderes Tekstil
|0,94
|0,00
|30,56
|Mensa
|0,17
|0,00
|21,43
|Merit Turizm
|15,99
|9,97
|166,94
|Merko Gıda
|0,96
|1,05
|-4,95
|Metal Gayrimenkul
|0,91
|7,06
|4,60
|Metemtur Otelcilik
|1,63
|2,52
|55,24
|Metro Holding
|1,36
|-2,16
|78,95
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,81
|-1,09
|64,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,04
|2,00
|72,88
|Migros Ticaret
|22,80
|-7,84
|53,02
|Milpa
|2,02
|-2,42
|41,33
|Mistral GMYO
|1,61
|-5,85
|5,23
|MLP Sağlık
|15,10
|-0,40
|41,12
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,95
|3,26
|-13,64
|Mondi Tire Kutsan
|2,09
|-1,88
|12,37
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,30
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,90
|-1,90
|Net Holding
|2,05
|1,99
|4,59
|Netaş Telekom.
|10,20
|1,19
|57,89
|Niğbaş Niğde Beton
|6,50
|-5,80
|62,50
|Nuh Çimento
|11,08
|0,36
|59,88
|Nurol GMYO
|3,25
|1,25
|54,76
|Odaş Elektrik
|1,61
|1,26
|14,34
|Olmuksan-IP
|6,79
|5,43
|101,48
|Orge Enerji Elektrik
|3,99
|0,00
|27,88
|Orma Orman Mahsulleri
|2,99
|3,10
|149,17
|Osmanlı Menkul
|2,40
|2,13
|39,53
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,27
|3,25
|17,59
|Otokar
|141,50
|-2,41
|64,75
|Oyak Yat. Ort.
|2,15
|-4,44
|35,79
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,57
|-1,72
|348,04
|Özak GMYO
|2,21
|1,84
|52,50
|Özbal Çelik Boru
|1,50
|2,74
|8,70
|Özderici GMYO
|1,37
|0,00
|-41,70
|Özerden Plastik
|2,10
|-0,47
|4,58
|Panora GMYO
|5,40
|-1,82
|46,87
|Park Elek.Madencilik
|3,01
|1,01
|24,90
|Parsan
|13,83
|-1,28
|57,88
|Pegasus
|75,55
|-0,92
|229,62
|Peker GMYO
|3,21
|-1,23
|-60,97
|Penguen Gıda
|1,75
|-0,57
|62,04
|Pera GMYO
|0,93
|0,00
|20,78
|Pergamon Dış Ticaret
|6,67
|0,91
|9,21
|Petkim
|3,71
|-0,54
|-5,78
|Petrokent Turizm
|125,00
|1,96
|81,95
|Pınar Et ve Un
|8,52
|3,90
|92,03
|Pınar Su
|2,13
|-3,18
|70,40
|Pınar Süt
|11,02
|8,46
|77,26
|Plastikkart
|6,09
|3,57
|125,56
|Polisan Holding
|2,74
|0,00
|-9,12
|Politeknik Metal
|77,00
|0,00
|119,58
|Prizma Press Matbaacılık
|4,07
|0,49
|162,58
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.091,20
|0,00
|QNB Finans Fin. Kir.
|47,40
|2,46
|597,06
|QNB Finansbank
|22,78
|0,71
|152,83
|Ral Yatırım Holding
|7,05
|0,00
|283,15
|Ray Sigorta
|2,66
|-0,75
|91,37
|Reysaş GMYO
|2,51
|-4,56
|263,77
|Reysaş Lojistik
|1,61
|-0,62
|117,57
|Rhea Girişim
|0,93
|2,20
|40,91
|Rodrigo Tekstil
|1,85
|-2,63
|-2,63
|Royal Halı
|1,09
|3,81
|10,10
|RTA Laboratuvarları
|2,36
|1,29
|45,37
|Sabancı Holding
|9,25
|0,22
|27,89
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,67
|-0,60
|7,73
|Salix Yatırım Holding
|5,76
|1,41
|49,61
|Sanel Mühendislik
|3,59
|-2,45
|64,68
|Sanifoam Sünger
|2,28
|2,70
|82,40
|Sanko Pazarlama
|5,62
|12,85
|183,26
|Saray Matbaacılık
|1,27
|1,60
|27,00
|Sarkuysan
|3,89
|-0,51
|23,78
|Sasa Polyester
|6,26
|-0,63
|8,95
|Say Reklamcılık
|1,80
|4,65
|91,49
|Sekuro Plastik
|4,13
|-1,90
|39,53
|Selçuk Ecza Deposu
|5,36
|-0,74
|97,17
|Selçuk Gıda
|1,83
|2,23
|37,59
|Senkron Güvenlik
|2,74
|0,00
|174,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,71
|0,59
|-12,31
|Servet GMYO
|6,98
|0,72
|49,64
|Seyitler Kimya
|5,45
|-0,18
|41,56
|Silverline Endüstri
|1,94
|-0,51
|44,78
|Sinpaş GMYO
|0,84
|1,20
|127,03
|Smartiks Yazılım
|4,21
|0,72
|Soda Sanayii
|5,75
|-0,17
|-15,01
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,44
|1,81
|52,11
|Söktaş
|1,87
|-1,06
|47,24
|Sönmez Filament
|4,69
|4,45
|50,32
|Sönmez Pamuklu
|4,30
|1,42
|37,82
|Sumaş Suni Tahta
|8,10
|-0,37
|20,97
|Şeker Fin. Kir.
|4,27
|1,18
|51,42
|Şekerbank
|1,08
|1,89
|-1,82
|Şişe Cam
|4,72
|-0,42
|-13,90
|Şok Marketler
|10,12
|2,95
|-5,86
|T. Halk Bankası
|5,79
|0,17
|-17,52
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|48,46
|14,78
|185,07
|T.S.K.B.
|1,01
|0,00
|24,69
|T.Tuborg
|10,31
|-1,72
|29,95
|Taç Tarım Ürünleri
|3,53
|-1,12
|-30,24
|Tat Gıda
|5,13
|-0,77
|34,29
|TAV Havalimanları
|27,66
|-1,98
|25,78
|Taze Kuru Gıda
|7,97
|9,93
|17,21
|Tek-Art Turizm
|0,95
|2,15
|11,76
|Tekfen Holding
|19,04
|0,74
|-3,01
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,96
|4,23
|-0,34
|Temapol Polimer Plastik
|4,70
|0,00
|53,59
|TGS Dış Ticaret
|3,94
|-1,75
|73,05
|Tofaş Oto. Fab.
|24,44
|0,99
|57,56
|Torunlar GMYO
|2,35
|0,43
|55,63
|Trabzon Liman
|8,96
|0,00
|30,26
|Trabzonspor Sportif
|1,61
|1,90
|17,00
|Trakya Cam
|3,11
|-0,32
|7,65
|Trend GMYO
|1,86
|-2,62
|46,46
|TSKB GMYO
|1,04
|1,96
|26,83
|Tuğçelik
|3,19
|0,63
|49,77
|Tukaş
|7,62
|5,83
|359,04
|Turcas Petrol
|2,23
|-0,89
|58,16
|Turkcell
|13,08
|-0,91
|11,46
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,45
|3,81
|21,11
|Tüpraş
|125,70
|0,16
|20,48
|Türk Hava Yolları
|13,64
|-0,80
|-15,33
|Türk Prysmian Kablo
|2,30
|-0,43
|33,36
|Türk Telekom
|7,11
|-0,97
|82,31
|Türk Traktör
|46,90
|-0,89
|34,38
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,30
|1,75
|16,05
|Ufuk Yatırım
|2,12
|9,84
|85,96
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,83
|0,55
|60,53
|Ulusoy Elektrik
|25,40
|0,95
|59,15
|Ulusoy Un Sanayi
|3,47
|1,46
|66,83
|Umpaş Holding
|0,51
|0,00
|-7,27
|Uşak Seramik
|1,67
|-0,60
|50,45
|Utopya Turizm
|3,97
|-0,25
|-3,17
|Uzertaş Boya
|1,60
|-6,98
|166,67
|Ülker Bisküvi
|21,60
|0,19
|47,24
|Ünye Çimento
|3,40
|1,19
|1,63
|Vakıf Fin. Kir.
|2,23
|19,89
|56,60
|Vakıf GMYO
|2,34
|5,88
|20,20
|Vakıf Yat. Ort.
|2,44
|12,44
|60,53
|Vakıflar Bankası
|5,07
|0,00
|30,00
|Vakko Tekstil
|4,18
|-0,71
|60,25
|Vanet Gıda
|1,48
|0,00
|13,85
|Verusa Holding
|16,68
|1,21
|0,69
|Verusaturk Girisim
|3,80
|-1,04
|23,27
|Vestel
|10,74
|-1,01
|93,51
|Vestel Beyaz Eşya
|16,98
|-0,24
|73,84
|Viking Kağıt
|1,42
|-0,70
|29,09
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,20
|0,92
|27,91
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,51
|0,40
|56,87
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,17
|-3,90
|85,30
|Yataş
|6,00
|0,84
|34,23
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,32
|0,76
|40,43
|Yeni Gimat GMYO
|12,41
|4,20
|72,83
|Yeşil GMYO
|0,54
|3,85
|100,00
|Yeşil Yapı
|0,51
|6,25
|96,15
|Yeşil Yatırım Holding
|12,07
|1,26
|25,34
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.639,90
|1,53
|20,05
|Yonga Mobilya
|6,78
|1,19
|4,46
|Yükselen Çelik
|5,44
|0,00
|Yünsa
|7,54
|2,72
|80,60
|Zorlu Enerji
|1,39
|2,96
|13,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)