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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

25.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:38Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,00266,01
İş Bankası (B)22.450,00-5,47633,61
İş Bankası (C)6,07-2,5734,00
İş Bankası (Kur.)160.000,00229,20
İş Fin.Kir.2,62-1,87-43,41
İş Girişim2,940,3444,12
İş GMYO1,141,795,56
İş Y. Men. Değ.4,07-0,49120,38
İş Yat. Ort.1,460,0097,80
İşbir Holding420,005,53205,69
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,41-2,38-51,19
İttifak Holding3,730,8180,48
İz Hayvancılık Tarım4,94-1,40-25,04
İzmir Demir Çelik3,931,03136,75
İzmir Fırça1,67-2,34-19,32
Jantsa Jant Sanayi48,96-0,2489,68
Kafein Yazılım8,87-1,7728,78
Kapital Yat. Holding2,45-2,00-14,63
Kaplamin4,602,0027,78
Kardemir (A)2,392,1439,63
Kardemir (B)2,381,7138,29
Kardemir (D)2,401,2716,74
Karel Elektronik13,92-3,33233,81
Karsan Otomotiv1,37-1,4415,19
Karsu Tekstil1,97-1,9957,60
Karsusan Su Ürünleri San.6,611,6978,65
Kartonsan323,10-0,891,29
Katmerciler Ekipman3,274,478,69
Kent Gıda122,70-0,323,11
Kerevitaş Gıda2,852,5258,33
Kervansaray Yat. Holding0,35-2,780,00
Kiler GMYO2,89-2,6965,14
Klimasan Klima16,39-3,64322,43
Koç Holding20,02-2,2544,56
Konfrut Gıda7,151,2749,71
Konya Çimento224,00-1,4525,84
Kordsa Teknik Tekstil11,23-1,2318,70
Koza Altın74,550,2745,32
Koza Madencilik9,34-1,7929,36
Körfez GMYO1,663,1136,07
Kristal Kola1,422,1635,24
Kron Telekomünikasyon10,433,5719,89
Kuştur Kuşadası Turizm19,902,0545,15
Kuyumcukent Gayrimenkul1,40-4,1123,89
Kütahya Porselen5,951,7130,77
Lider Faktoring3,252,8544,44
Link Bilgisayar14,4819,9774,04
Logo Yazılım50,35-0,7985,52
Lokman Hekim Sağlık4,592,682,00
Lüks Kadife7,08-0,5645,98
Makina Takım1,712,4011,04
Mardin Çimento5,18-2,2686,53
Marka Yatırım Holding1,030,0066,13
Marmaris Altınyunus24,80-0,1641,23
Marshall42,306,5067,72
Martı GMYO0,92-2,1341,54
Martı Otel0,82-4,6541,38
Mavi Giyim44,941,3139,48
Mazhar Zorlu Holding5,874,8254,07
Mega Polietilen1,78-1,66-12,75
Menderes Tekstil0,92-2,1327,78
Mensa0,185,8828,57
Merit Turizm15,50-3,06158,76
Merko Gıda0,95-1,04-5,94
Metal Gayrimenkul0,921,105,75
Metemtur Otelcilik1,58-3,0750,48
Metro Holding1,34-1,4776,32
Metro Petrol ve Tesisleri1,78-1,6661,82
Metro Yatırım Ortaklığı2,3414,7198,31
Migros Ticaret22,14-2,8948,59
Milpa1,98-1,9838,53
Mistral GMYO1,59-1,243,92
MLP Sağlık14,98-0,7940,00
MMC San. ve Tic. Yat.0,94-1,05-14,55
Mondi Tire Kutsan2,07-0,9611,29
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret12,60-2,33
Net Holding2,04-0,494,08
Netaş Telekom.10,02-1,7655,11
Niğbaş Niğde Beton6,47-0,4661,75
Nuh Çimento11,554,2466,66
Nurol GMYO3,23-0,6253,81
Odaş Elektrik1,57-2,4811,50
Olmuksan-IP6,75-0,59100,30
Orge Enerji Elektrik3,91-2,0125,32
Orma Orman Mahsulleri2,96-1,00146,67
Osmanlı Menkul2,410,4240,12
Ostim Endüstriyel Yat1,25-1,5715,74
Otokar143,001,0666,50
Oyak Yat. Ort.2,212,7939,58
Oylum Sınai Yatırımlar4,35-4,81326,47
Özak GMYO2,15-2,7148,36
Özbal Çelik Boru1,7214,6724,64
Özderici GMYO1,391,46-40,85
Özerden Plastik2,09-0,484,08
Panora GMYO5,400,0046,87
Park Elek.Madencilik2,97-1,3323,24
Parsan13,830,0057,88
Pegasus74,00-2,05222,86
Peker GMYO3,15-1,87-61,70
Penguen Gıda1,70-2,8657,41
Pera GMYO0,88-5,3814,29
Pergamon Dış Ticaret6,761,3510,68
Petkim3,66-1,35-7,05
Petrokent Turizm123,90-0,8880,35
Pınar Et ve Un8,520,0092,03
Pınar Su2,09-1,8867,20
Pınar Süt10,78-2,1873,40
Plastikkart6,262,79131,85
Polisan Holding2,68-2,19-11,11
Politeknik Metal75,10-2,47114,16
Prizma Press Matbaacılık3,96-2,70155,48
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.091,600,04
QNB Finans Fin. Kir.46,64-1,60585,88
QNB Finansbank23,503,16160,82
Ral Yatırım Holding7,050,00283,15
Ray Sigorta2,743,0197,12
Reysaş GMYO2,35-6,37240,58
Reysaş Lojistik1,59-1,24114,86
Rhea Girişim0,91-2,1537,88
Rodrigo Tekstil1,860,54-2,11
Royal Halı1,111,8312,12
RTA Laboratuvarları2,547,6356,46
Sabancı Holding9,00-2,7024,44
Safkar Ege Soğutmacılık1,65-1,206,44
Salix Yatırım Holding5,50-4,5142,86
Sanel Mühendislik3,50-2,5160,55
Sanifoam Sünger2,332,1986,40
Sanko Pazarlama6,027,12203,42
Saray Matbaacılık1,270,0027,00
Sarkuysan3,81-2,0621,23
Sasa Polyester6,21-0,808,08
Say Reklamcılık1,800,0091,49
Sekuro Plastik3,95-4,3633,45
Selçuk Ecza Deposu5,30-1,1294,96
Selçuk Gıda1,830,0037,59
Senkron Güvenlik2,740,00174,00
Serve Film Prodüksiyon1,69-1,17-13,33
Servet GMYO7,061,1551,36
Seyitler Kimya5,450,0041,56
Silverline Endüstri1,93-0,5244,03
Sinpaş GMYO0,83-1,19124,32
Smartiks Yazılım4,12-2,14
Soda Sanayii5,69-1,04-15,90
Sodaş Sodyum Sanayii8,38-0,7151,03
Söktaş1,86-0,5346,46
Sönmez Filament4,60-1,9247,44
Sönmez Pamuklu4,402,3341,03
Sumaş Suni Tahta8,05-0,6220,23
Şeker Fin. Kir.4,280,2351,77
Şekerbank1,112,780,91
Şişe Cam4,720,00-13,90
Şok Marketler10,10-0,20-6,05
T. Halk Bankası5,68-1,90-19,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası49,141,40189,07
T.S.K.B.1,00-0,9923,46
T.Tuborg10,25-0,5829,19
Taç Tarım Ürünleri3,48-1,42-31,23
Tat Gıda5,384,8740,84
TAV Havalimanları27,880,8026,78
Taze Kuru Gıda8,709,1627,94
Tek-Art Turizm0,92-3,168,24
Tekfen Holding18,55-2,57-5,50
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,89-2,36-2,69
Temapol Polimer Plastik4,65-1,0651,96
TGS Dış Ticaret3,80-3,5566,90
Tofaş Oto. Fab.24,500,2557,95
Torunlar GMYO2,33-0,8554,30
Trabzon Liman8,93-0,3329,82
Trabzonspor Sportif1,8414,2933,71
Trakya Cam3,07-1,296,27
Trend GMYO1,891,6148,82
TSKB GMYO1,116,7335,37
Tuğçelik3,313,7655,40
Tukaş7,782,10368,67
Turcas Petrol2,17-2,6953,90
Turkcell13,130,3811,89
Tümosan Motor ve Traktör5,29-2,9417,56
Tüpraş122,60-2,4717,50
Türk Hava Yolları13,44-1,47-16,57
Türk Prysmian Kablo2,310,4333,94
Türk Telekom6,93-2,5377,69
Türk Traktör46,62-0,6033,58
Türker Proje Gayrimenkul38,262,5719,04
Ufuk Yatırım2,339,91104,39
Ulaşlar Turizm Yat.1,82-0,5559,65
Ulusoy Elektrik25,701,1861,03
Ulusoy Un Sanayi3,37-2,8862,02
Umpaş Holding0,50-1,96-9,09
Uşak Seramik1,701,8053,15
Utopya Turizm3,93-1,01-4,15
Uzertaş Boya1,663,75176,67
Ülker Bisküvi21,50-0,4646,56
Ünye Çimento3,32-2,35-0,77
Vakıf Fin. Kir.2,6719,7387,50
Vakıf GMYO2,17-7,2611,47
Vakıf Yat. Ort.2,502,4664,47
Vakıflar Bankası5,04-0,5929,23
Vakko Tekstil4,11-1,6757,57
Vanet Gıda1,46-1,3512,31
Verusa Holding16,830,901,60
Verusaturk Girisim3,861,5825,22
Vestel10,43-2,8987,93
Vestel Beyaz Eşya16,82-0,9472,20
Viking Kağıt1,430,7030,00
Yapı Kredi Koray GMYO2,16-1,8225,58
Yapı ve Kredi Bank.2,44-2,7952,50
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,404,4593,55
Yataş5,90-1,6731,99
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,438,3352,13
Yeni Gimat GMYO12,31-0,8171,44
Yeşil GMYO0,563,70107,41
Yeşil Yapı0,545,88107,69
Yeşil Yatırım Holding11,96-0,9124,20
Yibitaş İnşaat Malzeme2.619,90-0,7619,14
Yonga Mobilya6,74-0,593,84
Yükselen Çelik5,41-0,55
Yünsa7,50-0,5379,65
Zorlu Enerji1,37-1,4411,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)


Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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