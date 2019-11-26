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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

26.11.2019 19:08 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:08Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,00266,01
İş Bankası (B)21.999,90-2,00618,90
İş Bankası (C)6,161,4835,98
İş Bankası (Kur.)160.000,00229,20
İş Fin.Kir.2,61-0,38-43,63
İş Girişim2,950,3444,61
İş GMYO1,140,005,56
İş Y. Men. Değ.4,090,49121,46
İş Yat. Ort.1,502,74103,22
İşbir Holding444,005,71223,16
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,40-2,44-52,38
İttifak Holding3,72-0,2780,00
İz Hayvancılık Tarım4,87-1,42-26,10
İzmir Demir Çelik3,90-0,76134,94
İzmir Fırça1,670,00-19,32
Jantsa Jant Sanayi48,50-0,9487,90
Kafein Yazılım9,244,1734,15
Kapital Yat. Holding2,40-2,04-16,38
Kaplamin4,600,0027,78
Kardemir (A)2,462,9343,72
Kardemir (B)2,452,9442,36
Kardemir (D)2,462,5019,66
Karel Elektronik14,433,66246,04
Karsan Otomotiv1,380,7316,04
Karsu Tekstil1,980,5158,40
Karsusan Su Ürünleri San.7,005,9089,19
Kartonsan328,401,642,95
Katmerciler Ekipman3,25-0,618,02
Kent Gıda123,100,333,45
Kerevitaş Gıda2,82-1,0556,67
Kervansaray Yat. Holding0,350,000,00
Kiler GMYO2,85-1,3862,86
Klimasan Klima16,20-1,16317,53
Koç Holding19,66-1,8041,96
Konfrut Gıda7,454,2055,99
Konya Çimento226,100,9427,02
Kordsa Teknik Tekstil11,451,9621,02
Koza Altın73,00-2,0842,30
Koza Madencilik9,27-0,7528,39
Körfez GMYO1,660,0036,07
Kristal Kola1,420,0035,24
Kron Telekomünikasyon11,106,4227,59
Kuştur Kuşadası Turizm19,22-3,4240,19
Kuyumcukent Gayrimenkul1,400,0023,89
Kütahya Porselen6,122,8634,51
Lider Faktoring3,270,6245,33
Link Bilgisayar15,053,9480,89
Logo Yazılım50,700,7086,81
Lokman Hekim Sağlık4,580,882,90
Lüks Kadife7,03-0,7144,95
Makina Takım1,710,0011,04
Mardin Çimento5,230,9788,33
Marka Yatırım Holding1,051,9469,35
Marmaris Altınyunus25,462,6644,99
Marshall42,14-0,3867,09
Martı GMYO0,931,0943,08
Martı Otel0,831,2243,10
Mavi Giyim46,202,8043,39
Mazhar Zorlu Holding5,73-2,3950,39
Mega Polietilen1,790,56-12,25
Menderes Tekstil0,920,0027,78
Mensa0,195,5635,71
Merit Turizm16,506,45175,46
Merko Gıda0,994,21-1,98
Metal Gayrimenkul0,942,178,05
Metemtur Otelcilik1,622,5354,29
Metro Holding1,393,7382,89
Metro Petrol ve Tesisleri1,801,1263,64
Metro Yatırım Ortaklığı2,6714,10126,27
Migros Ticaret22,863,2553,42
Milpa1,96-1,0137,13
Mistral GMYO1,632,526,54
MLP Sağlık15,785,3447,48
MMC San. ve Tic. Yat.0,973,19-11,82
Mondi Tire Kutsan2,06-0,4810,75
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret12,993,10
Net Holding2,02-0,983,06
Netaş Telekom.12,0219,9686,07
Niğbaş Niğde Beton6,510,6262,75
Nuh Çimento11,671,0468,39
Nurol GMYO3,240,3154,29
Odaş Elektrik1,56-0,6410,79
Olmuksan-IP7,6012,59125,52
Orge Enerji Elektrik3,930,5125,96
Orma Orman Mahsulleri2,82-4,73135,00
Osmanlı Menkul2,38-1,2438,37
Ostim Endüstriyel Yat1,250,0015,74
Otokar143,100,0766,61
Oyak Yat. Ort.2,20-0,4538,95
Oylum Sınai Yatırımlar4,493,22340,20
Özak GMYO2,170,9349,74
Özbal Çelik Boru1,730,5825,36
Özderici GMYO1,432,88-39,15
Özerden Plastik2,090,004,08
Panora GMYO5,644,4453,39
Park Elek.Madencilik2,990,6724,07
Parsan14,061,6660,50
Pegasus76,102,84232,02
Peker GMYO3,273,81-60,24
Penguen Gıda1,700,0057,41
Pera GMYO0,924,5519,48
Pergamon Dış Ticaret6,770,1510,85
Petkim3,660,00-7,05
Petrokent Turizm124,500,4881,22
Pınar Et ve Un8,621,1794,28
Pınar Su2,121,4469,60
Pınar Süt11,203,9080,15
Plastikkart6,270,16132,22
Polisan Holding2,67-0,37-11,44
Politeknik Metal75,100,00114,16
Prizma Press Matbaacılık3,80-4,04145,16
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.093,000,13
QNB Finans Fin. Kir.45,30-2,87566,18
QNB Finansbank22,88-2,64153,94
Ral Yatırım Holding7,050,00283,15
Ray Sigorta2,854,01105,04
Reysaş GMYO2,22-5,53221,74
Reysaş Lojistik1,696,29128,38
Rhea Girişim0,965,4945,45
Rodrigo Tekstil1,870,54-1,58
Royal Halı1,153,6016,16
RTA Laboratuvarları2,571,1858,31
Sabancı Holding9,111,2225,96
Safkar Ege Soğutmacılık1,650,006,44
Salix Yatırım Holding5,754,5549,35
Sanel Mühendislik3,602,8665,14
Sanifoam Sünger2,392,5891,20
Sanko Pazarlama6,416,48223,07
Saray Matbaacılık1,280,7928,00
Sarkuysan3,80-0,2620,91
Sasa Polyester6,321,779,99
Say Reklamcılık1,77-1,6788,30
Sekuro Plastik4,042,2836,49
Selçuk Ecza Deposu5,300,0094,96
Selçuk Gıda1,77-3,2833,08
Senkron Güvenlik2,67-2,55167,00
Serve Film Prodüksiyon1,690,00-13,33
Servet GMYO7,00-0,8550,07
Seyitler Kimya5,450,0041,56
Silverline Endüstri1,982,5947,76
Sinpaş GMYO0,830,00124,32
Smartiks Yazılım4,304,37
Soda Sanayii5,68-0,18-16,04
Sodaş Sodyum Sanayii8,35-0,3650,49
Söktaş1,996,9956,69
Sönmez Filament4,58-0,4346,79
Sönmez Pamuklu4,420,4541,67
Sumaş Suni Tahta8,201,8622,47
Şeker Fin. Kir.4,280,0051,77
Şekerbank1,142,703,64
Şişe Cam4,852,75-11,53
Şok Marketler9,88-2,18-8,09
T. Halk Bankası5,761,41-17,95
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası47,86-2,60181,54
T.S.K.B.1,022,0025,93
T.Tuborg10,300,4929,82
Taç Tarım Ürünleri3,46-0,57-31,62
Tat Gıda5,420,7441,88
TAV Havalimanları27,82-0,2226,51
Taze Kuru Gıda8,27-4,9421,62
Tek-Art Turizm0,942,1710,59
Tekfen Holding19,062,75-2,90
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,87-0,69-3,37
Temapol Polimer Plastik4,936,0261,11
TGS Dış Ticaret3,964,2173,93
Tofaş Oto. Fab.24,38-0,4957,17
Torunlar GMYO2,350,8655,63
Trabzon Liman9,000,7830,84
Trabzonspor Sportif1,871,6335,89
Trakya Cam3,121,638,00
Trend GMYO1,984,7655,91
TSKB GMYO1,05-5,4128,05
Tuğçelik3,26-1,5153,05
Tukaş7,901,54375,90
Turcas Petrol2,15-0,9252,48
Turkcell13,190,4612,40
Tümosan Motor ve Traktör5,26-0,5716,89
Tüpraş122,10-0,4117,03
Türk Hava Yolları13,742,23-14,71
Türk Prysmian Kablo2,330,8735,10
Türk Telekom6,86-1,0175,90
Türk Traktör46,30-0,6932,66
Türker Proje Gayrimenkul38,600,8920,10
Ufuk Yatırım2,14-8,1587,72
Ulaşlar Turizm Yat.1,862,2063,16
Ulusoy Elektrik25,66-0,1660,78
Ulusoy Un Sanayi3,370,0062,02
Umpaş Holding0,512,00-7,27
Uşak Seramik1,721,1854,95
Utopya Turizm3,950,51-3,66
Uzertaş Boya1,755,42191,67
Ülker Bisküvi21,10-1,8643,83
Ünye Çimento3,371,510,73
Vakıf Fin. Kir.2,711,5090,31
Vakıf GMYO2,201,3813,01
Vakıf Yat. Ort.2,39-4,4057,24
Vakıflar Bankası5,172,5832,56
Vakko Tekstil4,202,1961,02
Vanet Gıda1,44-1,3710,77
Verusa Holding16,67-0,950,63
Verusaturk Girisim3,81-1,3023,60
Vestel10,601,6390,99
Vestel Beyaz Eşya17,021,1974,25
Viking Kağıt1,42-0,7029,09
Yapı Kredi Koray GMYO2,180,9326,74
Yapı ve Kredi Bank.2,481,6455,00
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,39-0,1993,19
Yataş5,940,6832,89
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,462,1055,32
Yeni Gimat GMYO12,25-0,4970,60
Yeşil GMYO0,54-3,57100,00
Yeşil Yapı0,53-1,85103,85
Yeşil Yatırım Holding11,75-1,7622,01
Yibitaş İnşaat Malzeme2.599,80-0,7718,23
Yonga Mobilya6,68-0,892,92
Yükselen Çelik5,420,18
Yünsa7,844,5387,79
Zorlu Enerji1,34-2,198,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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