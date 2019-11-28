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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

28.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:12Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,00266,01
İş Bankası (B)21.967,00-0,15617,83
İş Bankası (C)6,190,9836,64
İş Bankası (Kur.)160.000,00229,20
İş Fin.Kir.2,631,54-43,20
İş Girişim3,051,6749,51
İş GMYO1,141,795,56
İş Y. Men. Değ.4,191,21126,87
İş Yat. Ort.1,623,85119,48
İşbir Holding409,80-2,57198,26
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,412,50-51,19
İttifak Holding3,730,2780,48
İz Hayvancılık Tarım4,71-1,46-28,53
İzmir Demir Çelik4,042,54143,37
İzmir Fırça1,710,59-17,39
Jantsa Jant Sanayi49,541,1091,93
Kafein Yazılım10,199,1047,94
Kapital Yat. Holding2,493,75-13,24
Kaplamin4,711,5130,83
Kardemir (A)2,350,4345,05
Kardemir (B)2,361,2944,91
Kardemir (D)2,382,1522,31
Karel Elektronik15,565,85273,14
Karsan Otomotiv1,410,7118,56
Karsu Tekstil2,04-0,4963,20
Karsusan Su Ürünleri San.7,413,06100,27
Kartonsan334,401,034,83
Katmerciler Ekipman3,351,5211,35
Kent Gıda125,00-0,645,04
Kerevitaş Gıda2,851,0658,33
Kervansaray Yat. Holding0,360,002,86
Kiler GMYO2,951,0368,57
Klimasan Klima17,316,85346,14
Koç Holding20,161,3145,57
Konfrut Gıda7,42-1,4655,36
Konya Çimento233,400,7831,12
Kordsa Teknik Tekstil11,621,6622,82
Koza Altın73,901,0344,05
Koza Madencilik9,270,7628,39
Körfez GMYO1,70-1,1639,34
Kristal Kola1,410,0034,29
Kron Telekomünikasyon11,628,0933,56
Kuştur Kuşadası Turizm19,020,1138,73
Kuyumcukent Gayrimenkul1,420,7125,66
Kütahya Porselen6,210,8136,48
Lider Faktoring3,23-0,9243,56
Link Bilgisayar16,053,6292,91
Logo Yazılım51,150,8988,47
Lokman Hekim Sağlık4,790,847,62
Lüks Kadife7,341,9451,34
Makina Takım1,730,5812,34
Mardin Çimento5,150,1985,45
Marka Yatırım Holding1,020,0064,52
Marmaris Altınyunus27,801,2458,31
Marshall41,980,6266,46
Martı GMYO0,942,1744,62
Martı Otel0,929,5258,62
Mavi Giyim45,760,8842,02
Mazhar Zorlu Holding5,56-2,4645,93
Mega Polietilen1,821,11-10,78
Menderes Tekstil0,931,0929,17
Mensa0,2210,0057,14
Merit Turizm16,900,00182,14
Merko Gıda1,001,01-0,99
Metal Gayrimenkul0,93-1,066,90
Metemtur Otelcilik1,674,3759,05
Metro Holding1,391,4682,89
Metro Petrol ve Tesisleri1,958,3377,27
Metro Yatırım Ortaklığı2,60-0,38120,34
Migros Ticaret21,960,2747,38
Milpa2,020,0041,33
Mistral GMYO1,630,626,54
MLP Sağlık15,19-1,8141,96
MMC San. ve Tic. Yat.0,970,00-11,82
Mondi Tire Kutsan2,131,4314,52
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret13,976,32
Net Holding2,091,956,63
Netaş Telekom.13,138,33103,25
Niğbaş Niğde Beton6,500,0062,50
Nuh Çimento11,62-1,5367,67
Nurol GMYO3,434,8963,33
Odaş Elektrik1,582,6012,21
Olmuksan-IP7,15-7,02112,17
Orge Enerji Elektrik4,345,8539,10
Orma Orman Mahsulleri2,64-3,65120,00
Osmanlı Menkul2,562,8148,84
Ostim Endüstriyel Yat1,313,1521,30
Otokar147,605,5071,85
Oyak Yat. Ort.2,180,0037,69
Oylum Sınai Yatırımlar4,684,00358,82
Özak GMYO2,213,7652,50
Özbal Çelik Boru1,72-2,2724,64
Özderici GMYO1,370,00-41,70
Özerden Plastik2,090,484,08
Panora GMYO5,610,5452,58
Park Elek.Madencilik2,95-0,6722,41
Parsan14,270,3562,90
Pegasus73,70-0,87221,55
Peker GMYO3,363,70-59,15
Penguen Gıda1,811,1267,59
Pera GMYO0,87-1,1412,99
Pergamon Dış Ticaret7,101,8716,25
Petkim3,620,56-8,06
Petrokent Turizm132,001,5492,14
Pınar Et ve Un8,620,7094,28
Pınar Su2,120,9569,60
Pınar Süt11,908,2891,41
Plastikkart6,340,63134,81
Polisan Holding2,732,25-9,45
Politeknik Metal76,001,27116,73
Prizma Press Matbaacılık3,84-1,54147,74
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.094,700,07
QNB Finans Fin. Kir.55,5014,95716,18
QNB Finansbank28,1014,98211,88
Ral Yatırım Holding6,871,78273,37
Ray Sigorta2,872,50106,47
Reysaş GMYO2,332,64237,68
Reysaş Lojistik1,844,55148,65
Rhea Girişim0,972,1146,97
Rodrigo Tekstil1,941,572,11
Royal Halı1,12-3,4513,13
RTA Laboratuvarları2,716,6966,93
Sabancı Holding9,170,9926,79
Safkar Ege Soğutmacılık1,61-0,623,86
Salix Yatırım Holding5,750,8849,35
Sanel Mühendislik3,733,6171,10
Sanifoam Sünger3,0310,58142,40
Sanko Pazarlama6,330,16219,04
Saray Matbaacılık1,311,5531,00
Sarkuysan3,850,5222,50
Sasa Polyester6,392,2411,21
Say Reklamcılık1,73-0,5784,04
Sekuro Plastik4,325,8845,95
Selçuk Ecza Deposu5,511,66102,69
Selçuk Gıda1,831,1037,59
Senkron Güvenlik2,831,43183,00
Serve Film Prodüksiyon1,65-1,20-15,38
Servet GMYO7,002,9450,07
Seyitler Kimya5,05-4,7231,17
Silverline Endüstri1,951,0445,52
Sinpaş GMYO0,882,33137,84
Smartiks Yazılım5,4616,17
Soda Sanayii5,801,93-14,27
Sodaş Sodyum Sanayii8,40-2,2151,39
Söktaş2,031,5059,84
Sönmez Filament4,590,8847,12
Sönmez Pamuklu4,511,5844,55
Sumaş Suni Tahta8,301,2223,96
Şeker Fin. Kir.4,310,9452,84
Şekerbank1,194,398,18
Şişe Cam4,992,46-8,98
Şok Marketler9,981,01-7,16
T. Halk Bankası5,740,00-18,23
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası47,00-0,42176,48
T.S.K.B.1,020,9925,93
T.Tuborg10,391,5630,95
Taç Tarım Ürünleri3,430,88-32,21
Tat Gıda5,844,2952,88
TAV Havalimanları27,06-0,9523,05
Taze Kuru Gıda7,962,0517,06
Tek-Art Turizm0,963,2312,94
Tekfen Holding19,111,27-2,65
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,952,79-0,67
Temapol Polimer Plastik5,256,4971,57
TGS Dış Ticaret3,93-0,2572,61
Tofaş Oto. Fab.24,160,8355,76
Torunlar GMYO2,390,8458,28
Trabzon Liman9,171,7833,31
Trabzonspor Sportif1,922,1339,53
Trakya Cam3,252,5212,50
Trend GMYO2,010,5058,27
TSKB GMYO1,07-0,9330,49
Tuğçelik3,310,6155,40
Tukaş8,503,66412,05
Turcas Petrol2,220,4557,45
Turkcell13,732,8517,00
Tümosan Motor ve Traktör5,420,9320,44
Tüpraş123,400,4118,27
Türk Hava Yolları13,821,84-14,21
Türk Prysmian Kablo2,574,4749,02
Türk Telekom6,82-0,1574,87
Türk Traktör46,100,6632,09
Türker Proje Gayrimenkul39,801,2723,83
Ufuk Yatırım2,120,4785,96
Ulaşlar Turizm Yat.1,92-1,0368,42
Ulusoy Elektrik25,760,3161,40
Ulusoy Un Sanayi3,553,5070,67
Umpaş Holding0,48-2,04-12,73
Uşak Seramik1,881,6269,37
Utopya Turizm4,7516,1415,85
Uzertaş Boya1,47-8,70145,00
Ülker Bisküvi22,263,5351,74
Ünye Çimento3,64-1,368,80
Vakıf Fin. Kir.2,04-19,6943,26
Vakıf GMYO2,191,8612,50
Vakıf Yat. Ort.2,18-6,4443,42
Vakıflar Bankası5,131,1831,54
Vakko Tekstil4,262,4063,32
Vanet Gıda1,450,6911,54
Verusa Holding17,180,943,71
Verusaturk Girisim3,731,3621,00
Vestel11,081,8499,64
Vestel Beyaz Eşya17,310,6477,22
Viking Kağıt1,451,4031,82
Yapı Kredi Koray GMYO2,20-0,4527,91
Yapı ve Kredi Bank.2,42-0,4151,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,502,0497,13
Yataş5,940,8532,89
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,462,1055,32
Yeni Gimat GMYO12,40-0,3272,69
Yeşil GMYO0,50-3,8585,19
Yeşil Yapı0,51-3,7796,15
Yeşil Yatırım Holding11,77-0,3422,22
Yibitaş İnşaat Malzeme2.477,00-1,9212,64
Yonga Mobilya6,69-1,333,07
Yükselen Çelik5,29-1,12
Yünsa8,2712,3698,09
Zorlu Enerji1,351,509,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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