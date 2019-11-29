Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,00
|266,01
|İş Bankası (B)
|20.750,00
|-5,54
|578,06
|İş Bankası (C)
|6,15
|-0,65
|35,76
|İş Bankası (Kur.)
|155.000,00
|-3,13
|218,92
|İş Fin.Kir.
|2,71
|3,04
|-41,47
|İş Girişim
|2,96
|-2,95
|45,10
|İş GMYO
|1,13
|-0,88
|4,63
|İş Y. Men. Değ.
|4,25
|1,43
|130,12
|İş Yat. Ort.
|1,58
|-2,47
|114,06
|İşbir Holding
|400,00
|-2,39
|191,13
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|-2,44
|-52,38
|İttifak Holding
|3,71
|-0,54
|79,52
|İz Hayvancılık Tarım
|4,78
|1,49
|-27,47
|İzmir Demir Çelik
|4,28
|5,94
|157,83
|İzmir Fırça
|1,70
|-0,58
|-17,87
|Jantsa Jant Sanayi
|53,35
|7,69
|106,69
|Kafein Yazılım
|10,26
|0,69
|48,96
|Kapital Yat. Holding
|2,48
|-0,40
|-13,59
|Kaplamin
|4,95
|5,10
|37,50
|Kardemir (A)
|2,36
|0,43
|45,67
|Kardemir (B)
|2,36
|0,00
|44,91
|Kardemir (D)
|2,39
|0,42
|22,82
|Karel Elektronik
|15,28
|-1,80
|266,43
|Karsan Otomotiv
|1,44
|2,13
|21,08
|Karsu Tekstil
|2,14
|4,90
|71,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,59
|2,43
|105,14
|Kartonsan
|334,50
|0,03
|4,87
|Katmerciler Ekipman
|3,26
|-2,69
|8,35
|Kent Gıda
|125,30
|0,24
|5,29
|Kerevitaş Gıda
|2,86
|0,35
|58,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|0,00
|2,86
|Kiler GMYO
|3,04
|3,05
|73,71
|Klimasan Klima
|17,32
|0,06
|346,40
|Koç Holding
|20,02
|-0,69
|44,56
|Konfrut Gıda
|7,44
|0,27
|55,78
|Konya Çimento
|234,00
|0,26
|31,46
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,90
|2,41
|25,78
|Koza Altın
|73,40
|-0,68
|43,08
|Koza Madencilik
|9,19
|-0,86
|27,29
|Körfez GMYO
|1,73
|1,76
|41,80
|Kristal Kola
|1,39
|-1,42
|32,38
|Kron Telekomünikasyon
|11,90
|2,41
|36,78
|Kuştur Kuşadası Turizm
|17,35
|-8,78
|26,55
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,40
|-1,41
|23,89
|Kütahya Porselen
|6,12
|-1,45
|34,51
|Lider Faktoring
|3,21
|-0,62
|42,67
|Link Bilgisayar
|16,56
|3,18
|99,04
|Logo Yazılım
|52,55
|2,74
|93,63
|Lokman Hekim Sağlık
|4,82
|0,63
|8,29
|Lüks Kadife
|7,20
|-1,91
|48,45
|Makina Takım
|1,72
|-0,58
|11,69
|Mardin Çimento
|5,11
|-0,78
|84,01
|Marka Yatırım Holding
|1,03
|0,98
|66,13
|Marmaris Altınyunus
|27,60
|-0,72
|57,18
|Marshall
|43,00
|2,43
|70,50
|Martı GMYO
|0,93
|-1,06
|43,08
|Martı Otel
|0,89
|-3,26
|53,45
|Mavi Giyim
|45,28
|-1,05
|40,53
|Mazhar Zorlu Holding
|5,50
|-1,08
|44,36
|Mega Polietilen
|1,87
|2,75
|-8,33
|Menderes Tekstil
|0,94
|1,08
|30,56
|Mensa
|0,24
|9,09
|71,43
|Merit Turizm
|16,90
|0,00
|182,14
|Merko Gıda
|0,99
|-1,00
|-1,98
|Metal Gayrimenkul
|0,93
|0,00
|6,90
|Metemtur Otelcilik
|1,66
|-0,60
|58,10
|Metro Holding
|1,40
|0,72
|84,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,88
|-3,59
|70,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,99
|15,00
|153,39
|Migros Ticaret
|22,12
|0,73
|48,46
|Milpa
|2,10
|3,96
|46,92
|Mistral GMYO
|1,69
|3,68
|10,46
|MLP Sağlık
|15,47
|1,84
|44,58
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|-3,09
|-14,55
|Mondi Tire Kutsan
|2,12
|-0,47
|13,98
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|-0,01
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|13,80
|-1,22
|Net Holding
|2,16
|3,35
|10,20
|Netaş Telekom.
|12,65
|-3,66
|95,82
|Niğbaş Niğde Beton
|6,34
|-2,46
|58,50
|Nuh Çimento
|11,54
|-0,69
|66,52
|Nurol GMYO
|3,37
|-1,75
|60,48
|Odaş Elektrik
|1,58
|0,00
|12,21
|Olmuksan-IP
|6,79
|-5,03
|101,48
|Orge Enerji Elektrik
|4,50
|3,69
|44,23
|Orma Orman Mahsulleri
|2,70
|2,27
|125,00
|Osmanlı Menkul
|2,81
|9,77
|63,37
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,31
|0,00
|21,30
|Otokar
|149,50
|1,29
|74,06
|Oyak Yat. Ort.
|2,18
|0,00
|37,69
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,68
|0,00
|358,82
|Özak GMYO
|2,24
|1,36
|54,57
|Özbal Çelik Boru
|1,67
|-2,91
|21,01
|Özderici GMYO
|1,38
|0,73
|-41,28
|Özerden Plastik
|2,10
|0,48
|4,58
|Panora GMYO
|5,65
|0,71
|53,66
|Park Elek.Madencilik
|2,94
|-0,34
|21,99
|Parsan
|14,19
|-0,56
|61,99
|Pegasus
|72,55
|-1,56
|216,54
|Peker GMYO
|3,33
|-0,89
|-59,51
|Penguen Gıda
|1,83
|1,10
|69,44
|Pera GMYO
|0,86
|-1,15
|11,69
|Pergamon Dış Ticaret
|7,04
|-0,85
|15,27
|Petkim
|3,59
|-0,83
|-8,83
|Petrokent Turizm
|129,90
|-1,59
|89,08
|Pınar Et ve Un
|8,75
|1,51
|97,21
|Pınar Su
|2,10
|-0,94
|68,00
|Pınar Süt
|12,18
|2,35
|95,92
|Plastikkart
|6,46
|1,89
|139,26
|Polisan Holding
|2,74
|0,37
|-9,12
|Politeknik Metal
|76,80
|1,05
|119,01
|Prizma Press Matbaacılık
|3,90
|1,56
|151,61
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.095,00
|0,03
|QNB Finans Fin. Kir.
|61,60
|10,99
|805,88
|QNB Finansbank
|27,10
|-3,56
|200,78
|Ral Yatırım Holding
|7,00
|1,89
|280,43
|Ray Sigorta
|2,84
|-1,05
|104,32
|Reysaş GMYO
|2,48
|6,44
|259,42
|Reysaş Lojistik
|1,88
|2,17
|154,05
|Rhea Girişim
|0,95
|-2,06
|43,94
|Rodrigo Tekstil
|1,93
|-0,52
|1,58
|Royal Halı
|1,12
|0,00
|13,13
|RTA Laboratuvarları
|2,72
|0,37
|67,55
|Sabancı Holding
|9,10
|-0,76
|25,82
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,63
|1,24
|5,15
|Salix Yatırım Holding
|5,70
|-0,87
|48,05
|Sanel Mühendislik
|3,90
|4,56
|78,90
|Sanifoam Sünger
|3,07
|1,32
|145,60
|Sanko Pazarlama
|6,97
|10,11
|251,30
|Saray Matbaacılık
|1,36
|3,82
|36,00
|Sarkuysan
|3,90
|1,30
|24,09
|Sasa Polyester
|6,37
|-0,31
|10,86
|Say Reklamcılık
|1,71
|-1,16
|81,91
|Sekuro Plastik
|4,23
|-2,08
|42,91
|Selçuk Ecza Deposu
|5,53
|0,36
|103,42
|Selçuk Gıda
|1,82
|-0,55
|36,84
|Senkron Güvenlik
|2,79
|-1,41
|179,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,67
|1,21
|-14,36
|Servet GMYO
|6,95
|-0,71
|49,00
|Seyitler Kimya
|5,45
|7,92
|41,56
|Silverline Endüstri
|1,97
|1,03
|47,01
|Sinpaş GMYO
|0,90
|2,27
|143,24
|Smartiks Yazılım
|6,08
|11,36
|Soda Sanayii
|5,80
|0,00
|-14,27
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,31
|-1,07
|49,77
|Söktaş
|2,06
|1,48
|62,20
|Sönmez Filament
|4,69
|2,18
|50,32
|Sönmez Pamuklu
|4,66
|3,33
|49,36
|Sumaş Suni Tahta
|8,58
|3,37
|28,14
|Şeker Fin. Kir.
|4,36
|1,16
|54,61
|Şekerbank
|1,18
|-0,84
|7,27
|Şişe Cam
|4,99
|0,00
|-8,98
|Şok Marketler
|9,90
|-0,80
|-7,91
|T. Halk Bankası
|5,77
|0,52
|-17,81
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|46,46
|-1,15
|173,30
|T.S.K.B.
|1,03
|0,98
|27,16
|T.Tuborg
|10,10
|-2,79
|27,30
|Taç Tarım Ürünleri
|3,47
|1,17
|-31,42
|Tat Gıda
|5,78
|-1,03
|51,31
|TAV Havalimanları
|26,90
|-0,59
|22,32
|Taze Kuru Gıda
|8,00
|0,50
|17,65
|Tek-Art Turizm
|0,97
|1,04
|14,12
|Tekfen Holding
|18,90
|-1,10
|-3,72
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,93
|-0,68
|-1,35
|Temapol Polimer Plastik
|5,19
|-1,14
|69,61
|TGS Dış Ticaret
|4,01
|2,04
|76,13
|Tofaş Oto. Fab.
|24,28
|0,50
|56,53
|Torunlar GMYO
|2,35
|-1,67
|55,63
|Trabzon Liman
|9,07
|-1,09
|31,86
|Trabzonspor Sportif
|2,03
|5,73
|47,52
|Trakya Cam
|3,30
|1,54
|14,23
|Trend GMYO
|1,96
|-2,49
|54,33
|TSKB GMYO
|1,12
|4,67
|36,59
|Tuğçelik
|3,28
|-0,91
|53,99
|Tukaş
|8,65
|1,76
|421,08
|Turcas Petrol
|2,36
|6,31
|67,38
|Turkcell
|13,56
|-1,24
|15,55
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,39
|-0,55
|19,78
|Tüpraş
|123,90
|0,41
|18,75
|Türk Hava Yolları
|13,66
|-1,16
|-15,21
|Türk Prysmian Kablo
|2,03
|0,16
|49,26
|Türk Telekom
|6,76
|-0,88
|73,33
|Türk Traktör
|47,36
|2,73
|35,70
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,40
|-3,52
|19,48
|Ufuk Yatırım
|2,09
|-1,42
|83,33
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,93
|0,52
|69,30
|Ulusoy Elektrik
|25,72
|-0,16
|61,15
|Ulusoy Un Sanayi
|3,49
|-1,69
|67,79
|Umpaş Holding
|0,45
|-6,25
|-18,18
|Uşak Seramik
|1,86
|-1,06
|67,57
|Utopya Turizm
|4,47
|-5,89
|9,02
|Uzertaş Boya
|1,54
|4,76
|156,67
|Ülker Bisküvi
|21,66
|-2,70
|47,65
|Ünye Çimento
|3,67
|0,82
|9,70
|Vakıf Fin. Kir.
|2,03
|-0,49
|42,56
|Vakıf GMYO
|2,21
|0,91
|13,52
|Vakıf Yat. Ort.
|2,18
|0,00
|43,42
|Vakıflar Bankası
|5,13
|0,00
|31,54
|Vakko Tekstil
|4,44
|4,23
|70,22
|Vanet Gıda
|1,45
|0,00
|11,54
|Verusa Holding
|17,33
|0,87
|4,61
|Verusaturk Girisim
|3,74
|0,27
|21,33
|Vestel
|11,01
|-0,63
|98,38
|Vestel Beyaz Eşya
|17,27
|-0,23
|76,81
|Viking Kağıt
|1,43
|-1,38
|30,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,22
|0,91
|29,07
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,40
|-0,83
|50,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,80
|5,45
|107,89
|Yataş
|6,09
|2,53
|36,24
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,56
|6,85
|65,96
|Yeni Gimat GMYO
|12,39
|-0,08
|72,55
|Yeşil GMYO
|0,51
|2,00
|88,89
|Yeşil Yapı
|0,50
|-1,96
|92,31
|Yeşil Yatırım Holding
|11,68
|-0,76
|21,29
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.521,60
|1,80
|14,67
|Yonga Mobilya
|6,73
|0,60
|3,69
|Yükselen Çelik
|5,27
|-0,38
|Yünsa
|8,07
|-2,42
|93,30
|Zorlu Enerji
|1,36
|0,74
|10,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)