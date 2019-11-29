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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

29.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:50Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,00266,01
İş Bankası (B)20.750,00-5,54578,06
İş Bankası (C)6,15-0,6535,76
İş Bankası (Kur.)155.000,00-3,13218,92
İş Fin.Kir.2,713,04-41,47
İş Girişim2,96-2,9545,10
İş GMYO1,13-0,884,63
İş Y. Men. Değ.4,251,43130,12
İş Yat. Ort.1,58-2,47114,06
İşbir Holding400,00-2,39191,13
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,40-2,44-52,38
İttifak Holding3,71-0,5479,52
İz Hayvancılık Tarım4,781,49-27,47
İzmir Demir Çelik4,285,94157,83
İzmir Fırça1,70-0,58-17,87
Jantsa Jant Sanayi53,357,69106,69
Kafein Yazılım10,260,6948,96
Kapital Yat. Holding2,48-0,40-13,59
Kaplamin4,955,1037,50
Kardemir (A)2,360,4345,67
Kardemir (B)2,360,0044,91
Kardemir (D)2,390,4222,82
Karel Elektronik15,28-1,80266,43
Karsan Otomotiv1,442,1321,08
Karsu Tekstil2,144,9071,20
Karsusan Su Ürünleri San.7,592,43105,14
Kartonsan334,500,034,87
Katmerciler Ekipman3,26-2,698,35
Kent Gıda125,300,245,29
Kerevitaş Gıda2,860,3558,89
Kervansaray Yat. Holding0,360,002,86
Kiler GMYO3,043,0573,71
Klimasan Klima17,320,06346,40
Koç Holding20,02-0,6944,56
Konfrut Gıda7,440,2755,78
Konya Çimento234,000,2631,46
Kordsa Teknik Tekstil11,902,4125,78
Koza Altın73,40-0,6843,08
Koza Madencilik9,19-0,8627,29
Körfez GMYO1,731,7641,80
Kristal Kola1,39-1,4232,38
Kron Telekomünikasyon11,902,4136,78
Kuştur Kuşadası Turizm17,35-8,7826,55
Kuyumcukent Gayrimenkul1,40-1,4123,89
Kütahya Porselen6,12-1,4534,51
Lider Faktoring3,21-0,6242,67
Link Bilgisayar16,563,1899,04
Logo Yazılım52,552,7493,63
Lokman Hekim Sağlık4,820,638,29
Lüks Kadife7,20-1,9148,45
Makina Takım1,72-0,5811,69
Mardin Çimento5,11-0,7884,01
Marka Yatırım Holding1,030,9866,13
Marmaris Altınyunus27,60-0,7257,18
Marshall43,002,4370,50
Martı GMYO0,93-1,0643,08
Martı Otel0,89-3,2653,45
Mavi Giyim45,28-1,0540,53
Mazhar Zorlu Holding5,50-1,0844,36
Mega Polietilen1,872,75-8,33
Menderes Tekstil0,941,0830,56
Mensa0,249,0971,43
Merit Turizm16,900,00182,14
Merko Gıda0,99-1,00-1,98
Metal Gayrimenkul0,930,006,90
Metemtur Otelcilik1,66-0,6058,10
Metro Holding1,400,7284,21
Metro Petrol ve Tesisleri1,88-3,5970,91
Metro Yatırım Ortaklığı2,9915,00153,39
Migros Ticaret22,120,7348,46
Milpa2,103,9646,92
Mistral GMYO1,693,6810,46
MLP Sağlık15,471,8444,58
MMC San. ve Tic. Yat.0,94-3,09-14,55
Mondi Tire Kutsan2,12-0,4713,98
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,20-0,01
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret13,80-1,22
Net Holding2,163,3510,20
Netaş Telekom.12,65-3,6695,82
Niğbaş Niğde Beton6,34-2,4658,50
Nuh Çimento11,54-0,6966,52
Nurol GMYO3,37-1,7560,48
Odaş Elektrik1,580,0012,21
Olmuksan-IP6,79-5,03101,48
Orge Enerji Elektrik4,503,6944,23
Orma Orman Mahsulleri2,702,27125,00
Osmanlı Menkul2,819,7763,37
Ostim Endüstriyel Yat1,310,0021,30
Otokar149,501,2974,06
Oyak Yat. Ort.2,180,0037,69
Oylum Sınai Yatırımlar4,680,00358,82
Özak GMYO2,241,3654,57
Özbal Çelik Boru1,67-2,9121,01
Özderici GMYO1,380,73-41,28
Özerden Plastik2,100,484,58
Panora GMYO5,650,7153,66
Park Elek.Madencilik2,94-0,3421,99
Parsan14,19-0,5661,99
Pegasus72,55-1,56216,54
Peker GMYO3,33-0,89-59,51
Penguen Gıda1,831,1069,44
Pera GMYO0,86-1,1511,69
Pergamon Dış Ticaret7,04-0,8515,27
Petkim3,59-0,83-8,83
Petrokent Turizm129,90-1,5989,08
Pınar Et ve Un8,751,5197,21
Pınar Su2,10-0,9468,00
Pınar Süt12,182,3595,92
Plastikkart6,461,89139,26
Polisan Holding2,740,37-9,12
Politeknik Metal76,801,05119,01
Prizma Press Matbaacılık3,901,56151,61
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.095,000,03
QNB Finans Fin. Kir.61,6010,99805,88
QNB Finansbank27,10-3,56200,78
Ral Yatırım Holding7,001,89280,43
Ray Sigorta2,84-1,05104,32
Reysaş GMYO2,486,44259,42
Reysaş Lojistik1,882,17154,05
Rhea Girişim0,95-2,0643,94
Rodrigo Tekstil1,93-0,521,58
Royal Halı1,120,0013,13
RTA Laboratuvarları2,720,3767,55
Sabancı Holding9,10-0,7625,82
Safkar Ege Soğutmacılık1,631,245,15
Salix Yatırım Holding5,70-0,8748,05
Sanel Mühendislik3,904,5678,90
Sanifoam Sünger3,071,32145,60
Sanko Pazarlama6,9710,11251,30
Saray Matbaacılık1,363,8236,00
Sarkuysan3,901,3024,09
Sasa Polyester6,37-0,3110,86
Say Reklamcılık1,71-1,1681,91
Sekuro Plastik4,23-2,0842,91
Selçuk Ecza Deposu5,530,36103,42
Selçuk Gıda1,82-0,5536,84
Senkron Güvenlik2,79-1,41179,00
Serve Film Prodüksiyon1,671,21-14,36
Servet GMYO6,95-0,7149,00
Seyitler Kimya5,457,9241,56
Silverline Endüstri1,971,0347,01
Sinpaş GMYO0,902,27143,24
Smartiks Yazılım6,0811,36
Soda Sanayii5,800,00-14,27
Sodaş Sodyum Sanayii8,31-1,0749,77
Söktaş2,061,4862,20
Sönmez Filament4,692,1850,32
Sönmez Pamuklu4,663,3349,36
Sumaş Suni Tahta8,583,3728,14
Şeker Fin. Kir.4,361,1654,61
Şekerbank1,18-0,847,27
Şişe Cam4,990,00-8,98
Şok Marketler9,90-0,80-7,91
T. Halk Bankası5,770,52-17,81
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası46,46-1,15173,30
T.S.K.B.1,030,9827,16
T.Tuborg10,10-2,7927,30
Taç Tarım Ürünleri3,471,17-31,42
Tat Gıda5,78-1,0351,31
TAV Havalimanları26,90-0,5922,32
Taze Kuru Gıda8,000,5017,65
Tek-Art Turizm0,971,0414,12
Tekfen Holding18,90-1,10-3,72
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,93-0,68-1,35
Temapol Polimer Plastik5,19-1,1469,61
TGS Dış Ticaret4,012,0476,13
Tofaş Oto. Fab.24,280,5056,53
Torunlar GMYO2,35-1,6755,63
Trabzon Liman9,07-1,0931,86
Trabzonspor Sportif2,035,7347,52
Trakya Cam3,301,5414,23
Trend GMYO1,96-2,4954,33
TSKB GMYO1,124,6736,59
Tuğçelik3,28-0,9153,99
Tukaş8,651,76421,08
Turcas Petrol2,366,3167,38
Turkcell13,56-1,2415,55
Tümosan Motor ve Traktör5,39-0,5519,78
Tüpraş123,900,4118,75
Türk Hava Yolları13,66-1,16-15,21
Türk Prysmian Kablo2,030,1649,26
Türk Telekom6,76-0,8873,33
Türk Traktör47,362,7335,70
Türker Proje Gayrimenkul38,40-3,5219,48
Ufuk Yatırım2,09-1,4283,33
Ulaşlar Turizm Yat.1,930,5269,30
Ulusoy Elektrik25,72-0,1661,15
Ulusoy Un Sanayi3,49-1,6967,79
Umpaş Holding0,45-6,25-18,18
Uşak Seramik1,86-1,0667,57
Utopya Turizm4,47-5,899,02
Uzertaş Boya1,544,76156,67
Ülker Bisküvi21,66-2,7047,65
Ünye Çimento3,670,829,70
Vakıf Fin. Kir.2,03-0,4942,56
Vakıf GMYO2,210,9113,52
Vakıf Yat. Ort.2,180,0043,42
Vakıflar Bankası5,130,0031,54
Vakko Tekstil4,444,2370,22
Vanet Gıda1,450,0011,54
Verusa Holding17,330,874,61
Verusaturk Girisim3,740,2721,33
Vestel11,01-0,6398,38
Vestel Beyaz Eşya17,27-0,2376,81
Viking Kağıt1,43-1,3830,00
Yapı Kredi Koray GMYO2,220,9129,07
Yapı ve Kredi Bank.2,40-0,8350,00
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,805,45107,89
Yataş6,092,5336,24
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,566,8565,96
Yeni Gimat GMYO12,39-0,0872,55
Yeşil GMYO0,512,0088,89
Yeşil Yapı0,50-1,9692,31
Yeşil Yatırım Holding11,68-0,7621,29
Yibitaş İnşaat Malzeme2.521,601,8014,67
Yonga Mobilya6,730,603,69
Yükselen Çelik5,27-0,38
Yünsa8,07-2,4293,30
Zorlu Enerji1,360,7410,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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