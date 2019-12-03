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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

03.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:52Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,00266,01
İş Bankası (B)21.350,00-2,51597,67
İş Bankası (C)6,06-1,6233,77
İş Bankası (Kur.)169.669,009,46249,10
İş Fin.Kir.2,883,60-37,80
İş Girişim3,041,3349,02
İş GMYO1,15-0,866,48
İş Y. Men. Değ.4,341,40135,00
İş Yat. Ort.1,56-1,27111,35
İşbir Holding407,901,97196,88
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,410,00-51,19
İttifak Holding3,740,2780,97
İz Hayvancılık Tarım4,59-2,34-30,35
İzmir Demir Çelik4,40-2,00165,06
İzmir Fırça1,70-0,58-17,87
Jantsa Jant Sanayi52,90-2,22104,95
Kafein Yazılım11,047,2960,28
Kapital Yat. Holding2,47-0,40-13,94
Kaplamin5,000,0038,89
Kardemir (A)2,38-2,4646,91
Kardemir (B)2,38-1,6546,14
Kardemir (D)2,39-2,8522,82
Karel Elektronik15,320,00267,39
Karsan Otomotiv1,43-3,3820,24
Karsu Tekstil2,25-2,6080,00
Karsusan Su Ürünleri San.7,35-0,5498,65
Kartonsan344,40-0,037,97
Katmerciler Ekipman3,310,6110,02
Kent Gıda126,50-0,396,30
Kerevitaş Gıda2,89-2,0360,56
Kervansaray Yat. Holding0,398,3311,43
Kiler GMYO3,302,1788,57
Klimasan Klima18,261,67370,63
Koç Holding20,16-2,6145,57
Konfrut Gıda7,510,8157,24
Konya Çimento241,602,0335,73
Kordsa Teknik Tekstil12,581,1332,97
Koza Altın76,900,5949,90
Koza Madencilik9,61-0,3133,10
Körfez GMYO1,801,1247,54
Kristal Kola1,410,7134,29
Kron Telekomünikasyon12,551,8744,25
Kuştur Kuşadası Turizm18,902,0537,86
Kuyumcukent Gayrimenkul1,512,7233,63
Kütahya Porselen6,23-0,1636,92
Lider Faktoring3,250,0044,44
Link Bilgisayar19,4519,99133,77
Logo Yazılım53,250,8596,20
Lokman Hekim Sağlık5,084,9614,13
Lüks Kadife7,533,4355,26
Makina Takım1,822,2518,18
Mardin Çimento5,170,7886,17
Marka Yatırım Holding1,05-0,9469,35
Marmaris Altınyunus32,8015,1786,79
Marshall43,500,0072,48
Martı GMYO0,951,0646,15
Martı Otel0,900,0055,17
Mavi Giyim45,10-2,7239,98
Mazhar Zorlu Holding5,66-0,7048,56
Mega Polietilen1,93-2,03-5,39
Menderes Tekstil0,93-2,1129,17
Mensa0,287,69100,00
Merit Turizm17,745,91196,16
Merko Gıda1,02-1,920,99
Metal Gayrimenkul0,91-1,094,60
Metemtur Otelcilik1,784,7169,52
Metro Holding1,520,00100,00
Metro Petrol ve Tesisleri1,900,0072,73
Metro Yatırım Ortaklığı3,203,56171,19
Migros Ticaret22,22-0,8049,13
Milpa2,14-2,7349,72
Mistral GMYO1,784,0916,34
MLP Sağlık15,28-0,1342,80
MMC San. ve Tic. Yat.0,963,23-12,73
Mondi Tire Kutsan2,230,4519,89
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,20
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret13,28-3,07
Net Holding2,19-1,3511,73
Netaş Telekom.13,050,46102,01
Niğbaş Niğde Beton6,30-0,6357,50
Nuh Çimento12,481,1380,08
Nurol GMYO3,370,0060,48
Odaş Elektrik1,650,0017,18
Olmuksan-IP7,04-0,14108,90
Orge Enerji Elektrik4,490,2243,91
Orma Orman Mahsulleri2,974,21147,50
Osmanlı Menkul3,151,9483,14
Ostim Endüstriyel Yat1,33-0,7523,15
Otokar146,70-3,1770,80
Oyak Yat. Ort.2,200,4638,95
Oylum Sınai Yatırımlar4,60-1,50350,98
Özak GMYO2,28-0,4457,33
Özbal Çelik Boru1,700,0023,19
Özderici GMYO1,390,00-40,85
Özerden Plastik2,09-2,794,08
Panora GMYO5,83-1,8558,56
Park Elek.Madencilik3,040,6626,14
Parsan14,750,0068,38
Pegasus74,150,54223,52
Peker GMYO3,460,58-57,93
Penguen Gıda1,870,0073,15
Pera GMYO0,86-1,1511,69
Pergamon Dış Ticaret7,101,1416,25
Petkim3,57-1,11-9,33
Petrokent Turizm131,101,6390,83
Pınar Et ve Un9,390,11111,64
Pınar Su2,213,7676,80
Pınar Süt13,9610,36124,55
Plastikkart6,733,06149,26
Polisan Holding2,781,09-7,79
Politeknik Metal76,00-0,52116,73
Prizma Press Matbaacılık3,893,18150,97
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.095,000,04
QNB Finans Fin. Kir.60,00-2,68782,35
QNB Finansbank26,66-3,27195,89
Ral Yatırım Holding7,70-3,51318,48
Ray Sigorta3,186,00128,78
Reysaş GMYO2,56-0,78271,01
Reysaş Lojistik2,168,00191,89
Rhea Girişim1,07-0,9362,12
Rodrigo Tekstil1,890,00-0,53
Royal Halı1,120,0013,13
RTA Laboratuvarları2,740,3768,78
Sabancı Holding9,06-0,5525,27
Safkar Ege Soğutmacılık1,72-1,1510,95
Salix Yatırım Holding5,61-0,7145,71
Sanel Mühendislik3,90-1,2778,90
Sanifoam Sünger3,170,96153,60
Sanko Pazarlama7,63-7,85284,56
Saray Matbaacılık1,37-2,8437,00
Sarkuysan4,5614,8645,10
Sasa Polyester6,42-2,2811,73
Say Reklamcılık1,73-1,1484,04
Sekuro Plastik4,524,8752,70
Selçuk Ecza Deposu5,700,35109,68
Selçuk Gıda1,80-1,6435,34
Senkron Güvenlik2,76-1,08176,00
Serve Film Prodüksiyon1,72-1,71-11,79
Servet GMYO6,880,4447,50
Seyitler Kimya5,913,8753,51
Silverline Endüstri2,020,5050,75
Sinpaş GMYO0,800,00116,22
Smartiks Yazılım8,3117,04
Soda Sanayii5,880,68-13,09
Sodaş Sodyum Sanayii8,500,0053,19
Söktaş2,060,4962,20
Sönmez Filament4,82-0,6254,49
Sönmez Pamuklu4,67-0,6449,68
Sumaş Suni Tahta8,70-0,2329,94
Şeker Fin. Kir.4,42-1,3456,74
Şekerbank1,18-0,847,27
Şişe Cam5,070,20-7,52
Şok Marketler9,980,00-7,16
T. Halk Bankası5,78-0,34-17,66
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası56,706,58233,54
T.S.K.B.1,061,9230,86
T.Tuborg10,220,4928,81
Taç Tarım Ürünleri3,39-1,74-33,00
Tat Gıda5,93-0,6755,24
TAV Havalimanları27,541,6225,23
Taze Kuru Gıda7,64-1,1612,35
Tek-Art Turizm1,03-0,9621,18
Tekfen Holding18,67-1,11-4,89
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,991,700,67
Temapol Polimer Plastik5,240,0071,24
TGS Dış Ticaret4,657,89104,23
Tofaş Oto. Fab.24,400,0057,30
Torunlar GMYO2,400,0058,94
Trabzon Liman9,430,1137,09
Trabzonspor Sportif2,03-3,7947,52
Trakya Cam3,330,0015,27
Trend GMYO2,157,5069,29
TSKB GMYO1,120,9036,59
Tuğçelik3,629,7069,95
Tukaş8,911,83436,75
Turcas Petrol2,380,8568,79
Turkcell13,33-0,8213,59
Tümosan Motor ve Traktör5,58-0,1824,00
Tüpraş120,20-2,2815,20
Türk Hava Yolları13,61-2,02-15,52
Türk Prysmian Kablo2,121,9255,87
Türk Telekom6,960,5878,46
Türk Traktör48,30-1,0238,40
Türker Proje Gayrimenkul40,203,8225,08
Ufuk Yatırım2,110,9685,09
Ulaşlar Turizm Yat.2,050,0079,82
Ulusoy Elektrik25,48-0,8659,65
Ulusoy Un Sanayi3,673,6776,44
Umpaş Holding0,482,13-12,73
Uşak Seramik1,86-1,0667,57
Utopya Turizm4,510,6710,00
Uzertaş Boya1,859,47208,33
Ülker Bisküvi21,50-0,6546,56
Ünye Çimento3,90-0,7616,57
Vakıf Fin. Kir.2,222,7855,90
Vakıf GMYO2,290,8817,63
Vakıf Yat. Ort.2,23-2,6246,71
Vakıflar Bankası5,09-1,7430,51
Vakko Tekstil4,48-0,4471,75
Vanet Gıda1,44-0,6910,77
Verusa Holding17,600,576,24
Verusaturk Girisim4,082,0032,36
Vestel11,491,50107,03
Vestel Beyaz Eşya17,520,2979,37
Viking Kağıt1,462,8232,73
Yapı Kredi Koray GMYO2,311,3234,30
Yapı ve Kredi Bank.2,400,0050,00
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,98-1,16114,34
Yataş6,470,3144,74
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,611,9071,28
Yeni Gimat GMYO12,731,2777,29
Yeşil GMYO0,520,0092,59
Yeşil Yapı0,52-1,89100,00
Yeşil Yatırım Holding11,79-0,1722,43
Yibitaş İnşaat Malzeme2.616,003,1118,96
Yonga Mobilya6,882,696,00
Yükselen Çelik5,400,00
Yünsa10,4019,54149,11
Zorlu Enerji1,412,9214,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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