Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|142.800,00
|211,11
|İş Bankası (B)
|21.100,00
|-1,17
|589,50
|İş Bankası (C)
|6,25
|1,30
|37,97
|İş Bankası (Kur.)
|169.999,00
|249,78
|İş Fin.Kir.
|2,87
|0,35
|-38,01
|İş Girişim
|3,28
|6,84
|60,78
|İş GMYO
|1,22
|4,27
|12,96
|İş Y. Men. Değ.
|4,37
|0,00
|136,62
|İş Yat. Ort.
|1,56
|-0,64
|111,35
|İşbir Holding
|420,00
|-0,02
|205,69
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|12,20
|-45,24
|İttifak Holding
|4,11
|4,85
|98,87
|İz Hayvancılık Tarım
|4,56
|-2,98
|-30,80
|İzmir Demir Çelik
|4,44
|-1,11
|167,47
|İzmir Fırça
|1,70
|0,00
|-17,87
|Jantsa Jant Sanayi
|53,55
|0,37
|107,47
|Kafein Yazılım
|13,68
|20,00
|98,61
|Kapital Yat. Holding
|2,53
|3,27
|-11,85
|Kaplamin
|5,38
|9,80
|49,44
|Kardemir (A)
|2,40
|-0,83
|48,14
|Kardemir (B)
|2,40
|-0,41
|47,36
|Kardemir (D)
|2,42
|-0,41
|24,37
|Karel Elektronik
|15,55
|0,65
|272,90
|Karsan Otomotiv
|1,45
|0,69
|21,92
|Karsu Tekstil
|2,48
|-0,40
|98,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,50
|4,90
|102,70
|Kartonsan
|354,00
|0,45
|10,98
|Katmerciler Ekipman
|3,45
|0,88
|14,67
|Kent Gıda
|130,90
|2,27
|10,00
|Kerevitaş Gıda
|3,07
|1,32
|70,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|9,52
|31,43
|Kiler GMYO
|3,03
|-1,30
|73,14
|Klimasan Klima
|18,02
|-5,70
|364,44
|Koç Holding
|19,95
|0,30
|44,06
|Konfrut Gıda
|8,01
|4,03
|67,71
|Konya Çimento
|244,10
|-0,04
|37,13
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,55
|-0,24
|32,65
|Koza Altın
|76,35
|0,59
|48,83
|Koza Madencilik
|9,86
|1,86
|36,57
|Körfez GMYO
|1,87
|1,63
|53,28
|Kristal Kola
|1,53
|4,79
|45,71
|Kron Telekomünikasyon
|14,40
|4,73
|65,52
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,76
|0,82
|44,13
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,48
|-2,63
|30,97
|Kütahya Porselen
|6,54
|0,62
|43,74
|Lider Faktoring
|3,57
|-0,28
|58,67
|Link Bilgisayar
|21,70
|6,27
|160,82
|Logo Yazılım
|59,50
|8,08
|119,23
|Lokman Hekim Sağlık
|5,16
|1,98
|15,93
|Lüks Kadife
|8,01
|0,12
|65,15
|Makina Takım
|1,85
|0,00
|20,13
|Mardin Çimento
|5,55
|1,65
|99,85
|Marka Yatırım Holding
|1,17
|6,36
|88,71
|Marmaris Altınyunus
|47,22
|19,97
|168,91
|Marshall
|44,48
|-0,89
|76,37
|Martı GMYO
|1,02
|3,03
|56,92
|Martı Otel
|0,94
|2,17
|62,07
|Mavi Giyim
|46,14
|2,22
|43,20
|Mazhar Zorlu Holding
|6,64
|6,75
|74,28
|Mega Polietilen
|1,95
|2,09
|-4,41
|Menderes Tekstil
|0,99
|2,06
|37,50
|Mensa
|0,26
|-7,14
|85,71
|Merit Turizm
|16,99
|0,06
|183,64
|Merko Gıda
|1,05
|0,96
|3,96
|Metal Gayrimenkul
|0,92
|0,00
|5,75
|Metemtur Otelcilik
|1,77
|0,00
|68,57
|Metro Holding
|1,59
|1,92
|109,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,97
|3,14
|79,09
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,23
|0,94
|173,73
|Migros Ticaret
|23,04
|2,13
|54,63
|Milpa
|2,19
|1,39
|53,22
|Mistral GMYO
|1,79
|-1,65
|16,99
|MLP Sağlık
|14,84
|-0,54
|38,69
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,92
|-4,17
|-16,36
|Mondi Tire Kutsan
|2,38
|0,42
|27,96
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|13,55
|1,96
|Net Holding
|2,21
|-0,45
|12,76
|Netaş Telekom.
|14,08
|7,15
|117,96
|Niğbaş Niğde Beton
|5,45
|-9,47
|36,25
|Nuh Çimento
|12,18
|-1,54
|75,75
|Nurol GMYO
|3,50
|1,16
|66,67
|Odaş Elektrik
|1,84
|4,55
|30,68
|Olmuksan-IP
|7,42
|-1,07
|120,18
|Orge Enerji Elektrik
|4,80
|5,26
|53,85
|Orma Orman Mahsulleri
|2,86
|-2,72
|138,33
|Osmanlı Menkul
|3,12
|4,00
|81,40
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,56
|7,59
|44,44
|Otokar
|148,60
|1,02
|73,02
|Oyak Yat. Ort.
|2,29
|1,33
|44,63
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,31
|14,94
|420,59
|Özak GMYO
|2,35
|0,86
|62,16
|Özbal Çelik Boru
|1,81
|0,00
|31,16
|Özderici GMYO
|1,42
|2,16
|-39,57
|Özerden Plastik
|2,12
|0,00
|5,57
|Panora GMYO
|6,23
|7,23
|69,44
|Park Elek.Madencilik
|3,05
|0,00
|26,56
|Parsan
|15,14
|1,61
|72,83
|Pegasus
|72,70
|-1,56
|217,19
|Peker GMYO
|3,59
|-0,55
|-56,35
|Penguen Gıda
|1,89
|-1,05
|75,00
|Pera GMYO
|0,90
|2,27
|16,88
|Pergamon Dış Ticaret
|7,41
|2,49
|21,33
|Petkim
|3,62
|0,56
|-8,06
|Petrokent Turizm
|122,00
|-5,43
|77,58
|Pınar Et ve Un
|9,33
|-0,53
|110,28
|Pınar Su
|2,30
|2,68
|84,00
|Pınar Süt
|13,90
|-3,61
|123,58
|Plastikkart
|8,23
|11,37
|204,81
|Polisan Holding
|2,85
|1,06
|-5,47
|Politeknik Metal
|75,10
|0,13
|114,16
|Prizma Press Matbaacılık
|3,82
|0,26
|146,45
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.095,10
|0,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|59,95
|-0,42
|781,62
|QNB Finansbank
|25,56
|-2,14
|183,68
|Ral Yatırım Holding
|6,99
|-11,52
|279,89
|Ray Sigorta
|3,50
|5,11
|151,80
|Reysaş GMYO
|2,73
|-2,85
|295,65
|Reysaş Lojistik
|2,47
|-4,63
|233,78
|Rhea Girişim
|1,11
|3,74
|68,18
|Rodrigo Tekstil
|1,87
|-1,06
|-1,58
|Royal Halı
|1,16
|1,75
|17,17
|RTA Laboratuvarları
|2,88
|-0,35
|77,41
|Sabancı Holding
|9,16
|0,55
|26,65
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,75
|-0,57
|12,89
|Salix Yatırım Holding
|5,77
|0,35
|49,87
|Sanel Mühendislik
|3,93
|-0,25
|80,28
|Sanifoam Sünger
|3,53
|0,86
|182,40
|Sanko Pazarlama
|8,50
|10,39
|328,41
|Saray Matbaacılık
|1,47
|5,76
|47,00
|Sarkuysan
|4,79
|-0,42
|52,41
|Sasa Polyester
|6,84
|0,29
|19,04
|Say Reklamcılık
|2,05
|11,41
|118,09
|Sekuro Plastik
|4,59
|-1,50
|55,07
|Selçuk Ecza Deposu
|6,10
|3,04
|124,39
|Selçuk Gıda
|1,80
|-1,10
|35,34
|Senkron Güvenlik
|2,83
|2,91
|183,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,71
|-0,58
|-12,31
|Servet GMYO
|6,87
|1,03
|47,28
|Seyitler Kimya
|5,90
|0,00
|53,25
|Silverline Endüstri
|2,17
|-0,46
|61,94
|Sinpaş GMYO
|0,81
|-1,22
|118,92
|Smartiks Yazılım
|11,96
|19,96
|Soda Sanayii
|6,02
|-0,66
|-11,02
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,86
|1,49
|59,68
|Söktaş
|2,14
|0,47
|68,50
|Sönmez Filament
|4,94
|1,02
|58,33
|Sönmez Pamuklu
|4,78
|0,84
|53,21
|Sumaş Suni Tahta
|9,46
|5,11
|41,29
|Şeker Fin. Kir.
|4,44
|-0,67
|57,45
|Şekerbank
|1,23
|0,00
|11,82
|Şişe Cam
|5,16
|1,57
|-5,88
|Şok Marketler
|10,00
|0,10
|-6,98
|T. Halk Bankası
|5,93
|2,24
|-15,53
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|52,80
|-1,31
|210,60
|T.S.K.B.
|1,15
|5,50
|41,98
|T.Tuborg
|10,75
|1,90
|35,49
|Taç Tarım Ürünleri
|3,34
|-0,60
|-33,99
|Tat Gıda
|6,25
|3,31
|63,61
|TAV Havalimanları
|27,20
|-1,81
|23,69
|Taze Kuru Gıda
|7,70
|0,00
|13,24
|Tek-Art Turizm
|1,08
|1,89
|27,06
|Tekfen Holding
|18,61
|-1,01
|-5,20
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,00
|-1,96
|1,01
|Temapol Polimer Plastik
|5,10
|-1,92
|66,67
|TGS Dış Ticaret
|4,92
|1,65
|116,09
|Tofaş Oto. Fab.
|25,18
|3,03
|62,33
|Torunlar GMYO
|2,63
|0,77
|74,17
|Trabzon Liman
|10,35
|2,99
|50,46
|Trabzonspor Sportif
|2,04
|-0,97
|48,25
|Trakya Cam
|3,40
|0,89
|17,69
|Trend GMYO
|2,15
|0,47
|69,29
|TSKB GMYO
|1,21
|1,68
|47,56
|Tuğçelik
|3,86
|-2,53
|81,22
|Tukaş
|9,40
|1,73
|466,27
|Turcas Petrol
|2,48
|0,40
|75,89
|Turkcell
|13,82
|2,37
|17,77
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,66
|-0,88
|25,78
|Tüpraş
|120,70
|0,17
|15,68
|Türk Hava Yolları
|13,77
|0,07
|-14,53
|Türk Prysmian Kablo
|2,23
|1,83
|63,96
|Türk Telekom
|7,12
|2,89
|82,56
|Türk Traktör
|50,15
|1,72
|43,70
|Türker Proje Gayrimenkul
|43,60
|7,44
|35,66
|Ufuk Yatırım
|2,55
|9,91
|123,68
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,07
|0,49
|81,58
|Ulusoy Elektrik
|25,18
|-0,55
|57,77
|Ulusoy Un Sanayi
|3,75
|-1,83
|80,29
|Umpaş Holding
|0,50
|2,04
|-9,09
|Uşak Seramik
|1,92
|-1,03
|72,97
|Utopya Turizm
|4,60
|0,44
|12,20
|Uzertaş Boya
|2,23
|9,85
|271,67
|Ülker Bisküvi
|21,90
|2,05
|49,28
|Ünye Çimento
|3,95
|-1,25
|18,07
|Vakıf Fin. Kir.
|2,10
|0,48
|47,47
|Vakıf GMYO
|2,37
|3,04
|21,74
|Vakıf Yat. Ort.
|2,22
|-0,45
|46,05
|Vakıflar Bankası
|5,24
|0,77
|34,36
|Vakko Tekstil
|4,72
|4,19
|80,96
|Vanet Gıda
|1,46
|1,39
|12,31
|Verusa Holding
|17,85
|0,68
|7,75
|Verusaturk Girisim
|4,74
|0,21
|53,77
|Vestel
|11,80
|0,60
|112,61
|Vestel Beyaz Eşya
|18,80
|5,15
|92,47
|Viking Kağıt
|1,64
|7,19
|49,09
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,38
|-1,65
|38,37
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,45
|2,08
|53,13
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,90
|-0,34
|111,47
|Yataş
|6,47
|-5,96
|44,74
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,75
|6,71
|86,17
|Yeni Gimat GMYO
|12,99
|0,08
|80,91
|Yeşil GMYO
|0,54
|0,00
|100,00
|Yeşil Yapı
|0,52
|0,00
|100,00
|Yeşil Yatırım Holding
|12,19
|0,33
|26,58
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.679,90
|1,25
|21,87
|Yonga Mobilya
|6,87
|-1,43
|5,84
|Yükselen Çelik
|6,65
|2,62
|Yünsa
|11,08
|0,73
|165,40
|Zorlu Enerji
|1,48
|0,68
|20,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)