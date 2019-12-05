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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

05.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:54Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)142.800,00211,11
İş Bankası (B)21.100,00-1,17589,50
İş Bankası (C)6,251,3037,97
İş Bankası (Kur.)169.999,00249,78
İş Fin.Kir.2,870,35-38,01
İş Girişim3,286,8460,78
İş GMYO1,224,2712,96
İş Y. Men. Değ.4,370,00136,62
İş Yat. Ort.1,56-0,64111,35
İşbir Holding420,00-0,02205,69
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,4612,20-45,24
İttifak Holding4,114,8598,87
İz Hayvancılık Tarım4,56-2,98-30,80
İzmir Demir Çelik4,44-1,11167,47
İzmir Fırça1,700,00-17,87
Jantsa Jant Sanayi53,550,37107,47
Kafein Yazılım13,6820,0098,61
Kapital Yat. Holding2,533,27-11,85
Kaplamin5,389,8049,44
Kardemir (A)2,40-0,8348,14
Kardemir (B)2,40-0,4147,36
Kardemir (D)2,42-0,4124,37
Karel Elektronik15,550,65272,90
Karsan Otomotiv1,450,6921,92
Karsu Tekstil2,48-0,4098,40
Karsusan Su Ürünleri San.7,504,90102,70
Kartonsan354,000,4510,98
Katmerciler Ekipman3,450,8814,67
Kent Gıda130,902,2710,00
Kerevitaş Gıda3,071,3270,56
Kervansaray Yat. Holding0,469,5231,43
Kiler GMYO3,03-1,3073,14
Klimasan Klima18,02-5,70364,44
Koç Holding19,950,3044,06
Konfrut Gıda8,014,0367,71
Konya Çimento244,10-0,0437,13
Kordsa Teknik Tekstil12,55-0,2432,65
Koza Altın76,350,5948,83
Koza Madencilik9,861,8636,57
Körfez GMYO1,871,6353,28
Kristal Kola1,534,7945,71
Kron Telekomünikasyon14,404,7365,52
Kuştur Kuşadası Turizm19,760,8244,13
Kuyumcukent Gayrimenkul1,48-2,6330,97
Kütahya Porselen6,540,6243,74
Lider Faktoring3,57-0,2858,67
Link Bilgisayar21,706,27160,82
Logo Yazılım59,508,08119,23
Lokman Hekim Sağlık5,161,9815,93
Lüks Kadife8,010,1265,15
Makina Takım1,850,0020,13
Mardin Çimento5,551,6599,85
Marka Yatırım Holding1,176,3688,71
Marmaris Altınyunus47,2219,97168,91
Marshall44,48-0,8976,37
Martı GMYO1,023,0356,92
Martı Otel0,942,1762,07
Mavi Giyim46,142,2243,20
Mazhar Zorlu Holding6,646,7574,28
Mega Polietilen1,952,09-4,41
Menderes Tekstil0,992,0637,50
Mensa0,26-7,1485,71
Merit Turizm16,990,06183,64
Merko Gıda1,050,963,96
Metal Gayrimenkul0,920,005,75
Metemtur Otelcilik1,770,0068,57
Metro Holding1,591,92109,21
Metro Petrol ve Tesisleri1,973,1479,09
Metro Yatırım Ortaklığı3,230,94173,73
Migros Ticaret23,042,1354,63
Milpa2,191,3953,22
Mistral GMYO1,79-1,6516,99
MLP Sağlık14,84-0,5438,69
MMC San. ve Tic. Yat.0,92-4,17-16,36
Mondi Tire Kutsan2,380,4227,96
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,20
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret13,551,96
Net Holding2,21-0,4512,76
Netaş Telekom.14,087,15117,96
Niğbaş Niğde Beton5,45-9,4736,25
Nuh Çimento12,18-1,5475,75
Nurol GMYO3,501,1666,67
Odaş Elektrik1,844,5530,68
Olmuksan-IP7,42-1,07120,18
Orge Enerji Elektrik4,805,2653,85
Orma Orman Mahsulleri2,86-2,72138,33
Osmanlı Menkul3,124,0081,40
Ostim Endüstriyel Yat1,567,5944,44
Otokar148,601,0273,02
Oyak Yat. Ort.2,291,3344,63
Oylum Sınai Yatırımlar5,3114,94420,59
Özak GMYO2,350,8662,16
Özbal Çelik Boru1,810,0031,16
Özderici GMYO1,422,16-39,57
Özerden Plastik2,120,005,57
Panora GMYO6,237,2369,44
Park Elek.Madencilik3,050,0026,56
Parsan15,141,6172,83
Pegasus72,70-1,56217,19
Peker GMYO3,59-0,55-56,35
Penguen Gıda1,89-1,0575,00
Pera GMYO0,902,2716,88
Pergamon Dış Ticaret7,412,4921,33
Petkim3,620,56-8,06
Petrokent Turizm122,00-5,4377,58
Pınar Et ve Un9,33-0,53110,28
Pınar Su2,302,6884,00
Pınar Süt13,90-3,61123,58
Plastikkart8,2311,37204,81
Polisan Holding2,851,06-5,47
Politeknik Metal75,100,13114,16
Prizma Press Matbaacılık3,820,26146,45
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.095,100,02
QNB Finans Fin. Kir.59,95-0,42781,62
QNB Finansbank25,56-2,14183,68
Ral Yatırım Holding6,99-11,52279,89
Ray Sigorta3,505,11151,80
Reysaş GMYO2,73-2,85295,65
Reysaş Lojistik2,47-4,63233,78
Rhea Girişim1,113,7468,18
Rodrigo Tekstil1,87-1,06-1,58
Royal Halı1,161,7517,17
RTA Laboratuvarları2,88-0,3577,41
Sabancı Holding9,160,5526,65
Safkar Ege Soğutmacılık1,75-0,5712,89
Salix Yatırım Holding5,770,3549,87
Sanel Mühendislik3,93-0,2580,28
Sanifoam Sünger3,530,86182,40
Sanko Pazarlama8,5010,39328,41
Saray Matbaacılık1,475,7647,00
Sarkuysan4,79-0,4252,41
Sasa Polyester6,840,2919,04
Say Reklamcılık2,0511,41118,09
Sekuro Plastik4,59-1,5055,07
Selçuk Ecza Deposu6,103,04124,39
Selçuk Gıda1,80-1,1035,34
Senkron Güvenlik2,832,91183,00
Serve Film Prodüksiyon1,71-0,58-12,31
Servet GMYO6,871,0347,28
Seyitler Kimya5,900,0053,25
Silverline Endüstri2,17-0,4661,94
Sinpaş GMYO0,81-1,22118,92
Smartiks Yazılım11,9619,96
Soda Sanayii6,02-0,66-11,02
Sodaş Sodyum Sanayii8,861,4959,68
Söktaş2,140,4768,50
Sönmez Filament4,941,0258,33
Sönmez Pamuklu4,780,8453,21
Sumaş Suni Tahta9,465,1141,29
Şeker Fin. Kir.4,44-0,6757,45
Şekerbank1,230,0011,82
Şişe Cam5,161,57-5,88
Şok Marketler10,000,10-6,98
T. Halk Bankası5,932,24-15,53
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası52,80-1,31210,60
T.S.K.B.1,155,5041,98
T.Tuborg10,751,9035,49
Taç Tarım Ürünleri3,34-0,60-33,99
Tat Gıda6,253,3163,61
TAV Havalimanları27,20-1,8123,69
Taze Kuru Gıda7,700,0013,24
Tek-Art Turizm1,081,8927,06
Tekfen Holding18,61-1,01-5,20
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,00-1,961,01
Temapol Polimer Plastik5,10-1,9266,67
TGS Dış Ticaret4,921,65116,09
Tofaş Oto. Fab.25,183,0362,33
Torunlar GMYO2,630,7774,17
Trabzon Liman10,352,9950,46
Trabzonspor Sportif2,04-0,9748,25
Trakya Cam3,400,8917,69
Trend GMYO2,150,4769,29
TSKB GMYO1,211,6847,56
Tuğçelik3,86-2,5381,22
Tukaş9,401,73466,27
Turcas Petrol2,480,4075,89
Turkcell13,822,3717,77
Tümosan Motor ve Traktör5,66-0,8825,78
Tüpraş120,700,1715,68
Türk Hava Yolları13,770,07-14,53
Türk Prysmian Kablo2,231,8363,96
Türk Telekom7,122,8982,56
Türk Traktör50,151,7243,70
Türker Proje Gayrimenkul43,607,4435,66
Ufuk Yatırım2,559,91123,68
Ulaşlar Turizm Yat.2,070,4981,58
Ulusoy Elektrik25,18-0,5557,77
Ulusoy Un Sanayi3,75-1,8380,29
Umpaş Holding0,502,04-9,09
Uşak Seramik1,92-1,0372,97
Utopya Turizm4,600,4412,20
Uzertaş Boya2,239,85271,67
Ülker Bisküvi21,902,0549,28
Ünye Çimento3,95-1,2518,07
Vakıf Fin. Kir.2,100,4847,47
Vakıf GMYO2,373,0421,74
Vakıf Yat. Ort.2,22-0,4546,05
Vakıflar Bankası5,240,7734,36
Vakko Tekstil4,724,1980,96
Vanet Gıda1,461,3912,31
Verusa Holding17,850,687,75
Verusaturk Girisim4,740,2153,77
Vestel11,800,60112,61
Vestel Beyaz Eşya18,805,1592,47
Viking Kağıt1,647,1949,09
Yapı Kredi Koray GMYO2,38-1,6538,37
Yapı ve Kredi Bank.2,452,0853,13
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,90-0,34111,47
Yataş6,47-5,9644,74
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,756,7186,17
Yeni Gimat GMYO12,990,0880,91
Yeşil GMYO0,540,00100,00
Yeşil Yapı0,520,00100,00
Yeşil Yatırım Holding12,190,3326,58
Yibitaş İnşaat Malzeme2.679,901,2521,87
Yonga Mobilya6,87-1,435,84
Yükselen Çelik6,652,62
Yünsa11,080,73165,40
Zorlu Enerji1,480,6820,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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