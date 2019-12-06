Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|142.800,00
|211,11
|İş Bankası (B)
|21.100,10
|0,00
|589,50
|İş Bankası (C)
|6,20
|-0,80
|36,87
|İş Bankası (Kur.)
|169.999,00
|249,78
|İş Fin.Kir.
|3,05
|6,27
|-34,13
|İş Girişim
|3,93
|19,82
|92,65
|İş GMYO
|1,24
|1,64
|14,81
|İş Y. Men. Değ.
|4,39
|0,46
|137,70
|İş Yat. Ort.
|1,58
|1,28
|114,06
|İşbir Holding
|418,10
|-0,45
|204,31
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|0,00
|-45,24
|İttifak Holding
|4,00
|-2,68
|93,55
|İz Hayvancılık Tarım
|4,50
|-1,32
|-31,71
|İzmir Demir Çelik
|4,40
|-0,90
|165,06
|İzmir Fırça
|1,71
|0,59
|-17,39
|Jantsa Jant Sanayi
|56,60
|5,70
|119,28
|Kafein Yazılım
|11,45
|-16,30
|66,23
|Kapital Yat. Holding
|2,52
|-0,40
|-12,20
|Kaplamin
|5,39
|0,19
|49,72
|Kardemir (A)
|2,40
|0,00
|48,14
|Kardemir (B)
|2,39
|-0,42
|46,75
|Kardemir (D)
|2,41
|-0,41
|23,85
|Karel Elektronik
|15,13
|-2,70
|262,83
|Karsan Otomotiv
|1,47
|1,38
|23,60
|Karsu Tekstil
|2,52
|1,61
|101,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,00
|6,67
|116,22
|Kartonsan
|359,10
|1,44
|12,58
|Katmerciler Ekipman
|3,52
|2,03
|17,00
|Kent Gıda
|130,00
|-0,69
|9,24
|Kerevitaş Gıda
|3,04
|-0,98
|68,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,50
|8,70
|42,86
|Kiler GMYO
|2,98
|-1,65
|70,29
|Klimasan Klima
|17,83
|-1,05
|359,55
|Koç Holding
|20,14
|0,95
|45,43
|Konfrut Gıda
|7,96
|-0,62
|66,67
|Konya Çimento
|248,30
|1,72
|39,49
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,85
|2,39
|35,82
|Koza Altın
|74,75
|-2,10
|45,71
|Koza Madencilik
|9,77
|-0,91
|35,32
|Körfez GMYO
|1,96
|4,81
|60,66
|Kristal Kola
|1,52
|-0,65
|44,76
|Kron Telekomünikasyon
|13,63
|-5,35
|56,67
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,75
|-0,05
|44,06
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,47
|-0,68
|30,09
|Kütahya Porselen
|6,47
|-1,07
|42,20
|Lider Faktoring
|3,55
|-0,56
|57,78
|Link Bilgisayar
|20,12
|-7,28
|141,83
|Logo Yazılım
|55,90
|-6,05
|105,97
|Lokman Hekim Sağlık
|5,08
|-1,55
|14,13
|Lüks Kadife
|8,60
|7,37
|77,32
|Makina Takım
|1,84
|-0,54
|19,48
|Mardin Çimento
|5,33
|-3,96
|91,93
|Marka Yatırım Holding
|1,27
|8,55
|104,84
|Marmaris Altınyunus
|49,66
|5,17
|182,80
|Marshall
|45,00
|1,17
|78,43
|Martı GMYO
|1,07
|4,90
|64,62
|Martı Otel
|0,99
|5,32
|70,69
|Mavi Giyim
|48,00
|4,03
|48,98
|Mazhar Zorlu Holding
|7,30
|9,94
|91,60
|Mega Polietilen
|1,93
|-1,03
|-5,39
|Menderes Tekstil
|0,99
|0,00
|37,50
|Mensa
|0,24
|-7,69
|71,43
|Merit Turizm
|17,00
|0,06
|183,81
|Merko Gıda
|1,05
|0,00
|3,96
|Metal Gayrimenkul
|0,88
|-4,35
|1,15
|Metemtur Otelcilik
|1,72
|-2,82
|63,81
|Metro Holding
|1,50
|-5,66
|97,37
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,99
|1,02
|80,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,23
|0,00
|173,73
|Migros Ticaret
|23,20
|0,69
|55,70
|Milpa
|2,16
|-1,37
|51,12
|Mistral GMYO
|1,76
|-1,68
|15,03
|MLP Sağlık
|14,80
|-0,27
|38,32
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,95
|3,26
|-13,64
|Mondi Tire Kutsan
|2,31
|-2,94
|24,19
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|13,25
|-2,21
|Net Holding
|2,32
|4,98
|18,37
|Netaş Telekom.
|13,12
|-6,82
|103,10
|Niğbaş Niğde Beton
|5,15
|-5,50
|28,75
|Nuh Çimento
|12,05
|-1,07
|73,88
|Nurol GMYO
|3,43
|-2,00
|63,33
|Odaş Elektrik
|1,86
|1,09
|32,10
|Olmuksan-IP
|7,49
|0,94
|122,26
|Orge Enerji Elektrik
|4,97
|3,54
|59,29
|Orma Orman Mahsulleri
|2,83
|-1,05
|135,83
|Osmanlı Menkul
|3,32
|6,41
|93,02
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,65
|5,77
|52,78
|Otokar
|148,00
|-0,40
|72,32
|Oyak Yat. Ort.
|2,26
|-1,31
|42,74
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,69
|7,16
|457,84
|Özak GMYO
|2,41
|2,55
|66,30
|Özbal Çelik Boru
|1,81
|0,00
|31,16
|Özderici GMYO
|1,41
|-0,70
|-40,00
|Özerden Plastik
|2,13
|0,47
|6,07
|Panora GMYO
|6,06
|-2,73
|64,82
|Papilon Savunma
|5,28
|Park Elek.Madencilik
|3,03
|-0,66
|25,73
|Parsan
|15,00
|-0,92
|71,23
|Pegasus
|74,85
|2,96
|226,57
|Peker GMYO
|3,56
|-0,84
|-56,71
|Penguen Gıda
|1,86
|-1,59
|72,22
|Pera GMYO
|0,94
|4,44
|22,08
|Pergamon Dış Ticaret
|7,26
|-2,02
|18,87
|Petkim
|3,59
|-0,83
|-8,83
|Petrokent Turizm
|124,00
|1,64
|80,49
|Pınar Et ve Un
|9,05
|-3,00
|103,97
|Pınar Su
|2,26
|-1,74
|80,80
|Pınar Süt
|13,05
|-6,12
|109,91
|Plastikkart
|8,75
|6,32
|224,07
|Polisan Holding
|2,77
|-2,81
|-8,12
|Politeknik Metal
|74,95
|-0,20
|113,73
|Prizma Press Matbaacılık
|3,83
|0,26
|147,10
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.095,80
|0,06
|QNB Finans Fin. Kir.
|60,00
|0,08
|782,35
|QNB Finansbank
|25,60
|0,16
|184,13
|Ral Yatırım Holding
|7,00
|0,14
|280,43
|Ray Sigorta
|3,41
|-2,57
|145,32
|Reysaş GMYO
|3,06
|12,09
|343,48
|Reysaş Lojistik
|2,54
|2,83
|243,24
|Rhea Girişim
|1,14
|2,70
|72,73
|Rodrigo Tekstil
|1,88
|0,53
|-1,05
|Royal Halı
|1,16
|0,00
|17,17
|RTA Laboratuvarları
|2,89
|0,35
|78,02
|Sabancı Holding
|9,32
|1,75
|28,86
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,75
|0,00
|12,89
|Salix Yatırım Holding
|5,80
|0,52
|50,65
|Sanel Mühendislik
|3,90
|-0,76
|78,90
|Sanifoam Sünger
|3,54
|0,28
|183,20
|Sanko Pazarlama
|8,75
|2,94
|341,01
|Saray Matbaacılık
|1,52
|3,40
|52,00
|Sarkuysan
|4,78
|-0,21
|52,10
|Sasa Polyester
|7,12
|4,09
|23,91
|Say Reklamcılık
|2,10
|2,44
|123,40
|Sekuro Plastik
|4,62
|0,65
|56,08
|Selçuk Ecza Deposu
|6,17
|1,15
|126,97
|Selçuk Gıda
|1,83
|1,67
|37,59
|Senkron Güvenlik
|3,04
|7,42
|204,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,71
|0,00
|-12,31
|Servet GMYO
|6,80
|-1,02
|45,78
|Seyitler Kimya
|5,90
|0,00
|53,25
|Silverline Endüstri
|2,11
|-2,76
|57,46
|Sinpaş GMYO
|0,81
|0,00
|118,92
|Smartiks Yazılım
|9,57
|-19,98
|Soda Sanayii
|5,93
|-1,50
|-12,35
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,05
|2,14
|63,11
|Söktaş
|2,13
|-0,47
|67,72
|Sönmez Filament
|4,83
|-2,23
|54,81
|Sönmez Pamuklu
|4,68
|-2,09
|50,00
|Sumaş Suni Tahta
|9,37
|-0,95
|39,94
|Şeker Fin. Kir.
|4,56
|2,70
|61,70
|Şekerbank
|1,20
|-2,44
|9,09
|Şişe Cam
|5,13
|-0,58
|-6,43
|Şok Marketler
|9,91
|-0,90
|-7,81
|T. Halk Bankası
|5,87
|-1,01
|-16,38
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|51,20
|-3,03
|201,19
|T.S.K.B.
|1,16
|0,87
|43,21
|T.Tuborg
|10,50
|-2,33
|32,34
|Taç Tarım Ürünleri
|3,35
|0,30
|-33,79
|Tat Gıda
|6,44
|3,04
|68,59
|TAV Havalimanları
|27,46
|0,96
|24,87
|Taze Kuru Gıda
|7,82
|1,56
|15,00
|Tek-Art Turizm
|1,06
|-1,85
|24,71
|Tekfen Holding
|18,22
|-2,10
|-7,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,98
|-0,67
|0,34
|Temapol Polimer Plastik
|5,15
|0,98
|68,30
|TGS Dış Ticaret
|4,90
|-0,41
|115,22
|Tofaş Oto. Fab.
|24,90
|-1,11
|60,53
|Torunlar GMYO
|2,67
|1,52
|76,82
|Trabzon Liman
|10,27
|-0,77
|49,30
|Trabzonspor Sportif
|2,05
|0,49
|48,97
|Trakya Cam
|3,38
|-0,59
|17,00
|Trend GMYO
|2,19
|1,86
|72,44
|TSKB GMYO
|1,20
|-0,83
|46,34
|Tuğçelik
|3,85
|-0,26
|80,75
|Tukaş
|9,57
|1,81
|476,51
|Turcas Petrol
|2,44
|-1,61
|73,05
|Turkcell
|13,84
|0,14
|17,94
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,61
|-0,88
|24,67
|Tüpraş
|122,00
|1,08
|16,93
|Türk Hava Yolları
|13,72
|-0,36
|-14,84
|Türk Prysmian Kablo
|2,17
|-2,69
|59,55
|Türk Telekom
|7,23
|1,54
|85,38
|Türk Traktör
|52,00
|3,69
|49,00
|Türker Proje Gayrimenkul
|43,20
|-0,92
|34,41
|Ufuk Yatırım
|2,38
|-6,67
|108,77
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,07
|0,00
|81,58
|Ulusoy Elektrik
|25,56
|1,51
|60,15
|Ulusoy Un Sanayi
|3,79
|1,07
|82,21
|Umpaş Holding
|0,48
|-4,00
|-12,73
|Uşak Seramik
|1,89
|-1,56
|70,27
|Utopya Turizm
|4,70
|2,17
|14,63
|Uzertaş Boya
|2,45
|9,87
|308,33
|Ülker Bisküvi
|21,72
|-0,82
|48,06
|Ünye Çimento
|4,01
|1,52
|19,86
|Vakıf Fin. Kir.
|2,09
|-0,48
|46,77
|Vakıf GMYO
|2,36
|-0,42
|21,23
|Vakıf Yat. Ort.
|2,22
|0,00
|46,05
|Vakıflar Bankası
|5,10
|-2,67
|30,77
|Vakko Tekstil
|4,62
|-2,12
|77,12
|Vanet Gıda
|1,48
|1,37
|13,85
|Verusa Holding
|18,00
|0,84
|8,66
|Verusaturk Girisim
|4,66
|-1,69
|51,17
|Vestel
|12,15
|2,97
|118,92
|Vestel Beyaz Eşya
|18,98
|0,96
|94,32
|Viking Kağıt
|1,67
|1,83
|51,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,38
|0,00
|38,37
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,47
|0,82
|54,38
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,76
|-2,37
|106,45
|Yataş
|6,54
|1,08
|46,31
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,82
|4,00
|93,62
|Yeni Gimat GMYO
|12,85
|-1,08
|78,96
|Yeşil GMYO
|0,54
|0,00
|100,00
|Yeşil Yapı
|0,52
|0,00
|100,00
|Yeşil Yatırım Holding
|12,05
|-1,15
|25,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.599,80
|-2,99
|18,23
|Yonga Mobilya
|6,80
|-1,02
|4,77
|Yükselen Çelik
|6,47
|-2,71
|Yünsa
|11,03
|-0,45
|164,20
|Zorlu Enerji
|1,47
|-0,68
|19,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)