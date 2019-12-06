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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

06.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:54Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)142.800,00211,11
İş Bankası (B)21.100,100,00589,50
İş Bankası (C)6,20-0,8036,87
İş Bankası (Kur.)169.999,00249,78
İş Fin.Kir.3,056,27-34,13
İş Girişim3,9319,8292,65
İş GMYO1,241,6414,81
İş Y. Men. Değ.4,390,46137,70
İş Yat. Ort.1,581,28114,06
İşbir Holding418,10-0,45204,31
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,460,00-45,24
İttifak Holding4,00-2,6893,55
İz Hayvancılık Tarım4,50-1,32-31,71
İzmir Demir Çelik4,40-0,90165,06
İzmir Fırça1,710,59-17,39
Jantsa Jant Sanayi56,605,70119,28
Kafein Yazılım11,45-16,3066,23
Kapital Yat. Holding2,52-0,40-12,20
Kaplamin5,390,1949,72
Kardemir (A)2,400,0048,14
Kardemir (B)2,39-0,4246,75
Kardemir (D)2,41-0,4123,85
Karel Elektronik15,13-2,70262,83
Karsan Otomotiv1,471,3823,60
Karsu Tekstil2,521,61101,60
Karsusan Su Ürünleri San.8,006,67116,22
Kartonsan359,101,4412,58
Katmerciler Ekipman3,522,0317,00
Kent Gıda130,00-0,699,24
Kerevitaş Gıda3,04-0,9868,89
Kervansaray Yat. Holding0,508,7042,86
Kiler GMYO2,98-1,6570,29
Klimasan Klima17,83-1,05359,55
Koç Holding20,140,9545,43
Konfrut Gıda7,96-0,6266,67
Konya Çimento248,301,7239,49
Kordsa Teknik Tekstil12,852,3935,82
Koza Altın74,75-2,1045,71
Koza Madencilik9,77-0,9135,32
Körfez GMYO1,964,8160,66
Kristal Kola1,52-0,6544,76
Kron Telekomünikasyon13,63-5,3556,67
Kuştur Kuşadası Turizm19,75-0,0544,06
Kuyumcukent Gayrimenkul1,47-0,6830,09
Kütahya Porselen6,47-1,0742,20
Lider Faktoring3,55-0,5657,78
Link Bilgisayar20,12-7,28141,83
Logo Yazılım55,90-6,05105,97
Lokman Hekim Sağlık5,08-1,5514,13
Lüks Kadife8,607,3777,32
Makina Takım1,84-0,5419,48
Mardin Çimento5,33-3,9691,93
Marka Yatırım Holding1,278,55104,84
Marmaris Altınyunus49,665,17182,80
Marshall45,001,1778,43
Martı GMYO1,074,9064,62
Martı Otel0,995,3270,69
Mavi Giyim48,004,0348,98
Mazhar Zorlu Holding7,309,9491,60
Mega Polietilen1,93-1,03-5,39
Menderes Tekstil0,990,0037,50
Mensa0,24-7,6971,43
Merit Turizm17,000,06183,81
Merko Gıda1,050,003,96
Metal Gayrimenkul0,88-4,351,15
Metemtur Otelcilik1,72-2,8263,81
Metro Holding1,50-5,6697,37
Metro Petrol ve Tesisleri1,991,0280,91
Metro Yatırım Ortaklığı3,230,00173,73
Migros Ticaret23,200,6955,70
Milpa2,16-1,3751,12
Mistral GMYO1,76-1,6815,03
MLP Sağlık14,80-0,2738,32
MMC San. ve Tic. Yat.0,953,26-13,64
Mondi Tire Kutsan2,31-2,9424,19
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,200,00
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret13,25-2,21
Net Holding2,324,9818,37
Netaş Telekom.13,12-6,82103,10
Niğbaş Niğde Beton5,15-5,5028,75
Nuh Çimento12,05-1,0773,88
Nurol GMYO3,43-2,0063,33
Odaş Elektrik1,861,0932,10
Olmuksan-IP7,490,94122,26
Orge Enerji Elektrik4,973,5459,29
Orma Orman Mahsulleri2,83-1,05135,83
Osmanlı Menkul3,326,4193,02
Ostim Endüstriyel Yat1,655,7752,78
Otokar148,00-0,4072,32
Oyak Yat. Ort.2,26-1,3142,74
Oylum Sınai Yatırımlar5,697,16457,84
Özak GMYO2,412,5566,30
Özbal Çelik Boru1,810,0031,16
Özderici GMYO1,41-0,70-40,00
Özerden Plastik2,130,476,07
Panora GMYO6,06-2,7364,82
Papilon Savunma5,28
Park Elek.Madencilik3,03-0,6625,73
Parsan15,00-0,9271,23
Pegasus74,852,96226,57
Peker GMYO3,56-0,84-56,71
Penguen Gıda1,86-1,5972,22
Pera GMYO0,944,4422,08
Pergamon Dış Ticaret7,26-2,0218,87
Petkim3,59-0,83-8,83
Petrokent Turizm124,001,6480,49
Pınar Et ve Un9,05-3,00103,97
Pınar Su2,26-1,7480,80
Pınar Süt13,05-6,12109,91
Plastikkart8,756,32224,07
Polisan Holding2,77-2,81-8,12
Politeknik Metal74,95-0,20113,73
Prizma Press Matbaacılık3,830,26147,10
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.095,800,06
QNB Finans Fin. Kir.60,000,08782,35
QNB Finansbank25,600,16184,13
Ral Yatırım Holding7,000,14280,43
Ray Sigorta3,41-2,57145,32
Reysaş GMYO3,0612,09343,48
Reysaş Lojistik2,542,83243,24
Rhea Girişim1,142,7072,73
Rodrigo Tekstil1,880,53-1,05
Royal Halı1,160,0017,17
RTA Laboratuvarları2,890,3578,02
Sabancı Holding9,321,7528,86
Safkar Ege Soğutmacılık1,750,0012,89
Salix Yatırım Holding5,800,5250,65
Sanel Mühendislik3,90-0,7678,90
Sanifoam Sünger3,540,28183,20
Sanko Pazarlama8,752,94341,01
Saray Matbaacılık1,523,4052,00
Sarkuysan4,78-0,2152,10
Sasa Polyester7,124,0923,91
Say Reklamcılık2,102,44123,40
Sekuro Plastik4,620,6556,08
Selçuk Ecza Deposu6,171,15126,97
Selçuk Gıda1,831,6737,59
Senkron Güvenlik3,047,42204,00
Serve Film Prodüksiyon1,710,00-12,31
Servet GMYO6,80-1,0245,78
Seyitler Kimya5,900,0053,25
Silverline Endüstri2,11-2,7657,46
Sinpaş GMYO0,810,00118,92
Smartiks Yazılım9,57-19,98
Soda Sanayii5,93-1,50-12,35
Sodaş Sodyum Sanayii9,052,1463,11
Söktaş2,13-0,4767,72
Sönmez Filament4,83-2,2354,81
Sönmez Pamuklu4,68-2,0950,00
Sumaş Suni Tahta9,37-0,9539,94
Şeker Fin. Kir.4,562,7061,70
Şekerbank1,20-2,449,09
Şişe Cam5,13-0,58-6,43
Şok Marketler9,91-0,90-7,81
T. Halk Bankası5,87-1,01-16,38
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası51,20-3,03201,19
T.S.K.B.1,160,8743,21
T.Tuborg10,50-2,3332,34
Taç Tarım Ürünleri3,350,30-33,79
Tat Gıda6,443,0468,59
TAV Havalimanları27,460,9624,87
Taze Kuru Gıda7,821,5615,00
Tek-Art Turizm1,06-1,8524,71
Tekfen Holding18,22-2,10-7,18
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,98-0,670,34
Temapol Polimer Plastik5,150,9868,30
TGS Dış Ticaret4,90-0,41115,22
Tofaş Oto. Fab.24,90-1,1160,53
Torunlar GMYO2,671,5276,82
Trabzon Liman10,27-0,7749,30
Trabzonspor Sportif2,050,4948,97
Trakya Cam3,38-0,5917,00
Trend GMYO2,191,8672,44
TSKB GMYO1,20-0,8346,34
Tuğçelik3,85-0,2680,75
Tukaş9,571,81476,51
Turcas Petrol2,44-1,6173,05
Turkcell13,840,1417,94
Tümosan Motor ve Traktör5,61-0,8824,67
Tüpraş122,001,0816,93
Türk Hava Yolları13,72-0,36-14,84
Türk Prysmian Kablo2,17-2,6959,55
Türk Telekom7,231,5485,38
Türk Traktör52,003,6949,00
Türker Proje Gayrimenkul43,20-0,9234,41
Ufuk Yatırım2,38-6,67108,77
Ulaşlar Turizm Yat.2,070,0081,58
Ulusoy Elektrik25,561,5160,15
Ulusoy Un Sanayi3,791,0782,21
Umpaş Holding0,48-4,00-12,73
Uşak Seramik1,89-1,5670,27
Utopya Turizm4,702,1714,63
Uzertaş Boya2,459,87308,33
Ülker Bisküvi21,72-0,8248,06
Ünye Çimento4,011,5219,86
Vakıf Fin. Kir.2,09-0,4846,77
Vakıf GMYO2,36-0,4221,23
Vakıf Yat. Ort.2,220,0046,05
Vakıflar Bankası5,10-2,6730,77
Vakko Tekstil4,62-2,1277,12
Vanet Gıda1,481,3713,85
Verusa Holding18,000,848,66
Verusaturk Girisim4,66-1,6951,17
Vestel12,152,97118,92
Vestel Beyaz Eşya18,980,9694,32
Viking Kağıt1,671,8351,82
Yapı Kredi Koray GMYO2,380,0038,37
Yapı ve Kredi Bank.2,470,8254,38
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,76-2,37106,45
Yataş6,541,0846,31
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,824,0093,62
Yeni Gimat GMYO12,85-1,0878,96
Yeşil GMYO0,540,00100,00
Yeşil Yapı0,520,00100,00
Yeşil Yatırım Holding12,05-1,1525,13
Yibitaş İnşaat Malzeme2.599,80-2,9918,23
Yonga Mobilya6,80-1,024,77
Yükselen Çelik6,47-2,71
Yünsa11,03-0,45164,20
Zorlu Enerji1,47-0,6819,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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