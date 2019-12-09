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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

09.12.2019 19:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:00Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)142.800,00211,11
İş Bankası (B)21.248,000,70594,33
İş Bankası (C)6,13-1,1335,32
İş Bankası (Kur.)169.999,00249,78
İş Fin.Kir.3,101,64-33,05
İş Girişim3,69-6,1180,88
İş GMYO1,326,4522,22
İş Y. Men. Değ.4,36-0,68136,08
İş Yat. Ort.1,590,63115,41
İşbir Holding415,00-0,74202,05
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,472,17-44,05
İttifak Holding4,000,0093,55
İz Hayvancılık Tarım4,540,89-31,11
İzmir Demir Çelik4,471,59169,28
İzmir Fırça1,773,51-14,49
Jantsa Jant Sanayi56,35-0,44118,31
Kafein Yazılım10,84-5,3357,38
Kapital Yat. Holding2,50-0,79-12,89
Kaplamin5,756,6859,72
Kardemir (A)2,410,4248,76
Kardemir (B)2,400,4247,36
Kardemir (D)2,410,0023,85
Karel Elektronik14,79-2,25254,68
Karsan Otomotiv1,480,6824,44
Karsu Tekstil2,551,19104,00
Karsusan Su Ürünleri San.8,607,50132,43
Kartonsan367,002,2015,05
Katmerciler Ekipman3,777,1025,31
Kent Gıda132,301,7711,18
Kerevitaş Gıda2,92-3,9562,22
Kervansaray Yat. Holding0,5510,0057,14
Kiler GMYO3,000,6771,43
Klimasan Klima17,910,45361,61
Koç Holding19,96-0,8944,13
Konfrut Gıda7,75-2,6462,27
Konya Çimento275,5010,9554,78
Kordsa Teknik Tekstil12,83-0,1635,61
Koza Altın74,30-0,6044,83
Koza Madencilik9,61-1,6433,10
Körfez GMYO2,033,5766,39
Kristal Kola1,520,0044,76
Kron Telekomünikasyon12,54-8,0044,14
Kuştur Kuşadası Turizm19,900,7645,15
Kuyumcukent Gayrimenkul1,512,7233,63
Kütahya Porselen6,42-0,7741,10
Lider Faktoring3,663,1062,67
Link Bilgisayar19,15-4,82130,17
Logo Yazılım54,35-2,77100,26
Lokman Hekim Sağlık5,07-0,2013,91
Lüks Kadife9,095,7087,42
Makina Takım1,882,1722,08
Mardin Çimento5,656,00103,46
Marka Yatırım Holding1,280,79106,45
Marmaris Altınyunus52,104,91196,70
Marshall46,262,8083,43
Martı GMYO1,06-0,9363,08
Martı Otel1,034,0477,59
Mavi Giyim48,040,0849,10
Mazhar Zorlu Holding7,300,0091,60
Mega Polietilen1,961,55-3,92
Menderes Tekstil1,034,0443,06
Mensa0,268,3385,71
Merit Turizm18,005,88200,50
Merko Gıda1,01-3,810,00
Metal Gayrimenkul0,86-2,27-1,15
Metemtur Otelcilik1,720,0063,81
Metro Holding1,40-6,6784,21
Metro Petrol ve Tesisleri1,98-0,5080,00
Metro Yatırım Ortaklığı3,20-0,93171,19
Migros Ticaret23,300,4356,38
Milpa2,306,4860,92
Mistral GMYO1,9611,3628,10
MLP Sağlık14,48-2,1635,33
MMC San. ve Tic. Yat.0,961,05-12,73
Mondi Tire Kutsan2,28-1,3022,58
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,20
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret12,88-2,79
Net Holding2,340,8619,39
Netaş Telekom.13,00-0,91101,24
Niğbaş Niğde Beton5,00-2,9125,00
Nuh Çimento12,715,4883,40
Nurol GMYO3,512,3367,14
Odaş Elektrik2,0510,2245,59
Olmuksan-IP7,30-2,54116,62
Orge Enerji Elektrik4,93-0,8058,01
Orma Orman Mahsulleri2,912,83142,50
Osmanlı Menkul3,330,3093,60
Ostim Endüstriyel Yat1,734,8560,19
Otokar148,000,0072,32
Oyak Yat. Ort.2,280,8844,00
Oylum Sınai Yatırımlar5,16-9,31405,88
Özak GMYO2,462,0769,75
Özbal Çelik Boru1,78-1,6628,99
Özderici GMYO1,495,67-36,60
Özerden Plastik2,11-0,945,07
Panora GMYO5,87-3,1459,65
Papilon Savunma6,3319,89
Park Elek.Madencilik3,112,6429,05
Parsan15,332,2075,00
Pegasus74,950,13227,01
Peker GMYO3,621,69-55,98
Penguen Gıda1,912,6976,85
Pera GMYO0,962,1324,68
Pergamon Dış Ticaret7,16-1,3817,23
Petkim3,58-0,28-9,08
Petrokent Turizm136,5010,0898,69
Pınar Et ve Un9,050,00103,97
Pınar Su2,280,8882,40
Pınar Süt13,795,67121,81
Plastikkart8,55-2,29216,67
Polisan Holding2,811,44-6,79
Politeknik Metal74,30-0,87111,88
Prizma Press Matbaacılık3,881,31150,32
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.096,400,05
QNB Finans Fin. Kir.57,10-4,83739,71
QNB Finansbank25,10-1,95178,58
Ral Yatırım Holding7,294,14296,20
Ray Sigorta3,35-1,76141,01
Reysaş GMYO3,5014,38407,25
Reysaş Lojistik2,664,72259,46
Rhea Girişim1,161,7575,76
Rodrigo Tekstil1,922,131,05
Royal Halı1,160,0017,17
RTA Laboratuvarları2,75-4,8469,40
Sabancı Holding9,421,0730,24
Safkar Ege Soğutmacılık1,72-1,7110,95
Salix Yatırım Holding6,003,4555,84
Sanel Mühendislik3,900,0078,90
Sanifoam Sünger3,663,39192,80
Sanko Pazarlama8,47-3,20326,90
Saray Matbaacılık1,48-2,6348,00
Sarkuysan4,71-1,4649,87
Sasa Polyester7,363,3728,09
Say Reklamcılık2,05-2,38118,09
Sekuro Plastik4,60-0,4355,41
Selçuk Ecza Deposu6,12-0,81125,13
Selçuk Gıda1,903,8342,86
Senkron Güvenlik3,101,97210,00
Serve Film Prodüksiyon1,68-1,75-13,85
Servet GMYO6,79-0,1545,57
Seyitler Kimya5,950,8554,55
Silverline Endüstri2,07-1,9054,48
Sinpaş GMYO0,810,00118,92
Smartiks Yazılım7,66-19,96
Soda Sanayii5,91-0,34-12,64
Sodaş Sodyum Sanayii9,151,1064,91
Söktaş2,09-1,8864,57
Sönmez Filament4,74-1,8651,92
Sönmez Pamuklu4,771,9252,88
Sumaş Suni Tahta9,19-1,9237,25
Şeker Fin. Kir.4,621,3263,83
Şekerbank1,200,009,09
Şişe Cam5,10-0,58-6,97
Şok Marketler9,54-3,73-11,26
T. Halk Bankası5,80-1,19-17,38
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası50,65-1,07197,95
T.S.K.B.1,14-1,7240,74
T.Tuborg10,48-0,1932,09
Taç Tarım Ürünleri3,411,79-32,61
Tat Gıda6,26-2,8063,87
TAV Havalimanları27,36-0,3624,41
Taze Kuru Gıda7,79-0,3814,56
Tek-Art Turizm1,070,9425,88
Tekfen Holding18,260,22-6,98
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,011,011,35
Temapol Polimer Plastik5,343,6974,51
TGS Dış Ticaret4,76-2,86109,07
Tofaş Oto. Fab.24,900,0060,53
Torunlar GMYO2,670,0076,82
Trabzon Liman10,330,5850,17
Trabzonspor Sportif2,186,3458,42
Trakya Cam3,380,0017,00
Trend GMYO2,190,0072,44
TSKB GMYO1,210,8347,56
Tuğçelik3,880,7882,16
Tukaş9,802,40490,36
Turcas Petrol2,554,5180,85
Turkcell13,54-2,1715,38
Tümosan Motor ve Traktör5,874,6330,44
Tüpraş122,600,4917,50
Türk Hava Yolları13,800,58-14,34
Türk Prysmian Kablo2,347,8372,05
Türk Telekom7,15-1,1183,33
Türk Traktör52,000,0049,00
Türker Proje Gayrimenkul42,84-0,8333,29
Ufuk Yatırım2,619,66128,95
Ulaşlar Turizm Yat.2,080,4882,46
Ulusoy Elektrik25,40-0,6359,15
Ulusoy Un Sanayi3,902,9087,50
Umpaş Holding0,47-2,08-14,55
Uşak Seramik1,911,0672,07
Utopya Turizm4,832,7717,80
Uzertaş Boya2,699,80348,33
Ülker Bisküvi21,36-1,6645,60
Ünye Çimento4,235,4926,43
Vakıf Fin. Kir.2,110,9648,17
Vakıf GMYO2,505,9328,42
Vakıf Yat. Ort.2,21-0,4545,39
Vakıflar Bankası5,120,3931,28
Vakko Tekstil4,57-1,0875,21
Vanet Gıda1,47-0,6813,08
Verusa Holding18,160,899,62
Verusaturk Girisim4,58-1,7248,58
Vestel12,260,91120,90
Vestel Beyaz Eşya19,703,79101,69
Viking Kağıt1,64-1,8049,09
Yapı Kredi Koray GMYO2,473,7843,60
Yapı ve Kredi Bank.2,46-0,4053,75
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,57-3,3099,64
Yataş6,52-0,3145,86
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,80-1,1091,49
Yeni Gimat GMYO13,101,9582,44
Yeşil GMYO0,563,70107,41
Yeşil Yapı0,520,00100,00
Yeşil Yatırım Holding12,050,0025,13
Yibitaş İnşaat Malzeme2.605,100,2018,47
Yonga Mobilya6,810,154,92
Yükselen Çelik6,27-3,09
Yünsa10,81-1,99158,93
Zorlu Enerji1,566,1226,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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