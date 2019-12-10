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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

10.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:40Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)142.800,00211,11
İş Bankası (B)21.249,100,01594,37
İş Bankası (C)6,09-0,6534,44
İş Bankası (Kur.)169.999,00249,78
İş Fin.Kir.3,130,97-32,40
İş Girişim3,751,6383,82
İş GMYO1,373,7926,85
İş Y. Men. Değ.4,31-1,15133,37
İş Yat. Ort.1,590,00115,41
İşbir Holding420,001,20205,69
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,46-2,13-45,24
İttifak Holding3,74-6,5080,97
İz Hayvancılık Tarım4,44-2,20-32,63
İzmir Demir Çelik4,592,68176,51
İzmir Fırça1,791,13-13,53
Jantsa Jant Sanayi56,30-0,09118,12
Kafein Yazılım11,405,1765,51
Kapital Yat. Holding2,33-6,80-18,82
Kaplamin5,50-4,3552,78
Kardemir (A)2,38-1,2446,91
Kardemir (B)2,37-1,2545,52
Kardemir (D)2,38-1,2422,31
Karel Elektronik14,58-1,42249,64
Karsan Otomotiv1,490,6825,28
Karsu Tekstil2,653,92112,00
Karsusan Su Ürünleri San.8,600,00132,43
Kartonsan358,00-2,4512,23
Katmerciler Ekipman3,62-3,9820,32
Kent Gıda130,10-1,669,33
Kerevitaş Gıda2,940,6863,33
Kervansaray Yat. Holding0,597,2768,57
Kiler GMYO2,92-2,6766,86
Klimasan Klima17,14-4,30341,76
Koç Holding19,63-1,6541,75
Konfrut Gıda7,70-0,6561,22
Konya Çimento261,00-5,2646,63
Kordsa Teknik Tekstil12,58-1,9532,97
Koza Altın73,75-0,7443,76
Koza Madencilik9,59-0,2132,83
Körfez GMYO1,97-2,9661,48
Kristal Kola1,520,0044,76
Kron Telekomünikasyon12,933,1148,62
Kuştur Kuşadası Turizm20,503,0249,53
Kuyumcukent Gayrimenkul1,563,3138,05
Kütahya Porselen6,37-0,7840,00
Lider Faktoring3,59-1,9159,56
Link Bilgisayar19,743,08137,26
Logo Yazılım54,00-0,6498,97
Lokman Hekim Sağlık4,91-3,1610,31
Lüks Kadife9,322,5392,16
Makina Takım1,84-2,1319,48
Mardin Çimento5,51-2,4898,41
Marka Yatırım Holding1,23-3,9198,39
Marmaris Altınyunus53,502,69204,67
Marshall45,78-1,0481,52
Martı GMYO1,03-2,8358,46
Martı Otel0,99-3,8870,69
Mavi Giyim49,903,8754,87
Mazhar Zorlu Holding7,969,04108,92
Mega Polietilen1,93-1,53-5,39
Menderes Tekstil1,00-2,9138,89
Mensa0,24-7,6971,43
Merit Turizm18,030,17201,00
Merko Gıda1,00-0,99-0,99
Metal Gayrimenkul0,893,492,30
Metemtur Otelcilik1,720,0063,81
Metro Holding1,29-7,8669,74
Metro Petrol ve Tesisleri1,980,0080,00
Metro Yatırım Ortaklığı3,220,63172,88
Migros Ticaret22,74-2,4052,62
Milpa2,17-5,6551,82
Mistral GMYO1,86-5,1021,57
MLP Sağlık14,01-3,2530,93
MMC San. ve Tic. Yat.0,960,00-12,73
Mondi Tire Kutsan2,311,3224,19
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,20
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret12,880,00
Net Holding2,30-1,7117,35
Netaş Telekom.12,58-3,2394,74
Niğbaş Niğde Beton5,479,4036,75
Nuh Çimento12,38-2,6078,64
Nurol GMYO3,46-1,4264,76
Odaş Elektrik2,070,9847,01
Olmuksan-IP7,695,34128,19
Orge Enerji Elektrik4,78-3,0453,21
Orma Orman Mahsulleri2,86-1,72138,33
Osmanlı Menkul3,340,3094,19
Ostim Endüstriyel Yat1,888,6774,07
Otokar144,40-2,4368,13
Oyak Yat. Ort.2,26-0,8842,74
Oylum Sınai Yatırımlar4,99-3,29389,22
Özak GMYO2,42-1,6366,99
Özbal Çelik Boru1,72-3,3724,64
Özderici GMYO1,48-0,67-37,02
Özerden Plastik2,09-0,954,08
Panora GMYO5,971,7062,37
Papilon Savunma7,5919,91
Park Elek.Madencilik3,10-0,3228,63
Parsan15,13-1,3072,72
Pegasus78,304,47241,62
Peker GMYO3,60-0,55-56,23
Penguen Gıda1,86-2,6272,22
Pera GMYO0,94-2,0822,08
Pergamon Dış Ticaret7,372,9320,67
Petkim3,56-0,56-9,59
Petrokent Turizm132,60-2,8693,01
Pınar Et ve Un9,03-0,22103,52
Pınar Su2,26-0,8880,80
Pınar Süt13,36-3,12114,90
Plastikkart8,49-0,70214,44
Polisan Holding2,76-1,78-8,45
Politeknik Metal75,000,94113,88
Prizma Press Matbaacılık3,86-0,52149,03
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.098,500,19
QNB Finans Fin. Kir.56,15-1,66725,74
QNB Finansbank25,06-0,16178,14
Ral Yatırım Holding7,24-0,69293,48
Ray Sigorta3,17-5,37128,06
Reysaş GMYO4,2020,00508,70
Reysaş Lojistik3,1919,92331,08
Rhea Girişim1,12-3,4569,70
Rodrigo Tekstil1,88-2,08-1,05
Royal Halı1,160,0017,17
RTA Laboratuvarları2,63-4,3662,01
Sabancı Holding9,28-1,4928,31
Safkar Ege Soğutmacılık1,751,7412,89
Salix Yatırım Holding6,000,0055,84
Sanel Mühendislik3,971,7982,11
Sanifoam Sünger3,886,01210,40
Sanko Pazarlama8,37-1,18321,86
Saray Matbaacılık1,501,3550,00
Sarkuysan4,65-1,2747,96
Sasa Polyester7,26-1,3626,35
Say Reklamcılık2,175,85130,85
Sekuro Plastik4,53-1,5253,04
Selçuk Ecza Deposu5,92-3,27117,77
Selçuk Gıda1,952,6346,62
Senkron Güvenlik3,00-3,23200,00
Serve Film Prodüksiyon1,680,00-13,85
Servet GMYO6,77-0,2945,14
Seyitler Kimya5,950,0054,55
Silverline Endüstri2,090,9755,97
Sinpaş GMYO0,810,00118,92
Smartiks Yazılım8,5511,62
Soda Sanayii5,88-0,51-13,09
Sodaş Sodyum Sanayii9,01-1,5362,39
Söktaş2,110,9666,14
Sönmez Filament4,68-1,2750,00
Sönmez Pamuklu4,73-0,8451,60
Sumaş Suni Tahta10,109,9050,84
Şeker Fin. Kir.4,51-2,3859,93
Şekerbank1,200,009,09
Şişe Cam5,01-1,76-8,61
Şok Marketler9,36-1,89-12,93
T. Halk Bankası5,71-1,55-18,66
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası49,06-3,14188,60
T.S.K.B.1,140,0040,74
T.Tuborg10,500,1932,34
Taç Tarım Ürünleri3,32-2,64-34,39
Tat Gıda6,11-2,4059,95
TAV Havalimanları27,20-0,5823,69
Taze Kuru Gıda7,46-4,249,71
Tek-Art Turizm1,113,7430,59
Tekfen Holding18,06-1,10-8,00
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,030,662,02
Temapol Polimer Plastik5,29-0,9472,88
TGS Dış Ticaret4,790,63110,38
Tofaş Oto. Fab.25,080,7261,69
Torunlar GMYO2,61-2,2572,85
Trabzon Liman10,12-2,0347,12
Trabzonspor Sportif2,326,4268,60
Trakya Cam3,34-1,1815,62
Trend GMYO2,16-1,3770,08
TSKB GMYO1,210,0047,56
Tuğçelik3,78-2,5877,46
Tukaş10,072,76506,63
Turcas Petrol2,560,3981,56
Turkcell13,36-1,3313,85
Tümosan Motor ve Traktör5,72-2,5627,11
Tüpraş122,10-0,4117,03
Türk Hava Yolları13,71-0,65-14,90
Türk Prysmian Kablo2,26-3,4266,17
Türk Telekom7,180,4284,10
Türk Traktör52,000,0049,00
Türker Proje Gayrimenkul41,08-4,1127,82
Ufuk Yatırım2,641,15131,58
Ulaşlar Turizm Yat.2,03-2,4078,07
Ulusoy Elektrik25,38-0,0859,02
Ulusoy Un Sanayi3,81-2,3183,17
Umpaş Holding0,482,13-12,73
Uşak Seramik1,89-1,0570,27
Utopya Turizm4,64-3,9313,17
Uzertaş Boya2,959,67391,67
Ülker Bisküvi21,480,5646,42
Ünye Çimento4,08-3,5521,95
Vakıf Fin. Kir.2,10-0,4747,47
Vakıf GMYO2,40-4,0023,28
Vakıf Yat. Ort.2,18-1,3643,42
Vakıflar Bankası5,08-0,7830,26
Vakko Tekstil4,43-3,0669,84
Vanet Gıda1,470,0013,08
Verusa Holding18,270,6110,29
Verusaturk Girisim4,51-1,5346,31
Vestel12,15-0,90118,92
Vestel Beyaz Eşya19,901,02103,74
Viking Kağıt1,60-2,4445,45
Yapı Kredi Koray GMYO2,553,2448,26
Yapı ve Kredi Bank.2,42-1,6351,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,610,72101,08
Yataş6,34-2,7641,83
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,73-3,8984,04
Yeni Gimat GMYO13,230,9984,25
Yeşil GMYO0,55-1,79103,70
Yeşil Yapı0,531,92103,85
Yeşil Yatırım Holding11,86-1,5823,16
Yibitaş İnşaat Malzeme2.621,000,6119,19
Yonga Mobilya6,901,326,31
Yükselen Çelik6,402,07
Yünsa10,931,11161,81
Zorlu Enerji1,591,9229,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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