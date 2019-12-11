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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

11.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:38Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)142.800,00211,11
İş Bankası (B)21.750,202,36610,74
İş Bankası (C)6,05-0,6633,55
İş Bankası (Kur.)169.999,00249,78
İş Fin.Kir.3,160,96-31,75
İş Girişim3,56-5,0774,51
İş GMYO1,380,7327,78
İş Y. Men. Değ.4,361,16136,08
İş Yat. Ort.1,58-0,63114,06
İşbir Holding459,709,45234,58
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,45-2,17-46,43
İttifak Holding3,904,2888,71
İz Hayvancılık Tarım4,40-0,90-33,23
İzmir Demir Çelik4,34-5,45161,45
İzmir Fırça1,874,47-9,66
Jantsa Jant Sanayi56,400,18118,51
Kafein Yazılım10,87-4,6557,81
Kapital Yat. Holding2,496,87-13,24
Kaplamin5,40-1,8250,00
Kardemir (A)2,36-0,8445,67
Kardemir (B)2,35-0,8444,29
Kardemir (D)2,36-0,8421,28
Karel Elektronik14,902,19257,31
Karsan Otomotiv1,543,3629,49
Karsu Tekstil2,56-3,40104,80
Karsusan Su Ürünleri San.8,28-3,72123,78
Kartonsan358,900,2512,51
Katmerciler Ekipman3,54-2,2117,66
Kent Gıda130,100,009,33
Kerevitaş Gıda3,105,4472,22
Kervansaray Yat. Holding0,625,0877,14
Kiler GMYO3,116,5177,71
Klimasan Klima17,13-0,06341,50
Koç Holding19,851,1243,33
Konfrut Gıda7,791,1763,11
Konya Çimento255,20-2,2243,37
Kordsa Teknik Tekstil12,56-0,1632,76
Koza Altın76,003,0548,15
Koza Madencilik9,600,1032,96
Körfez GMYO1,970,0061,48
Kristal Kola1,51-0,6643,81
Kron Telekomünikasyon12,52-3,1743,91
Kuştur Kuşadası Turizm21,102,9353,90
Kuyumcukent Gayrimenkul1,613,2142,48
Kütahya Porselen6,603,6145,05
Lider Faktoring3,50-2,5155,56
Link Bilgisayar18,80-4,76125,96
Logo Yazılım52,85-2,1394,73
Lokman Hekim Sağlık4,981,4311,89
Lüks Kadife9,18-1,5089,28
Makina Takım1,871,6321,43
Mardin Çimento5,42-1,6395,17
Marka Yatırım Holding1,17-4,8888,71
Marmaris Altınyunus60,6513,36245,39
Marshall45,800,0481,60
Martı GMYO1,051,9461,54
Martı Otel0,990,0070,69
Mavi Giyim49,80-0,2054,56
Mazhar Zorlu Holding7,50-5,7896,85
Mega Polietilen1,940,52-4,90
Menderes Tekstil1,011,0040,28
Mensa0,240,0071,43
Merit Turizm18,00-0,17200,50
Merko Gıda0,99-1,00-1,98
Metal Gayrimenkul0,901,123,45
Metemtur Otelcilik1,66-3,4958,10
Metro Holding1,333,1075,00
Metro Petrol ve Tesisleri1,95-1,5277,27
Metro Yatırım Ortaklığı3,20-0,62171,19
Migros Ticaret22,820,3553,15
Milpa2,232,7656,02
Mistral GMYO1,83-1,6119,61
MLP Sağlık14,281,9333,46
MMC San. ve Tic. Yat.0,960,00-12,73
Mondi Tire Kutsan2,476,9332,80
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,20
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret12,87-0,08
Net Holding2,28-0,8716,33
Netaş Telekom.12,55-0,2494,27
Niğbaş Niğde Beton5,755,1243,75
Nuh Çimento12,04-2,7573,73
Nurol GMYO3,480,5865,71
Odaş Elektrik2,132,9051,27
Olmuksan-IP7,922,99135,01
Orge Enerji Elektrik5,004,6060,26
Orma Orman Mahsulleri2,80-2,10133,33
Osmanlı Menkul3,504,79103,49
Ostim Endüstriyel Yat1,77-5,8563,89
Otokar146,101,1870,10
Oyak Yat. Ort.2,280,8844,00
Oylum Sınai Yatırımlar5,183,81407,84
Özak GMYO2,440,8368,37
Özbal Çelik Boru1,70-1,1623,19
Özderici GMYO1,45-2,03-38,30
Özerden Plastik2,090,004,08
Panora GMYO5,82-2,5158,29
Papilon Savunma8,076,32
Park Elek.Madencilik3,06-1,2926,97
Parsan15,06-0,4671,92
Pegasus81,704,34256,46
Peker GMYO3,620,56-55,98
Penguen Gıda1,902,1575,93
Pera GMYO0,93-1,0620,78
Pergamon Dış Ticaret8,3212,8936,23
Petkim3,590,84-8,83
Petrokent Turizm133,000,3093,60
Pınar Et ve Un8,94-1,00101,49
Pınar Su2,291,3383,20
Pınar Süt13,571,57118,28
Plastikkart8,520,35215,56
Polisan Holding2,72-1,45-9,78
Politeknik Metal73,95-1,40110,88
Prizma Press Matbaacılık3,74-3,11141,29
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.099,000,05
QNB Finans Fin. Kir.55,45-1,25715,44
QNB Finansbank25,120,24178,80
Ral Yatırım Holding7,00-3,31280,43
Ray Sigorta3,221,58131,65
Reysaş GMYO4,507,14552,17
Reysaş Lojistik3,5611,60381,08
Rhea Girişim1,11-0,8968,18
Rodrigo Tekstil1,880,00-1,05
Royal Halı1,181,7219,19
RTA Laboratuvarları2,37-9,8945,99
Sabancı Holding9,300,2228,58
Safkar Ege Soğutmacılık1,834,5718,05
Salix Yatırım Holding5,95-0,8354,55
Sanel Mühendislik4,041,7685,32
Sanifoam Sünger3,72-4,12197,60
Sanko Pazarlama8,04-3,94305,23
Saray Matbaacılık1,49-0,6749,00
Sarkuysan4,58-1,5145,73
Sasa Polyester7,361,3828,09
Say Reklamcılık2,11-2,76124,47
Sekuro Plastik4,550,4453,72
Selçuk Ecza Deposu5,981,01119,98
Selçuk Gıda2,034,1052,63
Senkron Güvenlik3,082,67208,00
Serve Film Prodüksiyon1,63-2,98-16,41
Servet GMYO6,76-0,1544,92
Seyitler Kimya5,960,1754,81
Silverline Endüstri2,05-1,9152,99
Sinpaş GMYO0,810,00118,92
Smartiks Yazılım6,99-18,25
Soda Sanayii5,82-1,02-13,97
Sodaş Sodyum Sanayii9,232,4466,35
Söktaş2,172,8470,87
Sönmez Filament4,720,8551,28
Sönmez Pamuklu4,770,8552,88
Sumaş Suni Tahta10,806,9361,30
Şeker Fin. Kir.4,50-0,2259,57
Şekerbank1,18-1,677,27
Şişe Cam5,00-0,20-8,80
Şok Marketler9,25-1,18-13,95
T. Halk Bankası5,69-0,35-18,95
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası49,00-0,12188,24
T.S.K.B.1,140,0040,74
T.Tuborg10,600,9533,60
Taç Tarım Ürünleri3,26-1,81-35,57
Tat Gıda6,150,6560,99
TAV Havalimanları27,240,1523,87
Taze Kuru Gıda7,26-2,686,76
Tek-Art Turizm1,110,0030,59
Tekfen Holding17,92-0,78-8,71
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,267,599,76
Temapol Polimer Plastik5,412,2776,80
TGS Dış Ticaret4,77-0,42109,51
Tofaş Oto. Fab.24,72-1,4459,37
Torunlar GMYO2,610,0072,85
Trabzon Liman10,493,6652,50
Trabzonspor Sportif2,30-0,8667,14
Trakya Cam3,350,3015,96
Trend GMYO2,09-3,2464,57
TSKB GMYO1,285,7956,10
Tuğçelik3,74-1,0675,59
Tukaş10,140,70510,84
Turcas Petrol2,580,7882,98
Turkcell13,480,9014,87
Tümosan Motor ve Traktör5,811,5729,11
Tüpraş120,70-1,1515,68
Türk Hava Yolları13,59-0,88-15,64
Türk Prysmian Kablo2,7119,9199,25
Türk Telekom7,02-2,2380,00
Türk Traktör51,40-1,1547,28
Türker Proje Gayrimenkul39,90-2,8724,14
Ufuk Yatırım2,826,82147,37
Ulaşlar Turizm Yat.2,061,4880,70
Ulusoy Elektrik25,380,0059,02
Ulusoy Un Sanayi3,71-2,6278,37
Umpaş Holding0,492,08-10,91
Uşak Seramik1,911,0672,07
Utopya Turizm4,58-1,2911,71
Uzertaş Boya2,66-9,83343,33
Ülker Bisküvi21,20-1,3044,51
Ünye Çimento4,01-1,7219,86
Vakıf Fin. Kir.2,100,0047,47
Vakıf GMYO2,39-0,4222,77
Vakıf Yat. Ort.2,14-1,8340,79
Vakıflar Bankası5,04-0,7929,23
Vakko Tekstil4,562,9374,82
Vanet Gıda1,470,0013,08
Verusa Holding18,400,7111,07
Verusaturk Girisim4,602,0049,23
Vestel12,966,67133,51
Vestel Beyaz Eşya19,990,45104,66
Viking Kağıt1,674,3751,82
Yapı Kredi Koray GMYO2,560,3948,84
Yapı ve Kredi Bank.2,40-0,8350,00
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,660,89102,87
Yataş6,23-1,7439,37
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,64-5,2074,47
Yeni Gimat GMYO13,350,9185,92
Yeşil GMYO0,54-1,82100,00
Yeşil Yapı0,530,00103,85
Yeşil Yatırım Holding11,71-1,2621,60
Yibitaş İnşaat Malzeme2.800,006,8327,33
Yonga Mobilya6,991,307,69
Yükselen Çelik6,27-2,03
Yünsa10,80-1,19158,69
Zorlu Enerji1,57-1,2627,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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