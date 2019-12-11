Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|142.800,00
|211,11
|İş Bankası (B)
|21.750,20
|2,36
|610,74
|İş Bankası (C)
|6,05
|-0,66
|33,55
|İş Bankası (Kur.)
|169.999,00
|249,78
|İş Fin.Kir.
|3,16
|0,96
|-31,75
|İş Girişim
|3,56
|-5,07
|74,51
|İş GMYO
|1,38
|0,73
|27,78
|İş Y. Men. Değ.
|4,36
|1,16
|136,08
|İş Yat. Ort.
|1,58
|-0,63
|114,06
|İşbir Holding
|459,70
|9,45
|234,58
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,45
|-2,17
|-46,43
|İttifak Holding
|3,90
|4,28
|88,71
|İz Hayvancılık Tarım
|4,40
|-0,90
|-33,23
|İzmir Demir Çelik
|4,34
|-5,45
|161,45
|İzmir Fırça
|1,87
|4,47
|-9,66
|Jantsa Jant Sanayi
|56,40
|0,18
|118,51
|Kafein Yazılım
|10,87
|-4,65
|57,81
|Kapital Yat. Holding
|2,49
|6,87
|-13,24
|Kaplamin
|5,40
|-1,82
|50,00
|Kardemir (A)
|2,36
|-0,84
|45,67
|Kardemir (B)
|2,35
|-0,84
|44,29
|Kardemir (D)
|2,36
|-0,84
|21,28
|Karel Elektronik
|14,90
|2,19
|257,31
|Karsan Otomotiv
|1,54
|3,36
|29,49
|Karsu Tekstil
|2,56
|-3,40
|104,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,28
|-3,72
|123,78
|Kartonsan
|358,90
|0,25
|12,51
|Katmerciler Ekipman
|3,54
|-2,21
|17,66
|Kent Gıda
|130,10
|0,00
|9,33
|Kerevitaş Gıda
|3,10
|5,44
|72,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,62
|5,08
|77,14
|Kiler GMYO
|3,11
|6,51
|77,71
|Klimasan Klima
|17,13
|-0,06
|341,50
|Koç Holding
|19,85
|1,12
|43,33
|Konfrut Gıda
|7,79
|1,17
|63,11
|Konya Çimento
|255,20
|-2,22
|43,37
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,56
|-0,16
|32,76
|Koza Altın
|76,00
|3,05
|48,15
|Koza Madencilik
|9,60
|0,10
|32,96
|Körfez GMYO
|1,97
|0,00
|61,48
|Kristal Kola
|1,51
|-0,66
|43,81
|Kron Telekomünikasyon
|12,52
|-3,17
|43,91
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,10
|2,93
|53,90
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,61
|3,21
|42,48
|Kütahya Porselen
|6,60
|3,61
|45,05
|Lider Faktoring
|3,50
|-2,51
|55,56
|Link Bilgisayar
|18,80
|-4,76
|125,96
|Logo Yazılım
|52,85
|-2,13
|94,73
|Lokman Hekim Sağlık
|4,98
|1,43
|11,89
|Lüks Kadife
|9,18
|-1,50
|89,28
|Makina Takım
|1,87
|1,63
|21,43
|Mardin Çimento
|5,42
|-1,63
|95,17
|Marka Yatırım Holding
|1,17
|-4,88
|88,71
|Marmaris Altınyunus
|60,65
|13,36
|245,39
|Marshall
|45,80
|0,04
|81,60
|Martı GMYO
|1,05
|1,94
|61,54
|Martı Otel
|0,99
|0,00
|70,69
|Mavi Giyim
|49,80
|-0,20
|54,56
|Mazhar Zorlu Holding
|7,50
|-5,78
|96,85
|Mega Polietilen
|1,94
|0,52
|-4,90
|Menderes Tekstil
|1,01
|1,00
|40,28
|Mensa
|0,24
|0,00
|71,43
|Merit Turizm
|18,00
|-0,17
|200,50
|Merko Gıda
|0,99
|-1,00
|-1,98
|Metal Gayrimenkul
|0,90
|1,12
|3,45
|Metemtur Otelcilik
|1,66
|-3,49
|58,10
|Metro Holding
|1,33
|3,10
|75,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,95
|-1,52
|77,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,20
|-0,62
|171,19
|Migros Ticaret
|22,82
|0,35
|53,15
|Milpa
|2,23
|2,76
|56,02
|Mistral GMYO
|1,83
|-1,61
|19,61
|MLP Sağlık
|14,28
|1,93
|33,46
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,96
|0,00
|-12,73
|Mondi Tire Kutsan
|2,47
|6,93
|32,80
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,87
|-0,08
|Net Holding
|2,28
|-0,87
|16,33
|Netaş Telekom.
|12,55
|-0,24
|94,27
|Niğbaş Niğde Beton
|5,75
|5,12
|43,75
|Nuh Çimento
|12,04
|-2,75
|73,73
|Nurol GMYO
|3,48
|0,58
|65,71
|Odaş Elektrik
|2,13
|2,90
|51,27
|Olmuksan-IP
|7,92
|2,99
|135,01
|Orge Enerji Elektrik
|5,00
|4,60
|60,26
|Orma Orman Mahsulleri
|2,80
|-2,10
|133,33
|Osmanlı Menkul
|3,50
|4,79
|103,49
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,77
|-5,85
|63,89
|Otokar
|146,10
|1,18
|70,10
|Oyak Yat. Ort.
|2,28
|0,88
|44,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,18
|3,81
|407,84
|Özak GMYO
|2,44
|0,83
|68,37
|Özbal Çelik Boru
|1,70
|-1,16
|23,19
|Özderici GMYO
|1,45
|-2,03
|-38,30
|Özerden Plastik
|2,09
|0,00
|4,08
|Panora GMYO
|5,82
|-2,51
|58,29
|Papilon Savunma
|8,07
|6,32
|Park Elek.Madencilik
|3,06
|-1,29
|26,97
|Parsan
|15,06
|-0,46
|71,92
|Pegasus
|81,70
|4,34
|256,46
|Peker GMYO
|3,62
|0,56
|-55,98
|Penguen Gıda
|1,90
|2,15
|75,93
|Pera GMYO
|0,93
|-1,06
|20,78
|Pergamon Dış Ticaret
|8,32
|12,89
|36,23
|Petkim
|3,59
|0,84
|-8,83
|Petrokent Turizm
|133,00
|0,30
|93,60
|Pınar Et ve Un
|8,94
|-1,00
|101,49
|Pınar Su
|2,29
|1,33
|83,20
|Pınar Süt
|13,57
|1,57
|118,28
|Plastikkart
|8,52
|0,35
|215,56
|Polisan Holding
|2,72
|-1,45
|-9,78
|Politeknik Metal
|73,95
|-1,40
|110,88
|Prizma Press Matbaacılık
|3,74
|-3,11
|141,29
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.099,00
|0,05
|QNB Finans Fin. Kir.
|55,45
|-1,25
|715,44
|QNB Finansbank
|25,12
|0,24
|178,80
|Ral Yatırım Holding
|7,00
|-3,31
|280,43
|Ray Sigorta
|3,22
|1,58
|131,65
|Reysaş GMYO
|4,50
|7,14
|552,17
|Reysaş Lojistik
|3,56
|11,60
|381,08
|Rhea Girişim
|1,11
|-0,89
|68,18
|Rodrigo Tekstil
|1,88
|0,00
|-1,05
|Royal Halı
|1,18
|1,72
|19,19
|RTA Laboratuvarları
|2,37
|-9,89
|45,99
|Sabancı Holding
|9,30
|0,22
|28,58
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,83
|4,57
|18,05
|Salix Yatırım Holding
|5,95
|-0,83
|54,55
|Sanel Mühendislik
|4,04
|1,76
|85,32
|Sanifoam Sünger
|3,72
|-4,12
|197,60
|Sanko Pazarlama
|8,04
|-3,94
|305,23
|Saray Matbaacılık
|1,49
|-0,67
|49,00
|Sarkuysan
|4,58
|-1,51
|45,73
|Sasa Polyester
|7,36
|1,38
|28,09
|Say Reklamcılık
|2,11
|-2,76
|124,47
|Sekuro Plastik
|4,55
|0,44
|53,72
|Selçuk Ecza Deposu
|5,98
|1,01
|119,98
|Selçuk Gıda
|2,03
|4,10
|52,63
|Senkron Güvenlik
|3,08
|2,67
|208,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,63
|-2,98
|-16,41
|Servet GMYO
|6,76
|-0,15
|44,92
|Seyitler Kimya
|5,96
|0,17
|54,81
|Silverline Endüstri
|2,05
|-1,91
|52,99
|Sinpaş GMYO
|0,81
|0,00
|118,92
|Smartiks Yazılım
|6,99
|-18,25
|Soda Sanayii
|5,82
|-1,02
|-13,97
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,23
|2,44
|66,35
|Söktaş
|2,17
|2,84
|70,87
|Sönmez Filament
|4,72
|0,85
|51,28
|Sönmez Pamuklu
|4,77
|0,85
|52,88
|Sumaş Suni Tahta
|10,80
|6,93
|61,30
|Şeker Fin. Kir.
|4,50
|-0,22
|59,57
|Şekerbank
|1,18
|-1,67
|7,27
|Şişe Cam
|5,00
|-0,20
|-8,80
|Şok Marketler
|9,25
|-1,18
|-13,95
|T. Halk Bankası
|5,69
|-0,35
|-18,95
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|49,00
|-0,12
|188,24
|T.S.K.B.
|1,14
|0,00
|40,74
|T.Tuborg
|10,60
|0,95
|33,60
|Taç Tarım Ürünleri
|3,26
|-1,81
|-35,57
|Tat Gıda
|6,15
|0,65
|60,99
|TAV Havalimanları
|27,24
|0,15
|23,87
|Taze Kuru Gıda
|7,26
|-2,68
|6,76
|Tek-Art Turizm
|1,11
|0,00
|30,59
|Tekfen Holding
|17,92
|-0,78
|-8,71
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,26
|7,59
|9,76
|Temapol Polimer Plastik
|5,41
|2,27
|76,80
|TGS Dış Ticaret
|4,77
|-0,42
|109,51
|Tofaş Oto. Fab.
|24,72
|-1,44
|59,37
|Torunlar GMYO
|2,61
|0,00
|72,85
|Trabzon Liman
|10,49
|3,66
|52,50
|Trabzonspor Sportif
|2,30
|-0,86
|67,14
|Trakya Cam
|3,35
|0,30
|15,96
|Trend GMYO
|2,09
|-3,24
|64,57
|TSKB GMYO
|1,28
|5,79
|56,10
|Tuğçelik
|3,74
|-1,06
|75,59
|Tukaş
|10,14
|0,70
|510,84
|Turcas Petrol
|2,58
|0,78
|82,98
|Turkcell
|13,48
|0,90
|14,87
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,81
|1,57
|29,11
|Tüpraş
|120,70
|-1,15
|15,68
|Türk Hava Yolları
|13,59
|-0,88
|-15,64
|Türk Prysmian Kablo
|2,71
|19,91
|99,25
|Türk Telekom
|7,02
|-2,23
|80,00
|Türk Traktör
|51,40
|-1,15
|47,28
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,90
|-2,87
|24,14
|Ufuk Yatırım
|2,82
|6,82
|147,37
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,06
|1,48
|80,70
|Ulusoy Elektrik
|25,38
|0,00
|59,02
|Ulusoy Un Sanayi
|3,71
|-2,62
|78,37
|Umpaş Holding
|0,49
|2,08
|-10,91
|Uşak Seramik
|1,91
|1,06
|72,07
|Utopya Turizm
|4,58
|-1,29
|11,71
|Uzertaş Boya
|2,66
|-9,83
|343,33
|Ülker Bisküvi
|21,20
|-1,30
|44,51
|Ünye Çimento
|4,01
|-1,72
|19,86
|Vakıf Fin. Kir.
|2,10
|0,00
|47,47
|Vakıf GMYO
|2,39
|-0,42
|22,77
|Vakıf Yat. Ort.
|2,14
|-1,83
|40,79
|Vakıflar Bankası
|5,04
|-0,79
|29,23
|Vakko Tekstil
|4,56
|2,93
|74,82
|Vanet Gıda
|1,47
|0,00
|13,08
|Verusa Holding
|18,40
|0,71
|11,07
|Verusaturk Girisim
|4,60
|2,00
|49,23
|Vestel
|12,96
|6,67
|133,51
|Vestel Beyaz Eşya
|19,99
|0,45
|104,66
|Viking Kağıt
|1,67
|4,37
|51,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,56
|0,39
|48,84
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,40
|-0,83
|50,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,66
|0,89
|102,87
|Yataş
|6,23
|-1,74
|39,37
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,64
|-5,20
|74,47
|Yeni Gimat GMYO
|13,35
|0,91
|85,92
|Yeşil GMYO
|0,54
|-1,82
|100,00
|Yeşil Yapı
|0,53
|0,00
|103,85
|Yeşil Yatırım Holding
|11,71
|-1,26
|21,60
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.800,00
|6,83
|27,33
|Yonga Mobilya
|6,99
|1,30
|7,69
|Yükselen Çelik
|6,27
|-2,03
|Yünsa
|10,80
|-1,19
|158,69
|Zorlu Enerji
|1,57
|-1,26
|27,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)