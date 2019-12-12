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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

12.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:32Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)142.800,00211,11
İş Bankası (B)21.989,801,10618,57
İş Bankası (C)6,202,4836,87
İş Bankası (Kur.)169.999,00249,78
İş Fin.Kir.3,12-1,27-32,61
İş Girişim3,621,6977,45
İş GMYO1,34-2,9024,07
İş Y. Men. Değ.4,360,00136,08
İş Yat. Ort.1,611,90118,12
İşbir Holding454,00-1,24230,43
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,474,44-44,05
İttifak Holding3,900,0088,71
İz Hayvancılık Tarım4,39-0,23-33,38
İzmir Demir Çelik4,30-0,92159,04
İzmir Fırça1,954,28-5,80
Jantsa Jant Sanayi57,451,86122,57
Kafein Yazılım10,75-1,1056,07
Kapital Yat. Holding2,45-1,61-14,63
Kaplamin5,491,6752,50
Kardemir (A)2,432,9749,99
Kardemir (B)2,433,4049,21
Kardemir (D)2,453,8125,91
Karel Elektronik15,101,34262,11
Karsan Otomotiv1,52-1,3027,81
Karsu Tekstil2,560,00104,80
Karsusan Su Ürünleri San.8,17-1,33120,81
Kartonsan369,002,8115,68
Katmerciler Ekipman3,704,5222,98
Kent Gıda131,100,7710,17
Kerevitaş Gıda3,08-0,6571,11
Kervansaray Yat. Holding0,678,0691,43
Kiler GMYO3,130,6478,86
Klimasan Klima17,190,35343,05
Koç Holding20,262,0746,29
Konfrut Gıda7,76-0,3962,48
Konya Çimento265,003,8448,88
Kordsa Teknik Tekstil12,570,0832,86
Koza Altın75,65-0,4647,47
Koza Madencilik9,670,7333,93
Körfez GMYO2,022,5465,57
Kristal Kola1,520,6644,76
Kron Telekomünikasyon13,124,7950,80
Kuştur Kuşadası Turizm23,209,9569,22
Kuyumcukent Gayrimenkul1,673,7347,79
Kütahya Porselen6,58-0,3044,62
Lider Faktoring3,500,0055,56
Link Bilgisayar17,96-4,47115,87
Logo Yazılım52,50-0,6693,44
Lokman Hekim Sağlık5,133,0115,26
Lüks Kadife9,210,3389,90
Makina Takım1,880,5322,08
Mardin Çimento5,481,1197,33
Marka Yatırım Holding1,202,5693,55
Marmaris Altınyunus52,75-13,03200,40
Marshall48,525,9492,39
Martı GMYO1,082,8666,15
Martı Otel1,001,0172,41
Mavi Giyim49,00-1,6152,08
Mazhar Zorlu Holding8,057,33111,29
Mega Polietilen1,92-1,03-5,88
Menderes Tekstil1,020,9941,67
Mensa0,268,3385,71
Merit Turizm18,201,11203,84
Merko Gıda0,990,00-1,98
Metal Gayrimenkul0,944,448,05
Metemtur Otelcilik1,755,4266,67
Metro Holding1,32-0,7573,68
Metro Petrol ve Tesisleri1,87-4,1070,00
Metro Yatırım Ortaklığı3,6815,00211,86
Migros Ticaret23,342,2856,64
Milpa2,240,4556,72
Mistral GMYO1,851,0920,92
MLP Sağlık14,702,9437,38
MMC San. ve Tic. Yat.0,94-2,08-14,55
Mondi Tire Kutsan2,9619,8459,14
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,20
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret12,81-0,47
Net Holding2,300,8817,35
Netaş Telekom.14,2813,78121,05
Niğbaş Niğde Beton6,004,3550,00
Nuh Çimento12,130,7575,03
Nurol GMYO3,510,8667,14
Odaş Elektrik2,08-2,3547,72
Olmuksan-IP7,10-10,35110,68
Orge Enerji Elektrik4,92-1,6057,69
Orma Orman Mahsulleri2,862,14138,33
Osmanlı Menkul3,746,86117,44
Ostim Endüstriyel Yat1,76-0,5662,96
Otokar146,100,0070,10
Oyak Yat. Ort.2,280,0044,00
Oylum Sınai Yatırımlar5,230,97412,75
Özak GMYO2,544,1075,27
Özbal Çelik Boru1,774,1228,26
Özderici GMYO1,482,07-37,02
Özerden Plastik2,110,965,07
Panora GMYO5,81-0,1758,02
Papilon Savunma7,69-4,71
Park Elek.Madencilik3,080,6527,80
Parsan15,150,6072,95
Pegasus81,05-0,80253,62
Peker GMYO3,630,28-55,86
Penguen Gıda1,952,6380,56
Pera GMYO0,974,3025,97
Pergamon Dış Ticaret7,98-4,0930,66
Petkim3,631,11-7,81
Petrokent Turizm132,00-0,7592,14
Pınar Et ve Un8,92-0,22101,04
Pınar Su2,24-2,1879,20
Pınar Süt13,841,99122,62
Plastikkart9,127,04237,78
Polisan Holding2,834,04-6,13
Politeknik Metal74,901,28113,59
Prizma Press Matbaacılık3,894,01150,97
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.099,100,01
QNB Finans Fin. Kir.55,00-0,81708,82
QNB Finansbank24,80-1,27175,25
Ral Yatırım Holding6,85-2,14272,28
Ray Sigorta3,467,45148,92
Reysaş GMYO4,39-2,44536,23
Reysaş Lojistik3,47-2,53368,92
Rhea Girişim1,142,7072,73
Rodrigo Tekstil1,901,060,00
Royal Halı1,17-0,8518,18
RTA Laboratuvarları2,20-7,1735,52
Sabancı Holding9,542,5831,90
Safkar Ege Soğutmacılık1,956,5625,79
Salix Yatırım Holding5,94-0,1754,29
Sanel Mühendislik4,101,4988,07
Sanifoam Sünger3,750,81200,00
Sanko Pazarlama7,96-1,00301,20
Saray Matbaacılık1,511,3451,00
Sarkuysan4,641,3147,64
Sasa Polyester7,501,9030,53
Say Reklamcılık2,10-0,47123,40
Sekuro Plastik4,601,1055,41
Selçuk Ecza Deposu5,990,17120,35
Selçuk Gıda2,239,8567,67
Senkron Güvenlik3,04-1,30204,00
Serve Film Prodüksiyon1,683,07-13,85
Servet GMYO6,66-1,4842,78
Seyitler Kimya6,051,5157,14
Silverline Endüstri2,060,4953,73
Sinpaş GMYO0,810,00118,92
Smartiks Yazılım6,41-8,30
Soda Sanayii5,921,72-12,50
Sodaş Sodyum Sanayii9,20-0,3365,81
Söktaş2,190,9272,44
Sönmez Filament4,750,6452,24
Sönmez Pamuklu4,76-0,2152,56
Sumaş Suni Tahta10,39-3,8055,18
Şeker Fin. Kir.4,48-0,4458,87
Şekerbank1,223,3910,91
Şişe Cam5,153,00-6,06
Şok Marketler9,593,68-10,79
T. Halk Bankası5,801,93-17,38
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası47,60-2,86180,01
T.S.K.B.1,172,6344,44
T.Tuborg10,610,0933,73
Taç Tarım Ürünleri3,17-2,76-37,35
Tat Gıda6,190,6562,04
TAV Havalimanları27,721,7626,05
Taze Kuru Gıda7,452,629,56
Tek-Art Turizm1,153,6035,29
Tekfen Holding18,302,12-6,78
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,270,3110,10
Temapol Polimer Plastik5,00-7,5863,40
TGS Dış Ticaret4,882,31114,34
Tofaş Oto. Fab.25,121,6261,95
Torunlar GMYO2,641,1574,83
Trabzon Liman10,500,1052,64
Trabzonspor Sportif2,425,2275,86
Trakya Cam3,432,3918,73
Trend GMYO2,184,3171,65
TSKB GMYO1,301,5658,54
Tuğçelik3,811,8778,87
Tukaş10,301,58520,48
Turcas Petrol2,57-0,3982,27
Turkcell13,560,5915,55
Tümosan Motor ve Traktör5,850,6930,00
Tüpraş121,500,6616,45
Türk Hava Yolları14,063,46-12,73
Türk Prysmian Kablo2,56-5,5488,23
Türk Telekom7,151,8583,33
Türk Traktör51,900,9748,71
Türker Proje Gayrimenkul39,74-0,4023,65
Ufuk Yatırım2,79-1,06144,74
Ulaşlar Turizm Yat.2,122,9185,96
Ulusoy Elektrik25,20-0,7157,89
Ulusoy Un Sanayi3,792,1682,21
Umpaş Holding0,490,00-10,91
Uşak Seramik2,099,4288,29
Utopya Turizm4,580,0011,71
Uzertaş Boya2,929,77386,67
Ülker Bisküvi21,722,4548,06
Ünye Çimento4,092,0022,25
Vakıf Fin. Kir.2,215,2455,20
Vakıf GMYO2,483,7727,39
Vakıf Yat. Ort.2,202,8044,74
Vakıflar Bankası5,152,1832,05
Vakko Tekstil4,600,8876,36
Vanet Gıda1,470,0013,08
Verusa Holding16,59-9,840,15
Verusaturk Girisim4,48-2,6145,33
Vestel12,75-1,62129,73
Vestel Beyaz Eşya19,73-1,30102,00
Viking Kağıt1,680,6052,73
Yapı Kredi Koray GMYO2,55-0,3948,26
Yapı ve Kredi Bank.2,452,0853,13
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,60-1,06100,72
Yataş6,453,5344,30
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,640,0074,47
Yeni Gimat GMYO13,581,7289,12
Yeşil GMYO0,540,00100,00
Yeşil Yapı0,530,00103,85
Yeşil Yatırım Holding11,45-2,2218,90
Yibitaş İnşaat Malzeme2.800,100,0027,34
Yonga Mobilya7,000,147,85
Yükselen Çelik6,07-3,19
Yünsa11,355,09171,87
Zorlu Enerji1,601,9130,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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