Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|128.000,10
|-10,36
|178,87
|İş Bankası (B)
|21.999,90
|0,05
|618,90
|İş Bankası (C)
|6,25
|0,81
|37,97
|İş Bankası (Kur.)
|152.000,00
|-10,59
|212,74
|İş Fin.Kir.
|3,19
|2,24
|-31,10
|İş Girişim
|3,55
|-1,93
|74,02
|İş GMYO
|1,36
|1,49
|25,93
|İş Y. Men. Değ.
|4,35
|-0,23
|135,54
|İş Yat. Ort.
|1,59
|-1,24
|115,41
|İşbir Holding
|446,60
|-1,63
|225,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,45
|-4,26
|-46,43
|İttifak Holding
|3,95
|1,28
|91,13
|İz Hayvancılık Tarım
|4,33
|-1,37
|-34,29
|İzmir Demir Çelik
|4,22
|-1,86
|154,22
|İzmir Fırça
|1,86
|-4,62
|-10,14
|Jantsa Jant Sanayi
|56,60
|-1,48
|119,28
|Kafein Yazılım
|10,80
|0,47
|56,80
|Kapital Yat. Holding
|2,31
|-5,71
|-19,51
|Kaplamin
|5,39
|-1,82
|49,72
|Kardemir (A)
|2,48
|2,06
|53,08
|Kardemir (B)
|2,47
|1,65
|51,66
|Kardemir (D)
|2,49
|1,63
|27,96
|Karel Elektronik
|15,07
|-0,20
|261,39
|Karsan Otomotiv
|1,50
|-1,32
|26,13
|Karsu Tekstil
|2,60
|1,56
|108,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,12
|-0,61
|119,46
|Kartonsan
|380,00
|2,98
|19,13
|Katmerciler Ekipman
|3,62
|-2,16
|20,32
|Kent Gıda
|131,20
|0,08
|10,25
|Kerevitaş Gıda
|3,01
|-2,27
|67,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,61
|-8,96
|74,29
|Kiler GMYO
|3,10
|-0,96
|77,14
|Klimasan Klima
|17,17
|-0,12
|342,53
|Koç Holding
|20,44
|0,89
|47,59
|Konfrut Gıda
|7,60
|-2,06
|59,13
|Konya Çimento
|261,90
|-1,17
|47,13
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,68
|0,88
|34,02
|Koza Altın
|73,75
|-2,51
|43,76
|Koza Madencilik
|9,44
|-2,38
|30,75
|Körfez GMYO
|2,00
|-0,99
|63,93
|Kristal Kola
|1,52
|0,00
|44,76
|Kron Telekomünikasyon
|12,82
|-2,29
|47,36
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,52
|10,00
|86,14
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,61
|-3,59
|42,48
|Kütahya Porselen
|6,56
|-0,30
|44,18
|Lider Faktoring
|3,56
|1,71
|58,22
|Link Bilgisayar
|17,54
|-2,34
|110,82
|Logo Yazılım
|52,20
|-0,57
|92,34
|Lokman Hekim Sağlık
|5,06
|-1,36
|13,68
|Lüks Kadife
|9,23
|0,22
|90,31
|Makina Takım
|1,85
|-1,60
|20,13
|Mardin Çimento
|5,43
|-0,91
|95,53
|Marka Yatırım Holding
|1,20
|0,00
|93,55
|Marmaris Altınyunus
|52,50
|-0,47
|198,97
|Marshall
|47,66
|-1,77
|88,98
|Martı GMYO
|1,06
|-1,85
|63,08
|Martı Otel
|0,98
|-2,00
|68,97
|Mavi Giyim
|48,34
|-1,35
|50,03
|Mazhar Zorlu Holding
|7,99
|-0,75
|109,71
|Mega Polietilen
|1,92
|0,00
|-5,88
|Menderes Tekstil
|1,10
|7,84
|52,78
|Mensa
|0,26
|0,00
|85,71
|Merit Turizm
|18,21
|0,05
|204,01
|Merko Gıda
|1,00
|1,01
|-0,99
|Metal Gayrimenkul
|0,92
|-2,13
|5,75
|Metemtur Otelcilik
|1,70
|-2,86
|61,90
|Metro Holding
|1,31
|-0,76
|72,37
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,85
|-1,07
|68,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,99
|8,42
|238,14
|Migros Ticaret
|24,34
|4,28
|63,36
|Milpa
|2,17
|-3,13
|51,82
|Mistral GMYO
|1,84
|-0,54
|20,26
|MLP Sağlık
|14,85
|1,02
|38,79
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|0,00
|-14,55
|Mondi Tire Kutsan
|3,30
|11,49
|77,42
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,73
|-0,62
|Net Holding
|2,27
|-1,30
|15,82
|Netaş Telekom.
|13,59
|-4,83
|110,37
|Niğbaş Niğde Beton
|6,20
|3,33
|55,00
|Nuh Çimento
|12,09
|-0,33
|74,46
|Nurol GMYO
|3,49
|-0,57
|66,19
|Odaş Elektrik
|2,03
|-2,40
|44,17
|Olmuksan-IP
|6,68
|-5,92
|98,22
|Orge Enerji Elektrik
|4,80
|-2,44
|53,85
|Orma Orman Mahsulleri
|2,71
|-5,24
|125,83
|Osmanlı Menkul
|3,59
|-4,01
|108,72
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,73
|-1,70
|60,19
|Otokar
|144,90
|-0,82
|68,71
|Oyak Yat. Ort.
|2,32
|1,75
|46,53
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,16
|-1,34
|405,88
|Özak GMYO
|2,43
|-4,33
|67,68
|Özbal Çelik Boru
|1,81
|2,26
|31,16
|Özderici GMYO
|1,44
|-2,70
|-38,72
|Özerden Plastik
|2,09
|-0,95
|4,08
|Panora GMYO
|5,57
|-4,13
|51,49
|Papilon Savunma
|7,80
|1,43
|Park Elek.Madencilik
|3,05
|-0,97
|26,56
|Parsan
|15,03
|-0,79
|71,58
|Pegasus
|79,60
|-1,79
|247,29
|Peker GMYO
|3,18
|-12,40
|-61,33
|Penguen Gıda
|1,90
|-2,56
|75,93
|Pera GMYO
|0,95
|-2,06
|23,38
|Pergamon Dış Ticaret
|7,89
|-1,13
|29,19
|Petkim
|3,61
|-0,55
|-8,32
|Petrokent Turizm
|132,00
|0,00
|92,14
|Pınar Et ve Un
|8,74
|-2,02
|96,99
|Pınar Su
|2,20
|-1,79
|76,00
|Pınar Süt
|13,59
|-1,81
|118,60
|Plastikkart
|9,25
|1,43
|242,59
|Polisan Holding
|3,00
|6,01
|-0,49
|Politeknik Metal
|75,00
|0,13
|113,88
|Prizma Press Matbaacılık
|4,06
|4,37
|161,94
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.098,90
|-0,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|61,60
|12,00
|805,88
|QNB Finansbank
|27,32
|10,16
|203,22
|Ral Yatırım Holding
|7,05
|2,92
|283,15
|Ray Sigorta
|3,42
|-1,16
|146,04
|Reysaş GMYO
|4,15
|-5,47
|501,45
|Reysaş Lojistik
|3,35
|-3,46
|352,70
|Rhea Girişim
|1,12
|-1,75
|69,70
|Rodrigo Tekstil
|1,88
|-1,05
|-1,05
|Royal Halı
|1,13
|-3,42
|14,14
|RTA Laboratuvarları
|2,23
|1,36
|37,37
|Sabancı Holding
|9,48
|-0,63
|31,07
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,86
|-4,62
|19,98
|Salix Yatırım Holding
|5,90
|-0,67
|53,25
|Sanel Mühendislik
|4,25
|3,66
|94,95
|Sanifoam Sünger
|3,92
|4,53
|213,60
|Sanko Pazarlama
|7,59
|-4,65
|282,55
|Saray Matbaacılık
|1,55
|2,65
|55,00
|Sarkuysan
|4,57
|-1,51
|45,41
|Sasa Polyester
|7,40
|-1,33
|28,79
|Say Reklamcılık
|2,10
|0,00
|123,40
|Sekuro Plastik
|4,54
|-1,30
|53,38
|Selçuk Ecza Deposu
|5,95
|-0,67
|118,87
|Selçuk Gıda
|2,32
|4,04
|74,44
|Senkron Güvenlik
|3,02
|-0,66
|202,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,64
|-2,38
|-15,90
|Servet GMYO
|6,67
|0,15
|42,99
|Seyitler Kimya
|6,21
|2,64
|61,30
|Silverline Endüstri
|2,01
|-2,43
|50,00
|Sinpaş GMYO
|0,79
|-2,47
|113,51
|Smartiks Yazılım
|6,99
|9,05
|Soda Sanayii
|5,87
|-0,84
|-13,23
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,16
|-0,43
|65,09
|Söktaş
|2,14
|-2,28
|68,50
|Sönmez Filament
|4,79
|0,84
|53,53
|Sönmez Pamuklu
|4,80
|0,84
|53,85
|Sumaş Suni Tahta
|10,39
|0,00
|55,18
|Şeker Fin. Kir.
|4,50
|0,45
|59,57
|Şekerbank
|1,22
|0,00
|10,91
|Şişe Cam
|5,00
|-2,91
|-8,80
|Şok Marketler
|9,62
|0,31
|-10,51
|T. Halk Bankası
|5,76
|-0,69
|-17,95
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|45,74
|-3,91
|169,07
|T.S.K.B.
|1,15
|-1,71
|41,98
|T.Tuborg
|10,65
|0,38
|34,23
|Taç Tarım Ürünleri
|3,21
|1,26
|-36,56
|Tat Gıda
|6,22
|0,48
|62,83
|TAV Havalimanları
|27,26
|-1,66
|23,96
|Taze Kuru Gıda
|7,40
|-0,67
|8,82
|Tek-Art Turizm
|1,10
|-4,35
|29,41
|Tekfen Holding
|18,10
|-1,09
|-7,80
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,45
|5,50
|16,16
|Temapol Polimer Plastik
|4,97
|-0,60
|62,42
|TGS Dış Ticaret
|4,77
|-2,25
|109,51
|Tofaş Oto. Fab.
|25,04
|-0,32
|61,43
|Torunlar GMYO
|2,63
|-0,38
|74,17
|Trabzon Liman
|10,39
|-1,05
|51,05
|Trabzonspor Sportif
|2,57
|6,20
|86,76
|Trakya Cam
|3,37
|-1,75
|16,65
|Trend GMYO
|2,13
|-2,29
|67,72
|TSKB GMYO
|1,33
|2,31
|62,20
|Tuğçelik
|3,91
|2,62
|83,57
|Tukaş
|10,60
|2,91
|538,55
|Turcas Petrol
|2,50
|-2,72
|77,30
|Turkcell
|13,73
|1,25
|17,00
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,82
|-0,51
|29,33
|Tüpraş
|121,10
|-0,33
|16,07
|Türk Hava Yolları
|13,82
|-1,71
|-14,21
|Türk Prysmian Kablo
|2,61
|1,95
|91,90
|Türk Telekom
|7,18
|0,42
|84,10
|Türk Traktör
|51,05
|-1,64
|46,28
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,90
|0,40
|24,14
|Ufuk Yatırım
|2,72
|-2,51
|138,60
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,14
|0,94
|87,72
|Ulusoy Elektrik
|25,38
|0,71
|59,02
|Ulusoy Un Sanayi
|3,74
|-1,32
|79,81
|Umpaş Holding
|0,48
|-2,04
|-12,73
|Uşak Seramik
|1,75
|-16,27
|57,66
|Utopya Turizm
|4,58
|0,00
|11,71
|Uzertaş Boya
|2,63
|-9,93
|338,33
|Ülker Bisküvi
|21,70
|-0,09
|47,92
|Ünye Çimento
|4,05
|-0,98
|21,05
|Vakıf Fin. Kir.
|2,19
|-0,90
|53,79
|Vakıf GMYO
|2,45
|-1,21
|25,85
|Vakıf Yat. Ort.
|2,23
|1,36
|46,71
|Vakıflar Bankası
|5,18
|0,58
|32,82
|Vakko Tekstil
|4,46
|-3,04
|70,99
|Vanet Gıda
|1,46
|-0,68
|12,31
|Verusa Holding
|17,04
|2,71
|2,86
|Verusaturk Girisim
|4,50
|0,45
|45,98
|Vestel
|12,80
|0,39
|130,63
|Vestel Beyaz Eşya
|19,90
|0,86
|103,74
|Viking Kağıt
|1,66
|-1,19
|50,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,45
|-3,92
|42,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,43
|-0,82
|51,88
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,65
|0,89
|102,51
|Yataş
|6,42
|-0,47
|43,62
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,57
|-4,27
|67,02
|Yeni Gimat GMYO
|13,58
|0,00
|89,12
|Yeşil GMYO
|0,52
|-3,70
|92,59
|Yeşil Yapı
|0,53
|0,00
|103,85
|Yeşil Yatırım Holding
|11,22
|-2,01
|16,51
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.850,00
|1,78
|29,60
|Yonga Mobilya
|7,40
|5,71
|14,01
|Yükselen Çelik
|6,06
|-0,16
|Yünsa
|11,13
|-1,94
|166,60
|Zorlu Enerji
|1,55
|-3,13
|26,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)