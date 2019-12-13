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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

13.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:42Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)128.000,10-10,36178,87
İş Bankası (B)21.999,900,05618,90
İş Bankası (C)6,250,8137,97
İş Bankası (Kur.)152.000,00-10,59212,74
İş Fin.Kir.3,192,24-31,10
İş Girişim3,55-1,9374,02
İş GMYO1,361,4925,93
İş Y. Men. Değ.4,35-0,23135,54
İş Yat. Ort.1,59-1,24115,41
İşbir Holding446,60-1,63225,05
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,45-4,26-46,43
İttifak Holding3,951,2891,13
İz Hayvancılık Tarım4,33-1,37-34,29
İzmir Demir Çelik4,22-1,86154,22
İzmir Fırça1,86-4,62-10,14
Jantsa Jant Sanayi56,60-1,48119,28
Kafein Yazılım10,800,4756,80
Kapital Yat. Holding2,31-5,71-19,51
Kaplamin5,39-1,8249,72
Kardemir (A)2,482,0653,08
Kardemir (B)2,471,6551,66
Kardemir (D)2,491,6327,96
Karel Elektronik15,07-0,20261,39
Karsan Otomotiv1,50-1,3226,13
Karsu Tekstil2,601,56108,00
Karsusan Su Ürünleri San.8,12-0,61119,46
Kartonsan380,002,9819,13
Katmerciler Ekipman3,62-2,1620,32
Kent Gıda131,200,0810,25
Kerevitaş Gıda3,01-2,2767,22
Kervansaray Yat. Holding0,61-8,9674,29
Kiler GMYO3,10-0,9677,14
Klimasan Klima17,17-0,12342,53
Koç Holding20,440,8947,59
Konfrut Gıda7,60-2,0659,13
Konya Çimento261,90-1,1747,13
Kordsa Teknik Tekstil12,680,8834,02
Koza Altın73,75-2,5143,76
Koza Madencilik9,44-2,3830,75
Körfez GMYO2,00-0,9963,93
Kristal Kola1,520,0044,76
Kron Telekomünikasyon12,82-2,2947,36
Kuştur Kuşadası Turizm25,5210,0086,14
Kuyumcukent Gayrimenkul1,61-3,5942,48
Kütahya Porselen6,56-0,3044,18
Lider Faktoring3,561,7158,22
Link Bilgisayar17,54-2,34110,82
Logo Yazılım52,20-0,5792,34
Lokman Hekim Sağlık5,06-1,3613,68
Lüks Kadife9,230,2290,31
Makina Takım1,85-1,6020,13
Mardin Çimento5,43-0,9195,53
Marka Yatırım Holding1,200,0093,55
Marmaris Altınyunus52,50-0,47198,97
Marshall47,66-1,7788,98
Martı GMYO1,06-1,8563,08
Martı Otel0,98-2,0068,97
Mavi Giyim48,34-1,3550,03
Mazhar Zorlu Holding7,99-0,75109,71
Mega Polietilen1,920,00-5,88
Menderes Tekstil1,107,8452,78
Mensa0,260,0085,71
Merit Turizm18,210,05204,01
Merko Gıda1,001,01-0,99
Metal Gayrimenkul0,92-2,135,75
Metemtur Otelcilik1,70-2,8661,90
Metro Holding1,31-0,7672,37
Metro Petrol ve Tesisleri1,85-1,0768,18
Metro Yatırım Ortaklığı3,998,42238,14
Migros Ticaret24,344,2863,36
Milpa2,17-3,1351,82
Mistral GMYO1,84-0,5420,26
MLP Sağlık14,851,0238,79
MMC San. ve Tic. Yat.0,940,00-14,55
Mondi Tire Kutsan3,3011,4977,42
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,200,00
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret12,73-0,62
Net Holding2,27-1,3015,82
Netaş Telekom.13,59-4,83110,37
Niğbaş Niğde Beton6,203,3355,00
Nuh Çimento12,09-0,3374,46
Nurol GMYO3,49-0,5766,19
Odaş Elektrik2,03-2,4044,17
Olmuksan-IP6,68-5,9298,22
Orge Enerji Elektrik4,80-2,4453,85
Orma Orman Mahsulleri2,71-5,24125,83
Osmanlı Menkul3,59-4,01108,72
Ostim Endüstriyel Yat1,73-1,7060,19
Otokar144,90-0,8268,71
Oyak Yat. Ort.2,321,7546,53
Oylum Sınai Yatırımlar5,16-1,34405,88
Özak GMYO2,43-4,3367,68
Özbal Çelik Boru1,812,2631,16
Özderici GMYO1,44-2,70-38,72
Özerden Plastik2,09-0,954,08
Panora GMYO5,57-4,1351,49
Papilon Savunma7,801,43
Park Elek.Madencilik3,05-0,9726,56
Parsan15,03-0,7971,58
Pegasus79,60-1,79247,29
Peker GMYO3,18-12,40-61,33
Penguen Gıda1,90-2,5675,93
Pera GMYO0,95-2,0623,38
Pergamon Dış Ticaret7,89-1,1329,19
Petkim3,61-0,55-8,32
Petrokent Turizm132,000,0092,14
Pınar Et ve Un8,74-2,0296,99
Pınar Su2,20-1,7976,00
Pınar Süt13,59-1,81118,60
Plastikkart9,251,43242,59
Polisan Holding3,006,01-0,49
Politeknik Metal75,000,13113,88
Prizma Press Matbaacılık4,064,37161,94
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.098,90-0,02
QNB Finans Fin. Kir.61,6012,00805,88
QNB Finansbank27,3210,16203,22
Ral Yatırım Holding7,052,92283,15
Ray Sigorta3,42-1,16146,04
Reysaş GMYO4,15-5,47501,45
Reysaş Lojistik3,35-3,46352,70
Rhea Girişim1,12-1,7569,70
Rodrigo Tekstil1,88-1,05-1,05
Royal Halı1,13-3,4214,14
RTA Laboratuvarları2,231,3637,37
Sabancı Holding9,48-0,6331,07
Safkar Ege Soğutmacılık1,86-4,6219,98
Salix Yatırım Holding5,90-0,6753,25
Sanel Mühendislik4,253,6694,95
Sanifoam Sünger3,924,53213,60
Sanko Pazarlama7,59-4,65282,55
Saray Matbaacılık1,552,6555,00
Sarkuysan4,57-1,5145,41
Sasa Polyester7,40-1,3328,79
Say Reklamcılık2,100,00123,40
Sekuro Plastik4,54-1,3053,38
Selçuk Ecza Deposu5,95-0,67118,87
Selçuk Gıda2,324,0474,44
Senkron Güvenlik3,02-0,66202,00
Serve Film Prodüksiyon1,64-2,38-15,90
Servet GMYO6,670,1542,99
Seyitler Kimya6,212,6461,30
Silverline Endüstri2,01-2,4350,00
Sinpaş GMYO0,79-2,47113,51
Smartiks Yazılım6,999,05
Soda Sanayii5,87-0,84-13,23
Sodaş Sodyum Sanayii9,16-0,4365,09
Söktaş2,14-2,2868,50
Sönmez Filament4,790,8453,53
Sönmez Pamuklu4,800,8453,85
Sumaş Suni Tahta10,390,0055,18
Şeker Fin. Kir.4,500,4559,57
Şekerbank1,220,0010,91
Şişe Cam5,00-2,91-8,80
Şok Marketler9,620,31-10,51
T. Halk Bankası5,76-0,69-17,95
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası45,74-3,91169,07
T.S.K.B.1,15-1,7141,98
T.Tuborg10,650,3834,23
Taç Tarım Ürünleri3,211,26-36,56
Tat Gıda6,220,4862,83
TAV Havalimanları27,26-1,6623,96
Taze Kuru Gıda7,40-0,678,82
Tek-Art Turizm1,10-4,3529,41
Tekfen Holding18,10-1,09-7,80
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,455,5016,16
Temapol Polimer Plastik4,97-0,6062,42
TGS Dış Ticaret4,77-2,25109,51
Tofaş Oto. Fab.25,04-0,3261,43
Torunlar GMYO2,63-0,3874,17
Trabzon Liman10,39-1,0551,05
Trabzonspor Sportif2,576,2086,76
Trakya Cam3,37-1,7516,65
Trend GMYO2,13-2,2967,72
TSKB GMYO1,332,3162,20
Tuğçelik3,912,6283,57
Tukaş10,602,91538,55
Turcas Petrol2,50-2,7277,30
Turkcell13,731,2517,00
Tümosan Motor ve Traktör5,82-0,5129,33
Tüpraş121,10-0,3316,07
Türk Hava Yolları13,82-1,71-14,21
Türk Prysmian Kablo2,611,9591,90
Türk Telekom7,180,4284,10
Türk Traktör51,05-1,6446,28
Türker Proje Gayrimenkul39,900,4024,14
Ufuk Yatırım2,72-2,51138,60
Ulaşlar Turizm Yat.2,140,9487,72
Ulusoy Elektrik25,380,7159,02
Ulusoy Un Sanayi3,74-1,3279,81
Umpaş Holding0,48-2,04-12,73
Uşak Seramik1,75-16,2757,66
Utopya Turizm4,580,0011,71
Uzertaş Boya2,63-9,93338,33
Ülker Bisküvi21,70-0,0947,92
Ünye Çimento4,05-0,9821,05
Vakıf Fin. Kir.2,19-0,9053,79
Vakıf GMYO2,45-1,2125,85
Vakıf Yat. Ort.2,231,3646,71
Vakıflar Bankası5,180,5832,82
Vakko Tekstil4,46-3,0470,99
Vanet Gıda1,46-0,6812,31
Verusa Holding17,042,712,86
Verusaturk Girisim4,500,4545,98
Vestel12,800,39130,63
Vestel Beyaz Eşya19,900,86103,74
Viking Kağıt1,66-1,1950,91
Yapı Kredi Koray GMYO2,45-3,9242,44
Yapı ve Kredi Bank.2,43-0,8251,88
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,650,89102,51
Yataş6,42-0,4743,62
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,57-4,2767,02
Yeni Gimat GMYO13,580,0089,12
Yeşil GMYO0,52-3,7092,59
Yeşil Yapı0,530,00103,85
Yeşil Yatırım Holding11,22-2,0116,51
Yibitaş İnşaat Malzeme2.850,001,7829,60
Yonga Mobilya7,405,7114,01
Yükselen Çelik6,06-0,16
Yünsa11,13-1,94166,60
Zorlu Enerji1,55-3,1326,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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