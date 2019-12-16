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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

16.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:44Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)128.000,10178,87
İş Bankası (B)22.200,000,91625,44
İş Bankası (C)6,22-0,4837,31
İş Bankası (Kur.)160.999,005,92231,26
İş Fin.Kir.3,303,45-28,73
İş Girişim3,642,5478,43
İş GMYO1,34-1,4724,07
İş Y. Men. Değ.4,32-0,69133,91
İş Yat. Ort.1,621,89119,48
İşbir Holding425,90-4,64209,98
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,462,22-45,24
İttifak Holding3,87-2,0387,26
İz Hayvancılık Tarım4,22-2,54-35,96
İzmir Demir Çelik4,291,66158,43
İzmir Fırça1,82-2,15-12,08
Jantsa Jant Sanayi57,201,06121,61
Kafein Yazılım11,334,9164,49
Kapital Yat. Holding2,25-2,60-21,60
Kaplamin5,37-0,3749,17
Kardemir (A)2,521,6155,55
Kardemir (B)2,522,0254,73
Kardemir (D)2,531,6130,02
Karel Elektronik14,87-1,33256,59
Karsan Otomotiv1,521,3327,81
Karsu Tekstil2,838,85126,40
Karsusan Su Ürünleri San.8,200,99121,62
Kartonsan388,302,1821,73
Katmerciler Ekipman3,691,9322,65
Kent Gıda133,701,9112,35
Kerevitaş Gıda3,030,6668,33
Kervansaray Yat. Holding0,55-9,8457,14
Kiler GMYO3,327,1089,71
Klimasan Klima17,05-0,70339,44
Koç Holding20,16-1,3745,57
Konfrut Gıda7,56-0,5358,29
Konya Çimento270,503,2851,97
Kordsa Teknik Tekstil12,811,0335,40
Koza Altın73,70-0,0743,66
Koza Madencilik9,35-0,9529,50
Körfez GMYO2,042,0067,21
Kristal Kola1,530,6645,71
Kron Telekomünikasyon12,81-0,0847,24
Kuştur Kuşadası Turizm28,069,95104,67
Kuyumcukent Gayrimenkul1,620,6243,36
Kütahya Porselen6,580,3044,62
Lider Faktoring3,55-0,2857,78
Link Bilgisayar17,871,88114,78
Logo Yazılım54,504,41100,81
Lokman Hekim Sağlık5,151,7815,70
Lüks Kadife9,21-0,2289,90
Makina Takım1,955,4126,62
Mardin Çimento5,796,63108,50
Marka Yatırım Holding1,19-0,8391,94
Marmaris Altınyunus52,800,57200,68
Marshall48,922,6493,97
Martı GMYO1,060,0063,08
Martı Otel0,980,0068,97
Mavi Giyim49,702,8154,25
Mazhar Zorlu Holding7,98-0,13109,45
Mega Polietilen1,91-0,52-6,37
Menderes Tekstil1,132,7356,94
Mensa0,260,0085,71
Merit Turizm18,19-0,11203,67
Merko Gıda0,99-1,00-1,98
Metal Gayrimenkul0,931,096,90
Metemtur Otelcilik1,69-0,5960,95
Metro Holding1,320,7673,68
Metro Petrol ve Tesisleri1,860,5469,09
Metro Yatırım Ortaklığı4,5814,79288,14
Migros Ticaret24,20-0,5862,42
Milpa2,15-0,9250,42
Mistral GMYO1,861,0921,57
MLP Sağlık15,041,2840,56
MMC San. ve Tic. Yat.0,92-2,13-16,36
Mondi Tire Kutsan3,454,5585,48
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,20
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret12,51-1,73
Net Holding2,270,0015,82
Netaş Telekom.13,710,88112,23
Niğbaş Niğde Beton6,809,6870,00
Nuh Çimento12,392,4878,78
Nurol GMYO3,44-1,4363,81
Odaş Elektrik2,155,9152,69
Olmuksan-IP6,39-4,3489,61
Orge Enerji Elektrik4,810,2154,17
Orma Orman Mahsulleri2,844,80136,67
Osmanlı Menkul3,620,84110,47
Ostim Endüstriyel Yat1,782,8964,81
Otokar145,500,4169,41
Oyak Yat. Ort.2,382,5950,32
Oylum Sınai Yatırımlar4,95-4,07385,29
Özak GMYO2,440,4168,37
Özbal Çelik Boru1,78-1,6628,99
Özderici GMYO1,461,39-37,87
Özerden Plastik2,090,004,08
Panora GMYO5,722,6955,57
Papilon Savunma7,71-1,15
Park Elek.Madencilik3,04-0,3326,14
Parsan15,422,5976,03
Pegasus82,703,89260,82
Peker GMYO3,13-1,57-61,94
Penguen Gıda1,931,5878,70
Pera GMYO0,972,1125,97
Pergamon Dış Ticaret7,85-0,5128,53
Petkim3,620,28-8,06
Petrokent Turizm138,905,23102,18
Pınar Et ve Un8,780,4697,89
Pınar Su2,19-0,4575,20
Pınar Süt13,21-2,80112,48
Plastikkart9,01-2,59233,70
Polisan Holding3,072,331,83
Politeknik Metal75,000,00113,88
Prizma Press Matbaacılık3,99-1,72157,42
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.098,40-0,05
QNB Finans Fin. Kir.61,05-0,89797,79
QNB Finansbank24,96-8,64177,03
Ral Yatırım Holding7,05283,15
Ray Sigorta3,543,51154,68
Reysaş GMYO4,262,65517,39
Reysaş Lojistik3,463,28367,57
Rhea Girişim1,130,8971,21
Rodrigo Tekstil1,84-2,13-3,16
Royal Halı1,173,5418,18
RTA Laboratuvarları2,334,4843,53
Sabancı Holding9,712,4334,25
Safkar Ege Soğutmacılık1,975,9127,08
Salix Yatırım Holding6,001,6955,84
Sanel Mühendislik4,270,4795,87
Sanifoam Sünger3,85-1,79208,00
Sanko Pazarlama7,28-4,08266,92
Saray Matbaacılık1,645,8164,00
Sarkuysan4,631,3147,32
Sasa Polyester7,552,0331,40
Say Reklamcılık2,06-1,90119,15
Sekuro Plastik4,540,0053,38
Selçuk Ecza Deposu5,950,00118,87
Selçuk Gıda2,26-2,5969,92
Senkron Güvenlik2,89-4,30189,00
Serve Film Prodüksiyon1,62-1,22-16,92
Servet GMYO6,670,0042,99
Seyitler Kimya6,301,4563,64
Silverline Endüstri2,062,4953,73
Sinpaş GMYO0,790,00113,51
Smartiks Yazılım7,7611,02
Soda Sanayii6,022,56-11,02
Sodaş Sodyum Sanayii9,392,5169,23
Söktaş2,286,5479,53
Sönmez Filament4,881,8856,41
Sönmez Pamuklu4,912,2957,37
Sumaş Suni Tahta10,00-3,7549,35
Şeker Fin. Kir.4,49-0,2259,22
Şekerbank1,241,6412,73
Şişe Cam5,091,80-7,16
Şok Marketler10,003,95-6,98
T. Halk Bankası5,74-0,35-18,23
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası45,60-0,31168,24
T.S.K.B.1,150,0041,98
T.Tuborg10,60-0,4733,60
Taç Tarım Ürünleri3,15-1,87-37,75
Tat Gıda6,14-1,2960,73
TAV Havalimanları27,420,5924,69
Taze Kuru Gıda7,38-0,278,53
Tek-Art Turizm1,100,0029,41
Tekfen Holding18,693,26-4,79
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,8311,0128,96
Temapol Polimer Plastik4,980,2062,75
TGS Dış Ticaret4,68-1,89105,55
Tofaş Oto. Fab.25,501,8464,40
Torunlar GMYO2,61-0,7672,85
Trabzon Liman10,410,1951,34
Trabzonspor Sportif2,777,78101,30
Trakya Cam3,411,1918,04
Trend GMYO2,130,0067,72
TSKB GMYO1,31-1,5059,76
Tuğçelik3,89-0,5182,63
Tukaş10,811,98551,20
Turcas Petrol2,531,2079,43
Turkcell13,810,5817,68
Tümosan Motor ve Traktör5,80-0,3428,89
Tüpraş121,600,4116,55
Türk Hava Yolları14,011,37-13,04
Türk Prysmian Kablo2,53-3,0786,02
Türk Telekom7,311,8187,44
Türk Traktör50,85-0,3945,70
Türker Proje Gayrimenkul39,86-0,1024,02
Ufuk Yatırım2,720,00138,60
Ulaşlar Turizm Yat.2,160,9389,47
Ulusoy Elektrik25,380,0059,02
Ulusoy Un Sanayi3,71-0,8078,37
Umpaş Holding0,492,08-10,91
Uşak Seramik1,71-2,2954,05
Utopya Turizm4,57-0,2211,46
Uzertaş Boya2,879,13378,33
Ülker Bisküvi22,222,4051,47
Ünye Çimento4,8620,0045,27
Vakıf Fin. Kir.2,4110,0569,24
Vakıf GMYO2,522,8629,45
Vakıf Yat. Ort.2,5614,8068,42
Vakıflar Bankası5,15-0,5832,05
Vakko Tekstil4,521,3573,29
Vanet Gıda1,45-0,6811,54
Verusa Holding16,97-0,412,44
Verusaturk Girisim4,724,8953,12
Vestel13,051,95135,14
Vestel Beyaz Eşya20,161,31106,40
Viking Kağıt1,776,6360,91
Yapı Kredi Koray GMYO2,491,6344,77
Yapı ve Kredi Bank.2,450,8253,13
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,54-1,9598,57
Yataş6,38-0,6242,73
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,612,5571,28
Yeni Gimat GMYO13,53-0,3788,43
Yeşil GMYO0,520,0092,59
Yeşil Yapı0,51-3,7796,15
Yeşil Yatırım Holding11,04-1,6014,64
Yibitaş İnşaat Malzeme2.880,001,0530,97
Yonga Mobilya7,805,4120,17
Yükselen Çelik6,03-0,50
Yünsa10,80-2,96158,69
Zorlu Enerji1,581,9428,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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