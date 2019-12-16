Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|128.000,10
|178,87
|İş Bankası (B)
|22.200,00
|0,91
|625,44
|İş Bankası (C)
|6,22
|-0,48
|37,31
|İş Bankası (Kur.)
|160.999,00
|5,92
|231,26
|İş Fin.Kir.
|3,30
|3,45
|-28,73
|İş Girişim
|3,64
|2,54
|78,43
|İş GMYO
|1,34
|-1,47
|24,07
|İş Y. Men. Değ.
|4,32
|-0,69
|133,91
|İş Yat. Ort.
|1,62
|1,89
|119,48
|İşbir Holding
|425,90
|-4,64
|209,98
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|2,22
|-45,24
|İttifak Holding
|3,87
|-2,03
|87,26
|İz Hayvancılık Tarım
|4,22
|-2,54
|-35,96
|İzmir Demir Çelik
|4,29
|1,66
|158,43
|İzmir Fırça
|1,82
|-2,15
|-12,08
|Jantsa Jant Sanayi
|57,20
|1,06
|121,61
|Kafein Yazılım
|11,33
|4,91
|64,49
|Kapital Yat. Holding
|2,25
|-2,60
|-21,60
|Kaplamin
|5,37
|-0,37
|49,17
|Kardemir (A)
|2,52
|1,61
|55,55
|Kardemir (B)
|2,52
|2,02
|54,73
|Kardemir (D)
|2,53
|1,61
|30,02
|Karel Elektronik
|14,87
|-1,33
|256,59
|Karsan Otomotiv
|1,52
|1,33
|27,81
|Karsu Tekstil
|2,83
|8,85
|126,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,20
|0,99
|121,62
|Kartonsan
|388,30
|2,18
|21,73
|Katmerciler Ekipman
|3,69
|1,93
|22,65
|Kent Gıda
|133,70
|1,91
|12,35
|Kerevitaş Gıda
|3,03
|0,66
|68,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,55
|-9,84
|57,14
|Kiler GMYO
|3,32
|7,10
|89,71
|Klimasan Klima
|17,05
|-0,70
|339,44
|Koç Holding
|20,16
|-1,37
|45,57
|Konfrut Gıda
|7,56
|-0,53
|58,29
|Konya Çimento
|270,50
|3,28
|51,97
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,81
|1,03
|35,40
|Koza Altın
|73,70
|-0,07
|43,66
|Koza Madencilik
|9,35
|-0,95
|29,50
|Körfez GMYO
|2,04
|2,00
|67,21
|Kristal Kola
|1,53
|0,66
|45,71
|Kron Telekomünikasyon
|12,81
|-0,08
|47,24
|Kuştur Kuşadası Turizm
|28,06
|9,95
|104,67
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,62
|0,62
|43,36
|Kütahya Porselen
|6,58
|0,30
|44,62
|Lider Faktoring
|3,55
|-0,28
|57,78
|Link Bilgisayar
|17,87
|1,88
|114,78
|Logo Yazılım
|54,50
|4,41
|100,81
|Lokman Hekim Sağlık
|5,15
|1,78
|15,70
|Lüks Kadife
|9,21
|-0,22
|89,90
|Makina Takım
|1,95
|5,41
|26,62
|Mardin Çimento
|5,79
|6,63
|108,50
|Marka Yatırım Holding
|1,19
|-0,83
|91,94
|Marmaris Altınyunus
|52,80
|0,57
|200,68
|Marshall
|48,92
|2,64
|93,97
|Martı GMYO
|1,06
|0,00
|63,08
|Martı Otel
|0,98
|0,00
|68,97
|Mavi Giyim
|49,70
|2,81
|54,25
|Mazhar Zorlu Holding
|7,98
|-0,13
|109,45
|Mega Polietilen
|1,91
|-0,52
|-6,37
|Menderes Tekstil
|1,13
|2,73
|56,94
|Mensa
|0,26
|0,00
|85,71
|Merit Turizm
|18,19
|-0,11
|203,67
|Merko Gıda
|0,99
|-1,00
|-1,98
|Metal Gayrimenkul
|0,93
|1,09
|6,90
|Metemtur Otelcilik
|1,69
|-0,59
|60,95
|Metro Holding
|1,32
|0,76
|73,68
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,86
|0,54
|69,09
|Metro Yatırım Ortaklığı
|4,58
|14,79
|288,14
|Migros Ticaret
|24,20
|-0,58
|62,42
|Milpa
|2,15
|-0,92
|50,42
|Mistral GMYO
|1,86
|1,09
|21,57
|MLP Sağlık
|15,04
|1,28
|40,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,92
|-2,13
|-16,36
|Mondi Tire Kutsan
|3,45
|4,55
|85,48
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,51
|-1,73
|Net Holding
|2,27
|0,00
|15,82
|Netaş Telekom.
|13,71
|0,88
|112,23
|Niğbaş Niğde Beton
|6,80
|9,68
|70,00
|Nuh Çimento
|12,39
|2,48
|78,78
|Nurol GMYO
|3,44
|-1,43
|63,81
|Odaş Elektrik
|2,15
|5,91
|52,69
|Olmuksan-IP
|6,39
|-4,34
|89,61
|Orge Enerji Elektrik
|4,81
|0,21
|54,17
|Orma Orman Mahsulleri
|2,84
|4,80
|136,67
|Osmanlı Menkul
|3,62
|0,84
|110,47
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,78
|2,89
|64,81
|Otokar
|145,50
|0,41
|69,41
|Oyak Yat. Ort.
|2,38
|2,59
|50,32
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,95
|-4,07
|385,29
|Özak GMYO
|2,44
|0,41
|68,37
|Özbal Çelik Boru
|1,78
|-1,66
|28,99
|Özderici GMYO
|1,46
|1,39
|-37,87
|Özerden Plastik
|2,09
|0,00
|4,08
|Panora GMYO
|5,72
|2,69
|55,57
|Papilon Savunma
|7,71
|-1,15
|Park Elek.Madencilik
|3,04
|-0,33
|26,14
|Parsan
|15,42
|2,59
|76,03
|Pegasus
|82,70
|3,89
|260,82
|Peker GMYO
|3,13
|-1,57
|-61,94
|Penguen Gıda
|1,93
|1,58
|78,70
|Pera GMYO
|0,97
|2,11
|25,97
|Pergamon Dış Ticaret
|7,85
|-0,51
|28,53
|Petkim
|3,62
|0,28
|-8,06
|Petrokent Turizm
|138,90
|5,23
|102,18
|Pınar Et ve Un
|8,78
|0,46
|97,89
|Pınar Su
|2,19
|-0,45
|75,20
|Pınar Süt
|13,21
|-2,80
|112,48
|Plastikkart
|9,01
|-2,59
|233,70
|Polisan Holding
|3,07
|2,33
|1,83
|Politeknik Metal
|75,00
|0,00
|113,88
|Prizma Press Matbaacılık
|3,99
|-1,72
|157,42
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.098,40
|-0,05
|QNB Finans Fin. Kir.
|61,05
|-0,89
|797,79
|QNB Finansbank
|24,96
|-8,64
|177,03
|Ral Yatırım Holding
|7,05
|283,15
|Ray Sigorta
|3,54
|3,51
|154,68
|Reysaş GMYO
|4,26
|2,65
|517,39
|Reysaş Lojistik
|3,46
|3,28
|367,57
|Rhea Girişim
|1,13
|0,89
|71,21
|Rodrigo Tekstil
|1,84
|-2,13
|-3,16
|Royal Halı
|1,17
|3,54
|18,18
|RTA Laboratuvarları
|2,33
|4,48
|43,53
|Sabancı Holding
|9,71
|2,43
|34,25
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,97
|5,91
|27,08
|Salix Yatırım Holding
|6,00
|1,69
|55,84
|Sanel Mühendislik
|4,27
|0,47
|95,87
|Sanifoam Sünger
|3,85
|-1,79
|208,00
|Sanko Pazarlama
|7,28
|-4,08
|266,92
|Saray Matbaacılık
|1,64
|5,81
|64,00
|Sarkuysan
|4,63
|1,31
|47,32
|Sasa Polyester
|7,55
|2,03
|31,40
|Say Reklamcılık
|2,06
|-1,90
|119,15
|Sekuro Plastik
|4,54
|0,00
|53,38
|Selçuk Ecza Deposu
|5,95
|0,00
|118,87
|Selçuk Gıda
|2,26
|-2,59
|69,92
|Senkron Güvenlik
|2,89
|-4,30
|189,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,62
|-1,22
|-16,92
|Servet GMYO
|6,67
|0,00
|42,99
|Seyitler Kimya
|6,30
|1,45
|63,64
|Silverline Endüstri
|2,06
|2,49
|53,73
|Sinpaş GMYO
|0,79
|0,00
|113,51
|Smartiks Yazılım
|7,76
|11,02
|Soda Sanayii
|6,02
|2,56
|-11,02
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,39
|2,51
|69,23
|Söktaş
|2,28
|6,54
|79,53
|Sönmez Filament
|4,88
|1,88
|56,41
|Sönmez Pamuklu
|4,91
|2,29
|57,37
|Sumaş Suni Tahta
|10,00
|-3,75
|49,35
|Şeker Fin. Kir.
|4,49
|-0,22
|59,22
|Şekerbank
|1,24
|1,64
|12,73
|Şişe Cam
|5,09
|1,80
|-7,16
|Şok Marketler
|10,00
|3,95
|-6,98
|T. Halk Bankası
|5,74
|-0,35
|-18,23
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|45,60
|-0,31
|168,24
|T.S.K.B.
|1,15
|0,00
|41,98
|T.Tuborg
|10,60
|-0,47
|33,60
|Taç Tarım Ürünleri
|3,15
|-1,87
|-37,75
|Tat Gıda
|6,14
|-1,29
|60,73
|TAV Havalimanları
|27,42
|0,59
|24,69
|Taze Kuru Gıda
|7,38
|-0,27
|8,53
|Tek-Art Turizm
|1,10
|0,00
|29,41
|Tekfen Holding
|18,69
|3,26
|-4,79
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,83
|11,01
|28,96
|Temapol Polimer Plastik
|4,98
|0,20
|62,75
|TGS Dış Ticaret
|4,68
|-1,89
|105,55
|Tofaş Oto. Fab.
|25,50
|1,84
|64,40
|Torunlar GMYO
|2,61
|-0,76
|72,85
|Trabzon Liman
|10,41
|0,19
|51,34
|Trabzonspor Sportif
|2,77
|7,78
|101,30
|Trakya Cam
|3,41
|1,19
|18,04
|Trend GMYO
|2,13
|0,00
|67,72
|TSKB GMYO
|1,31
|-1,50
|59,76
|Tuğçelik
|3,89
|-0,51
|82,63
|Tukaş
|10,81
|1,98
|551,20
|Turcas Petrol
|2,53
|1,20
|79,43
|Turkcell
|13,81
|0,58
|17,68
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,80
|-0,34
|28,89
|Tüpraş
|121,60
|0,41
|16,55
|Türk Hava Yolları
|14,01
|1,37
|-13,04
|Türk Prysmian Kablo
|2,53
|-3,07
|86,02
|Türk Telekom
|7,31
|1,81
|87,44
|Türk Traktör
|50,85
|-0,39
|45,70
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,86
|-0,10
|24,02
|Ufuk Yatırım
|2,72
|0,00
|138,60
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,16
|0,93
|89,47
|Ulusoy Elektrik
|25,38
|0,00
|59,02
|Ulusoy Un Sanayi
|3,71
|-0,80
|78,37
|Umpaş Holding
|0,49
|2,08
|-10,91
|Uşak Seramik
|1,71
|-2,29
|54,05
|Utopya Turizm
|4,57
|-0,22
|11,46
|Uzertaş Boya
|2,87
|9,13
|378,33
|Ülker Bisküvi
|22,22
|2,40
|51,47
|Ünye Çimento
|4,86
|20,00
|45,27
|Vakıf Fin. Kir.
|2,41
|10,05
|69,24
|Vakıf GMYO
|2,52
|2,86
|29,45
|Vakıf Yat. Ort.
|2,56
|14,80
|68,42
|Vakıflar Bankası
|5,15
|-0,58
|32,05
|Vakko Tekstil
|4,52
|1,35
|73,29
|Vanet Gıda
|1,45
|-0,68
|11,54
|Verusa Holding
|16,97
|-0,41
|2,44
|Verusaturk Girisim
|4,72
|4,89
|53,12
|Vestel
|13,05
|1,95
|135,14
|Vestel Beyaz Eşya
|20,16
|1,31
|106,40
|Viking Kağıt
|1,77
|6,63
|60,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,49
|1,63
|44,77
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,45
|0,82
|53,13
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,54
|-1,95
|98,57
|Yataş
|6,38
|-0,62
|42,73
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,61
|2,55
|71,28
|Yeni Gimat GMYO
|13,53
|-0,37
|88,43
|Yeşil GMYO
|0,52
|0,00
|92,59
|Yeşil Yapı
|0,51
|-3,77
|96,15
|Yeşil Yatırım Holding
|11,04
|-1,60
|14,64
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.880,00
|1,05
|30,97
|Yonga Mobilya
|7,80
|5,41
|20,17
|Yükselen Çelik
|6,03
|-0,50
|Yünsa
|10,80
|-2,96
|158,69
|Zorlu Enerji
|1,58
|1,94
|28,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)